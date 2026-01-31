"Подготвени сме за всички сценарии": ще ударят ли САЩ Иран?

Ще нападнат ли САЩ Иран? Доналд Тръмп заяви, че се надява да избегне военен удар срещу Ислямската република. Подготвени сме за всички сценарии, казват на свой ред в Техеран и заплашват с незабавен ответен удар.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се надява да избегне удар срещу Иран. Той потвърди, че още една група самолетоносачи вече е на път към региона, но подчерта: "Надявам се, че няма да ни се наложи да я използваме". По думите му вече са проведени разговори с Техеран, а нови преговори са в процес на подготовка.
След бруталното потушаване на протестите в началото на януари САЩ не изключиха нова военна операция срещу Иран . Военни кораби, сред които самолетоносачът USS "Abraham Lincoln", бяха изпратени в региона. Според данни на правозащитната организация Hrana при жестоките действия на силите за сигурност срещу демонстрантите са били убити над 6000 души. Други оценки сочат, че броят на жертвите може да достига 25 000.
Иран: Подготвени сме за всички сценарии
Говорителят на иранската армия Амир Акраминия предупреди САЩ да не предприемат нападение и заплаши с незабавен ответен удар. Пред информационната агенция Tasnim Акраминия заяви, че Иран ще реагира и на най-малката атака, а "последствията може да са нежелателни за САЩ". Според него иранските въоръжени сили могат да атакуват американски бази с дронове, ракети и други оръжия.
Евентуалният военен сблъсък няма да бъде кратък и може да се разпространи в целия регион, предупреди още Акраминия и обяви, че плановете за действие вече са изготвени, а съответните заповеди са разпратени до подразделенията на въоръжените сили. Акраминия каза още, че междувременно иранската армия е поправила или заменила противовъздушните системи, които са били повредени по време на войната от юни 2025 година.
Междувременно турският президент Ердоган предложи да посредничи в конфликта. Турция е готова "да поеме посредническа роля между Иран и САЩ, за да намали напрежението и да спомогне за решаване на проблемите", е заявил Ердоган в телефонен разговор с иранския си колега. Повод за разговора са били "ескалиращите военни напрежения в региона".
Предупреждение: "Смяната на режима би имала мащабни последици"
В интервю за американския телевизионен канал CNN експертката за Иран Маха Яхя предупреди САЩ да проявят предпазливост при евентуални планове за преврат. Смяна на режима в Иран би била изключително сложна и би имала мащабни регионални последствия, заяви Яхя, която ръководи Carnegie Middle East Center. По думите на експертката върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей представлява не само политически, но и религиозен ориентир за много шиити по целия свят. Свалянето му от власт би могло да засили религиозните напрежения в някои от страните със значителни шиитски общности, сред които Афганистан, Пакистан, Саудитска Арабия, Турция и Ирак, смята Яхя.
Според нея ръководството в Техеран се намира в затруднено положение. От една страна, исканията на САЩ относно ядрената програма и обогатяването на уран са "максималистични". От друга страна, всяка отстъпка от страна на Техеран би се възприела като слабост и би подкопала още повече неговата легитимност.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изисква от Иран да се откаже напълно от обогатяването на уран, както и да ограничи обхвата на своите балистични ракети - искане, което според информация на CNN ръководството в Техеран категорично отхвърля.
