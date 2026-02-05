Новини
Свят »
Италия »
Четирима души от едно семейство починаха от отравяне с въглероден оксид

5 Февруари, 2026 12:21 1 594 3

  • въглероден оксид-
  • отравяне-
  • италия-
  • руги

Трима служители на карабинерите, които са се отзовали след подадения сигнал, са получили леко отравяне

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима души от едно и също семейство починаха в дома си от отравяне с въглероден оксид в градчето Руги, област Тоскана, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Жертвите са 48-годишен мъж, 43-годишна жена и двете деца на двойката – 22-годишен мъж и 15-годишно момиче, съобщиха източници.

Пето лице, което е било в къщата, е живо, но се намира в критично състояние в болница, съобщиха източниците.

Трима служители на карабинерите, които са се отзовали след подадения сигнал, са получили леко отравяне, допълват източниците.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    12 0 Отговор
    Винаги ми е било смешно когато се ползва словосъчетанието "въглероден оксид/диоксид". Не знам кой го наложи, но всички го попиха мигновено и над 30 години се ползва без да си даваме сметка, че е неправилно.
    Защо е неправилно?! Защото едната дума е на БЪЛГАРСКИ (въглерод), а другата дума е на ЛАТИНСКИ (оксид). Правилното е въглероден окис/двуокис или carbon monoxide/dioxide.
    Все едно вместо "краве сирене" да кажете "bubulus сирене".

    Коментиран от #2, #3

    12:31 05.02.2026

  • 2 не може да бъде

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    А на мен изобщо не ми е смешно а се ядосвам !?Поздравления за разяснението -считам даже че такива разяснения са крайно необходими за много неща ...ето като добър пример за химическите съединения!?

    12:43 05.02.2026

  • 3 Не зная

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Колко си млад и какво помниш от недалечното минало, но едно време имаше дюкянчета в които пълнеха бутилки с газирана вода.
    И когато нямаше въглероден двуокис, дюкянджията слагаше надпис " Нема въглеокис".

    13:30 05.02.2026

