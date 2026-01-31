Ракетни удари срещу Иран? Израел: Не сме ние! Техеран: Изтичане на газ

Експлозия е станала на южното иранско пристанище Бандар Абас, предаде "Ройтерс", позовавайки се на иранските медии.

Причината за експлозията не се посочва. Експлозията се разследва, но иранските медии не предоставят повече информация.

Появила се е информация, че командир на военноморските сили на Революционната гвардия е бил мишена на експлозията.

Но агенция "Тасмин" в публикация посочва, че тези твърдения са "напълно неверни".

Пристанище Бандар Абас се намира на Ормузкия проток, жизненоважен воден път между Иран и Оман, през който се транспортира около една пета от световния морски петрол.

Експлозията идва на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон, след като иранските власти потушиха протестите в Иран.

Най-малко четирима души загинаха и няколко бяха ранени при експлозии в южната и югозападната част на Иран, съобщиха по-късно ирански медии, цитирана от БТА.

Новинарска агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи, че най-малко един човек е загинал и 14 са били ранени при експлозия в южния пристанищен град Бандар Абас. Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР.

Очевидци разказват и за поне една експлозия близо до Техеран.

Онлайн изданието "Нур Нюз" предаде, позовавайки се на началника на противопожарната служба в гр. Ахваз, че най-малко четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града.

Очаква се скоро в Залива да започнат тридневни съвместни военноморски учения на Иран, Китай и Русия. Същевременно в региона е разположена американска флотилия, която включва и самолетоносачи.

Изтичане на газ е причината за взрива в иранския пристанищен град Бандар Абас, съобщи преди минути началникът на местната полиция, цитиран от иранската новинарска агенция Мехр.

По данни на близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) новинарска агенция Тасним при експлозията в Бандар Абас е загинал най-малко един човек и 14 души са били ранени.

Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР.

В Бандар Абас се намира най-важното иранско контейнерно пристанище.

По държавната телевизия на Иран ръководителят на пожарникарите в Бандар Абас - Мохамад Амин Лайгат, заяви, че при взрива в града са били разрушени два етажа на 8-етажна жилищна сграда. Няколко коли и магазини също са пострадали при взрива, поясни той и разказа, че жертвата на експлозията е момиченце, допълва Франс прес.

Ирански медии днес съобщиха за няколко взрива в различни райони на Южен Иран. Началникът на противопожарната служба в град Ахваз заяви, че четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града. По-късно през деня Мехр съобщи, че жертвите в Ахваз са се увеличили с още една и че има най-малко двама ранени.

Израел не е замесен в серията от взривове в Иран, заявиха за Ройтерс двама израелски официални представители, пише БТА.

Близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) новинарска агенция Тасним днес съобщи, че най-малко един човек е загинал и 14 са били ранени при експлозия в южния пристанищен град Бандар Абас. Началникът на противопожарната служба в град Ахваз заяви, че четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града. Очевидци разказват и за взрив в района на Техеран.

По-рано през деня иранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ, Израел и Европа, че се възползват от икономическите проблеми на Ислямската република, подстрекават към безредици и осигуряват на някои хора средства да "разпокъсат страната".

На фона на нарасналото напрежение покрай кървавото потушаване на всенародните протести в Иран сателитни снимки показват дейност в два ирански ядрени обекта, които бяха бомбардирани миналата година от Израел и САЩ, предаде Асошиейтед прес. Това може да е знак, че Техеран се опитва да прикрие усилията си да спаси оцелелия материал там, допълва световната агенция.

Изображения от търговската сателитна компания "Планет Лабс" (Planet Labs PBC) показват, че са построени нови покриви на две атакувани сгради в комплексите за обогатяване на уран в Натанз и Исфахан, посочва АП, обръщайки внимание, че това е първата значима дейност, забелязана от сателит в някой от засегнатите ядрени обекти на страната след 12-дневната война на Израел с Иран през юни, в която с удари се намесиха и САЩ.

Тези покриви не позволяват чрез сателит да се види какво се случва на място, а това на този етап е единственият начин инспекторите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да наблюдават обектите, тъй като Иран не предоставя достъп до тях, уточнява Асошиейтед прес. Иран не е обсъждал публично дейността в обектите в Натанз и в Исфахан. В същото време от МААЕ на този етап не са отговорили на запитването на АП за коментар.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е искал от Иран да договори споразумение за ядрената си програма, за да предотврати заплахата от американски военни удари заради репресиите на страната срещу протестиращите заради влошената икономическа ситуация в страната. САЩ изпратиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и няколко ескадрени миноносеца в Близкия изток. Засега обаче остава неясно дали Тръмп е решен да използва сила, пише АП.

Новите покриви не изглежда да са признак за започнала реконструкция на съоръженията, на които бяха нанесени сериозни щети, казват за АП експерти, които са изследвали обектите. Но те вероятно са част от усилията на Иран "да оцени дали ключови ресурси – като например ограничените запаси от високообогатен уран – са оцелели след ударите“, казва Андреа Стрикър, която експерт по въпросите, свързани с Иран, от базираната във Вашингтон Фондация за защита на демокрациите, санкционирана от Техеран.

"Те (иранците - бел. ред.) искат да са в състояние да се доберат до всички оцелели материали, до които могат да достигнат, без Израел или САЩ да видят какво е оцеляло“, посочва тя.

Мишена на американските удари миналото лято бе и трети обект - във Фордо, припомня агенцията.