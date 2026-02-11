Володимир Зеленски: Въпросите в сферата на сигурността са ключов приоритет

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неотдавнашните руски атаки срещу Украйна показват, че в момента въпросите в сферата на сигурността са ключов приоритет за Киев и че всички други въпроси трябва да бъдат разглеждани в съчетание с тях, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Докато Русия продължава да убива хора и да разрушава нашата инфраструктура, няма да има достатъчно обществено доверие дори в активната дипломация“, написа Зеленски в „Екс“.