Работят до изнемога: те спасяват жителите на Киев

Те работят до изнемога. Започват по тъмно и приключват след полунощ. Знаят, че без тях ще е по-лошо. Работата на водопроводчиците и електротехниците в Киев е изключително важна, особено когато навън са минус 20 градуса.

След масираните руски атаки срещу енергийни обекти жилищата в стотици блокове в Киев все по-често се превръщат в ледени бетонни кутии - без електричество и отопление. Обществените служби, както и частни водопроводчици и електромонтьори се опитват да "съживят" замръзналите сгради. Тяхната работа, която обичайно е незабележима, сега е много търсена. При това им се налага да работят без почивка по 20 часа в денонощие, за да върнат топлината, светлината и водата в домовете.

Глад за кадри: дори и болни техници поправят аварии

Предприемачът Олег Карпов и неговият екип обслужват в Киев инженерните мрежи на блоковете. Карпов признава пред ДВ, че тази година се е превърнала в истинско изпитание за него. Работният му ден започва тогава, когато повечето хора в града още спят - в четири или в пет сутринта, а приключва далеч след полунощ.

След руските обстрели срещу критичната инфраструктура на Киев в началото на годината екипът на Карпов работи денонощно. Той споделя, че работниците са изтощени - и физически, и психически, но продължават да ходят по обекти дори болни и с висока температура. "Понякога може да се поспи по два-три часа. Вчера се прибрах и си легнах в 2:00 ч., а в 5:30 ч. вече ме вдигнаха. И уморени, и болни поемаме повикванията, защото ако не си свършим работата, ще е по-лошо и за сградите, и за хората", обяснява Карпов.

Карпов е ветеран от войната, демобилизиран по здравословни причини. В момента екипът му се състои от осем души. Повечето от тях са на възраст, някои са се върнали от фронта след тежки физически травми.

"Бяха 25 души, но сега са останали само осем. Някои са на фронта, други са заминали зад граница. Липсата на кадри е катастрофална. Заварчикът ми е на 62 години, единият електромонтьор е над 60, другият е инвалид втора група, а водопроводчикът също има проблеми със здравето. Младите хора не искат да се занимават с този вид работа", разказва Карпов.

Не всички издържат на натоварването

Ситуацията в градските комунални служби е сходна. "Бригадите не са достатъчно. Поради това хората работят по две-три денонощия без прекъсване - буквално рухват. Двама шлосери починаха от огромното пренапрежение. При мнозина са установени измръзвания, както и психическо и физическо изтощение", написа във Фейсбук депутатът Алексей Кучеренко, който отговаря във Върховната рада по въпросите на енергетиката и жилищно-комуналните услуги.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че един от споменатите шлосери е починал на 19 януари по време на работа при повикване в един апартамент. Човекът е бил на 60 години. Градските власти предвиждат да отпуснат материални помощи на семействата на работниците, починали по време на работа на жилищни обекти.

Изтощени майстори и изнервени киевчани

Частните предприемачи като Олег Карпов, които обслужват предимно многоетажни блокове, нямат възможност да плащат високи заплати. Те работят най-вече по дългосрочни договори с утвърдени разчети, предвидени за определен брой повиквания, а не за екстремни ситуации като сегашната след руските обстрели.

"Затова аз върша сам част от работата на електромонтьорите и водопроводчиците - давам им възможност да си починат", казва Карпов. При това, както посочва той, най-трудното в работата не е тоталното изтощение или старите тръби и изгорелите кабели, а липсата на елементарна благодарност. Докато майсторите се опитват да спасят мрежата от претоварването, жителите нерядко реагират агресивно.

"Обиждат ни, кълнат ни, казват, че сме мързеливи и изискват от нас да направим невъзможното - нещо, което противоречи на законите на физиката. Случва се и да налитат на бой. В даден блок с 300 апартамента един човек ще каже "благодаря", а 299 ще кажат, че си вършим зле работата. Понякога ти иде да захвърлиш всичко", признава Карпов.

"Върша си работата колкото мога"

Леонид Кулицки е на 59 години, той има вече около 30-годишен стаж като електротехник и казва, че тази зима е станала най-трудната в неговата практика. Споделя, че практически живее на работа и се връща у дома да си почине само за по няколко часа.

Заради разрушените ТЕЦ-ове в много от апартаментите в Киев няма отопление, затова хората се топлят с електричество. А мрежите не могат да поемат увеличеното потребление. "Когато има ток, хората веднага включват всичко - бойлери, нагреватели, чайници. И веднага започват да горят кабели, жици и всичко друго. Викат ни и трябва да отидем, защото хората мръзнат и стоят на тъмно", разказва Кулицки.

Въпреки огромното изтощение той не се смята за герой - за него това просто е дълг. Кулицки, чийто син е на фронта, казва, че на украинските военни в окопите им е още по-тежко. "Русия ни измъчва по всякакви начини. Но ние се държим. Върша си работата тук далече от фронта колкото мога. Важното е децата да се върнат от войната живи и здрави. Семейството и вярата в нашата победа са единственото, което ме топли", казва 59-годишният киевчанин.