В Абу Даби! Русия и Украйна направиха най-голямата размяна на военнопленници от месеци

Русия и Украйна извършиха най-голямата размяна на военнопленници от месеци, като сделката бе постигната в рамките на мирните преговори в Абу Даби, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Воюващите страни съобщиха за сделката днес.
Руското министерство на отбраната потвърди, че 157 руски войници се връщат от украински плен, сред които трима цивилни, които са били пленени по време на украинската военна операция на територията на руската Курска област.
"В замяна бяха предадени 157 пленени украински войници", се казва в изявление на министерството. Съобщава се, че руските войници са понастоящем в Беларус, където им се оказва медицинска помощ.
We are bringing our people home—157 Ukrainians. Warriors from the Armed Forces, National Guard, and the State Border Guard Service. Soldiers, sergeants, and officers. Along with our defenders, civilians are also returning. Most of them had been in captivity since 2022.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026
Today's… pic.twitter.com/nn7zZYESsd
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди размяната с публикация в комуникационното приложение "Телеграм".
Съобщава се, че договорката за размяната е била постигната с посредничеството на САЩ и Обединените арабски емирства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #3, #4, #9, #11, #25, #37, #40, #63
19:26 05.02.2026
2 Механик
Мисля, че момчетата на тия снимки изглеждат доста добре.
Казвам това, за да се има предвид когато следващия път напишете за "нечовешкото" отношение към ураинските пленници.
Защото съм убеден, че това ще го прочетем още много пъти.
Коментиран от #5, #45
19:29 05.02.2026
3 Фашистче гадно
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Дай снимка и на руските войници!
19:30 05.02.2026
4 Мурка
До коментар #1 от "Град Козлодуй":КАК ВЪРВИ ЧЕИНДЖА -----1 КЪМ - ДАТ ИС ДЪ КУЕСЧЪН КАКТО Е КАЗАЛ ГРАЖДАНИНЪТ ХАМЛЕТ
19:30 05.02.2026
5 Гробар
До коментар #2 от "Механик":Трепай, копай фашистите, всички под земята, дълбоко, при червеите.
Коментиран от #29
19:31 05.02.2026
6 талибаните превземат Русия
Коментиран от #20, #22
19:31 05.02.2026
7 Слава Украйна
Коментиран от #15
19:32 05.02.2026
8 Слаба Русия
Коментиран от #12
19:32 05.02.2026
9 Гробар
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Козлодуеца фърли топа не те ли е срам да му ползваш ника фашистче гладно.
19:32 05.02.2026
10 Копейки
Коментиран от #16, #30, #49
19:33 05.02.2026
11 Дано им
До коментар #1 от "Град Козлодуй":попсднеш в ръцете. Дай боже.
19:34 05.02.2026
12 Дони
До коментар #8 от "Слаба Русия":ТОЛКОВА ЛИ ГО ЗАКЪСА ЧЕ САМ СИ СЛАГАШ ЛАИКОВЕ
19:34 05.02.2026
13 И Киев е Руски
19:35 05.02.2026
14 Ета Проста Измет(путин за Руският народ)
По добре групи измет да нападат докато свършат куршумите и да превземат окопа
Коментиран от #21, #27
19:36 05.02.2026
15 Б Машалов
До коментар #7 от "Слава Украйна":Ду хаи ду дук ноу нъ ХАПИ
19:36 05.02.2026
16 Гробар
До коментар #10 от "Копейки":На кой му дреме за капиталистчето Путин, важното е да тепаме български евроатлантета. Да връщат пари и имоти, а дечицата и внучетата им - в лагерите доживот.
19:36 05.02.2026
17 маймунски номера
за да ги заменят с пленени урк военни
Коментиран от #23
19:36 05.02.2026
18 Запознат
Коментиран от #56
19:37 05.02.2026
19 Краят на ерата на Путин
Коментиран от #35
19:37 05.02.2026
20 Така е
До коментар #6 от "талибаните превземат Русия":Индийци са превзели Москва. Наташките се радват, че най-после ги мадpъcaт мъже , а не пияни opки .
