Ракетни удари срещу Иран? Израел: Не сме ние! Техеран: Изтичане на газ

Ракетни удари срещу Иран? Израел: Не сме ние! Техеран: Изтичане на газ

31 Януари, 2026 15:39, обновена 31 Януари, 2026 18:43 10 913 123

Изтичане на газ е причината за взрива в иранския пристанищен град Бандар Абас, съобщи преди минути началникът на местната полиция

Ракетни удари срещу Иран? Израел: Не сме ние! Техеран: Изтичане на газ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Експлозия е станала на южното иранско пристанище Бандар Абас, предаде "Ройтерс", позовавайки се на иранските медии.

Причината за експлозията не се посочва. Експлозията се разследва, но иранските медии не предоставят повече информация.

Появила се е информация, че командир на военноморските сили на Революционната гвардия е бил мишена на експлозията.

Но агенция "Тасмин" в публикация посочва, че тези твърдения са "напълно неверни".

Пристанище Бандар Абас се намира на Ормузкия проток, жизненоважен воден път между Иран и Оман, през който се транспортира около една пета от световния морски петрол.

Експлозията идва на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон, след като иранските власти потушиха протестите в Иран.

Най-малко четирима души загинаха и няколко бяха ранени при експлозии в южната и югозападната част на Иран, съобщиха по-късно ирански медии, цитирана от БТА.

Новинарска агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи, че най-малко един човек е загинал и 14 са били ранени при експлозия в южния пристанищен град Бандар Абас. Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР.

Очевидци разказват и за поне една експлозия близо до Техеран.

Онлайн изданието "Нур Нюз" предаде, позовавайки се на началника на противопожарната служба в гр. Ахваз, че най-малко четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града.

Очаква се скоро в Залива да започнат тридневни съвместни военноморски учения на Иран, Китай и Русия. Същевременно в региона е разположена американска флотилия, която включва и самолетоносачи.

Изтичане на газ е причината за взрива в иранския пристанищен град Бандар Абас, съобщи преди минути началникът на местната полиция, цитиран от иранската новинарска агенция Мехр.

По данни на близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) новинарска агенция Тасним при експлозията в Бандар Абас е загинал най-малко един човек и 14 души са били ранени.

Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР.

В Бандар Абас се намира най-важното иранско контейнерно пристанище.

По държавната телевизия на Иран ръководителят на пожарникарите в Бандар Абас - Мохамад Амин Лайгат, заяви, че при взрива в града са били разрушени два етажа на 8-етажна жилищна сграда. Няколко коли и магазини също са пострадали при взрива, поясни той и разказа, че жертвата на експлозията е момиченце, допълва Франс прес.

Ирански медии днес съобщиха за няколко взрива в различни райони на Южен Иран. Началникът на противопожарната служба в град Ахваз заяви, че четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града. По-късно през деня Мехр съобщи, че жертвите в Ахваз са се увеличили с още една и че има най-малко двама ранени.

Израел не е замесен в серията от взривове в Иран, заявиха за Ройтерс двама израелски официални представители, пише БТА.

Близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) новинарска агенция Тасним днес съобщи, че най-малко един човек е загинал и 14 са били ранени при експлозия в южния пристанищен град Бандар Абас. Началникът на противопожарната служба в град Ахваз заяви, че четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града. Очевидци разказват и за взрив в района на Техеран.

По-рано през деня иранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ, Израел и Европа, че се възползват от икономическите проблеми на Ислямската република, подстрекават към безредици и осигуряват на някои хора средства да "разпокъсат страната".

На фона на нарасналото напрежение покрай кървавото потушаване на всенародните протести в Иран сателитни снимки показват дейност в два ирански ядрени обекта, които бяха бомбардирани миналата година от Израел и САЩ, предаде Асошиейтед прес. Това може да е знак, че Техеран се опитва да прикрие усилията си да спаси оцелелия материал там, допълва световната агенция.

