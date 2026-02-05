Новини
Свят »
В Абу Даби! САЩ и Русия се споразумяха да възобновят военния диалог на високо равнище

В Абу Даби! САЩ и Русия се споразумяха да възобновят военния диалог на високо равнище

5 Февруари, 2026 16:17, обновена 5 Февруари, 2026 16:54 2 175 25

  • сащ-
  • русия-
  • пентагон-
  • украйна-
  • алексъс гринкевич

Военната комуникация между САЩ и Русия беше прекъсната през 2021 г. точно преди широкомащабната война на Кремъл срещу Украйна, припомня АП

В Абу Даби! САЩ и Русия се споразумяха да възобновят военния диалог на високо равнище - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ и Русия се споразумяха да възстановят военния диалог на високо равнище, след като старши руски и американски военни представители се срещнаха в Абу Даби, съобщи Европейското командване (EUCOM) на въоръжените сили на САЩ, цитирано от Асошиейтед прес, пише БТА.

Споразумението беше постигнато след срещи между генерал Алексъс Гринкевич, който е върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа, и високопоставени руски и украински военни представители, се казва в съобщението.

Каналът „ще осигури постоянен контакт между военните, докато страните продължават да работят за траен мир“, се казва в съобщението.

Военната комуникация на високо равнище беше преустановена през 2021 г., точно преди нахлуването на Русия в Украйна.

Гринкевич беше в столицата на Обединените арабски емирства, където днес е вторият ден от преговорите между американски, руски и украински представители за прекратяване на войната в Украйна.

Делегациите от Москва и Киев бяха придружени в столицата на ОАЕ от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър, заяви Рустем Умеров, ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, който присъстваше на срещата.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски каза, че от началото на руското нападение срещу Украйна преди почти четири години са загинали 55 000 войници на страната му.

„И има голям брой хора, които Украйна смята за изчезнали“, добави той в интервю, излъчено снощи от френския телевизионен канал "Франс 2".

Зеленски многократно е заявявал, че страната му се нуждае от гаранции за сигурност от САЩ и Европа, за да възпрат евентуални руски нападения след войната.

Украинците трябва да усетят, че има истински напредък към мир, а „не към сценарий, при който руснаците използват всичко в своя полза и продължават атаките си“, каза снощи Зеленски в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...

    7 25 Отговор
    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    Коментиран от #13

    16:21 05.02.2026

  • 2 Реално

    32 1 Отговор
    Свръх държавите ще се разберът-те няма как да воюват една срещу друга...Да му мислят прокситата като Украйна-тях ги чака само разруха и страдание.

    Коментиран от #4, #25

    16:29 05.02.2026

  • 3 Пътник

    25 1 Отговор
    Зеленко си няма хабер, че за онези на фронта и за другите мръзнещите, неговата идейна непоколебимост става все по-омразна и един ден ще се събудим с две новини, грумнали са го и Украйна се е предала.

    16:30 05.02.2026

  • 4 Ха-ха

    7 22 Отговор

    До коментар #2 от "Реално":

    Русийката е много далече свръх държавите, затова и винаги накрая хваща средния.!

    16:45 05.02.2026

  • 5 Стайко Анолатолиев

    21 3 Отговор
    На ЕС много му се иска май да види широко-мащабна война ,какво е.? Но ако е такава ,то тая в Украйна ще е като махленски кавга.Подбирайте малко думите,като пишете!

    Коментиран от #22

    16:46 05.02.2026

  • 6 Някакво противоречие в статията

    17 0 Отговор
    ..."САЩ и Русия се споразумяха да възстановят военния диалог на високо равнище, след като старши руски и американски военни представители се срещнаха в Абу Даби, съобщи Европейското командване (EUCOM) на въоръжените сили на САЩ
    ..."Споразумението беше постигнато след срещи между генерал Алексъс Гринкевич, който е върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа, и високопоставени руски и украински военни представители"

    Коментиран от #7

    16:57 05.02.2026

  • 7 Те тука само укри сънуват

    24 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някакво противоречие в статията":

    посмешища
    Четох оригиналната статия . Вярвай тук много нескопосано са го написали. Никакви укри няма в оригинала.

