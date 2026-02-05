Новини
Свят »
Венецуела »
Лидерът на венецуелската опозиция: Възможно е след по-малко от година в страната да се проведат нови избори

5 Февруари, 2026 15:17 787 9

  • доналд тръмп-
  • мария корина мачадо-
  • венецуела-
  • делси родригес-
  • николас мадуро

Венецуела проведе президентски избори през 2024 г., които Николас Мадуро обяви, че е спечели, както и парламентарен вот през 2025 година

Лидерът на венецуелската опозиция: Възможно е след по-малко от година в страната да се проведат нови избори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо изчисли, че Венецуела може да проведе нови демократични избори след по-малко от година. Тя подчерта обаче, че не е разговаряла с президента на САЩ Доналд Тръмп по въпроса, съобщава Политико.

"Вярваме, че истинският процес с преминаване към ръчно гласуване може да се осъществи за девет до десет месеца. Всичко зависи от това зависи кога стартира този процес, поясни тя.

Коментарът на Мачадо идва в момент, когато лидерите и на двете партии в Конгреса призовават президента да ускори процеса на отказ от контрола на САЩ над Венецуела след залавянето на Николас Мадуро. Тръмп заяви, че САЩ могат да продължат да наблюдават Венецуела в продължение на години, с цел строг контрол върху развитието на инфраструктурата за добив на петрол от огромните находища на страната. По думите му само времето ще покаже колко дълго САЩ ще упражняват надзор над южноамериканската страна.

Мачадо, която се срещна с Тръмп в Белия дом след залавянето на Мадуро, посочи, че двамата не са обсъждали нейното очаквано явяване на нови избори по време на срещата си. Но тя обясни оптимизма си за относително краткия прозорец за провеждане на демократични избори в страната, в сравнение с подобни усилия за изграждане на нации от страна на Америка в Ирак и Афганистан по време на администрацията на Буш, които отнеха години, за да се установят напълно.

"В нашия случай, вижте, ние имаме демократична култура, силна демократична култура. Имаме организирано общество. Имаме легитимно ръководство с огромна народна подкрепа и нашите въоръжени сили също подкрепят прехода към демокрация", отбеляза тя. Според нея последните избори във Венецуела са се провели "при много трудни обстоятелства".

Венецуела проведе президентски избори през 2024 г., които Николас Мадуро обяви, че е спечели, както и парламентарни избори през 2025 г. Независими наблюдатели критикуваха изборите като несвободни и нечестни. "Щом успяхме да направим това при такива екстремни условия, представете си сега, когато имаме подкрепата на правителството на Съединените щати, когато хората чувстват, че не сме сами", каза още Мачадо.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    3 11 Отговор
    Повече 30 дни изминаха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    Коментиран от #3, #4

    15:19 05.02.2026

  • 2 Из Ме Кяри

    14 0 Отговор
    "Демократичната" опозиция взема властта след военна намеса, отвличания, санкции, блокади... Трябват само едни "демократични" избори, както знаем и демокрацията идва за винаги. Повръща ми се от този лицемерен еврейо-американски модел!

    15:24 05.02.2026

  • 3 Ххх

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":

    В тия държави има много предатели отвътре, напомнят положението в България през 1989г.

    15:24 05.02.2026

  • 4 На чужд героб ревеш

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":

    Съюзник е някой, който помага в труден момент. Венецуелски, ирански, сирийски или някакви други войски от "изоставените" да воюват в Украйна? Има, но наемници за укрите. Много си лицемерен!

    15:27 05.02.2026

  • 5 ИЗБОРИ....

    3 0 Отговор
    ТРЪМП нищо не е казал за избори...

    15:49 05.02.2026

  • 6 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Тва не е лидер ,а подлога и Юда венецуелска

    15:54 05.02.2026

  • 7 Историята е

    7 0 Отговор
    Тая измислена Нобелистка е същата като Просто Киро! Живе е в чужбина и ще оправя Венецуела! Самия факт,че и дадоха Нобелова премия без да е направила нещо за което света да знае говори много! А и подари наградата на Тръмп! 2+2 се събира лесно! Навремето Байдън в едно изказване му бяха написали името на Киро и какво последва.......

    16:00 05.02.2026

  • 8 Иван

    0 1 Отговор
    Принцесата.

    16:00 05.02.2026

  • 9 ,,,,,,

    5 0 Отговор
    Хората какво мислят по въпроса?

    16:11 05.02.2026