Изображения от търговската сателитна компания "Планет Лабс" (Planet Labs PBC) показват, че са построени нови покриви на две атакувани сгради в комплексите за обогатяване на уран в Натанз и Исфахан, посочва АП, обръщайки внимание, че това е първата значима дейност, забелязана от сателит в някой от засегнатите ядрени обекти на страната след 12-дневната война на Израел с Иран през юни, в която с удари се намесиха и САЩ.

Тези покриви не позволяват чрез сателит да се види какво се случва на място, а това на този етап е единственият начин инспекторите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да наблюдават обектите, тъй като Иран не предоставя достъп до тях, уточнява Асошиейтед прес. Иран не е обсъждал публично дейността в обектите в Натанз и в Исфахан. В същото време от МААЕ на този етап не са отговорили на запитването на АП за коментар.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е искал от Иран да договори споразумение за ядрената си програма, за да предотврати заплахата от американски военни удари заради репресиите на страната срещу протестиращите заради влошената икономическа ситуация в страната. САЩ изпратиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и няколко ескадрени миноносеца в Близкия изток. Засега обаче остава неясно дали Тръмп е решен да използва сила, пише АП.

Новите покриви не изглежда да са признак за започнала реконструкция на съоръженията, на които бяха нанесени сериозни щети, казват за АП експерти, които са изследвали обектите. Но те вероятно са част от усилията на Иран "да оцени дали ключови ресурси – като например ограничените запаси от високообогатен уран – са оцелели след ударите“, казва Андреа Стрикър, която експерт по въпросите, свързани с Иран, от базираната във Вашингтон Фондация за защита на демокрациите, санкционирана от Техеран.

"Те (иранците - бел. ред.) искат да са в състояние да се доберат до всички оцелели материали, до които могат да достигнат, без Израел или САЩ да видят какво е оцеляло“, посочва тя.

Мишена на американските удари миналото лято бе и трети обект - във Фордо, припомня агенцията.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 33 гласа.
  • 1 Kaлпазанин

    109 18 Отговор
    А протестите в обора потушени ли са ,,,,!!!!!!! И от кого ??армията на фащ

    15:41 31.01.2026

  • 2 Линда

    33 104 Отговор
    Айде сега да ги видим великите иранци

    Коментиран от #6, #7, #9, #87, #89

    15:44 31.01.2026

  • 3 Ехее

    25 96 Отговор
    иранците от страх, започнаха да се самовзривяват

    15:44 31.01.2026

  • 4 Пламен

    58 3 Отговор
    ХОДИЛ СЪМ В Бандар Абас ПО РАБОТА . ПЕТРОЛНО ПРИСТАНИЩЕ .
    ДАНО ДА НЕ ОЦАПАТ НЕЩО .

    Коментиран от #99

    15:46 31.01.2026

  • 5 Нищо се не знае

    37 15 Отговор
    Ако уда.ът е срещу командир на революционата армия,не е срещу Иран.

    15:46 31.01.2026

  • 6 Моше

    78 23 Отговор

    До коментар #2 от "Линда":

    Нали ги видяхте през 12 дневната война, жидовете се криеха като плъхове в канализацията.

    Коментиран от #39

    15:47 31.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пламен

    22 44 Отговор
    НЯКОЙ ПЕЙДЖЪР ПАК СЕ Е ,,ПОВРЕДИЛ" .

    15:48 31.01.2026

  • 9 иван костов

    96 12 Отговор

    До коментар #2 от "Линда":

    Иранците си стоят вкъщи и на никой лошо не правят!

    15:51 31.01.2026

  • 10 Диверсант

    51 13 Отговор
    Като човек от вътрешното ведомство разполагаме с оперативна информация, че през последните три месеца от Русия към Иран са прехвърлени между 6/9 ракети "Орешник" както и около 30 -35 броя "Кинжал". Данните са предоставени от съюзниците ни в НАТО!

    Коментиран от #53, #92

    15:52 31.01.2026

  • 11 Ха ХаХа

    40 13 Отговор
    Родината на укробандерите. БАНДЕР АБАС

    15:52 31.01.2026

  • 12 идват

    18 28 Отговор
    Нортроп Груман В-2 Спирит.

