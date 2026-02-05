Новини
В Абу Даби! Русия и Украйна направиха най-голямата размяна на военнопленници от месеци
  Тема: Украйна

В Абу Даби! Русия и Украйна направиха най-голямата размяна на военнопленници от месеци

5 Февруари, 2026 19:23 2 020 65

Съобщава се, че договорката за размяната е била постигната с посредничеството на САЩ и Обединените арабски емирства

В Абу Даби! Русия и Украйна направиха най-голямата размяна на военнопленници от месеци - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия и Украйна извършиха най-голямата размяна на военнопленници от месеци, като сделката бе постигната в рамките на мирните преговори в Абу Даби, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Воюващите страни съобщиха за сделката днес.

Руското министерство на отбраната потвърди, че 157 руски войници се връщат от украински плен, сред които трима цивилни, които са били пленени по време на украинската военна операция на територията на руската Курска област.

"В замяна бяха предадени 157 пленени украински войници", се казва в изявление на министерството. Съобщава се, че руските войници са понастоящем в Беларус, където им се оказва медицинска помощ.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди размяната с публикация в комуникационното приложение "Телеграм".

Съобщава се, че договорката за размяната е била постигната с посредничеството на САЩ и Обединените арабски емирства.


Оценка 3.6 от 14 гласа.
Оценка 3.6 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Козлодуй

    9 38 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #3, #4, #9, #11, #25, #37, #40, #63

    19:26 05.02.2026

  • 2 Механик

    37 5 Отговор
    Аз само искам да насоча вниманието на всички към горните снимки.
    Мисля, че момчетата на тия снимки изглеждат доста добре.
    Казвам това, за да се има предвид когато следващия път напишете за "нечовешкото" отношение към ураинските пленници.
    Защото съм убеден, че това ще го прочетем още много пъти.

    Коментиран от #5, #45

    19:29 05.02.2026

  • 3 Фашистче гадно

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Дай снимка и на руските войници!

    19:30 05.02.2026

  • 4 Мурка

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    КАК ВЪРВИ ЧЕИНДЖА -----1 КЪМ - ДАТ ИС ДЪ КУЕСЧЪН КАКТО Е КАЗАЛ ГРАЖДАНИНЪТ ХАМЛЕТ

    19:30 05.02.2026

  • 5 Гробар

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Трепай, копай фашистите, всички под земята, дълбоко, при червеите.

    Коментиран от #29

    19:31 05.02.2026

  • 6 талибаните превземат Русия

    4 16 Отговор
    Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия.

    Коментиран от #20, #22

    19:31 05.02.2026

  • 7 Слава Украйна

    7 27 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #15

    19:32 05.02.2026

  • 8 Слаба Русия

    6 16 Отговор
    Прасета Слаба

    Коментиран от #12

    19:32 05.02.2026

  • 9 Гробар

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Козлодуеца фърли топа не те ли е срам да му ползваш ника фашистче гладно.

    19:32 05.02.2026

  • 10 Копейки

    3 18 Отговор
    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, да 1 месец Европа ще върне на Путин 300 млрд., до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа.

    Коментиран от #16, #30, #49

    19:33 05.02.2026

  • 11 Дано им

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    попсднеш в ръцете. Дай боже.

    19:34 05.02.2026

  • 12 Дони

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Слаба Русия":

    ТОЛКОВА ЛИ ГО ЗАКЪСА ЧЕ САМ СИ СЛАГАШ ЛАИКОВЕ

    19:34 05.02.2026

  • 13 И Киев е Руски

    16 1 Отговор
    Върнатите укро нацисти нямат късмет отново ще заминат на СПА

    19:35 05.02.2026

  • 14 Ета Проста Измет(путин за Руският народ)

    3 13 Отговор
    Един танк Струва 159$ на Русия един Руснак е 300€
    По добре групи измет да нападат докато свършат куршумите и да превземат окопа

    Коментиран от #21, #27

    19:36 05.02.2026

  • 15 Б Машалов

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Слава Украйна":

    Ду хаи ду дук ноу нъ ХАПИ

    19:36 05.02.2026

  • 16 Гробар

    3 12 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки":

    На кой му дреме за капиталистчето Путин, важното е да тепаме български евроатлантета. Да връщат пари и имоти, а дечицата и внучетата им - в лагерите доживот.

