Все повече германци приемат САЩ за заплаха за световния мир

10 Февруари, 2026 08:55 1 234 35

Русия остава страната, която най-много германци смятат за заплаха, показва проучването

Все повече германци приемат САЩ за заплаха за световния мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почти две трети от германците гледат на САЩ като на основна заплаха за световния мир в близко бъдеще, сочи социологическо проучване, което бележи по-силно безпокойство в Германия в това отношение в сравнение с 2024 г., предаде ДПА, съобщи БТА.

Проучването, направено от Института "Аленсбах" по поръчка на Центъра за стратегия и висше лидерство, показва, че 65% от участниците са посочили САЩ, когато са били попитани кои страни представляват най-голяма опасност за световния мир.

Когато същият въпрос е бил зададен миналата година, този процент е бил 46. През 2024 г. само четвърт от германците, или 24%, са приемали САЩ като заплаха за мира.

Русия остава страната, която най-много германци смятат за заплаха. От началото на войната на Русия в Украйна през февруари 2022 г. между 75 и 82% от запитваните в годишното проучване посочват Русия като най-голямата заплаха за световния мир. Последните данни показват, че делът на анкетираните, разглеждащи Русия като заплаха, е 81%.

От друга страна, според 46% от участниците в допитването Китай е страната, която най-много застрашава световния мир.

Проучването е проведено на територията на Германия между 6 и 19 януари сред 1077 души на над 16-годишна възраст.

На участниците в проучването е зададен и въпросът колко вероятно според тях е Германия да участва във война през следващите години. Само 3 % от тях отговарят, че според тях такъв сценарий е много вероятен. Двадесет и осем процента обаче са на мнение, че това е по-скоро възможно, а 24 % не могат да дадат еднозначен отговор.

Още 40% от запитаните отговарят, че по-скоро не е вероятно Германия да се включи във война, а 5% смятат, че подобни изгледи са много малки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 21 Отговор
    Това докара агент Краснов

    08:56 10.02.2026

  • 2 аz CВО Победа 80

    6 26 Отговор
    Накратко:
    Разфасовката на руснаци на източният фронт върви с пълна пара.🤣🤣🤣

    08:58 10.02.2026

  • 3 ще се сетят и тия сащиански роби

    22 2 Отговор
    ама отдавна е късно за подобни прозрения

    09:00 10.02.2026

  • 4 Дедо

    5 12 Отговор
    Заплаха за световния мир са трите огромни държави с ядрено оръжие САЩ, Китай и Русия. Това са империи.

    09:01 10.02.2026

  • 5 След 3 години Тръмп ще е във Коша

    4 21 Отговор
    И всичко ще тръгне по старо му
    До последният Руснак…..

    Коментиран от #13

    09:01 10.02.2026

  • 6 Нормално

    16 1 Отговор
    след като правителството на САЩ ясно декларира нежеланието си да се конфронтира с Руската федерация.

    Коментиран от #17

    09:03 10.02.2026

  • 7 Който плаща, той поръчва музиката

    6 5 Отговор
    "Проучването, направено от Института "Аленсбах" по поръчка на Центъра за стратегия и висше лидерство,"

    А резулатата от проучването е ПЪЛНА ЛЪЖА!

    09:03 10.02.2026

  • 8 И нека войната продължи

    3 12 Отговор
    Всичко е по план киев падна на третият ден
    Русия е сила без гладни хора и алкаши на всеки ъгъл
    А калта е само по филмите там няма кал в москва

    Коментиран от #19, #20

    09:03 10.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 сетили се те

    14 2 Отговор
    да разбирам ли че германците са с 25г. назад в мисленето от мен? аз поне от толкова време насам съм осъзнал че сащ са световния терорист който пречи на световния мир!!!

    09:05 10.02.2026

  • 11 Факт

    1 0 Отговор
    КОЙ НЕ ЗНАЕ ЛЕЛЯ ЙОТКА?
    ТАЗИ НАША СТАРА КОТКА !!!!3627

    09:07 10.02.2026

  • 12 Абе гледам тука една Рускиня

    3 8 Отговор
    Това са уникални хора със супер сили
    Как се побират 3 афро американеца на едно място във задната врата
    Това ако не е гордост за Путин здраве му кажи

    Коментиран от #16

    09:09 10.02.2026

  • 13 че те

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "След 3 години Тръмп ще е във Коша":

    от както съществува тероризират някоя държава по света предимно за петрол или наркотици а останалите за да си пръкнат военните бази там и да комтролират всичко де що изкарва дебели милиони за да могат да се облагодетелстват от тях… така че старому новому е все едно и също сащ винаги са били и винаги ще си останат терорист номер едно в света!!! говоря за доказана история а не докатки и мчети..!