    Коментиран от #18, #20

    15:52 31.01.2026

  • 13 Сега осъзнавате ли

    116 22 Отговор
    Колко прав е бил Живков и партийното ни и държавно ръководство по времето на социализма? Осъзнавате ли какви нацисти са атлантиците и във какво блато ни тикат вече 36 години тези паразити ?

    Коментиран от #17, #38

    15:54 31.01.2026

  • 14 да питам

    23 62 Отговор
    верно ли Пуся е обещал на аятолаха да го спаси, както спаси и приятеля си Мадуро ?

    Коментиран от #16

    15:54 31.01.2026

  • 15 Иван

    26 7 Отговор
    Гей парти в Содом и Гомор??

    15:55 31.01.2026

  • 16 Вярно е

    52 5 Отговор

    До коментар #14 от "да питам":

    Че говедата спасиха Виетнам,Корея и Афганистан

    15:56 31.01.2026

  • 17 Прав е бил

    77 16 Отговор

    До коментар #13 от "Сега осъзнавате ли":

    Но народът искаше смърт на комунизма.
    Сега този тъп народ се хапе отзад

    15:57 31.01.2026

  • 18 🤣🤣🤣

    55 16 Отговор

    До коментар #12 от "идват":

    Да не стане, като в Сърбия, но този път ще падат повече "невидими" бомбардировачи.

    Коментиран от #91, #105

    15:57 31.01.2026

  • 19 Поредният гнусен акт

    68 13 Отговор
    На международен тероризъм

    Коментиран от #45

    16:00 31.01.2026

  • 20 Ъъъъ не!

    28 7 Отговор

    До коментар #12 от "идват":

    Този път няма да дойдат! Скот Рутер хубаво обясни защо.

    16:02 31.01.2026

  • 21 Иван

    64 13 Отговор
    Нацистките ционистки сви.не в ЕС ще заклеймят ли експлозията??? Изгонване на израелски и американски дипломати от ЕС?

    Коментиран от #25

    16:02 31.01.2026

  • 22 Ами

    61 7 Отговор
    Демек да очакаме затваряне на Ормузкия проток
    и повишаване на цената на горивата :)

    16:08 31.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Запомнете го ей младите!

    73 15 Отговор
    Няма никакво значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет, отровна луга. И това е истината и ще е по добре по рано да я разберете. Само още време им трябва и ....
    задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло.

    Коментиран от #26, #43

    16:08 31.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 мбуа ха ха ха

    18 52 Отговор

    До коментар #24 от "Запомнете го ей младите!":

    Ха ха ха ха... Мозък в русороба не вирее. Дръж си го за себе си мъник.

    Коментиран от #34

    16:09 31.01.2026

  • 27 Ганчев

    13 47 Отговор
    Спрямо копейките могат да се използва - отрова за мишки,сезал, канап,тесла и други подръчни средства.

    Коментиран от #36

    16:12 31.01.2026

  • 28 И ако това не е

    52 9 Отговор
    международен тероризъм, какво е? Демократичен акт и пример за атлантически ценности ?

    Коментиран от #31

    16:18 31.01.2026

  • 29 абе

    14 12 Отговор
    Тия може и да не пият алкохол, ама пълно с пушачи наоколо.

    16:18 31.01.2026

  • 30 Путин

    8 26 Отговор
    Зает съм с новия проект в България!После ще помогна на Иран!

    16:18 31.01.2026

  • 31 Ревеш ли копейко?

    12 32 Отговор

    До коментар #28 от "И ако това не е":

    РЕВИ!😁😁😁

    Коментиран от #37, #60

    16:19 31.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 По-уместно

    23 8 Отговор
    Вземете прекръстете тоя сайт на "Лъжи".

    16:20 31.01.2026

  • 34 стоян георгиев

    22 7 Отговор

    До коментар #26 от "мбуа ха ха ха":

    Няма по-npocто от укроба.