    19:36 05.02.2026

  • 17 маймунски номера

    15 1 Отговор
    сред които трима цивилни, които са били пленени
    за да ги заменят с пленени урк военни

    Коментиран от #23

    19:36 05.02.2026

  • 18 Запознат

    16 2 Отговор
    То пленниците винаги са 1 към 1 но по интересна е рязмяната на телата на убитите - 3000 укри към 78 руснаци - иначе загубите на руснаците били "огромни" според пропагандата.

    Коментиран от #56

    19:37 05.02.2026

  • 19 Краят на ерата на Путин

    4 14 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #35

    19:37 05.02.2026

  • 20 Така е

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "талибаните превземат Русия":

    Индийци са превзели Москва. Наташките се радват, че най-после ги мадpъcaт мъже , а не пияни opки .

    19:37 05.02.2026

  • 21 Б Машалов

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ета Проста Измет(путин за Руският народ)":

    НАРЕДИ СЕ НА ОПАШКАТА ЗАД КОЗЛОДУИСКИЯ Д ДЕБИЛ

    Коментиран от #31

    19:38 05.02.2026

  • 22 АМИ НЕМА ЛОШО

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "талибаните превземат Русия":

    АФГАНЦИТЕ ША ВОЮВАТ В ДОМБАС ЗА ЗЕМЯ КОЯТО ША ПОЛУЧАТ И ПОСЛЕ ША СИ Я ПАЗЯТ
    АМИ Е ТЕ СЕГА ИМ СЕ Е.....А М....А НА УКРО...ПИТЕ
    КОРЕЙЦИТЕ ША ИМ СЕ ВИДЯТ АНГЕЛИ

    Коментиран от #26, #28, #43

    19:38 05.02.2026

  • 23 Трай бе

    2 9 Отговор

    До коментар #17 от "маймунски номера":

    Лапунгер,знаеш ли колко укр.цивилни бяха в руски плен бе семката ти едногънкова.

    19:38 05.02.2026

  • 24 Българският народ подкрепя Украйна !

    7 15 Отговор
    Бог да пази славната украинска войска и да я дари с пълна победа, защото нейното дело е право и свято!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
    С вас сме братя и сестри украинци! С вас е братска България! Богъ съ вами! Бог съ нами! До победата над варварска московия!🇧🇬🇧🇬🇧🇬
    Победата на Украйна ще бъде освобождение за България от руско-болшевишко робство!🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #65

    19:39 05.02.2026

  • 25 то и от трол

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    човек не става ама ти се мислиш за човек нали..?

    19:40 05.02.2026

  • 26 У Русията ти

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "АМИ НЕМА ЛОШО":

    Е пълно с Индийци ,ама те не воюват а ще мандръсат мамашки.

    19:40 05.02.2026

  • 27 В Русия

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Ета Проста Измет(путин за Руският народ)":

    човешкия живот не струва и 5 копейки. Целта на съществуване на руското население съществува само за да бъде употребено за целите на дикататора си.

    19:40 05.02.2026

  • 28 Дрън, дрън съветски чугун

    2 7 Отговор

    До коментар #22 от "АМИ НЕМА ЛОШО":

    "Вторая" до афганистанците ли опря да им измие резила, който берат 4 години ?

