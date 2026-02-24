Божанков за БСП: Няма никаква надежда, лоялни са на стария си господар

Правната комисия в парламента отхвърли ветото на вицепрезидента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, а според депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков не бива да се очаква изненада и в пленарната зала.
Той прогнозира, че сигналите от БСП показват запазване на досегашната линия на поведение, независимо от публичните заявки.
"Прочетох новината "БСП бойкотира новия си лидер". Тук няма новина. БСП не бойкотира новия си лидер. Очевидно БСП са лоялни на стария си господар, за съжаление. Толкова крайно грубо и на жаргон да го кажа - няма никаква надежда. Очевидно тази линия на поведение в услуга на Борисов и Пеевски, въпреки че кабинетът вече е паднал, ще продължава до края. Краят ще е ужасен и грозен", заяви Божанков в студиото на "Денят ON AIR".
Годишнина от войната в Украйна
В началото на разговора депутатът отклони темата към годишнината от началото на войната в Украйна.
"Днес се навършват четири години от войната в Украйна, от руската агресия. Четири години по-късно съм притеснен, че и нашето общество, и въобще целият свят свикна с войната. Сякаш е нещо нормално - тя не е нещо нормално. След като Русия не успя да спечели за три дни войната, очевидно не успява и на фронта, пък последните дни дори зле им се развиват нещата, те започнаха да воюват с жилищни блокове, с детски градини, с училища, енергийна инфраструктура и цивилни", коментира гостът пред Bulgaria ON AIR.
Божанков припомни, че заедно с колеги от ДСБ и "Демократична България" са организирали символична акция пред Руското посолство, където са оставили детски обувки в памет на жертвите.
Служебният кабинет и прокуратурата
По темата за служебното правителство Божанков заяви, че не вижда основания да се твърди, че то е под контрола на определени политически фигури.
Според него голяма част от назначенията не са партийно обвързани, а атаките срещу отделни министри показват по-скоро стремеж към дискредитиране.
Той даде пример с действията на прокуратурата срещу вътрешния министър, които според него са били светкавични и показателни.
"Прокуратурата се активира. О, каква изненада. Прокуратурата извади бухалката и започна да атакува вътрешния министър. Е, колко хора ще се съгласят да участват в служебен кабинет, да са вътрешни министри, като знаят, че стават автоматично мишена на най-тежкия репресивен инструмент в държавата? Разбира се, че тези хора са малко и според мен заслужават респект, уважение и подкрепа", подчерта Божанков.
Трагедията край Петрохан и службите
В коментара си за трагедията край Петрохан Божанков подчерта, че не бива да се прибързва с политически изводи.
"Аз видях еманация на държавната ни машина. Отива това момче, което според мен е герой, разказва история, собствената му майка не му вярва дори, споделя го с държавни органи. Те са имали данни тогава - не само за неговата история, за непълнолетно лице. Можеше ли да използват целия оперативен арсенал, който са имали? Не са го използвали. Какво правят? Препращат сигнала по компетентност - закрила на детето, ДАНС, проверка. Всеки държавен орган, като получи сигнал, първо гледа да го прехвърли на някоя друга институция по компетентност, ако не може да го прекрати. Тази блокирала държавна машина ние я виждаме тук", смята депутатът.
Депутатът настоя, че ДАНС трябва да бъде деполитизирана и реформирана, като службите се фокусират върху националната сигурност, а не върху участие в политически конфликти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ох, на мама плужечето, бееее!
22:44 24.02.2026
2 Даа
Коментиран от #5
22:47 24.02.2026
3 Хмм
Коментиран от #12, #13
22:50 24.02.2026
4 Този коментар
22:52 24.02.2026
5 Ами
До коментар #2 от "Даа":зарков ги е призовал да приемат ветото на йотова, но тъй като не ги е включил в изборните листи, те гласуват против ветото, половината за, половината против, по съвест
22:52 24.02.2026
6 ДрайвингПлежър
Абе крийте ги такива! Хората и без това не ви обичат, ама като пробутвате подобни слабоумни, но силно продажни човекоподобни става просто още по-зле!
22:54 24.02.2026
7 Перо
23:09 24.02.2026
8 604
23:17 24.02.2026
9 КАЛИНКАТА ..........
23:23 24.02.2026
10 Хохо Бохо
23:23 24.02.2026
11 така е,
23:26 24.02.2026
12 Копейкин Костя
До коментар #3 от "Хмм":Я ми кажи, Руди Гела като смени две партии, какъв е?
23:58 24.02.2026
13 Румен Решетников
До коментар #3 от "Хмм":Сигурно Костя Копейкин като смени седем партии, е много принципен, а? 😀
00:00 25.02.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
КВО ПУСКА ДИМКИ БОЖАНКОВ ?
00:02 25.02.2026
15 По темата за служебното правителство
00:07 25.02.2026
16 нннн
00:48 25.02.2026
17 Аз винаги гласувам
Коментиран от #19
00:51 25.02.2026
18 Украинските ракети са убили
01:12 25.02.2026
19 Само питам
До коментар #17 от "Аз винаги гласувам":Я кажи поне за КОГО гласуваш ,,всеки път"...за един и същ ли или ги подменяш,защото аз пък не гласувам от доста време ,тъй ,като ...НЕ ВИЖДАМ ЗА КОГО ...
01:13 25.02.2026
20 Биолог
01:15 25.02.2026
21 БСП
То хубаво е да се критикува но първо ако си използвал една партия поне си замълчи а ти да плюеш по нея все едно плюеш по себе си.
01:16 25.02.2026
22 лоби
01:25 25.02.2026
23 Данко Харсъзина
02:02 25.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Данко Харсъзина
02:53 25.02.2026
26 Партия "Петрохан"
02:53 25.02.2026