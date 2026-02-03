Володимир Зеленски: Отношението на Москва не се е променило! Променяме преговорната ни стратегия след руската атака

Със снощната си атака срещу украинския енергиен сектор Русия пренебрегна продължителните усилия на САЩ за постигане на мир в Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Той каза, че Украйна ще се обърне към американски официални представители, за да обсъди какви да бъдат последиците за Русия след атаката.
По време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте украинският президент заяви, че двамата са обсъдили бързи доставки за противовъздушната обрана, както и лицензи за производство на американски оръжия в Европа, но не спомена дали е бил постигнат някакъв напредък в тези дискусии.
Зеленски каза, че в работата на украинския преговорен екип ще бъдат внесени промени след руската атака. „Това бе умишлена атака срещу енергийната инфраструктура, при която бяха използвани рекорден брой балистични ракети“, заяви той.
„Руската армия се възползва от американското предложение за кратко прекратяване на ударите не за да подкрепи дипломацията, а за да се запаси с ракети и да изчака най-студените дни в годината, когато температурите в голяма част на Украйна падат под минус 20 градуса по Целзий“, добави Зеленски.
Очаква се следващият етап от мирните преговори между руски и американски официални представители да започне утре в Абу Даби, отбелязва Ройтерс.
Зеленски каза още, че е наредил на министерството на енергетиката, на министерството на вътрешните работи и на правителството като цяло да предоставят оборудване от запасите си и спешно да се свържат с партньорите си относно осигуряване на допълнителни пакети за поддръжка, предаде Укринформ.
По думите му енергийни обекти са били поразени в няколко региона и най-много щети са били нанесени в Киев и Запорожката област, както и в Харковска, Днепропетровска, Киевска, Виницка и Одеска област.
Ремонтни и спешни екипи работят във всички градове и общини, в които е необходимо и се използват всички налични ресурси на енергийните компании. Обстановката с отоплението е най-тежка в Киев, Харков и Днепър, както и в Лозова в Харковска област.
Почти 60% от потребителите в Харковска област са без ток, каза управителят на областта.
Зеленски подчерта, че всеки подобен руски удар потвърждава, че отношението на Москва не се е променило. По думите му руснаците продължават да залагат на войната и на унищожаването на Украйна и не се отнасят сериозно към дипломацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #10, #14, #15
15:42 03.02.2026
2 Гръм и мълнии
Коментиран от #23
15:42 03.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хехе
15:43 03.02.2026
5 От Кремъл:
15:44 03.02.2026
6 Полковник в оставка
15:44 03.02.2026
7 Папата
15:45 03.02.2026
8 руската мечка
Коментиран от #16
15:45 03.02.2026
9 Боруна Лом
15:45 03.02.2026
10 Кога ще
До коментар #1 от "Атина Палада":изфирясаш, gнидоооооо?
15:45 03.02.2026
11 Атина Палада
15:46 03.02.2026
12 Георги
Зельо за каква промяна в стратегията говори!
ПУТИН няма да спре войната докато не ви занули
, ама напълно!
Коментиран от #29
15:46 03.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 За една минута
До коментар #1 от "Атина Палада":това ли измисли,тролче?!
15:46 03.02.2026
15 М.АТ.
До коментар #1 от "Атина Палада":Дoнбac бe yнищoжeнa бpигaдa cъc cтoтици пoлcки нaeмници: cтpaнaтa oбяви, чe нe e пoдгoтвeнa зa вoйнa c Pycия.
Стотици ковчези пристигнаха в Полша, което веднага охлади военния плам на европейските войски.
Силите на НАТО, разположени в Украйна, маскирани зад така наречения „Съюз на доброволците“, претърпяха сериозни загуби в Донбас в началото на 2026 г., според китайското издание Baijihao. По време на януарската офанзива на руските въоръжени сили полската бригада, воюваща в Донбас, беше почти напълно унищожена. Ковчезите с телата на войници от най-боеспособното подразделение на Полша сринаха бойния дух на войските на НАТО, чиновниците и обикновените поляци.
Невъзможно е такова голямо количество убити войници да се скрие и новината изтече в полските медии. Явно това е принудило полските власти да организират посрещане за убитите си „герои“ с пълни военни почести. „Честта“ да говори на събитието обаче беше предоставена на заместник-министъра на отбраната на страната Павел Залевски.
Той простичко и откровено призна: „Полша не е готова за съвременната война.“❗❗❗❗❗❗
15:48 03.02.2026
16 Ко каза,ко?
До коментар #8 от "руската мечка":А бе,то май Тръмп играе по свирката на Путин...я го виж, не се наигра на крал.
15:48 03.02.2026
17 Горски
Докато начело на ЕС стоят толкова семпли интелектуално особи, които са източник на безброй бисери, толкова, че по някои ЮТуб канали включват аларма, ако ще пускат нейни публични изяви, нищо добро не ни чака. И не знам дали е теория на конспирацията, но е много подозрително как Прибалтика изплува доста ярко в досиетата "Епстийн", а някои американски анализатори твърдят, че ФБР разследват източване на 46 милиарда долара от помощта за Украйна през основно естонски банки. Дали пък Кая не са я поставили на сегашната й позиция като награда за определени нейни действия? Все пак беше премиер там.
15:49 03.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Доналд Тръмп офишъл
15:50 03.02.2026
20 Така де,
15:50 03.02.2026
21 Владимир Путин, президент
Дано се намерят още 500 000 ватника, да я продължат.
15:50 03.02.2026
22 Хасковски каунь
15:50 03.02.2026
23 Ами това е.
До коментар #2 от "Гръм и мълнии":Руската идеология е такава, че вреди на самата Русия. Сами са си виновни за униженията, подигравките и загубата на влияние. След толкова много руски жертви и финансови загуби, резултата е нулев, нормално е да са отчаяни. И доказателството за това отчаяние на Путин, са ракетите по цивилни. Но и тук сгреши, първо тези ракети по цивилни не само, че не дават резултат за постигане на целта на СВО, а вредят преди всичко на Русия.
15:51 03.02.2026
24 Мнение
Кой вярва,че ядрена държава може да бъде победена.Сега оня лизач Рюте ще ги надъхва да не спират войната,защото тук играят големи пари! Вземаме пуканки и гледаме.
15:52 03.02.2026
25 Шекспир
До коментар #13 от "Коу":Второто е!
"Небето не знае ярост по голяма от яроста на пренебрегната жена..."
15:52 03.02.2026
26 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Атина Палада":Така е г-жо. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #30
15:52 03.02.2026
27 Лена
Първо ще грузнат дръвчето фашистка Украйна, после част от Европа, да се смята в това число и
България! Тъжно, ама вярно!
15:52 03.02.2026
28 Мишел
Коментиран от #33
15:53 03.02.2026
29 Ха-ха
До коментар #12 от "Георги":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас ! Путин извърши геноцид над руската нация.
15:54 03.02.2026
30 Боа
До коментар #26 от "Град Козлодуй":А от теб става?
В такъв случай,что си търпял 500 години турско?
15:55 03.02.2026
31 джони инглиш
15:55 03.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Владимир Путин, президент
До коментар #28 от "Мишел":Руснак дypaк 😁👍
15:55 03.02.2026
34 да питам
15:55 03.02.2026
35 Сърдит капейко
15:56 03.02.2026
36 Световните медии
15:57 03.02.2026