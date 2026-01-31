Новини
"Подготвени сме за всички сценарии": ще ударят ли САЩ Иран?

"Подготвени сме за всички сценарии": ще ударят ли САЩ Иран?

31 Януари, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изисква от Иран да се откаже напълно от обогатяването на уран, както и да ограничи обхвата на своите балистични ракети

Ще нападнат ли САЩ Иран? Доналд Тръмп заяви, че се надява да избегне военен удар срещу Ислямската република. Подготвени сме за всички сценарии, казват на свой ред в Техеран и заплашват с незабавен ответен удар.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се надява да избегне удар срещу Иран. Той потвърди, че още една група самолетоносачи вече е на път към региона, но подчерта: "Надявам се, че няма да ни се наложи да я използваме". По думите му вече са проведени разговори с Техеран, а нови преговори са в процес на подготовка.

След бруталното потушаване на протестите в началото на януари САЩ не изключиха нова военна операция срещу Иран . Военни кораби, сред които самолетоносачът USS "Abraham Lincoln", бяха изпратени в региона. Според данни на правозащитната организация Hrana при жестоките действия на силите за сигурност срещу демонстрантите са били убити над 6000 души. Други оценки сочат, че броят на жертвите може да достига 25 000.

Иран: Подготвени сме за всички сценарии

Говорителят на иранската армия Амир Акраминия предупреди САЩ да не предприемат нападение и заплаши с незабавен ответен удар. Пред информационната агенция Tasnim Акраминия заяви, че Иран ще реагира и на най-малката атака, а "последствията може да са нежелателни за САЩ". Според него иранските въоръжени сили могат да атакуват американски бази с дронове, ракети и други оръжия.

Евентуалният военен сблъсък няма да бъде кратък и може да се разпространи в целия регион, предупреди още Акраминия и обяви, че плановете за действие вече са изготвени, а съответните заповеди са разпратени до подразделенията на въоръжените сили. Акраминия каза още, че междувременно иранската армия е поправила или заменила противовъздушните системи, които са били повредени по време на войната от юни 2025 година.

Междувременно турският президент Ердоган предложи да посредничи в конфликта. Турция е готова "да поеме посредническа роля между Иран и САЩ, за да намали напрежението и да спомогне за решаване на проблемите", е заявил Ердоган в телефонен разговор с иранския си колега. Повод за разговора са били "ескалиращите военни напрежения в региона".

Предупреждение: "Смяната на режима би имала мащабни последици"

В интервю за американския телевизионен канал CNN експертката за Иран Маха Яхя предупреди САЩ да проявят предпазливост при евентуални планове за преврат. Смяна на режима в Иран би била изключително сложна и би имала мащабни регионални последствия, заяви Яхя, която ръководи Carnegie Middle East Center. По думите на експертката върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей представлява не само политически, но и религиозен ориентир за много шиити по целия свят. Свалянето му от власт би могло да засили религиозните напрежения в някои от страните със значителни шиитски общности, сред които Афганистан, Пакистан, Саудитска Арабия, Турция и Ирак, смята Яхя.

Според нея ръководството в Техеран се намира в затруднено положение. От една страна, исканията на САЩ относно ядрената програма и обогатяването на уран са "максималистични". От друга страна, всяка отстъпка от страна на Техеран би се възприела като слабост и би подкопала още повече неговата легитимност.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изисква от Иран да се откаже напълно от обогатяването на уран, както и да ограничи обхвата на своите балистични ракети - искане, което според информация на CNN ръководството в Техеран категорично отхвърля.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога ще бесят

    5 17 Отговор
    Аятолаха?

    17:40 31.01.2026

  • 2 Все едно дв да спрат да лъжат или кравар

    18 3 Отговор
    Краварите да убиват? Лъжи от дв

    17:40 31.01.2026

  • 3 Защо бе купейки

    7 18 Отговор
    Пуслерчето страхливичкото защо се крие пак дупката???

    Коментиран от #6, #26

    17:41 31.01.2026

  • 4 Омазана ватенка

    5 15 Отговор
    Китайците щели да спасяват аятоласите 😅😅😅

    17:42 31.01.2026

  • 5 име

    11 4 Отговор
    Поне веднъж годишно ги удрят и им унищожават ядрената програма и след макс 3 месеца почват да реват да преговарят за ядрената им програма! Понякога се чудя кво ли щяха да работят толкова много джурналисти ако не бяха краварите, наглоскасонците и ционистите с тяхните войни.