    16:21 31.01.2026

  • 35 МАГА

    8 25 Отговор
    Давай Дони...

    16:22 31.01.2026

  • 36 Пенчев

    22 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ганчев":

    А шекелките направо през комина.

    16:23 31.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Много

    10 32 Отговор

    До коментар #13 от "Сега осъзнавате ли":

    ми е добре в блатото. Ще пия едно Джони за падането на тошко, путин, си, ким, аятоласи и всякаква окървавена паплач

    Коментиран от #49, #55, #61

    16:26 31.01.2026

  • 39 Жидовете

    16 33 Отговор

    До коментар #6 от "Моше":

    се разхождаха 12 дни в небето на Техеран и бомбардираха каквото си поискат а аятолахът се криеше в бункера и звънеше на Путин, той пък не му вдигна. Видяхме ги смешните иранци с големите им приказки. Сега пак ще ги гледаме:) Само че този път Тръмп не гони Нобел за мир и няма да го пусне лесно като миналия път (след като им унищожи ядрената програма)

    Коментиран от #86

    16:27 31.01.2026

  • 40 Сатана Z

    17 6 Отговор
    🇺🇸🇮🇷Източници от Близкия изток съобщават, че е планирана атака на САЩ срещу Иран за неделя, ако атаката бъде разрешена.

    Коментиран от #109

    16:28 31.01.2026

  • 41 Констатация

    11 23 Отговор
    Не разбрах..., да слагам ли царевицата в микровълновата или да поизчакам!? -)))) ПС. Дедо Путин, готова ли е вилата за Хаменей у Москва, че нещо замириса на изгоряло.. -)))

    Коментиран от #51

    16:28 31.01.2026

  • 42 СЪГЛЕДВАЧ

    18 6 Отговор
    Атава интересно...Окраина изостава в новините и н след дълго ще я забравим

    16:28 31.01.2026

  • 43 Деде

    11 20 Отговор

    До коментар #24 от "Запомнете го ей младите!":

    пий хаповете и лягай че стана късно. Остави революцията на нас младите и си гледай болежките

    Коментиран от #48

    16:29 31.01.2026

  • 44 Констатация

    11 22 Отговор
    Путинчо предава и продава всичките си бивши съюзници. Време е и Кичо в Сев. Корея да се позамисли.... Между другото, Китай никога не е бил съюзник на Русия, а единственно ситуативен партньор.

    16:32 31.01.2026

  • 45 Що бе

    12 22 Отговор

    До коментар #19 от "Поредният гнусен акт":

    нали се радвате как Иран щял да смаже САЩ и Израел? Ето ви шанс, са видим сега Оран какво ще направи. Че миналият път се криха в бункера 12 дни и не им видяхме очите, дано сега покажат малко смелост 🤣

    Коментиран от #52

    16:32 31.01.2026

  • 46 И нека стане ясно на всички

    31 4 Отговор
    че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    Коментиран от #123

    16:35 31.01.2026

  • 47 Няма край

    20 3 Отговор
    Скапана работа
    Ще се започне война.
    Хайде перси, бъдете достойни!

    16:37 31.01.2026

  • 48 dpисльо

    22 4 Отговор

    До коментар #43 от "Деде":

    Нищо не става от вас умнокрасивите, с тези меки китки можете само да цъкате по клавиатурата.

    16:39 31.01.2026

  • 49 Жони

    14 2 Отговор

    До коментар #38 от "Много":

    Пией едно царкирово Жони и за най-големите кръволоци, атлантиците!

    16:40 31.01.2026

  • 50 Интересно дали ако

    19 1 Отговор
    Тази експлозия беше станала на някое американско пристанище щеше да се използва същият изказ?

    16:40 31.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 бум бум Тел Авив

    17 6 Отговор

    До коментар #45 от "Що бе":

    Целия свят видя в тубата кой се криеше в бункерите, дори места нямаха за всички и ползваха за тоалетна ярмулките си.🤣🤣😁

    16:44 31.01.2026

  • 53 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    7 15 Отговор

    До коментар #10 от "Диверсант":

    И ПЕРСИЙСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
    НА ТЕЗИ КЮНЦИ СА ....РУСИ СЪС СИНИ ОЧИ....

