Антонио Гутериш: Изтичането на договора Нов СТАРТ е мрачен момент

5 Февруари, 2026 07:39, обновена 5 Февруари, 2026 06:42 977 9

Документът ограничаваше стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ

Антонио Гутериш: Изтичането на договора Нов СТАРТ е мрачен момент - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че изтичането на договора Нов СТАРТ, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ, е мрачен момент за международната сигурност и мира и призова двете страни възможно най-бързо да договорят нова рамка за контрол на оръжията за масово унищожение, предаде Ройтерс.

Нов СТАРТ, който изтече в полунощ, ограничава броя на ядрените бойни глави, които САЩ и Русия могат да разполагат, както и на ракетите и бомбардировачи, предназначени за нанасяне на ядрен удар.

"За първи път от повече от половин век се изправяме пред свят без каквито и да е обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ – двете държави, които притежават огромна част от световните запаси от ядрени оръжия", пише Гутериш в изявление. Той отбелязва, че загубата на трупани с десетилетия постижения около контрола на оръжията "не може да настъпи в по-лош момент" и предупреждава, че от десетилетия не е имало толкова голяма опасност от използването на ядрено оръжие.

Генералният секретар на ООН обаче казва, че сега има възможност за "рестарт и изграждане на режим за оръжеен контрол, който да отговаря на бързо развиващата се обстановка".

Гутериш също така приветства изразената от лидерите на двете страни нужда да се предотврати безконтролното разпространение на ядрените оръжия.

"Светът сега очаква Русия и САЩ да превърнат думите в действия", посочва той. "Призовавам двете страни незабавно да се върнат на масата за преговори и да се споразумеят за нова рамка", пише в заключение генералният секретар на ООН.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чезвай

    9 2 Отговор
    На Гутериш му спряха парите за ООН и сега не може да краде 🎃

    06:47 05.02.2026

  • 2 ЗОРО

    7 1 Отговор
    Откачния рижав фашист не иска да подновява никакви договори, вината е негова!

    Коментиран от #5

    06:50 05.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    3 12 Отговор
    От 24 февруари 2022г всичко стана мрачно, непредсказуемо. Русия се оказа Кутията на Пандора и от там плъзнаха всички болести, войни, нещастия !!!

    06:51 05.02.2026

  • 4 Фен

    10 1 Отговор
    Бе ти, виж, там, с Гренландия кво ще правиш. Да не и спретне Дони един референдум, че да се чудиш после как да го оправдаваш, з да не ти врътне кранчето.

    06:54 05.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "ЗОРО":

    Истината е че Русия не разполага с никакви мониторингови средства за да следи количеството и разположението на амириканските стратегически ракети. Просто пздец !!!

    Коментиран от #8

    07:01 05.02.2026

  • 6 ООН-ТО

    2 0 Отговор
    Закриха ли го вече.

    07:30 05.02.2026

  • 7 Да, ама вие

    5 0 Отговор
    ООН вече станахте нищо. И СЗО също се провалиха. Няма никаква полза от вас. Само ядете чужди пари.

    07:39 05.02.2026

  • 8 Няма и смисъл

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    1. Сащ НЕ са разработили нито една стратегическа ракета, след 1975-та година.
    2. Е, и? Даже и 1 милион такива ракети да изпратят към Русия, то Периметър и при напълно убита Русия от океаните ще ликвидира сащ. Е, ако са самоубийци, става...

    07:44 05.02.2026

  • 9 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Света заприлича на острова на Епстийн.

    10:04 05.02.2026