    17:42 31.01.2026

  • 6 Путин многоходовия

    8 11 Отговор

    До коментар #3 от "Защо бе купейки":

    Сорос каза да сме многоходови и загадъчни по отношение на Иран.

    17:42 31.01.2026

  • 7 Тик- Ток

    14 5 Отговор
    ВМС на Русия,Китай и Иран започват военни учения утре в Ормузкия пролив

    17:43 31.01.2026

  • 8 Ицо

    7 12 Отговор
    Путин и тук хвана краставицата.

    17:44 31.01.2026

  • 9 Сатана Z

    11 6 Отговор
    Какво ще направи бай Дончо когато Иран изстреля рой от няколко стотин дрона и ракети срещу корабите и самолетоносача както направи и с железния купол на Израел?

    Коментиран от #12, #21

    17:47 31.01.2026

  • 10 Тик- Ток

    8 7 Отговор
    Carlyle на BlackRock имат планове след като закупят Лукойл да затворят някои рафинерии ,сред тези рафинерии е рафинерията в Бургас,след като вече няма евтин руски нефт и ще бъде нерентабилно за тях да оперират рафинерията ,но има и добра новина нашите партньори и приятели от САЩ ще ни доставят готови горива ,все пак цената на бензина в еврозоната е 2Е на литър

    Коментиран от #16, #22, #60

    17:47 31.01.2026

  • 11 Пълна шизофрения на 200

    6 4 Отговор
    (Доналд Тръмп заяви, че се надява да избегне военен удар срещу Ислямската република. )... сякаш не зависи от него нали?

    17:49 31.01.2026

  • 12 Тик- Ток

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Точно това е плана на Иран ,имат и морски дронове които могат да носят няколко тона взрив което е достатъчно да пратят на дъното плаващото летище

    17:49 31.01.2026

  • 13 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    2 10 Отговор
    То е ясно, че ще го ударят - нарцистичните комплексари винаги решават вътрешните проблеми със създаването на външни !
    Е вижте малкия Мук от Кремъл, унгарския Пеевски - орбан ..

    17:50 31.01.2026

  • 14 САЩ са нацистки коптор

    9 4 Отговор
    Но „железният закон“ на империалистическия варваризъм ще се сблъска с „железния закон“ на класовата борба. Тръмп и Милър се държат така, сякаш могат да направят всичко, сякаш няма последствия от действията им. Това може да е вярно по отношение на техните противници в управляващата класа, които капитулират пред всяко престъпление. Но не е вярно по отношение на работническата класа. Войната срещу Венецуела е дълбоко непопулярна. Анкетите показват огромна опозиция сред американската общественост.

    17:51 31.01.2026

  • 15 Няма

    3 4 Отговор
    ще ги цивилизоват!

    17:51 31.01.2026

  • 16 ГРУ гайтанжиева

    3 10 Отговор

    До коментар #10 от "Тик- Ток":

    Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    Коментиран от #24

    17:51 31.01.2026

  • 17 Доналд Тръмп

    7 3 Отговор
    Вечер лижа кабалата, сутрин целувам тората, джуките са ми станали като на патока Доналд.

    17:52 31.01.2026

  • 18 Аятолоха

    3 9 Отговор
    излетя за Москва!

    17:52 31.01.2026

  • 19 Родина

    1 5 Отговор
    Всички, мирно . Дойде новият шериф. Царя на
    Юдея , Властелинът на света !

    17:53 31.01.2026

  • 20 САЩ са нацистки коптор

    8 4 Отговор
    За да избегне военна атака, администрацията на Тръмп изисква Иран да се откаже от гражданските ядрени технологии, които има законно право да притежава, да предаде целия си уран на Съединените щати, да се откаже от регионалните си съюзници и да елиминира балистични ракети, способни да достигнат Израел – гарантирайки, че Израел може да атакува по свое желание, без страх от ответни мерки. При условия, в които десетилетия санкции вече са опустошили иранската икономика, приемането на тези условия би свело Иран до васална държава на Съединените щати.Тези „искания“ напомнят за отправените от Австро-Унгария към Сърбия през юли 1914 г., преди избухването на Първата световна война, изготвени не за да бъдат приети, а за да послужат като претекст за вече решена война.

    Коментиран от #37

    17:53 31.01.2026

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Дони се провали във Венецуела и сега замазва положението Този самолетоносач пътува вече месец Истината е че не смее да се приближи Йеменците удариха един и още е на ремонт Сега резилът ще е пълен

    17:53 31.01.2026

  • 22 Руската пропаганда

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Тик- Ток":

    Има за цел глупаците.

