Все повече германци приемат САЩ за заплаха за световния мир

Почти две трети от германците гледат на САЩ като на основна заплаха за световния мир в близко бъдеще, сочи социологическо проучване, което бележи по-силно безпокойство в Германия в това отношение в сравнение с 2024 г., предаде ДПА, съобщи БТА.
Проучването, направено от Института "Аленсбах" по поръчка на Центъра за стратегия и висше лидерство, показва, че 65% от участниците са посочили САЩ, когато са били попитани кои страни представляват най-голяма опасност за световния мир.
Когато същият въпрос е бил зададен миналата година, този процент е бил 46. През 2024 г. само четвърт от германците, или 24%, са приемали САЩ като заплаха за мира.
Русия остава страната, която най-много германци смятат за заплаха. От началото на войната на Русия в Украйна през февруари 2022 г. между 75 и 82% от запитваните в годишното проучване посочват Русия като най-голямата заплаха за световния мир. Последните данни показват, че делът на анкетираните, разглеждащи Русия като заплаха, е 81%.
От друга страна, според 46% от участниците в допитването Китай е страната, която най-много застрашава световния мир.
Проучването е проведено на територията на Германия между 6 и 19 януари сред 1077 души на над 16-годишна възраст.
На участниците в проучването е зададен и въпросът колко вероятно според тях е Германия да участва във война през следващите години. Само 3 % от тях отговарят, че според тях такъв сценарий е много вероятен. Двадесет и осем процента обаче са на мнение, че това е по-скоро възможно, а 24 % не могат да дадат еднозначен отговор.
Още 40% от запитаните отговарят, че по-скоро не е вероятно Германия да се включи във война, а 5% смятат, че подобни изгледи са много малки.
1 си дзън
08:56 10.02.2026
2 аz CВО Победа 80
Разфасовката на руснаци на източният фронт върви с пълна пара.🤣🤣🤣
08:58 10.02.2026
3 ще се сетят и тия сащиански роби
09:00 10.02.2026
4 Дедо
09:01 10.02.2026
5 След 3 години Тръмп ще е във Коша
До последният Руснак…..
Коментиран от #13
09:01 10.02.2026
6 Нормално
Коментиран от #17
09:03 10.02.2026
7 Който плаща, той поръчва музиката
А резулатата от проучването е ПЪЛНА ЛЪЖА!
09:03 10.02.2026
8 И нека войната продължи
Русия е сила без гладни хора и алкаши на всеки ъгъл
А калта е само по филмите там няма кал в москва
Коментиран от #19, #20
09:03 10.02.2026
10 сетили се те
09:05 10.02.2026
11 Факт
ТАЗИ НАША СТАРА КОТКА !!!!3627
09:07 10.02.2026
12 Абе гледам тука една Рускиня
Как се побират 3 афро американеца на едно място във задната врата
Това ако не е гордост за Путин здраве му кажи
Коментиран от #16
09:09 10.02.2026
13 че те
До коментар #5 от "След 3 години Тръмп ще е във Коша":от както съществува тероризират някоя държава по света предимно за петрол или наркотици а останалите за да си пръкнат военните бази там и да комтролират всичко де що изкарва дебели милиони за да могат да се облагодетелстват от тях… така че старому новому е все едно и също сащ винаги са били и винаги ще си останат терорист номер едно в света!!! говоря за доказана история а не докатки и мчети..!
09:09 10.02.2026
14 Той е пратил
Нека питат източните немци. Те смятат че "западът" и "тръпка са най-голямата заплаха за света"!
Дай пари и всеки ще ти направи "проучване" с такива "резултати", за каквито си платил.... Демокрация бате, силно увита с парса!!!
09:11 10.02.2026
15 Историк
09:12 10.02.2026
16 Офталмолог
До коментар #12 от "Абе гледам тука една Рускиня":Абе сложи си очилата ,това се оказа м@й катти .
09:13 10.02.2026
17 Да така е !!!
До коментар #6 от "Нормално":Затова им конфискува всеки ден по един танкер
И им нападна съюзник от тяхото(НАТО) Венецуела
И им бомбандира друг съюзник Иран
И им подготвя за превземане Куба
Бъдете малко по Умни Русофилите Купейките и др
Коментиран от #22
09:14 10.02.2026
18 гост
"Ние Англосаксонците" "За добро или за зло ние продължаваме да поучаваме Европа. Изпълняваме длъжността на учителя повече от един век и четвърт. Никой не ни е избрал за нея, просто си я присвоихме. Англосаксонци сме...............Ние сме англосаксонци, А когато един англосаксонец си поиска нещо той просто си го взема...........което на обикновен английски език значи:Англичаните и американците са крадци, разбойници, пирати и ние се гордеем, че сме част от това съчетание...."
Коментиран от #28
09:15 10.02.2026
20 Бай Карагьоз ВИК-то
До коментар #8 от "И нека войната продължи":С кал е пълно вход....нотто тии отвър ....стие ,но лесно мога да го проо духамм,цени народни като за роднини ,0 рекламации досега !
09:17 10.02.2026
21 Стамат
09:18 10.02.2026
22 Тончо
До коментар #17 от "Да така е !!!":Ана тебе ти конфискуфаха държавата и валутата,мозъка не успяха щот го няма центаджия издухан!
09:21 10.02.2026
23 Владимир Путин, президент
09:21 10.02.2026
24 минаващ
09:24 10.02.2026
25 Абсурд
09:25 10.02.2026
27 Простият
09:37 10.02.2026
29 Моля, помогнете !
09:59 10.02.2026
30 Левски
10:03 10.02.2026
32 Жоро
12:27 10.02.2026
33 Адолф
12:56 10.02.2026
34 Шмеркел Шутстърсен
14:16 10.02.2026
35 Меди
14:27 10.02.2026