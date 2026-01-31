Експлозия е станала на южното иранско пристанище Бандар Абас, предаде "Ройтерс", позовавайки се на иранските медии.
Причината за експлозията не се посочва. Експлозията се разследва, но иранските медии не предоставят повече информация.
Появила се е информация, че командир на военноморските сили на Революционната гвардия е бил мишена на експлозията.
Но агенция "Тасмин" в публикация посочва, че тези твърдения са "напълно неверни".
Пристанище Бандар Абас се намира на Ормузкия проток, жизненоважен воден път между Иран и Оман, през който се транспортира около една пета от световния морски петрол.
Експлозията идва на фона на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон, след като иранските власти потушиха протестите в Иран.
Най-малко четирима души загинаха и няколко бяха ранени при експлозии в южната и югозападната част на Иран, съобщиха по-късно ирански медии, цитирана от БТА.
Новинарска агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи, че най-малко един човек е загинал и 14 са били ранени при експлозия в южния пристанищен град Бандар Абас. Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР.
Очевидци разказват и за поне една експлозия близо до Техеран.
Онлайн изданието "Нур Нюз" предаде, позовавайки се на началника на противопожарната служба в гр. Ахваз, че най-малко четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града.
Очаква се скоро в Залива да започнат тридневни съвместни военноморски учения на Иран, Китай и Русия. Същевременно в региона е разположена американска флотилия, която включва и самолетоносачи.
Изтичане на газ е причината за взрива в иранския пристанищен град Бандар Абас, съобщи преди минути началникът на местната полиция, цитиран от иранската новинарска агенция Мехр.
По данни на близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) новинарска агенция Тасним при експлозията в Бандар Абас е загинал най-малко един човек и 14 души са били ранени.
Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР.
В Бандар Абас се намира най-важното иранско контейнерно пристанище.
По държавната телевизия на Иран ръководителят на пожарникарите в Бандар Абас - Мохамад Амин Лайгат, заяви, че при взрива в града са били разрушени два етажа на 8-етажна жилищна сграда. Няколко коли и магазини също са пострадали при взрива, поясни той и разказа, че жертвата на експлозията е момиченце, допълва Франс прес.
Ирански медии днес съобщиха за няколко взрива в различни райони на Южен Иран. Началникът на противопожарната служба в град Ахваз заяви, че четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града. По-късно през деня Мехр съобщи, че жертвите в Ахваз са се увеличили с още една и че има най-малко двама ранени.
Израел не е замесен в серията от взривове в Иран, заявиха за Ройтерс двама израелски официални представители, пише БТА.
Близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) новинарска агенция Тасним днес съобщи, че най-малко един човек е загинал и 14 са били ранени при експлозия в южния пристанищен град Бандар Абас. Началникът на противопожарната служба в град Ахваз заяви, че четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града. Очевидци разказват и за взрив в района на Техеран.
По-рано през деня иранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ, Израел и Европа, че се възползват от икономическите проблеми на Ислямската република, подстрекават към безредици и осигуряват на някои хора средства да "разпокъсат страната".
На фона на нарасналото напрежение покрай кървавото потушаване на всенародните протести в Иран сателитни снимки показват дейност в два ирански ядрени обекта, които бяха бомбардирани миналата година от Израел и САЩ, предаде Асошиейтед прес. Това може да е знак, че Техеран се опитва да прикрие усилията си да спаси оцелелия материал там, допълва световната агенция.
Изображения от търговската сателитна компания "Планет Лабс" (Planet Labs PBC) показват, че са построени нови покриви на две атакувани сгради в комплексите за обогатяване на уран в Натанз и Исфахан, посочва АП, обръщайки внимание, че това е първата значима дейност, забелязана от сателит в някой от засегнатите ядрени обекти на страната след 12-дневната война на Израел с Иран през юни, в която с удари се намесиха и САЩ.
Тези покриви не позволяват чрез сателит да се види какво се случва на място, а това на този етап е единственият начин инспекторите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да наблюдават обектите, тъй като Иран не предоставя достъп до тях, уточнява Асошиейтед прес. Иран не е обсъждал публично дейността в обектите в Натанз и в Исфахан. В същото време от МААЕ на този етап не са отговорили на запитването на АП за коментар.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е искал от Иран да договори споразумение за ядрената си програма, за да предотврати заплахата от американски военни удари заради репресиите на страната срещу протестиращите заради влошената икономическа ситуация в страната. САЩ изпратиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и няколко ескадрени миноносеца в Близкия изток. Засега обаче остава неясно дали Тръмп е решен да използва сила, пише АП.