19:37 05.02.2026
21 Б Машалов
До коментар #14 от "Ета Проста Измет(путин за Руският народ)":НАРЕДИ СЕ НА ОПАШКАТА ЗАД КОЗЛОДУИСКИЯ Д ДЕБИЛ
Коментиран от #31
19:38 05.02.2026
22 АМИ НЕМА ЛОШО
До коментар #6 от "талибаните превземат Русия":АФГАНЦИТЕ ША ВОЮВАТ В ДОМБАС ЗА ЗЕМЯ КОЯТО ША ПОЛУЧАТ И ПОСЛЕ ША СИ Я ПАЗЯТ
АМИ Е ТЕ СЕГА ИМ СЕ Е.....А М....А НА УКРО...ПИТЕ
КОРЕЙЦИТЕ ША ИМ СЕ ВИДЯТ АНГЕЛИ
Коментиран от #26, #28, #43
19:38 05.02.2026
23 Трай бе
До коментар #17 от "маймунски номера":Лапунгер,знаеш ли колко укр.цивилни бяха в руски плен бе семката ти едногънкова.
19:38 05.02.2026
24 Българският народ подкрепя Украйна !
С вас сме братя и сестри украинци! С вас е братска България! Богъ съ вами! Бог съ нами! До победата над варварска московия!🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Победата на Украйна ще бъде освобождение за България от руско-болшевишко робство!🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Коментиран от #65
19:39 05.02.2026
25 то и от трол
До коментар #1 от "Град Козлодуй":човек не става ама ти се мислиш за човек нали..?
19:40 05.02.2026
26 У Русията ти
До коментар #22 от "АМИ НЕМА ЛОШО":Е пълно с Индийци ,ама те не воюват а ще мандръсат мамашки.
19:40 05.02.2026
27 В Русия
До коментар #14 от "Ета Проста Измет(путин за Руският народ)":човешкия живот не струва и 5 копейки. Целта на съществуване на руското население съществува само за да бъде употребено за целите на дикататора си.
19:40 05.02.2026
28 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #22 от "АМИ НЕМА ЛОШО":"Вторая" до афганистанците ли опря да им измие резила, който берат 4 години ?
Коментиран от #36
19:41 05.02.2026
29 че те лека полека
До коментар #5 от "Гробар":си отиват там вече 1.7 милиона бандери са там ще има и още …
Коментиран от #38
19:41 05.02.2026
30 Козячета
До коментар #10 от "Копейки":Няма да се притеснявате - натото ви ще става все по силно и сплотено, ЕС ще е все по проспериращ и Урсула ще налага санкции а няма да се моли на Индия, защитихте Гренландия от "руската агрисия с помощта на САЩ" сега ви остава само един грандиозен гей-парад да спретнете на руснаците и те ще изпукат от смях
Коментиран от #34
19:41 05.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мишел
Коментиран от #64
19:42 05.02.2026
33 да питам
Коментиран от #39, #53
19:44 05.02.2026
34 Ти месиш питки
До коментар #30 от "Козячета":За Чепенците якутите бурятите тувинци и още ква ли не пап лап.Ама недокат пий си русофилските хапчета и трай.
Коментиран от #50
19:44 05.02.2026
35 за твое съжаление
До коментар #19 от "Краят на ерата на Путин":няма да си жив да видиш края на ерата на путин…
Коментиран от #46, #47
19:44 05.02.2026
36 Помнещ
До коментар #28 от "Дрън, дрън съветски чугун":"до афганистанците ли опря"
А първата помниш ли коалиция от 60+ държави че нападнаха тези афганистанци и пак избягаха като бити пе...си.
А господарите ти ще ми припомниш ли колко процента територия владеят от Виетнам след 20 години война.
Коментиран от #42
19:45 05.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Да попитам
До коментар #33 от "да питам":Защо цялото НАТО не можа да спаси зеления наркоман
Коментиран от #44
19:46 05.02.2026
40 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #1 от "Град Козлодуй":От руснак войник не става, защото нямат мъже - до един са женчовци, кланящи се на ходещо на токчета комплкцарче !
Коментиран от #51
19:47 05.02.2026
41 „Дмитрий Медведев заяви,
19:47 05.02.2026
42 Ти ми кажи
До коментар #36 от "Помнещ":Численноста на контингентите бе Глу пи.Нещо за жертвите от ВСВ да кажеш или от Зимната война с малка Финландия загуби 1 към 8 .Ей тъ по пи тек.
