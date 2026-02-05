Лидерът на венецуелската опозиция: Възможно е след по-малко от година в страната да се проведат нови избори

Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо изчисли, че Венецуела може да проведе нови демократични избори след по-малко от година. Тя подчерта обаче, че не е разговаряла с президента на САЩ Доналд Тръмп по въпроса, съобщава Политико.

"Вярваме, че истинският процес с преминаване към ръчно гласуване може да се осъществи за девет до десет месеца. Всичко зависи от това зависи кога стартира този процес, поясни тя.

Коментарът на Мачадо идва в момент, когато лидерите и на двете партии в Конгреса призовават президента да ускори процеса на отказ от контрола на САЩ над Венецуела след залавянето на Николас Мадуро. Тръмп заяви, че САЩ могат да продължат да наблюдават Венецуела в продължение на години, с цел строг контрол върху развитието на инфраструктурата за добив на петрол от огромните находища на страната. По думите му само времето ще покаже колко дълго САЩ ще упражняват надзор над южноамериканската страна.

Мачадо, която се срещна с Тръмп в Белия дом след залавянето на Мадуро, посочи, че двамата не са обсъждали нейното очаквано явяване на нови избори по време на срещата си. Но тя обясни оптимизма си за относително краткия прозорец за провеждане на демократични избори в страната, в сравнение с подобни усилия за изграждане на нации от страна на Америка в Ирак и Афганистан по време на администрацията на Буш, които отнеха години, за да се установят напълно.

"В нашия случай, вижте, ние имаме демократична култура, силна демократична култура. Имаме организирано общество. Имаме легитимно ръководство с огромна народна подкрепа и нашите въоръжени сили също подкрепят прехода към демокрация", отбеляза тя. Според нея последните избори във Венецуела са се провели "при много трудни обстоятелства".

Венецуела проведе президентски избори през 2024 г., които Николас Мадуро обяви, че е спечели, както и парламентарни избори през 2025 г. Независими наблюдатели критикуваха изборите като несвободни и нечестни. "Щом успяхме да направим това при такива екстремни условия, представете си сега, когато имаме подкрепата на правителството на Съединените щати, когато хората чувстват, че не сме сами", каза още Мачадо.