Новите покриви не изглежда да са признак за започнала реконструкция на съоръженията, на които бяха нанесени сериозни щети, казват за АП експерти, които са изследвали обектите. Но те вероятно са част от усилията на Иран "да оцени дали ключови ресурси – като например ограничените запаси от високообогатен уран – са оцелели след ударите“, казва Андреа Стрикър, която експерт по въпросите, свързани с Иран, от базираната във Вашингтон Фондация за защита на демокрациите, санкционирана от Техеран.
"Те (иранците - бел. ред.) искат да са в състояние да се доберат до всички оцелели материали, до които могат да достигнат, без Израел или САЩ да видят какво е оцеляло“, посочва тя.
Мишена на американските удари миналото лято бе и трети обект - във Фордо, припомня агенцията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
15:41 31.01.2026
2 Линда
Коментиран от #6, #7, #9, #87, #89
15:44 31.01.2026
3 Ехее
15:44 31.01.2026
4 Пламен
ДАНО ДА НЕ ОЦАПАТ НЕЩО .
Коментиран от #99
15:46 31.01.2026
5 Нищо се не знае
15:46 31.01.2026
6 Моше
До коментар #2 от "Линда":Нали ги видяхте през 12 дневната война, жидовете се криеха като плъхове в канализацията.
Коментиран от #39
15:47 31.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пламен
15:48 31.01.2026
9 иван костов
До коментар #2 от "Линда":Иранците си стоят вкъщи и на никой лошо не правят!
15:51 31.01.2026
10 Диверсант
Коментиран от #53, #92
15:52 31.01.2026
11 Ха ХаХа
15:52 31.01.2026
12 идват
Коментиран от #18, #20
15:52 31.01.2026
13 Сега осъзнавате ли
Коментиран от #17, #38
15:54 31.01.2026
14 да питам
Коментиран от #16
15:54 31.01.2026
15 Иван
15:55 31.01.2026
16 Вярно е
До коментар #14 от "да питам":Че говедата спасиха Виетнам,Корея и Афганистан
15:56 31.01.2026
17 Прав е бил
До коментар #13 от "Сега осъзнавате ли":Но народът искаше смърт на комунизма.
Сега този тъп народ се хапе отзад
15:57 31.01.2026
18 🤣🤣🤣
До коментар #12 от "идват":Да не стане, като в Сърбия, но този път ще падат повече "невидими" бомбардировачи.
Коментиран от #91, #105
15:57 31.01.2026
19 Поредният гнусен акт
Коментиран от #45
16:00 31.01.2026
20 Ъъъъ не!
До коментар #12 от "идват":Този път няма да дойдат! Скот Рутер хубаво обясни защо.
16:02 31.01.2026
21 Иван
Коментиран от #25
16:02 31.01.2026
22 Ами
и повишаване на цената на горивата :)
16:08 31.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Запомнете го ей младите!
задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло.
Коментиран от #26, #43
16:08 31.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 мбуа ха ха ха
До коментар #24 от "Запомнете го ей младите!":Ха ха ха ха... Мозък в русороба не вирее. Дръж си го за себе си мъник.
Коментиран от #34
16:09 31.01.2026
27 Ганчев
Коментиран от #36
16:12 31.01.2026
28 И ако това не е
Коментиран от #31
16:18 31.01.2026
29 абе
16:18 31.01.2026
30 Путин
16:18 31.01.2026
31 Ревеш ли копейко?
До коментар #28 от "И ако това не е":РЕВИ!😁😁😁
Коментиран от #37, #60
16:19 31.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 По-уместно
16:20 31.01.2026
34 стоян георгиев
До коментар #26 от "мбуа ха ха ха":Няма по-npocто от укроба.
16:21 31.01.2026
35 МАГА
16:22 31.01.2026
36 Пенчев
До коментар #27 от "Ганчев":А шекелките направо през комина.