19:48 05.02.2026
43 да бе да
До коментар #22 от "АМИ НЕМА ЛОШО":ще воюват, афганистанците да не са толкова прости като руснаците да умират, те ще искат да работят и да си живеят живота.
19:49 05.02.2026
44 Кое Цяло НАТО
До коментар #39 от "Да попитам":Бе До оня ден имаше какви ли не ограничения да не стрелят по руска територия и още има.За това украинците разработиха собст.далекобойни дронове и ракети.Ей тъ пу н гер.
19:50 05.02.2026
45 Не си разбрал
До коментар #2 от "Механик":Тази снимка е стара. Гледай в тубата видео и ще видиш като излезли от концлагер са украинците, само кожа и кости.
19:51 05.02.2026
46 Що бе
До коментар #35 от "за твое съжаление":Тоя колко ще живее до 900 г като Йода ли..Кажи бе Мозък едногънков.
Коментиран от #52
19:51 05.02.2026
47 не бъди такъв песимист
До коментар #35 от "за твое съжаление":всички сме живи и здрави и свидетели на унижението на Матушката.
Коментиран от #54, #57
19:52 05.02.2026
48 604
19:53 05.02.2026
49 Забравил си
До коментар #10 от "Копейки":Да напишеш и че ще се върне българския лев. Ха ха ха ха ха ха.
19:53 05.02.2026
50 Козячета
До коментар #34 от "Ти месиш питки":Няма да губите надежда че не можете да победите руснаците - малко да се постопли и им спретнете един грандиозен гей парад и те всичките ще изпукат от смях - на война всичко е позволено.
19:54 05.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хаха
До коментар #46 от "Що бе":Да. Кой знае какъв руски пенсионер е той, като Путин, ама се загрижил другите колко ще живеят 😂
Коментиран от #55
19:56 05.02.2026
53 Отговарям
До коментар #33 от "да питам":Защото не може
19:56 05.02.2026
54 Така е
До коментар #47 от "не бъди такъв песимист":"и свидетели на унижението на Матушката"
там един гей-парад не могат да си направят тези задръстеняци а пък вие може да организирате направо грандиозен.
19:56 05.02.2026
55 Запознат
До коментар #52 от "Хаха":Ами то на бусифицираните в Украйна живота не е дълъг - после жълто синьо знаменце и това е.
19:59 05.02.2026
56 При положение
До коментар #18 от "Запознат":че руснаците настъпват и превземат територии, арена на активни бойни действия, къде да бъдат труповете на украинците и кой ще ги прибира ако не руските войници.
Коментиран от #59
20:03 05.02.2026
57 Владиката
До коментар #47 от "не бъди такъв песимист":"всички сме живи и здрави"
Неведоми са пътищата господни - те и в украйна младежите са живи и здрави ама после ги хващат и дълго не са живи и здрави - старците изкарват понякога по повече. А украинските младежи са на свършване да не се окажете без да искате на източния фронт както е тръгнало.
20:04 05.02.2026
58 ГОСТ
20:04 05.02.2026
59 Запознат
До коментар #56 от "При положение":"че руснаците настъпват и превземат територии"
Е нали според пропагандата "смелите" украинци избивали всички орки пък те почти нямали жертви. Как така избитите руснаци настъпват а украинците които почти нямат жертви изоставят тези нежертви които избитите руснаци прибирали после.
Май се оплетохте нещо в лъжите и пропагандата
20:08 05.02.2026
60 Факти
20:16 05.02.2026
61 седесарко
20:28 05.02.2026
62 ГОСТ
20:59 05.02.2026
63 Цък
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Когато си тъп дрънкаш глупости.
21:14 05.02.2026
64 Не бе
До коментар #32 от "Мишел":Трябва да им обясняват колко е хубаво да си смениш пола..
А после да се върнвш пак...а след това отново да си го смениш..
Като все едно се подстригваш - този месвц така, после онака!
22:12 05.02.2026
65 Моряка
До коментар #24 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Я си виж минусите,бе умнико!
23:44 05.02.2026