    Коментиран от #36

    19:41 05.02.2026

  • 29 че те лека полека

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    си отиват там вече 1.7 милиона бандери са там ще има и още …

    Коментиран от #38

    19:41 05.02.2026

  • 30 Козячета

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки":

    Няма да се притеснявате - натото ви ще става все по силно и сплотено, ЕС ще е все по проспериращ и Урсула ще налага санкции а няма да се моли на Индия, защитихте Гренландия от "руската агрисия с помощта на САЩ" сега ви остава само един грандиозен гей-парад да спретнете на руснаците и те ще изпукат от смях

    Коментиран от #34

    19:41 05.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мишел

    1 5 Отговор
    "Руското министерство на образованието въведе нова военна програма за учениците между 8 и 18г., предназначена да възпитава и да въздейства върху следващото руско поколение. Програмата включва часове по патриотизъм, строеви упражнения, разпознаване на мини и оцеляване след взрив от мина, устройство на огнестрелното оръжие, състезания по хвърляне на гранати, сглобяване на учебни автомати „Калашников“. В часовете по патриотизъм се обяснява на ученицити, че да си войник, който е загинал за отечеството е най-висшата ценност и това е задължение на всеки руски гражданин. Целта на това военно индоктриниране на децата между 8 и 18г. е да се изгради поколение от милитаризирани патриоти, които възприемат руската държава като върховен авторитет и безусловно да се подчиняват на призиви за бъдещи бойни действия.Учителите, които отказали да участват в детската милитаризирана програма, се отстранени от работа и изправени пред наказателни обвинения."

    Коментиран от #64

    19:42 05.02.2026

  • 33 да питам

    0 3 Отговор
    защо Пуся още не е спасил приятеля си Мадуро ?

    Коментиран от #39, #53

    19:44 05.02.2026

  • 34 Ти месиш питки

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Козячета":

    За Чепенците якутите бурятите тувинци и още ква ли не пап лап.Ама недокат пий си русофилските хапчета и трай.

    Коментиран от #50

    19:44 05.02.2026

  • 35 за твое съжаление

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Краят на ерата на Путин":

    няма да си жив да видиш края на ерата на путин…

    Коментиран от #46, #47

    19:44 05.02.2026

  • 36 Помнещ

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    "до афганистанците ли опря"

    А първата помниш ли коалиция от 60+ държави че нападнаха тези афганистанци и пак избягаха като бити пе...си.

    А господарите ти ще ми припомниш ли колко процента територия владеят от Виетнам след 20 години война.

    Коментиран от #42

    19:45 05.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Да попитам

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "да питам":

    Защо цялото НАТО не можа да спаси зеления наркоман

    Коментиран от #44

    19:46 05.02.2026

  • 40 РФ е един огромен КЕН eф !

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    От руснак войник не става, защото нямат мъже - до един са женчовци, кланящи се на ходещо на токчета комплкцарче !

    Коментиран от #51

    19:47 05.02.2026

  • 41 „Дмитрий Медведев заяви,

    1 0 Отговор
    е Русия трябва да изучи и приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, ефективни икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    19:47 05.02.2026

  • 42 Ти ми кажи

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Помнещ":

    Численноста на контингентите бе Глу пи.Нещо за жертвите от ВСВ да кажеш или от Зимната война с малка Финландия загуби 1 към 8 .Ей тъ по пи тек.

    19:48 05.02.2026

  • 43 да бе да

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "АМИ НЕМА ЛОШО":

    ще воюват, афганистанците да не са толкова прости като руснаците да умират, те ще искат да работят и да си живеят живота.

    19:49 05.02.2026

  • 44 Кое Цяло НАТО

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Да попитам":

    Бе До оня ден имаше какви ли не ограничения да не стрелят по руска територия и още има.За това украинците разработиха собст.далекобойни дронове и ракети.Ей тъ пу н гер.

    19:50 05.02.2026

  • 45 Не си разбрал

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Тази снимка е стара. Гледай в тубата видео и ще видиш като излезли от концлагер са украинците, само кожа и кости.