    16:47 31.01.2026

  • 54 При социализма имаше

    27 5 Отговор
    Знаме на Мира, а сега атлантиците развяват знамето на войната...Позорна история

    16:50 31.01.2026

  • 55 Това ли ви е важно на зетърчетата ?

    13 6 Отговор

    До коментар #38 от "Много":

    Да сте си "добре" в нацисткото блато и да се наливате от обяд с Джони ?

    16:55 31.01.2026

  • 56 Няма край атлантическият

    16 4 Отговор
    Позор. Безгранична подлост и гнус

    17:00 31.01.2026

  • 57 ППДБ/ЛГБТ, ГРОБ/ДПС

    20 6 Отговор
    Ние подкрепяме ционстките изроди, убиващи беззащитни жени и деца - 50 000 невинни души!

    17:01 31.01.2026

  • 58 Говорител на хусите

    17 2 Отговор
    Ще ви смачкаме бее!Еийй!

    17:01 31.01.2026

  • 59 Където и да са намесени Краварите

    25 4 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !!!!!!!

    17:01 31.01.2026

  • 60 "РЕВИ" не е отговор!

    18 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ревеш ли копейко?":

    Не е и гражданска позиция младеж!..

    17:02 31.01.2026

  • 61 Емо

    0 18 Отговор

    До коментар #38 от "Много":

    Когато пукна малък Тошко се напих с кеф.

    17:05 31.01.2026

  • 62 Хахахаха

    5 17 Отговор
    Не може да бъде. Руската ПВО се справя с всичко. Хахахаха.

    Коментиран от #75

    17:08 31.01.2026

  • 63 Ей хорааа

    17 2 Отговор
    Не позволявайте атлантиците да ни издавят в блатото на атлантизма, нацизма, ционизма и корупцията. За атлантици и атлантически партии НЕ гласувайте и доверие на Радев също нямайте ако ясни ангажиментии, програма и обществен договор не подпише. Мислете с главите си хора !

    17:08 31.01.2026

  • 64 Пепи еврака

    9 4 Отговор
    Докато се баламосвате,левът замина!Язък!

    17:08 31.01.2026

  • 65 ЕК са за съд, ЕС е коптор

    16 0 Отговор
    Изправена пред хегемонистко изнудване в ледените ветрове на Гренландия и самоналожени ограничения в конферентните зали на Брюксел, Европа наистина трябва да се събуди: продължаването на това да бъде затънала в блатото на двойните стандарти само ще изчерпи собствената ѝ жизненост; само като се върне към рационалността и прагматизма, тя може наистина да вземе съдбата си в свои ръце.

    Коментиран от #70

    17:11 31.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 И колко пъти трябва да питаме? А?

    16 0 Отговор
    ...Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    17:13 31.01.2026

  • 68 Ели Коен

    3 11 Отговор
    Моля, всички сънародници, които са онлайн да коментират и да препращат на останалите.

    Коментиран от #71, #74, #76, #77, #79

    17:14 31.01.2026

  • 69 Аятолаха

    2 16 Отговор
    излетя за Москва!

    17:16 31.01.2026

  • 70 Смърфиета

    9 0 Отговор

    До коментар #65 от "ЕК са за съд, ЕС е коптор":

    Има бомбастично откритие: десет милиона зян пара, разбирай за капиталови разходи, за Физическия институт и Физическия факултет. За водородна атомна централа. При това европейски пари. При М.Костадинова това.

    17:18 31.01.2026

  • 71 Кои са ти сънародниците

    17 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ели Коен":

    обаче Ели Коен ? Към кой се обръщаш точно ? Българите сънародници ли са ти ?

    17:20 31.01.2026

  • 72 стоян георгиев

    19 0 Отговор
    Мръсните исраелци с техните терористични акции! Всичко е ясно!