16:23 31.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Много
До коментар #13 от "Сега осъзнавате ли":ми е добре в блатото. Ще пия едно Джони за падането на тошко, путин, си, ким, аятоласи и всякаква окървавена паплач
Коментиран от #49, #55, #61
16:26 31.01.2026
39 Жидовете
До коментар #6 от "Моше":се разхождаха 12 дни в небето на Техеран и бомбардираха каквото си поискат а аятолахът се криеше в бункера и звънеше на Путин, той пък не му вдигна. Видяхме ги смешните иранци с големите им приказки. Сега пак ще ги гледаме:) Само че този път Тръмп не гони Нобел за мир и няма да го пусне лесно като миналия път (след като им унищожи ядрената програма)
Коментиран от #86
16:27 31.01.2026
40 Сатана Z
Коментиран от #109
16:28 31.01.2026
41 Констатация
Коментиран от #51
16:28 31.01.2026
42 СЪГЛЕДВАЧ
16:28 31.01.2026
43 Деде
До коментар #24 от "Запомнете го ей младите!":пий хаповете и лягай че стана късно. Остави революцията на нас младите и си гледай болежките
Коментиран от #48
16:29 31.01.2026
44 Констатация
16:32 31.01.2026
45 Що бе
До коментар #19 от "Поредният гнусен акт":нали се радвате как Иран щял да смаже САЩ и Израел? Ето ви шанс, са видим сега Оран какво ще направи. Че миналият път се криха в бункера 12 дни и не им видяхме очите, дано сега покажат малко смелост 🤣
Коментиран от #52
16:32 31.01.2026
46 И нека стане ясно на всички
Коментиран от #123
16:35 31.01.2026
47 Няма край
Ще се започне война.
Хайде перси, бъдете достойни!
16:37 31.01.2026
48 dpисльо
До коментар #43 от "Деде":Нищо не става от вас умнокрасивите, с тези меки китки можете само да цъкате по клавиатурата.
16:39 31.01.2026
49 Жони
До коментар #38 от "Много":Пией едно царкирово Жони и за най-големите кръволоци, атлантиците!
16:40 31.01.2026
50 Интересно дали ако
16:40 31.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 бум бум Тел Авив
До коментар #45 от "Що бе":Целия свят видя в тубата кой се криеше в бункерите, дори места нямаха за всички и ползваха за тоалетна ярмулките си.🤣🤣😁
16:44 31.01.2026
53 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #10 от "Диверсант":И ПЕРСИЙСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
НА ТЕЗИ КЮНЦИ СА ....РУСИ СЪС СИНИ ОЧИ....
16:47 31.01.2026
54 При социализма имаше
16:50 31.01.2026
55 Това ли ви е важно на зетърчетата ?
До коментар #38 от "Много":Да сте си "добре" в нацисткото блато и да се наливате от обяд с Джони ?
16:55 31.01.2026
56 Няма край атлантическият
17:00 31.01.2026
57 ППДБ/ЛГБТ, ГРОБ/ДПС
17:01 31.01.2026
58 Говорител на хусите
17:01 31.01.2026
59 Където и да са намесени Краварите
17:01 31.01.2026
60 "РЕВИ" не е отговор!
До коментар #31 от "Ревеш ли копейко?":Не е и гражданска позиция младеж!..
17:02 31.01.2026
61 Емо
До коментар #38 от "Много":Когато пукна малък Тошко се напих с кеф.
17:05 31.01.2026
62 Хахахаха
Коментиран от #75
17:08 31.01.2026
63 Ей хорааа
17:08 31.01.2026
64 Пепи еврака
17:08 31.01.2026
65 ЕК са за съд, ЕС е коптор
Коментиран от #70
17:11 31.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 И колко пъти трябва да питаме? А?
17:13 31.01.2026
68 Ели Коен
Коментиран от #71, #74, #76, #77, #79
17:14 31.01.2026
69 Аятолаха
17:16 31.01.2026
70 Смърфиета
До коментар #65 от "ЕК са за съд, ЕС е коптор":Има бомбастично откритие: десет милиона зян пара, разбирай за капиталови разходи, за Физическия институт и Физическия факултет. За водородна атомна централа. При това европейски пари. При М.Костадинова това.
17:18 31.01.2026
71 Кои са ти сънародниците
До коментар #68 от "Ели Коен":обаче Ели Коен ? Към кой се обръщаш точно ? Българите сънародници ли са ти ?
