Четирима души от едно семейство починаха от отравяне с въглероден оксид

Четирима души от едно и също семейство починаха в дома си от отравяне с въглероден оксид в градчето Руги, област Тоскана, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.
Жертвите са 48-годишен мъж, 43-годишна жена и двете деца на двойката – 22-годишен мъж и 15-годишно момиче, съобщиха източници.
Пето лице, което е било в къщата, е живо, но се намира в критично състояние в болница, съобщиха източниците.
Трима служители на карабинерите, които са се отзовали след подадения сигнал, са получили леко отравяне, допълват източниците.
1 Механик
Защо е неправилно?! Защото едната дума е на БЪЛГАРСКИ (въглерод), а другата дума е на ЛАТИНСКИ (оксид). Правилното е въглероден окис/двуокис или carbon monoxide/dioxide.
Все едно вместо "краве сирене" да кажете "bubulus сирене".
Коментиран от #2, #3
12:31 05.02.2026
2 не може да бъде
До коментар #1 от "Механик":А на мен изобщо не ми е смешно а се ядосвам !?Поздравления за разяснението -считам даже че такива разяснения са крайно необходими за много неща ...ето като добър пример за химическите съединения!?
12:43 05.02.2026
3 Не зная
До коментар #1 от "Механик":Колко си млад и какво помниш от недалечното минало, но едно време имаше дюкянчета в които пълнеха бутилки с газирана вода.
И когато нямаше въглероден двуокис, дюкянджията слагаше надпис " Нема въглеокис".
13:30 05.02.2026