    09:09 10.02.2026

  • 14 Той е пратил

    9 0 Отговор
    И е направил това "проучване"?
    Нека питат източните немци. Те смятат че "западът" и "тръпка са най-голямата заплаха за света"!
    Дай пари и всеки ще ти направи "проучване" с такива "резултати", за каквито си платил.... Демокрация бате, силно увита с парса!!!

    09:11 10.02.2026

  • 15 Историк

    11 0 Отговор
    Аз пък все още се чудя кой започна две Световни Войни с милиони жертви и огромни опустошения ,миролюбивите германци май бяха .

    09:12 10.02.2026

  • 16 Офталмолог

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Абе гледам тука една Рускиня":

    Абе сложи си очилата ,това се оказа м@й катти .

    09:13 10.02.2026

  • 17 Да така е !!!

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Нормално":

    Затова им конфискува всеки ден по един танкер
    И им нападна съюзник от тяхото(НАТО) Венецуела
    И им бомбандира друг съюзник Иран
    И им подготвя за превземане Куба

    Бъдете малко по Умни Русофилите Купейките и др

    Коментиран от #22

    09:14 10.02.2026

  • 18 гост

    11 0 Отговор
    Марк Твен, Писма от земята/Автобиография, Народна култура, С. 1982, стр. 450.
    "Ние Англосаксонците" "За добро или за зло ние продължаваме да поучаваме Европа. Изпълняваме длъжността на учителя повече от един век и четвърт. Никой не ни е избрал за нея, просто си я присвоихме. Англосаксонци сме...............Ние сме англосаксонци, А когато един англосаксонец си поиска нещо той просто си го взема...........което на обикновен английски език значи:Англичаните и американците са крадци, разбойници, пирати и ние се гордеем, че сме част от това съчетание...."

    Коментиран от #28

    09:15 10.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бай Карагьоз ВИК-то

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "И нека войната продължи":

    С кал е пълно вход....нотто тии отвър ....стие ,но лесно мога да го проо духамм,цени народни като за роднини ,0 рекламации досега !

    09:17 10.02.2026

  • 21 Стамат

    5 0 Отговор
    Кой бяха тия "германци" че някой да ги пита?

    09:18 10.02.2026

  • 22 Тончо

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да така е !!!":

    Ана тебе ти конфискуфаха държавата и валутата,мозъка не успяха щот го няма центаджия издухан!

    09:21 10.02.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    24 февруари 2022г Русия заяви че иска Нов Световен Ред и нов Световен Съвет. Е, получи ги - сега кво реве ?

    09:21 10.02.2026

  • 24 минаващ

    3 0 Отговор
    ВСИЧКИ които имат дълги шии трудно им стига мозъка !!! Рус никога няма да нападне на европа защото няма никакви природни ресурси а е Пазар са всоите богатсва и РЕСУРСИ !А американците не са по глупави още повече че всички банкири са американци коитто и казват къде и кога ще има воина и ако им вполза тя е има ако я няма тази полза и война няма

    09:24 10.02.2026

  • 25 Абсурд

    2 2 Отговор
    100% говорим за внедрени руски агенти участващи в анкетата.Така да говорят за най-миролюбивата нация.Срам.Тръмп веднага да им наложи + 40 %мита на всичко докато се осъзнаят и започнат правилно да мислят.

    09:25 10.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Простият

    4 0 Отговор
    Попитахме 100 човека иии... - имаше едно такова малоумно ТВ предаване, та оттам са видели Института "Аленбах". Попитали 1000 човека и хоп направили генерални изводи. А тук като гледам ще се избият да коментират тази глупост на Престижния Немски Институт "Аленбах".

    09:37 10.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Моля, помогнете !

    3 0 Отговор
    В статията пише, че според 65% от допитаните САЩ представлява основната заплаха, според 81% основната заплаха е Русия, а според 46%, това е Китай. Значи 192% (65+81+46) от допитаните са отговорили, така ли ?

    09:59 10.02.2026

  • 30 Левски

    4 2 Отговор
    Чак сега ли разбрахте истината, САЩ и Израел са световното зло.

    10:03 10.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Жоро

    2 0 Отговор
    Хахахахаххахаха.Хитлерюгенд какво каза?

    12:27 10.02.2026

  • 33 Адолф

    4 0 Отговор
    Немците не са прости хора но за някои очевидни факти загряват доста бавно ;-)))

    12:56 10.02.2026

  • 34 Шмеркел Шутстърсен

    1 0 Отговор
    то е писано отдаавна че ще има третасветовна война и израел и иран ще започнат и се включват русия и сащ и край с мира и човечеството..

    14:16 10.02.2026

  • 35 Меди

    1 1 Отговор
    Абсолютно вярно

    14:27 10.02.2026