    19:51 05.02.2026

  • 46 Що бе

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "за твое съжаление":

    Тоя колко ще живее до 900 г като Йода ли..Кажи бе Мозък едногънков.

    Коментиран от #52

    19:51 05.02.2026

  • 47 не бъди такъв песимист

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "за твое съжаление":

    всички сме живи и здрави и свидетели на унижението на Матушката.

    Коментиран от #54, #57

    19:52 05.02.2026

  • 48 604

    0 0 Отговор
    тия най у лево странни поздрави....

    19:53 05.02.2026

  • 49 Забравил си

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки":

    Да напишеш и че ще се върне българския лев. Ха ха ха ха ха ха.

    19:53 05.02.2026

  • 50 Козячета

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ти месиш питки":

    Няма да губите надежда че не можете да победите руснаците - малко да се постопли и им спретнете един грандиозен гей парад и те всичките ще изпукат от смях - на война всичко е позволено.

    19:54 05.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Що бе":

    Да. Кой знае какъв руски пенсионер е той, като Путин, ама се загрижил другите колко ще живеят 😂

    Коментиран от #55

    19:56 05.02.2026

  • 53 Отговарям

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "да питам":

    Защото не може

    19:56 05.02.2026

  • 54 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "не бъди такъв песимист":

    "и свидетели на унижението на Матушката"

    там един гей-парад не могат да си направят тези задръстеняци а пък вие може да организирате направо грандиозен.

    19:56 05.02.2026

  • 55 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хаха":

    Ами то на бусифицираните в Украйна живота не е дълъг - после жълто синьо знаменце и това е.

    19:59 05.02.2026

  • 56 При положение

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Запознат":

    че руснаците настъпват и превземат територии, арена на активни бойни действия, къде да бъдат труповете на украинците и кой ще ги прибира ако не руските войници.

    Коментиран от #59

    20:03 05.02.2026

  • 57 Владиката

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "не бъди такъв песимист":

    "всички сме живи и здрави"

    Неведоми са пътищата господни - те и в украйна младежите са живи и здрави ама после ги хващат и дълго не са живи и здрави - старците изкарват понякога по повече. А украинските младежи са на свършване да не се окажете без да искате на източния фронт както е тръгнало.

    20:04 05.02.2026

  • 58 ГОСТ

    3 1 Отговор
    много долно и усложливо сайтче сте бе. 157 на 157 а побликувате четири снимки с укри.

    20:04 05.02.2026

  • 59 Запознат

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "При положение":

    "че руснаците настъпват и превземат територии"

    Е нали според пропагандата "смелите" украинци избивали всички орки пък те почти нямали жертви. Как така избитите руснаци настъпват а украинците които почти нямат жертви изоставят тези нежертви които избитите руснаци прибирали после.

    Май се оплетохте нещо в лъжите и пропагандата

    20:08 05.02.2026

  • 60 Факти

    2 0 Отговор
    Украйна се превърна в черна дупка за ЕС-райха.

    20:16 05.02.2026

  • 61 седесарко

    0 0 Отговор
    а снимки на освободените руски солдати кога, или като независима и високопрофесионална медия показвате само едната страна, което е много несубективно да ви го......

    20:28 05.02.2026

  • 62 ГОСТ

    1 0 Отговор
    скапаното сайтче не търпи критики и тре. но то е видимо бе побликувате снимки само на ук.....ти. нали са 157 на 157 като е едните има и двама цивилни отвлечени от курската авантюра. за двама загинали с хиляди ?????????????

    20:59 05.02.2026

  • 63 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Когато си тъп дрънкаш глупости.

    21:14 05.02.2026

  • 64 Не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Трябва да им обясняват колко е хубаво да си смениш пола..
    А после да се върнвш пак...а след това отново да си го смениш..
    Като все едно се подстригваш - този месвц така, после онака!

    22:12 05.02.2026

  • 65 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Я си виж минусите,бе умнико!

    23:44 05.02.2026