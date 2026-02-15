Украйна мисли за президентски избори скоро - какви са предизвикателствата?

Позовавайки се на анонимни източници, "Файненшъл таймс" съобщи, че Киев обмисля възможността за провеждане на президентски избори в рамките на следващите три месеца, пише "Франс прес".
Ето какви са пречките, които ще трябва да бъдат преодолени, за да може Украйна да проведе гласуване по време на война:
Военно положение
Украйна въведе военно положение, когато руските сили преминаха границата през февруари 2022 г., а военното управление забранява провеждането на избори.
Президентът Володимир Зеленски многократно е заявявал, че Украйна може да проведе избори след подписване на мирно споразумение с Русия и наскоро сигнализира за готовност за бързо гласуване като част от план на САЩ за прекратяване на войната.
Миналата година Киев създаде работна група от политици и военнослужещи, за да проучи как биха могли да се проведат избори след отмяната на военното положение.
"Не искам Украйна да е в каквато и да е слаба позиция - никой да не може да използва липсата на избори като аргумент срещу Украйна", посочи Зеленски през декември.
"И затова определено съм за провеждането на избори", добави той.
Освен това той заяви, че всяко споразумение, което включва отстъпване на територия на Москва, трябва да бъде подложено на референдум.
Високопоставен депутат от партията на Зеленски днес отбеляза, че въпреки тези ходове, политическият консенсус в Украйна е, че "нито референдум, нито избори могат да се провеждат при военно положение".
Гласуване под атака
Украинските власти рутинно посочват продължаващите боеве като огромна пречка за провеждането на какъвто и да е вот.
Градовете в близост до обширната фронтова линия са бомбардирани ежедневно от руските сили и загиват цивилни.
Милиони украинци са избягали в чужбина, откакто руските сили нахлуха, а милиони други живеят под руска окупация.
Също така не е ясно как стотици хиляди войници биха могли да гласуват от фронта.
"Изборите в окупираните територии са напълно невъзможни", категоричен бе политическият анализатор Володимир Фесенко.
"Дори след края на войната те са невъзможни", добави той и отбеляза, че провеждането на вот в контролирани от Москва райони би било в противоречие с украинското законодателство.
Само 10% от украинците подкрепят провеждането на избори преди прекратяване на огъня, установи проучване на Киевския международен институт по социология в края на миналата година.
Какво казват САЩ и Русия?
Кремъл, който се зае да свали Зеленски и неговото правителство в началото на 2022 г., твърди, че 48-годишният украински лидер е нелегитимен, тъй като петгодишният му мандат изтече през 2024 г.
Москва посочва, че може да прекрати огъня по време на избори в Украйна, но само ако на украинците, живеещи в Русия и контролираните от Русия райони, бъде позволено да гласуват.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък постанови провеждането на избори в Украйна като част от сделката, която той се опитва да сключи.
През декември Тръмп - най-важният, но непредсказуем съюзник на Украйна - обвини Киев, че се възползва от продължаващите боеве, за да избегне провеждането на гласуване.
Кандидати
Анализаторите смятат Зеленски за надежден кандидат за втори мандат, въпреки че миналата година той изрази готовност да се оттегли след мирно споразумение.
"Ако приключим войната с руснаците, да, готов съм" да не се кандидатирам на следващите избори, подчерта той и добави: "Не изборите са целта ми".
Рейтингът на одобрение на украинския лидер постепенно спада от безпрецедентните нива в началото на инвазията преди близо четири години.
Около 59% от украинците декларират, че се доверяват на 48-годишния бивш комик, установи проучване на Киевския международен институт по социология в края на 2025 г.
Друго проучване за намеренията за гласуване обаче констатира, че Зеленски е рамо до рамо с популярния бивш началник на армията Валери Залужни, когото той уволни през 2024 г., и може да загуби от него на втория тур.
Зеленски е изправен и пред обвинения, че той и уволненият му главен помощник Андрей Йермак са централизирали твърде много власт по време на войната и са отстранили свои опоненти, като Залужни, който сега е посланик на Украйна във Великобритания.
Фесенко заяви, че няколко други биха могли да се кандидатират, включително бившият президент Петро Порошенко и бившият премиер Юлия Тимошенко - макар че шансовете им изглеждат малки - както и популярни военни служители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
19:02 15.02.2026
2 си дзън
19:02 15.02.2026
3 име
19:05 15.02.2026
4 а сега де
Не е "консенсус", а такива закони са приели. Обаче ако отменят военното положение, няма да има желаещи да умират на фронта, войната приключва и край със златните тоалетни!
19:08 15.02.2026
5 Русия
Коментиран от #12
19:16 15.02.2026
6 Гост
19:22 15.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Шопо
19:23 15.02.2026
9 казах
19:23 15.02.2026
10 123
19:28 15.02.2026
11 Перо
19:28 15.02.2026
12 питам
До коментар #5 от "Русия":А ти в България радваш ли се на тукашната скъпотия
Коментиран от #14
19:30 15.02.2026
13 дядото
19:31 15.02.2026
14 Още един сбъркан русофил
До коментар #12 от "питам":Разликата между България и Русия е, че Русия е най богата страна в света и би трябвало да живеят като Абу Даби!
Фаташ ли?
Коментиран от #19
19:33 15.02.2026
15 След изгонването на Руснаците
Коментиран от #17
19:49 15.02.2026
16 ?????
Тия дни руснаците заговориха за временно външно управление на Украйна под егидата може би на ООН..
Интересно ще е.
19:53 15.02.2026
17 зеленкио наркоман
До коментар #15 от "След изгонването на Руснаците":Е ся, веднага, само на си допия кафенцето в Крим и ги гоня от цялата територия!
20:20 15.02.2026
18 Добреее
20:31 15.02.2026
19 Дааааа
До коментар #14 от "Още един сбъркан русофил":Е па ти от къде знаеш как живеят? По тиливизора ли ти казаха? Или звездите ти говорят. В Абу Даби живеят добре едни, ама други са малко като роби, ама това не са ти го казали по тиливизора.
20:34 15.02.2026