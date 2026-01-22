Новини
Полша извика беларуски дипломат заради контрабандни балони

22 Януари, 2026 11:06 717 6

  • беларус-
  • полша-
  • балони

Те са навлезли в полското въздушно поле от територията на Беларус през нощта

Полша извика беларуски дипломат заради контрабандни балони - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Полша извика беларуския шарже д’афер във връзка с обектите, определени като контрабандни балони, които навлязоха във въздушното пространство на Полша миналата седмица, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Полската полиция заяви, че според информация, предоставена от армията, която е идентифицирала летящите обекти, вероятно става въпрос за контрабандни балони. Те са навлезли в полското въздушно поле от територията на Беларус през нощта, а полицията е намерила остатъци от тези балони, наред с незаконни тютюневи изделия, в североизточната част на Полша, уточнява Ройтерс.

“Шарже д'аферът не можа да даде отговор по въпроса за беларуското участие в тази операция, но ние поставяме под съмнение това, че Република Беларус няма никаква информация или влияние върху тези действия”, заяви говорител на полското външно министерство.

“Ние му напомнихме, че ако това поведение продължи, ще има последствия, но тази тема няма да се обсъжда публично”, добави говорителят.

Контрабандни балони навлязоха и във въздушното пространство на Литва през границата с Беларус, което предизвика затваряния на летището в литовската столица Вилнюс. Литовските власти нарекоха това “хибридна атака” от страна на Беларус – съюзник на Кремъл. Литва обяви извънредно положение през декември миналата година заради навлизанията на балоните.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
  • 1 Пресни новини от Полша

    13 2 Отговор
    Полските власти промениха акта за брак. Новият формат означава, че младоженците ще бъдат посочени като „първи съпруг“ и „втори съпруг“, а не като „съпруг“ и „съпруга“.

    11:07 22.01.2026

  • 2 Че то отдавна

    14 1 Отговор
    контрабандата върви с балони с евтин тютюн. Поляците чакат с нетърпение евтини цигари да павкат от Беларус. В Полша всичко поскъпна да небето. Слава Покрайна:))

    11:11 22.01.2026

  • 3 Кво пренасят сега тея

    10 1 Отговор
    контрабандни балони ? Беларуски мармалад вероятно

    11:22 22.01.2026

  • 4 До къде пропадна тая Полша

    11 0 Отговор
    Контрабандичка хората да въртят

    11:24 22.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Малкия холандец

    5 0 Отговор
    Ама готини са Беларусите не може да им се отрече, помагат на изпадналите поляци и литовци!
    Ако искаха да им навредят щяха да им изпращат боклук като хората на бате Ким!😂

    12:11 22.01.2026

Новини по държави:
