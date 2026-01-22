Истински "глад за успех": полската икономика расте бурно

Гжегож Чивонюк е основателят на „WorkAI“ - стартъп от Бялисток в Източна Полша - компания, която помага на другите фирми да дигитализират дейността си с помощта на изкуствения интелект. Междувременно фирмата има 40 служители, а както споделя пред АРД Чивонюк, дигитализацията в Полша му е помогнала още при основаването ѝ преди девет години.
Помощ от държавата и предприемачески ген
„Още тогава всичко се правеше изцяло онлайн, а днес основаването на компания е още по-лесно – става за пет минути.“ Бизнесменът обяснява, че компания може да бъде създадена с минимален капитал, а освен това държавата подкрепя младите фирми с данъчни облекчения.
Като още един фактор за успеха Чивонюк определя полския манталитет. По неговите думи Полша има „предприемачески ген“. „Мисля, че не се страхуваме нито от рискове, нито от поражения. От пораженията се учим.“
Действително Полша има една от най-високите квоти на предприемачи в ЕС, посочва германската обществена медия, но отбелязва, че на това в страната се гледа и критично, тъй като голяма част от бизнесмените не осигуряват заетост на други, а се възползват от ниските данъци и социални вноски.
"Глад за успех"
Поляците са живели в продължение на десетилетия в социалистическа икономическа система, натрапена им от Съветския съюз. Предприемачеството е било потискано, собствените усилия почти не са били възнаграждавани, припомня АРД. След преминаването към пазарно стопанство ситуацията е съвсем друга.
Кристофер Фус, който ръководи офиса на германската икономическа агенция „Germany Trade & Invest“ във Варшава, споделя, че желанието на поляците за успех стимулира икономическото развитие. „В Германия често чувам думите: искам да си запазя и гарантирам благосъстоянието. А в Полша няма такова нещо – тук хората искат да постигнат повече, искат да напреднат. В Германия можем да се поучим от този глад за успех“.
Важен експортен пазар за Германия
Ръстът на полската икономика за 2025 ще е около три процента, подобно на предишната година. А прогнозите за 2026 г. са дори за още по-висок растеж. От този бум печели и Германия, посочва АРД. Междувременно Полша е четвъртият по важност експортен пазар за Германия, задминавайки Китай. По-важни за германската икономика са само САЩ, Франция и Нидерландия.
На Полша дълго време се гледаше най-вече като на страна, в която западните държави могат да произвеждат по-евтино заради ниските трудови разходи. Това продължава да е така, но Полша все повече се утвърждава и като сила в сферата на иновациите.
АРД разказва и за компанията „Vigo Photonics“, която произвежда инфрачервени сензори близо до Варшава. Те се вграждат например в железопътни релси или танкове, но и в космически сонди. В момента във фирмата работят 200 души, но броят им предстои поне да се удвои до 2030 година, казва шефът Адам Пьотровски. Планира се и изграждането на нова фабрика за чипове. „Европа започна да залага на технологичния суверенитет – затова производството се връща обратно от Азия в Европа. Полша се превръща в един от центровете – както за производство, така и за иновации.“
Високи нови дългове и застаряващо общество
Не всичко в полската икономика обаче върви гладко. Новите дългове на страната са най-високите в ЕС, а и в Полша застаряващото общество изправя социалната система пред проблеми. Трябва да се отбележи също, че Полша дължи икономическия си подем и на отпусканите от ЕС насърчителни средства.
Въпреки големия ръст полската икономика остава далеч зад германската. Дори ако се имат предвид по-ниските разходи за живот в Полша, германците продължават да имат значително по-висок жизнен стандарт, обяснява АРД.
Поводи за гордост
Полша обаче наваксва и прави много от нещата успешно, казва пред германската обществена медия икономическият експерт Кристофер Фус. Когато посреща германски бизнесмени във Варшава с блестящите ѝ сгради, той често вижда изненадани лица. „Хората наистина много се впечатляват.“ Вероятно защото в Германия не се обръща достатъчно внимание на развитието на съседната страна, отбелязва АРД.
Адам Пьотровски също се впечатлява, когато обикаля родината си. „Когато виждам фабриките, инфраструктурата, пътищата, изчислителните центрове, които възникват, мисля, че можем да се гордеем с това, което постигаме.“ На него и на неговите сънародници обаче им е ясно, че далеч не са постигнали всичко възможно. И точно в това си проличава полският манталитет, който ги кара да търсят нови успехи, обобщава германската обществена медия.
Автор: Давид Зайонц ARD
3 ЩОТО
Коментиран от #40
07:41 22.01.2026
4 Сигурно
07:42 22.01.2026
5 Изпаднал Германец
Затова и германските фирми се изнасят в Полша! И къде ли не!
Трогателена мазихистичната статийка на DW, упрекваща германците за рецесията!
Коментиран от #18, #21
07:43 22.01.2026
7 КАК ТАКА
07:44 22.01.2026
10 Демократ
До коментар #6 от "Където":Трябва да се счита за огромна грешка,че през 1997 не вързахме Жан Виден за една УАЗ ка и не го влачихме по Цариградско.
Коментиран от #12, #17
07:47 22.01.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #20, #24
07:47 22.01.2026
12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #10 от "Демократ":Сега трябва да се върже рублен боташа и останалите копейки.
Коментиран от #30
07:49 22.01.2026
13 Сус бе
07:50 22.01.2026
14 А ПРИ КОПИЙКИТЕ
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Няма ток даже.
07:50 22.01.2026
15 В ПОЛША ВЗРИВИХА ВСИЧКИ МОЧИ
07:52 22.01.2026
16 Когато
До коментар #6 от "Където":Са ти дъжни родителите, си дете; когато ти е длъжна държавата, си пенсионер; щом всички са ти длъжни, си украинец; ако за всичко си виновен, си руснак; ако всички са ти виновни, си евроатлантик!
07:52 22.01.2026
17 Само
До коментар #10 от "Демократ":Същества с две и по-малко мозъчни клетки не са разбрали все още какво се случи през 1997г.
07:53 22.01.2026
18 Урсула съм!
До коментар #5 от "Изпаднал Германец":Абе нека поляците гласуват грешно на следващите избори или махнат любимия ми Туск, пък като извадя "инструментите", ще видят те един "глад за успех"!
А то и сега растежа им не е по-голям от този на скапаната Русия, дето е под 1000 санкции!
И ще видите тогава DW, каква песен ще ви запеят!
07:54 22.01.2026
20 НЯМА
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Просперитет там, където е пълно с некадърни, мрънкащи coроcоиди, които вместо да работят, продават националните интереси и обвиняват комунстите, копейките, руснаците или ДС че са гола вода в живота!
07:57 22.01.2026
21 Алекс Крейнър
До коментар #5 от "Изпаднал Германец":Обръщайте еврото в злоти, докато не е станало късно!
08:01 22.01.2026
22 Полша е слаба ракия
08:02 22.01.2026
23 РАЛИЦ КОВАЧЕВ
ЗА 2025г СПРЯМО 2024г ДЕЛЪТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ В БВП Е НАРАСНАЛ С 0,2%.. ПО ТОЧНО ОТ 1,9% СЕ Е УВЕЛИЧИЛ НА 2,1%. ЗВУЧИ УМОПОМРАЧИТЕЛНО НО ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПРОВЕРИ ЗС СЕКУНДА В ЧАТ ДЖИПИТИ. ИЛИ ДА СЕ ОГЛЕДА НАОКОЛО И ДА ПРЕБРОИ ПAPA3ИТИТЕ.
Коментиран от #32
08:02 22.01.2026
24 Не е така!
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Вярно е, че са най-русофобския народ, за което си имат и много основателни причини. Но...поляците са много единен и сплотен народ с дълбоко застъпени християнски ценности! Нямат паразити -си.гани и мюсюлмани мигранти, които да им смучат социалните помощи, а единствените мигранти са украинци и беларуси, с които почти нямат разлика и са много работливи.
Ако се огънат да им набутат 2-3 милиона тара.мбуки - прогрес, растеж, успехии т.н. всичко отива на кино!
Коментиран от #31
08:04 22.01.2026
25 Крадец
08:05 22.01.2026
26 Полша
След края на войната всичко това ще свърши.
08:19 22.01.2026
28 Анонимен
08:23 22.01.2026
29 си пън
08:29 22.01.2026
30 си пън
До коментар #12 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":айде де, чакаме гайтаци
08:33 22.01.2026
31 1234
До коментар #24 от "Не е така!":а бе русофоби а писха,че внасяли краставици от русия,по 3000тона,и те избирателни русофоби
08:37 22.01.2026
32 Данко Харсъзина
До коментар #23 от "РАЛИЦ КОВАЧЕВ":Нашата икономика произвежда оръжие, снаряди и патрони. Един снаряд се продава между 2000 и 20 000 долара. Колко краставици трябва да произведеш за да получиш 20 000 долара. И каква ще е печалбата?
Коментиран от #34
08:41 22.01.2026
33 явер
08:41 22.01.2026
34 т-п тpoл coроcoиден
До коментар #32 от "Данко Харсъзина":Снаряда се продава за тези пари на киевската хунта, ама продавача не е Арсенал Казанлък, а някой посредник. И като свърши войната, щото няма как да е вечна, за кой ще произвеждаме и какво ще ядем, при положение че не произвеждаме храна дори за собственото си население?!
08:46 22.01.2026
35 БАРС
08:48 22.01.2026
36 Плъшустин
08:50 22.01.2026
37 Памидорин
08:53 22.01.2026
38 Механик
Нали ни беше обяснено, че само еврото води до растеж на икономиката??
08:54 22.01.2026
39 Кака Праца така плаца
08:55 22.01.2026
40 Нямат
До коментар #3 от "ЩОТО":ама имат над 550 тона злато а ние имаме дръжки.
08:57 22.01.2026