    17:01 05.02.2026

  • 8 Мишел

    11 1 Отговор
    Единственият резултат от преговорите засега е, че САЩ и Русия се споразумява да продължат договора за ограничаване на стратегическите ЯО.

    Коментиран от #9

    17:08 05.02.2026

  • 9 то ако има

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    такова споразумение - тогава това е не "единственото" - това е ГОЛЯМА НОВИНА ...
    а дано - ама дали !?

    17:11 05.02.2026

  • 10 Мммм ..... да

    10 0 Отговор
    ,,По-рано украинският президент Володимир Зеленски каза, че от началото на руското нападение срещу Украйна преди почти четири години са загинали 55 000 войници на страната му."

    Много бе, 55 хиляди. Пак е черешата явно, но може ли поне да излиза с някакви достоверни числа. Това го вярвам, колкото че инфлацията в България е 3%.

    17:15 05.02.2026

  • 11 изчезналите украинци

    1 6 Отговор
    всъщност са насила мобилизирани руснаци които са се прибрали в родината си
    част от тях са били всъщност убити по време на сражения на украинците не си признават и ги броят за изчезнали

    17:16 05.02.2026

  • 12 Бизнес инсайдър

    5 1 Отговор
    Абе тези бившите какво са ги снимали ,те отдавна не пеят в хора на момчетата ,а за Обонго не знам и дали е все още между живите .

    17:19 05.02.2026

  • 13 Тити

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "...":

    Теб в случая ква ти е далаверата бре козяшки минн...диллл ?

    17:21 05.02.2026

  • 14 Тольо Цайса -Брадъта

    6 1 Отговор
    Кво правят бившите Мили и Бонго-Бонго на фона на жълтосиния укропарцал в Абу Даби ,нещо съвсем сте се объркали

    Коментиран от #19

    17:25 05.02.2026

  • 15 Ами

    8 0 Отговор
    Военните на САЩ и Русия отдавна възобновиха комуникацията по между си.
    Но не очаквайте да разберете от медиите за какво точно си говорят.
    Комуникацията между НАТО и Русия е прекъсната.
    Някой ще кажат че НАТО, това е САЩ.
    Така е ... но не е и точно така :)

    17:27 05.02.2026

  • 16 Сатана Z

    6 3 Отговор
    На Краварите им се спече между бузите и бързо се наведоха пред Владимир Владимирович.
    Колко му трябва на един Кравар да подвие опашка пред по-силния?

    Коментиран от #18, #20, #24

    18:03 05.02.2026

  • 17 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Онатолий Стайков,чакай да ти подскажа още нещо,което ти няма откъде да знаеш:

    САЩ и Русия са се споразумели да спазват условията на новия договор START поне още шест месеца, през което време ще се водят преговори за потенциално ново споразумение, според журналиста от Axios Барак Равид.

    18:27 05.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Тольо Цайса -Брадъта":

    Искали са да сложат и руския парцал,дето украинците го ползват за завивка,но не са им разрешили!

    18:36 05.02.2026

  • 20 Сульооо

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Намали парцуцата и наблегни на водата,Знаем,че за лимонада нямаш пари.

    18:38 05.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сульо красний

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стайко Анолатолиев":

    Ако ЕС иска война,до сега да е започнала.Опитваш се да плашиш,но не те бива! Аре разкарай се!!

    18:42 05.02.2026

  • 23 Ихууууу ганьовоговто

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Не мачкам!!Директно режа!!

    18:44 05.02.2026

  • 24 Лелееее

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Що си пр@зд

    18:47 05.02.2026

  • 25 ,,,,,,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реално":

    Да му мислят тия къде правиха Майдайни и слагат марионетки

    19:29 05.02.2026