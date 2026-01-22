Полша извика беларуски дипломат заради контрабандни балони

Министерството на външните работи на Полша извика беларуския шарже д’афер във връзка с обектите, определени като контрабандни балони, които навлязоха във въздушното пространство на Полша миналата седмица, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Полската полиция заяви, че според информация, предоставена от армията, която е идентифицирала летящите обекти, вероятно става въпрос за контрабандни балони. Те са навлезли в полското въздушно поле от територията на Беларус през нощта, а полицията е намерила остатъци от тези балони, наред с незаконни тютюневи изделия, в североизточната част на Полша, уточнява Ройтерс.

“Шарже д'аферът не можа да даде отговор по въпроса за беларуското участие в тази операция, но ние поставяме под съмнение това, че Република Беларус няма никаква информация или влияние върху тези действия”, заяви говорител на полското външно министерство.

“Ние му напомнихме, че ако това поведение продължи, ще има последствия, но тази тема няма да се обсъжда публично”, добави говорителят.

Контрабандни балони навлязоха и във въздушното пространство на Литва през границата с Беларус, което предизвика затваряния на летището в литовската столица Вилнюс. Литовските власти нарекоха това “хибридна атака” от страна на Беларус – съюзник на Кремъл. Литва обяви извънредно положение през декември миналата година заради навлизанията на балоните.