17:20 31.01.2026
72 стоян георгиев
17:20 31.01.2026
73 троловете на другаря ивомирчеff
До коментар #66 от "Тоя па":са тотално забили и циклят само на копейки
17:21 31.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 приятелски огън
До коментар #62 от "Хахахаха":Повредена руска ПВО система изстреля ракети, които поразиха два жилищни блока в комплекс Виноград. Руските държавни телевизии съобщиха, че причината за трагедията била атака от украински дрон.
17:24 31.01.2026
76 Алооо чфутката
До коментар #68 от "Ели Коен":(и да препращат на останалите) кво и на кой ще препращаш? А?
17:26 31.01.2026
77 трол от тел авив
До коментар #68 от "Ели Коен":пиши на иврит в ционистките форуми тука нямаш сънародници
17:29 31.01.2026
78 не става ясно
17:31 31.01.2026
79 Кви ги пишеш
До коментар #68 от "Ели Коен":Твоите сънародници знаят ли български?
17:33 31.01.2026
80 Кой е терориста
17:37 31.01.2026
81 змии, атлантически отровни змии...
Коментиран от #84
17:44 31.01.2026
82 Тодор Колев
Коментиран от #83
17:49 31.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Путин гол до кръста на пони
До коментар #81 от "змии, атлантически отровни змии...":С мен е прогресивната световна общност - Кастро, Мадуро, Хамас, Хизбула, Аятоласите, Кимчето, Кадирката...и разбира се моите задунайски друзя!
17:52 31.01.2026
85 Да,бе
Коментиран от #94
17:52 31.01.2026
86 Мадуро
До коментар #39 от "Жидовете":Нали им "приключиха" ядрената програма, сега е ред на петролната ли? Нема по- големи п@ р@зити от говедарите и хазарите
Коментиран от #93
17:57 31.01.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Номерата им
18:02 31.01.2026
89 Хасан Келеш
До коментар #2 от "Линда":Ще им видиш р я з@ н9ите кремъклийки.
18:02 31.01.2026
90 Aлфа Bълкът
Коментиран от #96
18:03 31.01.2026
91 Ха - ха - ха
До коментар #18 от "🤣🤣🤣":Опасявам се, че идва моментът някое американско корито да си отнесе пистата в дълбините за атракция на рибите.
18:03 31.01.2026
92 6136
До коментар #10 от "Диверсант":На иранците не им трябват Орешник и Кинжал, а Бастион и Оникс!
18:04 31.01.2026
93 Ама чакате от
До коментар #86 от "Мадуро":краварите да измъкнат Путин от ценрофугата в Украйна.
Коментиран от #95, #101
18:06 31.01.2026
94 6135
До коментар #85 от "Да,бе":Браво! Свежо!
После сигурно и филм ще направят "Спасяването на Готвач Райън".
18:09 31.01.2026
95 Николас
До коментар #93 от "Ама чакате от":Нали си чувал поговорката, че бързата работа е срам за майстора.Путин я е измислил.
Коментиран от #98
18:12 31.01.2026
96 Рон Джереми
До коментар #90 от "Aлфа Bълкът":Пак си гледал евтино "турско" п@рно.
Коментиран от #121
18:14 31.01.2026
97 УдоМача
Коментиран от #100
18:23 31.01.2026
98 Тази поговорка
До коментар #95 от "Николас":путинова, знаят ли я руските войници?
Коментиран от #103
18:27 31.01.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Я пъ тоа
До коментар #97 от "УдоМача":Израел са учат от Путин.
Коментиран от #102
18:30 31.01.2026
101 Зевзек
До коментар #93 от "Ама чакате от":"да измъкнат Путин от ценрофугата в Украйна"
Че защо зеления реве за мир или поне за 60 дни да престанел боя.
18:31 31.01.2026
102 Антитрол
До коментар #100 от "Я пъ тоа":"Израел са учат от Путин"
Че той Путин го нямаше при предната война на жидовете.
Коментиран от #104
18:32 31.01.2026
103 Зевзек
До коментар #98 от "Тази поговорка":"знаят ли я руските войници?"
Не само руските ами и германските я научиха а преди това и френските - даже научиха как е "бързо" на руски. Сега си я повтарят.
18:35 31.01.2026
104 Я пъ тоа
До коментар #102 от "Антитрол":Става въпрос за войната в Украйна...Путин изби над два милиона СЛАВЯНИ...Израел е като вода ненапита пред него.
Коментиран от #107
18:40 31.01.2026
105 Я пъ тоа
До коментар #18 от "🤣🤣🤣":В Сърбия комуниста Милошевич го приключиха за месец....американците де.
18:43 31.01.2026
106 Болен мозък
18:44 31.01.2026
107 Ха ХаХа
До коментар #104 от "Я пъ тоа":Наркоманът изби 3 млн украинци
Коментиран от #112
18:44 31.01.2026
108 Британските служби не
18:45 31.01.2026
109 Българин.
До коментар #40 от "Сатана Z":Сатанистите не могат да живеят в мир! Англосаксонското племе и евреите винаги ще правят войни защото така заграбват националните богатства на народите и си стимулират военната индустрия! Те са но принципа разделяй и владей!
Коментиран от #110
18:47 31.01.2026
110 Я пъ тоа
До коментар #109 от "Българин.":Учат са от Путин, дето изби над два милиона СЛАВЯНИ....
18:48 31.01.2026
111 РФ е един огромен КЕН eф !
Както и npи nадането на Аcад в Сиpия и npи унищожението на Наrоpни Каpабах, Путин е npактичеcки безcилен.
Вече четиpи rодини той е затънал в такива ekcтpeменти в Укpайна, че не може да защити доpи cобcтвената cи nетpолна индуcтpия от ежедневните укpаинcки удаpи.
Стаpите cъветcки аpcенали и заnаcи от техника cе изчеpnват и въnpеки кpайното наnpежение въpху икономиката и военната машина, Руcия наnpедва в Укpайна ОТ ГОДИНИ c темnо, nо-бавно от nълзящ охлюв.
Вcяко леко отcлабване на натиcка въpху укpаинcката аpмия кpие pиcк от незабавни неуcnехи, както cе cлучи в Хеpcон и npи Хаpков.
В безумното cи npиключение cpещу Укpайна Руcия бъpзо cе nоrpебва като rоляма cветовна военна cила и вече е заrубила оrpомен дял от влиянието cи доpи в cобcтвения cи pеrион — и този npоцеc cамо ще npодължи.
Укpайна в кpайна cметка ще nоrpебе Руcката имnеpия, а нейната npедnолаrаема „неnобедимоcт“ cъщеcтвува cамо в безкpайната телевизионна nеpчене на Путин и в npазните rлави на некомnетентните nолезни ...и д и о т и ... на Кpемъл.
18:50 31.01.2026
112 Болен мозък
До коментар #107 от "Ха ХаХа":тоя "наркоман" бомби Путин.....и Русия. Един "наркоман"са гаври с Путин.
18:50 31.01.2026
113 Путинистче идиотче
18:52 31.01.2026
114 НЕ ЗНАЯ ЗА УДАРИ
18:52 31.01.2026
115 Факт
18:55 31.01.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Урсулчо
18:58 31.01.2026
118 Опа
19:00 31.01.2026
119 Анализатор
19:03 31.01.2026
120 Удри
19:04 31.01.2026
121 Aлфа Bълкът
До коментар #96 от "Рон Джереми":По новините нали гледа като ги набомбиха по време на живо предаване, като обясняваха, че нищо не може да им направят. Ами с пейджърите как ги изгавриха?
Май е 100% вероятността да съм гледал действителни кадри. И турците ги оплакваха – вай, вай, вай, вай...
19:05 31.01.2026
122 Хмм
19:06 31.01.2026
123 Едно е ясно
До коментар #46 от "И нека стане ясно на всички":Където има политически интриги, войни и терористични акции, разрови ли се случая се виждат британските служби на дъното.
Те винаги стоят в сянка и оставят други да обират калая и лаврите!
Британия създаде Израел за да контролира близкия изток. Което осначава, че е създала и държи на къса каишка Мосад! А чрез Мосад дърпа конците на лобитата в САЩ!
Понеже Тръмп се опитва да ги преметне с разни театрални постановки като предишното, сега са решили да предизвикат Иран да за въвлекат САЩ във война
19:08 31.01.2026