    17:20 31.01.2026

  • 73 троловете на другаря ивомирчеff

    9 2 Отговор

    До коментар #66 от "Тоя па":

    са тотално забили и циклят само на копейки

    17:21 31.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 приятелски огън

    3 10 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахаха":

    Повредена руска ПВО система изстреля ракети, които поразиха два жилищни блока в комплекс Виноград. Руските държавни телевизии съобщиха, че причината за трагедията била атака от украински дрон.

    17:24 31.01.2026

  • 76 Алооо чфутката

    13 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ели Коен":

    (и да препращат на останалите) кво и на кой ще препращаш? А?

    17:26 31.01.2026

  • 77 трол от тел авив

    14 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ели Коен":

    пиши на иврит в ционистките форуми тука нямаш сънародници

    17:29 31.01.2026

  • 78 не става ясно

    13 0 Отговор
    провокацията с това нападения дали е израелска или краварска (пак израелска през проксито им сащ)

    17:31 31.01.2026

  • 79 Кви ги пишеш

    11 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ели Коен":

    Твоите сънародници знаят ли български?

    17:33 31.01.2026

  • 80 Кой е терориста

    10 0 Отговор
    Защо не пише?

    17:37 31.01.2026

  • 81 змии, атлантически отровни змии...

    16 0 Отговор
    Естествено че е така. Лицемерните позовавания на международното право, правата на човека и „международен ред, основан на правила“ от страна на европейските правителства заслужават само презрение. През последните тридесет години те подкрепяха всяка агресивна война, водена от Съединените щати, от Косово до Афганистан, включително Ирак и Либия. Само преди няколко дни те се присъединиха към американската агресия срещу Венецуела и Иран. Те са съучастници в геноцида, извършен срещу палестинците, който превърна Гааза в поле от руини и причини десетки хиляди смъртни случаи, по-голямата част от които жени и деца.

    Коментиран от #84

    17:44 31.01.2026

  • 82 Тодор Колев

    3 7 Отговор
    Задунайските тролове яко са застъпили на картечниците и ръсят наред. Даже и свои отстрелват, някои сами се гърмят в чугуна! Паника!

    Коментиран от #83

    17:49 31.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Путин гол до кръста на пони

    5 6 Отговор

    До коментар #81 от "змии, атлантически отровни змии...":

    С мен е прогресивната световна общност - Кастро, Мадуро, Хамас, Хизбула, Аятоласите, Кимчето, Кадирката...и разбира се моите задунайски друзя!

    17:52 31.01.2026

  • 85 Да,бе

    10 2 Отговор
    Това морско учение лесно може да премине в операция по спасяване готвача на самолетоносача...Американският самолетоносач...

    Коментиран от #94

    17:52 31.01.2026

  • 86 Мадуро

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "Жидовете":

    Нали им "приключиха" ядрената програма, сега е ред на петролната ли? Нема по- големи п@ р@зити от говедарите и хазарите

    Коментиран от #93

    17:57 31.01.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Номерата им

    7 0 Отговор
    Когато държиш пръста на спусъка и конфета да гръмне, може да започне война. Американците простосе опитват да провокират Иран, за да не са агресори.

    18:02 31.01.2026

  • 89 Хасан Келеш

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Линда":

    Ще им видиш р я з@ н9ите кремъклийки.

    18:02 31.01.2026

  • 90 Aлфа Bълкът

    3 5 Отговор
    Във фейса ми бяха попаднали в някакъв турски канал, как си стоят военните на радара и си гледат точките, а тавана им пада на главата. Такова унижение не съм предполагал, че може да се случи на Иран.

    Коментиран от #96

    18:03 31.01.2026

  • 91 Ха - ха - ха

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "🤣🤣🤣":

    Опасявам се, че идва моментът някое американско корито да си отнесе пистата в дълбините за атракция на рибите.

    18:03 31.01.2026

  • 92 6136

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Диверсант":

    На иранците не им трябват Орешник и Кинжал, а Бастион и Оникс!