    17:53 31.01.2026

  • 23 Копейки

    3 7 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко според плана на многоходовия стратег Хаяско. Много скоро Русия ще спаси Венецуела, Сирия е Иран, след което само за 1 месец ще превземе цяла Европа. Тръмп, Зеленски и всички Европейски президенти ще отидат в Кремъл, за да му поклонят, защото Русия е държавата с най-развитата и мощна икономика в света. Руската армия е най-силната и високо технологична и може да превземе всяка една държава в света само за броени часове. Такава военна сила и мощ, света никога не е виждал до момента.

    17:54 31.01.2026

  • 24 Тик- Ток

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "ГРУ гайтанжиева":

    Все пак България е вече в клуба на богатите и може да си позволи 2Е за бензин,както вече плащаме двойно за газ на краватите

    Коментиран от #36

    17:55 31.01.2026

  • 25 Аятолах Али Хаменей расма

    4 0 Отговор
    Всички сценарии,освен сценария за мир.

    17:55 31.01.2026

  • 26 Трите мишлета🐭

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Защо бе купейки":

    с розови нослета Пуся, Песко и Медвед са скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще реши съдбата им. 🐱🐭😂

    17:55 31.01.2026

  • 27 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    5 6 Отговор
    Копеек, нема да сЪ плашите. Ей сега Пусин ще запали тротинетката и ще се притече на помощ, както помогна на Сирия, Венецуела, предния път на Иран .... пък може и само да цунка Коpaня и да се помоли на килимчето . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #33

    17:57 31.01.2026

  • 28 След бруталното потушаване на протестите

    3 4 Отговор
    Дали за някой брутален геноцид ще се сетим? А? За някой брутален терористичен акт или за някое брутално военнопрестъпление за което случаино и в международният съд се говори? Или за бруталното потушаване на протестите на жълтите жилетки в Париж?

    17:58 31.01.2026

  • 29 да питам

    3 5 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли вече, ако да може да го натоварят с руснаците изгонени от Сирия ?

    17:59 31.01.2026

  • 30 Путин гол до кръста на пони

    2 3 Отговор
    Приятели ме питат какво казвам на приятеля ми тавариш Тръп за Иран. Засега се ослушвам.

    17:59 31.01.2026

  • 31 Този път янките ще настъпят мотиката

    4 3 Отговор
    Иран здраво бункерова с ракети от Китай,Русия,Индия и Пакистан! САЩ този път няма да посмеят да нападнат, защото орешници очакват самолетоносачите! Ще го отнесат и еврейте!

    Коментиран от #35

    17:59 31.01.2026

  • 32 Ъхъъъъъ....

    2 1 Отговор
    Ама Тръмп изисква от Иран много други неща

    18:00 31.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ще нападнат

    5 4 Отговор
    САЩ е световен терорист и световно зло.

    18:01 31.01.2026

  • 35 Морски

    5 6 Отговор

    До коментар #31 от "Този път янките ще настъпят мотиката":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев руската мечка.🐻😂🐻😂🐻

    18:02 31.01.2026

  • 36 Клета невежа копейка 🤪

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "Тик- Ток":

    Можем да си позволим и 2€ - факт.
    Плащаме два пъти ПО-МАЛКО за газ, от колкото последния път за същия период от Газпром
    Януари 2022 133.41 лв. / 68.21 € Решение на КЕВР №Ц- 1/01.01.2022
    Януари 2026 60.92 лв. / 31.15 € Решение на КЕВР №Ц- 41/30.12.2025 г.

    Коментиран от #40, #41

    18:03 31.01.2026

  • 37 Доналд ТрЪмП

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "САЩ са нацистки коптор":

    Задунайците ми викат "нацист". Като приех колегата Путлер в Аляска бех ли нацист?

    18:03 31.01.2026

  • 38 Кой е присъствал

    5 3 Отговор
    Че да твърди че е било "брутално потушаването на протестите" ? Колко брутално? И това което Тръмп "изисква" свързано ли е въобще с протестите? Я пак прочетете статията...

    18:04 31.01.2026

  • 39 Да ама аз сега съм в голяма дилема

    3 3 Отговор
    А на времето САЩ какво са изисквали от Виетнам примерно ? А?

