Божанков за БСП: Няма никаква надежда, лоялни са на стария си господар

Правната комисия в парламента отхвърли ветото на вицепрезидента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, а според депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков не бива да се очаква изненада и в пленарната зала.

Той прогнозира, че сигналите от БСП показват запазване на досегашната линия на поведение, независимо от публичните заявки.

"Прочетох новината "БСП бойкотира новия си лидер". Тук няма новина. БСП не бойкотира новия си лидер. Очевидно БСП са лоялни на стария си господар, за съжаление. Толкова крайно грубо и на жаргон да го кажа - няма никаква надежда. Очевидно тази линия на поведение в услуга на Борисов и Пеевски, въпреки че кабинетът вече е паднал, ще продължава до края. Краят ще е ужасен и грозен", заяви Божанков в студиото на "Денят ON AIR".

Годишнина от войната в Украйна

В началото на разговора депутатът отклони темата към годишнината от началото на войната в Украйна.

"Днес се навършват четири години от войната в Украйна, от руската агресия. Четири години по-късно съм притеснен, че и нашето общество, и въобще целият свят свикна с войната. Сякаш е нещо нормално - тя не е нещо нормално. След като Русия не успя да спечели за три дни войната, очевидно не успява и на фронта, пък последните дни дори зле им се развиват нещата, те започнаха да воюват с жилищни блокове, с детски градини, с училища, енергийна инфраструктура и цивилни", коментира гостът пред Bulgaria ON AIR.

Божанков припомни, че заедно с колеги от ДСБ и "Демократична България" са организирали символична акция пред Руското посолство, където са оставили детски обувки в памет на жертвите.

Служебният кабинет и прокуратурата

По темата за служебното правителство Божанков заяви, че не вижда основания да се твърди, че то е под контрола на определени политически фигури.

Според него голяма част от назначенията не са партийно обвързани, а атаките срещу отделни министри показват по-скоро стремеж към дискредитиране.

Той даде пример с действията на прокуратурата срещу вътрешния министър, които според него са били светкавични и показателни.

"Прокуратурата се активира. О, каква изненада. Прокуратурата извади бухалката и започна да атакува вътрешния министър. Е, колко хора ще се съгласят да участват в служебен кабинет, да са вътрешни министри, като знаят, че стават автоматично мишена на най-тежкия репресивен инструмент в държавата? Разбира се, че тези хора са малко и според мен заслужават респект, уважение и подкрепа", подчерта Божанков.

Трагедията край Петрохан и службите

В коментара си за трагедията край Петрохан Божанков подчерта, че не бива да се прибързва с политически изводи.

"Аз видях еманация на държавната ни машина. Отива това момче, което според мен е герой, разказва история, собствената му майка не му вярва дори, споделя го с държавни органи. Те са имали данни тогава - не само за неговата история, за непълнолетно лице. Можеше ли да използват целия оперативен арсенал, който са имали? Не са го използвали. Какво правят? Препращат сигнала по компетентност - закрила на детето, ДАНС, проверка. Всеки държавен орган, като получи сигнал, първо гледа да го прехвърли на някоя друга институция по компетентност, ако не може да го прекрати. Тази блокирала държавна машина ние я виждаме тук", смята депутатът.

Депутатът настоя, че ДАНС трябва да бъде деполитизирана и реформирана, като службите се фокусират върху националната сигурност, а не върху участие в политически конфликти.