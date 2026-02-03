Новини
Володимир Зеленски: Отношението на Москва не се е променило! Променяме преговорната ни стратегия след руската атака
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Отношението на Москва не се е променило! Променяме преговорната ни стратегия след руската атака

3 Февруари, 2026 15:41, обновена 3 Февруари, 2026 15:54

Следващият кръг от мирните преговори между руски, американски и украински представители се очаква да започне утре в Абу Даби

Володимир Зеленски: Отношението на Москва не се е променило! Променяме преговорната ни стратегия след руската атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Със снощната си атака срещу украинския енергиен сектор Русия пренебрегна продължителните усилия на САЩ за постигане на мир в Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той каза, че Украйна ще се обърне към американски официални представители, за да обсъди какви да бъдат последиците за Русия след атаката.

По време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте украинският президент заяви, че двамата са обсъдили бързи доставки за противовъздушната обрана, както и лицензи за производство на американски оръжия в Европа, но не спомена дали е бил постигнат някакъв напредък в тези дискусии.

Зеленски каза, че в работата на украинския преговорен екип ще бъдат внесени промени след руската атака. „Това бе умишлена атака срещу енергийната инфраструктура, при която бяха използвани рекорден брой балистични ракети“, заяви той.

„Руската армия се възползва от американското предложение за кратко прекратяване на ударите не за да подкрепи дипломацията, а за да се запаси с ракети и да изчака най-студените дни в годината, когато температурите в голяма част на Украйна падат под минус 20 градуса по Целзий“, добави Зеленски.

Очаква се следващият етап от мирните преговори между руски и американски официални представители да започне утре в Абу Даби, отбелязва Ройтерс.

Зеленски каза още, че е наредил на министерството на енергетиката, на министерството на вътрешните работи и на правителството като цяло да предоставят оборудване от запасите си и спешно да се свържат с партньорите си относно осигуряване на допълнителни пакети за поддръжка, предаде Укринформ.

По думите му енергийни обекти са били поразени в няколко региона и най-много щети са били нанесени в Киев и Запорожката област, както и в Харковска, Днепропетровска, Киевска, Виницка и Одеска област.

Ремонтни и спешни екипи работят във всички градове и общини, в които е необходимо и се използват всички налични ресурси на енергийните компании. Обстановката с отоплението е най-тежка в Киев, Харков и Днепър, както и в Лозова в Харковска област.

Почти 60% от потребителите в Харковска област са без ток, каза управителят на областта.

Зеленски подчерта, че всеки подобен руски удар потвърждава, че отношението на Москва не се е променило. По думите му руснаците продължават да залагат на войната и на унищожаването на Украйна и не се отнасят сериозно към дипломацията.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 19 гласа.