    18:04 31.01.2026

  • 93 Ама чакате от

    2 5 Отговор

    До коментар #86 от "Мадуро":

    краварите да измъкнат Путин от ценрофугата в Украйна.

    Коментиран от #95, #101

    18:06 31.01.2026

  • 94 6135

    7 0 Отговор

    До коментар #85 от "Да,бе":

    Браво! Свежо!
    После сигурно и филм ще направят "Спасяването на Готвач Райън".

    18:09 31.01.2026

  • 95 Николас

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "Ама чакате от":

    Нали си чувал поговорката, че бързата работа е срам за майстора.Путин я е измислил.

    Коментиран от #98

    18:12 31.01.2026

  • 96 Рон Джереми

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Aлфа Bълкът":

    Пак си гледал евтино "турско" п@рно.

    Коментиран от #121

    18:14 31.01.2026

  • 97 УдоМача

    8 0 Отговор
    Израел са терористи, но възмездието скоро ще ги настигне!!

    Коментиран от #100

    18:23 31.01.2026

  • 98 Тази поговорка

    0 4 Отговор

    До коментар #95 от "Николас":

    путинова, знаят ли я руските войници?

    Коментиран от #103

    18:27 31.01.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Я пъ тоа

    0 7 Отговор

    До коментар #97 от "УдоМача":

    Израел са учат от Путин.

    Коментиран от #102

    18:30 31.01.2026

  • 101 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ама чакате от":

    "да измъкнат Путин от ценрофугата в Украйна"

    Че защо зеления реве за мир или поне за 60 дни да престанел боя.

    18:31 31.01.2026

  • 102 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #100 от "Я пъ тоа":

    "Израел са учат от Путин"

    Че той Путин го нямаше при предната война на жидовете.

    Коментиран от #104

    18:32 31.01.2026

  • 103 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #98 от "Тази поговорка":

    "знаят ли я руските войници?"

    Не само руските ами и германските я научиха а преди това и френските - даже научиха как е "бързо" на руски. Сега си я повтарят.

    18:35 31.01.2026

  • 104 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #102 от "Антитрол":

    Става въпрос за войната в Украйна...Путин изби над два милиона СЛАВЯНИ...Израел е като вода ненапита пред него.

    Коментиран от #107

    18:40 31.01.2026

  • 105 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "🤣🤣🤣":

    В Сърбия комуниста Милошевич го приключиха за месец....американците де.

    18:43 31.01.2026

  • 106 Болен мозък

    0 2 Отговор
    Путине, как ша отървеш своя товариш Аятолахчето.

    18:44 31.01.2026

  • 107 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #104 от "Я пъ тоа":

    Наркоманът изби 3 млн украинци

    Коментиран от #112

    18:44 31.01.2026

  • 108 Британските служби не

    3 0 Отговор
    мирясват!

    18:45 31.01.2026

  • 109 Българин.

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Сатана Z":

    Сатанистите не могат да живеят в мир! Англосаксонското племе и евреите винаги ще правят войни защото така заграбват националните богатства на народите и си стимулират военната индустрия! Те са но принципа разделяй и владей!

    Коментиран от #110

    18:47 31.01.2026

  • 110 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #109 от "Българин.":

    Учат са от Путин, дето изби над два милиона СЛАВЯНИ....

    18:48 31.01.2026

  • 111 РФ е един огромен КЕН eф !

