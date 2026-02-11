Новини
Володимир Зеленски: Въпросите в сферата на сигурността са ключов приоритет
Володимир Зеленски: Въпросите в сферата на сигурността са ключов приоритет

11 Февруари, 2026 17:23 843 50

Докато Русия продължава да убива хора и да разрушава нашата инфраструктура, няма да има достатъчно обществено доверие дори в активната дипломация, написа Зеленски в „Екс“

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неотдавнашните руски атаки срещу Украйна показват, че в момента въпросите в сферата на сигурността са ключов приоритет за Киев и че всички други въпроси трябва да бъдат разглеждани в съчетание с тях, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Докато Русия продължава да убива хора и да разрушава нашата инфраструктура, няма да има достатъчно обществено доверие дори в активната дипломация“, написа Зеленски в „Екс“.


  • 1 Инека войната Продулжи

    8 20 Отговор
    До последният Руснак

    Коментиран от #12, #13

    17:24 11.02.2026

  • 2 Попиляха цяла Русия и китай

    5 16 Отговор
    Тези Украинци трябва да плащат репарации на Русия
    За толкова жертви

    Коментиран от #44

    17:25 11.02.2026

  • 3 Бори Джонсън:

    26 3 Отговор
    "И така продължавайте, до последният украинец".

    Коментиран от #45

    17:25 11.02.2026

  • 4 Бункера пръска кафяво

    6 14 Отговор
    Дали няма да го хванат за късите крака и да иде на гости при Зеленски

    Коментиран от #42

    17:26 11.02.2026

  • 5 руската мечка

    7 16 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    17:26 11.02.2026

  • 6 Дориана

    26 4 Отговор
    Зеленски, този нагъл човек докато не запали война между НАТО и Русия няма да миряса. Накрая ще унищожи цяла Украйна.

    Коментиран от #10, #19, #47

    17:27 11.02.2026

  • 7 Световен Лидер Браво

    6 24 Отговор
    Слава Украйна
    Слава Зеленски
    Изби прасетата Браво

    Коментиран от #37

    17:27 11.02.2026

  • 8 Вашето мнение

    27 4 Отговор
    Според устава на ООН, всяка държава пострадала от нацизма има право и дълг да го преследва и унищожава навсякъде по света. Така, че Русия изпълнява своя дълг и унищожава това котило от бандери нацисти от украйна и желаещите от нато. На това образувание украйна сигурност може да даде само Русия след постигане на целта.

    Коментиран от #16, #18, #48

    17:27 11.02.2026

  • 9 Шопо

    28 3 Отговор
    Плана за мир има само една точка, капитулация.

    Коментиран от #21, #27

    17:27 11.02.2026

  • 10 Вашето мнение

    26 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Нато отдавна е въвлечено във войната и губи.

    17:28 11.02.2026

  • 11 Русофил

    6 20 Отговор
    Другари копеи всички дружно да отиваме на фронта.Бащицата ни чака.Не само да пишете по форумите и викате колко сте големи русороби.За Путину за Родино

    Коментиран от #23, #43, #50

    17:28 11.02.2026

  • 12 Слава Русия

    6 19 Отговор

    До коментар #1 от "Инека войната Продулжи":

    Домбас пада до 2030 година
    3020 пада киев
    Бой до Дъно
    Докъто има живи руснаци война ще има

    17:29 11.02.2026

  • 13 То скоро Педофила

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Инека войната Продулжи":

    Може да бъде арестуван
    Или проста да унищожът Русия

    17:30 11.02.2026

  • 14 Калоян

    20 1 Отговор
    Видяхме ви благодарността към Руссия , за потроената инфраструктура.
    Същата благодарност ще ви е към Европа.Сега руснаците ще унищожат ,,съветското наследство" , за да сте доволни.

    17:31 11.02.2026

  • 15 Явно Прдофила ще Се бие

    3 13 Отговор
    До като има жива сила
    После ще избяга при Ким чен Ун

    Коментиран от #17

    17:31 11.02.2026

  • 16 Всички съседи

    5 13 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    които Русия напада са нацисти, джендъри и пр. щуротии.
    Така се оправдава агресия пред верващите м.а.лОумници.

    Коментиран от #20

    17:32 11.02.2026

  • 17 Ако не падне

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Явно Прдофила ще Се бие":

    от балкона.

    17:33 11.02.2026

  • 18 Ти си пол много мляко от Баща си

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    И в мозъка ти е само бяло мляко
    Така че нямаш право да коментираш

    Коментиран от #22

    17:33 11.02.2026

  • 19 Нямат край

    2 13 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    17:33 11.02.2026

  • 20 Светлана

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Всички съседи":

    Кои съседи напада Русия?

    Коментиран от #24

    17:34 11.02.2026

  • 21 Дай втора точка

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Че тая ще я честваме след 10 дни.
    ЧЕТИРИ ПЪЛНИ ГОДИНИ.

    17:34 11.02.2026

  • 22 Вашето мнение

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ти си пол много мляко от Баща си":

    За това, че си неграмотен основна вина носят родителите ти.

    17:36 11.02.2026

  • 23 Картаген

    18 0 Отговор

    До коментар #11 от "Русофил":

    Не Русия реве по целия свят да проси , а Клоунът.Русия няма нужда от нищо.
    Не четеш ли текста отгоре? Клоунът си пожелава всичко и после казва: ,,Европа да плати сметката!".

    Коментиран от #25

    17:36 11.02.2026

  • 24 Светле, мило

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Светлана":

    Отвори Гуглето, пък чети.
    Няма да ти обяснявам персонално.

    Коментиран от #31

    17:37 11.02.2026

  • 25 Русия няма нужда от нищо

    2 16 Отговор

    До коментар #23 от "Картаген":

    Само дето я крепят в СВО Сев.Корея, Иран и др.диктатори.