    18:07 31.01.2026

  • 40 Ако не бе глупава тъ пейка

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Клета невежа копейка 🤪":

    щеше да знаеш, че газта е борсова стока, а троленето е афинитет на глупака и от падъка в обществото. 😄

    Коментиран от #45

    18:07 31.01.2026

  • 41 Тик- Ток

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Спри да пиеш KOOLAID

    18:08 31.01.2026

  • 42 Нобел за МИР

    0 2 Отговор
    За РуSSки МИР. Когато Оранжутанжевия вижда, че руSSкия Хитлер си прави каквото си поиска, каква мисъл се мята в оранжевата кратуна?

    18:11 31.01.2026

  • 43 Махат за последно

    5 2 Отговор
    За удрянето може и да опитат, но няма да съборят Иран и това ще е поредният звънец за останалите страни, че САЩ вече са невменяем терорист, да се готвят.

    18:11 31.01.2026

  • 44 Абе този уран дето САЩ

    4 2 Отговор
    Искат да го откраднат от Иран да не го получи Израел под формата на дъжд?

    18:12 31.01.2026

  • 45 видда се че си

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ако не бе глупава тъ пейка":

    анти българин и брачет на вулсон!!!!

    Коментиран от #46

    18:14 31.01.2026

  • 46 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "видда се че си":

    Само анти българина става глупава тъ пейка, ползвана за лъжи и пропаганда, докато САЩ унищожава Европа!

    Коментиран от #49

    18:16 31.01.2026

  • 47 Реджеп Ердоголем

    0 1 Отговор
    Путлер си взема Крим и му ръкопляскат. Оранжевия всеки ден дели Украйна както му скимне по настроението и си заплю Гренландия. Си с дръпнатите очи се точи на Тайван. Аз къде да се развихря? Кърджали? Разград?

    18:17 31.01.2026

  • 48 000

    0 1 Отговор
    Омурския пролив - 01-02.02 - китай, иран, русия.

    18:20 31.01.2026

  • 49 Тодор Колев

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    Тъ пейките реват за Еврооа ...🤣🤣🤣Тази Европа в която от 1945 няма войни. От тогава на територията на Съвецкия съюз има поне 12, като едната вече продължава повече от Атечественая вайни и разрушенията и жертвите са ужасяващи числа! Ривете рибята!

    Коментиран от #51, #52, #53

    18:22 31.01.2026

  • 50 минаващ

    1 2 Отговор
    По филмите от дивия запад ,янките ни показват какво са те и при превъдсходството на оръжие!!!! Затова няма там обуригени!Най -главното как се прави власт имаики паои и как се правят и пари !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сценария е известен

    Коментиран от #54

    18:23 31.01.2026

  • 51 Алън Пугачов

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Тодор Колев":

    Тъ пейките ривът щото мильони ватенки заработват евра в Европа. Перспективата да се върнат в кочината ги изпълва с праиссторически ужас!

    18:27 31.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тъ пейката е глупаво същество

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тодор Колев":

    Ако не бе толкова глупава, нямаше да падне до евтина тъ пейка, ползвана за лъжи и пропаганда, като местен жител в гето и то в полза унищожението на Европа от САЩ. За жалост тъ пейката няма с ко да осъзнае колко е жалко, глупаво и безродно.

    18:29 31.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Медведев

    0 0 Отговор
    Царю!!! Няма ли да заплашиш Оранжувия, че ще му забием един Орешник в бялата къща? Ако искаш аз да го заплаша?

    Коментиран от #57

    18:35 31.01.2026

  • 56 ще видим за пръв път как потъва

    1 0 Отговор
    самолетоносач

    Коментиран от #58

    18:35 31.01.2026

  • 57 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Медведев":

    Трай па ти бе, че щи загрея врата. Нали на него се крепим!!!

    18:38 31.01.2026

  • 58 Доналд Тъп

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "ще видим за пръв път как потъва":

    Омръзна ви да гледате как потъват подводници?

    18:39 31.01.2026

  • 59 Башарката Асад

    1 0 Отговор
    В Москва е.хубаво. Уютно! Царю-господарю каза, че ще изиска от Дони Оранжевия да пусне и Мадуро да дойде тук. Да заповядат и аятоласите. Да се съберем всички. Ще играем карти, Не се сърди човече....

    18:45 31.01.2026

  • 60 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тик- Ток":

    Още от сега някои от ония 5000 работещи в рафинерията на Лукойл в Бургас правят планове къде и как ще прекарват дните си след уволнението когато затворят на предприятието и го нарежат за скрап

    18:53 31.01.2026

