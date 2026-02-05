В Абу Даби! Русия и Украйна направиха най-голямата размяна на военнопленници от месеци

Русия и Украйна извършиха най-голямата размяна на военнопленници от месеци, като сделката бе постигната в рамките на мирните преговори в Абу Даби, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Воюващите страни съобщиха за сделката днес.

Руското министерство на отбраната потвърди, че 157 руски войници се връщат от украински плен, сред които трима цивилни, които са били пленени по време на украинската военна операция на територията на руската Курска област.

"В замяна бяха предадени 157 пленени украински войници", се казва в изявление на министерството. Съобщава се, че руските войници са понастоящем в Беларус, където им се оказва медицинска помощ.

We are bringing our people home—157 Ukrainians. Warriors from the Armed Forces, National Guard, and the State Border Guard Service. Soldiers, sergeants, and officers. Along with our defenders, civilians are also returning. Most of them had been in captivity since 2022.



Today's… pic.twitter.com/nn7zZYESsd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди размяната с публикация в комуникационното приложение "Телеграм".

Съобщава се, че договорката за размяната е била постигната с посредничеството на САЩ и Обединените арабски емирства.