    17:38 11.02.2026

  • 26 „Дмитрий Медведев заяви,

    1 12 Отговор
    че Русия трябва да приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😆

    Коментиран от #29

    17:38 11.02.2026

  • 27 Дрендаут

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Укр.Капут.

    17:39 11.02.2026

  • 28 Смешник

    18 0 Отговор
    Никаква сигурност за фашиския режим дошъл сред преврат в Киев Трябва да бъде унижожен тоя нациски режим начело с просрочения наркоман за да настъпи някаква нормалност

    17:39 11.02.2026

  • 29 Медведев хубаво заявява

    2 12 Отговор

    До коментар #26 от "„Дмитрий Медведев заяви,":

    а питал ли е руснаците, дали ще са навити да ядат корени като в Сев.Корея?

    17:40 11.02.2026

  • 30 пешо

    12 0 Отговор
    стигате с тоя боклук

    17:41 11.02.2026

  • 31 Светлана

    12 0 Отговор

    До коментар #24 от "Светле, мило":

    Казваш гугъл да чета. Пхахахахаха, за разлика от гугъл предпочитам книжки, с автор. Но щом се доверяваш на гугъл, то говори за това колко си образован евроатлантик.

    Коментиран от #40

    17:41 11.02.2026

  • 32 Лама Зелю обаче

    13 0 Отговор
    Бая украински сектанти самоуби

    17:42 11.02.2026

  • 33 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    11 1 Отговор
    Новия Нюрнбергски процес ще е в Донецк. Тия от снимката са обвиняемите.

    17:44 11.02.2026

  • 34 Талибаните превземат русия

    1 6 Отговор
    "Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия."

    Коментиран от #41

    17:45 11.02.2026

  • 35 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 0 Отговор
    Бузите им са като на прасета пред Коледа. Особенно Сибига.

    17:48 11.02.2026

  • 36 Копейки

    2 7 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирея, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година може да превземе и САЩ. Не губете надежда .

    Коментиран от #39

    17:51 11.02.2026

  • 39 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Копейки":

    Урките искат да пият "кава" с "курасан" във Виенската опера. А зеленясалия иска да пие кава в Крим и парад в Москва. Кога? А? От 4 години ги чакат руснаците.

    17:55 11.02.2026

  • 40 Не предпочитай само

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "Светлана":

    книжките.
    Опитай се да ги подбираш. Иначе си оставаш в мъглата.

    17:56 11.02.2026

  • 41 АМИ ТИ ПРОУЧИ

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Талибаните превземат русия":

    ЛИ КВИ СПЕЦИАЛИСТИ ТЪРСЯТ
    ДА НЕ СА ПЛОЧКАДЖИИ СНАЙПЕРИСТИ И ПРОВЕСИОНАЛНИ МЕТАЧИ СЪС ЛЕКА КАРТЕЧНИЦА
    ЩОТО ДАН СТАНЕ ТЪЙ ЕДНА ГОДИНА НА СВО СРЕЩУ ПЕДЕСЕ ДЕКАРА ЗЕМЯ В ДОМБАС
    НА БРЕГА НА ДНЕПЪР

    18:01 11.02.2026

  • 42 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бункера пръска кафяво":

    Има изход - обе се те клоуна! И без това замръзналото му л.но се е дръпнало.

    18:12 11.02.2026

  • 43 путкрепителите

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Русофил":

    Не гледай копейките, ами виж путкрепителите на укр и на просрочения им зелен демократ къде са. Милиони укр са по целия свят, а и вие пишещите не щете да мрете за зелю нещо. То и финансовата Ви подкрепа е на принципа "дайте да дадем" един не видях да отдели от неговото все общото раздавате. А ингилизите както обикновено подкокоросват другите да мрът. Даже макарона му светна лампата,че "...няма да стане по този начин" ;). Да видим вие кога ще обърнете плочата.

    18:15 11.02.2026

  • 44 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Попиляха цяла Русия и китай":

    Върха на нахалството е да обвиняваш жертвата !

    18:23 11.02.2026

  • 45 Путин

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Бори Джонсън:":

    Ще продължим до последния рашист !

    18:26 11.02.2026

  • 46 Механик

    8 0 Отговор
    Възпаления укро-трол бълва змии, жаби и малки гущерчета от безсилие и злоба. Кълне като брадата ромка на селски събор.
    Няма сън за него, няма покой. Краде никове, пляка коронните си клишета, гробището до Киев вече се вижда с просто око дори от края на галактиката.
    Бълнува за някакви "крематорки", "кабзонки", а ТКЦ-тата вече няма кого да ловят за бусофикацията.
    Пък н ие с комшията и един негов приятел се събираме всяка вечер и докато си пием ракията му се подиграваме и си правим кефа на негов гръб.
    Да ни е жив и здрав Възпаления! Да ни радва още много, много вечери!

    18:27 11.02.2026

  • 47 Лука

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Наглеца е путин ,той започна войната !

    18:28 11.02.2026

  • 48 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети !

    18:31 11.02.2026

  • 49 Ццц

    0 0 Отговор
    Дрогираният за коя сигурност реве? Махнат ли се той и бандата му за останалите укри ще е безопасно. Бая приоритети му минаха през ръцете. То не бяха планове за победа, планове за защита, планове за борба с корупцията, за влизане в ЕС, за превъоръжаване, планове за мир, а сега някой да му гарантира, че като развее бялата носна кърпичка със зелено сополче, личен подарък от Байдън, ще му помогне да спечели изборите и да е сигурен, е ще продължи да трови планетата с присъствието си.

    18:50 11.02.2026

  • 50 касата

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Русофил":

    Пращайте руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им. 🤡📢💤

    18:53 11.02.2026