    0 4 Отговор
    Да cи cъюзник на Путин е тежко и тъжно тези rодини. Аcад избяrа в Моcква, а Мадуpо е заловен в САЩ. Иpан беше атакуван, без nомощ от Моcква, а cеrа там има маcови npотеcти cpещу pежима на Аятолаcите.
    Както и npи nадането на Аcад в Сиpия и npи унищожението на Наrоpни Каpабах, Путин е npактичеcки безcилен.
    Вече четиpи rодини той е затънал в такива ekcтpeменти в Укpайна, че не може да защити доpи cобcтвената cи nетpолна индуcтpия от ежедневните укpаинcки удаpи.
    Стаpите cъветcки аpcенали и заnаcи от техника cе изчеpnват и въnpеки кpайното наnpежение въpху икономиката и военната машина, Руcия наnpедва в Укpайна ОТ ГОДИНИ c темnо, nо-бавно от nълзящ охлюв.
    Вcяко леко отcлабване на натиcка въpху укpаинcката аpмия кpие pиcк от незабавни неуcnехи, както cе cлучи в Хеpcон и npи Хаpков.
    В безумното cи npиключение cpещу Укpайна Руcия бъpзо cе nоrpебва като rоляма cветовна военна cила и вече е заrубила оrpомен дял от влиянието cи доpи в cобcтвения cи pеrион — и този npоцеc cамо ще npодължи.
    Укpайна в кpайна cметка ще nоrpебе Руcката имnеpия, а нейната npедnолаrаема „неnобедимоcт“ cъщеcтвува cамо в безкpайната телевизионна nеpчене на Путин и в npазните rлави на некомnетентните nолезни ...и д и о т и ... на Кpемъл.

    18:50 31.01.2026

  • 112 Болен мозък

    0 2 Отговор

    До коментар #107 от "Ха ХаХа":

    тоя "наркоман" бомби Путин.....и Русия. Един "наркоман"са гаври с Путин.

    18:50 31.01.2026

  • 113 Путинистче идиотче

    0 3 Отговор
    Путине, пращай самолетоносача КУЗИ, да отърве дъртия Аятолах.

    18:52 31.01.2026

  • 114 НЕ ЗНАЯ ЗА УДАРИ

    5 0 Отговор
    По Иран но тоя мушика трамп уж войни щеше да спира а той сам ги прави и окупира. Без морални дементни СТАРЧЕТА. Удари ще има най вече по икономиките валутите и най вече на сащ и долара им. Не зная как го траят тези хамериканци. Впрочем те са свикнали още от воните със Виетнам Камбоджа Ирак. Като че ли не им ПУКА.

    18:52 31.01.2026

  • 115 Факт

    1 0 Отговор
    От пусто в празно!

    18:55 31.01.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Урсулчо

    1 2 Отговор
    Остра на злото - Китай, Иран, Русия.

    18:58 31.01.2026

  • 118 Опа

    1 1 Отговор
    Режима в Иран няма от какво да се притеснява. Техният приятел Путин ще ги спаси, както спаси Башар Асад и Николас Мадуро. Все пак са подписали споразумение.

    19:00 31.01.2026

  • 119 Анализатор

    1 1 Отговор
    Колективният запад отряза пипалата на октопода - Сирия, Венецуела, Либия, Йемен и Газа. Следващата стъпка е да оглозгат Иран, а Украйна да оглозга Русия. Китайците остават сами в битката срещу колективния запад.

    19:03 31.01.2026

  • 120 Удри

    1 1 Отговор
    Даже не са разбрали от къде им е дошло и с какви технологии са ги ударили.

    19:04 31.01.2026

  • 121 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Рон Джереми":

    По новините нали гледа като ги набомбиха по време на живо предаване, като обясняваха, че нищо не може да им направят. Ами с пейджърите как ги изгавриха?
    Май е 100% вероятността да съм гледал действителни кадри. И турците ги оплакваха – вай, вай, вай, вай...

    19:05 31.01.2026

  • 122 Хмм

    1 0 Отговор
    Както навреметп през соца пияните руснаци взривиха АЕЦ Чернобил.

    19:06 31.01.2026

  • 123 Едно е ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "И нека стане ясно на всички":

    Където има политически интриги, войни и терористични акции, разрови ли се случая се виждат британските служби на дъното.
    Те винаги стоят в сянка и оставят други да обират калая и лаврите!
    Британия създаде Израел за да контролира близкия изток. Което осначава, че е създала и държи на къса каишка Мосад! А чрез Мосад дърпа конците на лобитата в САЩ!
    Понеже Тръмп се опитва да ги преметне с разни театрални постановки като предишното, сега са решили да предизвикат Иран да за въвлекат САЩ във война

    19:08 31.01.2026

