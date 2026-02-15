Украйна мисли за президентски избори скоро - какви са предизвикателствата?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Позовавайки се на анонимни източници, "Файненшъл таймс" съобщи, че Киев обмисля възможността за провеждане на президентски избори в рамките на следващите три месеца, пише "Франс прес".

Ето какви са пречките, които ще трябва да бъдат преодолени, за да може Украйна да проведе гласуване по време на война:

Военно положение

Украйна въведе военно положение, когато руските сили преминаха границата през февруари 2022 г., а военното управление забранява провеждането на избори.

Президентът Володимир Зеленски многократно е заявявал, че Украйна може да проведе избори след подписване на мирно споразумение с Русия и наскоро сигнализира за готовност за бързо гласуване като част от план на САЩ за прекратяване на войната.

Миналата година Киев създаде работна група от политици и военнослужещи, за да проучи как биха могли да се проведат избори след отмяната на военното положение.

"Не искам Украйна да е в каквато и да е слаба позиция - никой да не може да използва липсата на избори като аргумент срещу Украйна", посочи Зеленски през декември.

"И затова определено съм за провеждането на избори", добави той.

Освен това той заяви, че всяко споразумение, което включва отстъпване на територия на Москва, трябва да бъде подложено на референдум.

Високопоставен депутат от партията на Зеленски днес отбеляза, че въпреки тези ходове, политическият консенсус в Украйна е, че "нито референдум, нито избори могат да се провеждат при военно положение".

Гласуване под атака

Украинските власти рутинно посочват продължаващите боеве като огромна пречка за провеждането на какъвто и да е вот.

Градовете в близост до обширната фронтова линия са бомбардирани ежедневно от руските сили и загиват цивилни.

Милиони украинци са избягали в чужбина, откакто руските сили нахлуха, а милиони други живеят под руска окупация.

Също така не е ясно как стотици хиляди войници биха могли да гласуват от фронта.

"Изборите в окупираните територии са напълно невъзможни", категоричен бе политическият анализатор Володимир Фесенко.

"Дори след края на войната те са невъзможни", добави той и отбеляза, че провеждането на вот в контролирани от Москва райони би било в противоречие с украинското законодателство.

Само 10% от украинците подкрепят провеждането на избори преди прекратяване на огъня, установи проучване на Киевския международен институт по социология в края на миналата година.

Какво казват САЩ и Русия?

Кремъл, който се зае да свали Зеленски и неговото правителство в началото на 2022 г., твърди, че 48-годишният украински лидер е нелегитимен, тъй като петгодишният му мандат изтече през 2024 г.

Москва посочва, че може да прекрати огъня по време на избори в Украйна, но само ако на украинците, живеещи в Русия и контролираните от Русия райони, бъде позволено да гласуват.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък постанови провеждането на избори в Украйна като част от сделката, която той се опитва да сключи.

През декември Тръмп - най-важният, но непредсказуем съюзник на Украйна - обвини Киев, че се възползва от продължаващите боеве, за да избегне провеждането на гласуване.

Кандидати

Анализаторите смятат Зеленски за надежден кандидат за втори мандат, въпреки че миналата година той изрази готовност да се оттегли след мирно споразумение.

"Ако приключим войната с руснаците, да, готов съм" да не се кандидатирам на следващите избори, подчерта той и добави: "Не изборите са целта ми".

Рейтингът на одобрение на украинския лидер постепенно спада от безпрецедентните нива в началото на инвазията преди близо четири години.

Около 59% от украинците декларират, че се доверяват на 48-годишния бивш комик, установи проучване на Киевския международен институт по социология в края на 2025 г.

Друго проучване за намеренията за гласуване обаче констатира, че Зеленски е рамо до рамо с популярния бивш началник на армията Валери Залужни, когото той уволни през 2024 г., и може да загуби от него на втория тур.

Зеленски е изправен и пред обвинения, че той и уволненият му главен помощник Андрей Йермак са централизирали твърде много власт по време на войната и са отстранили свои опоненти, като Залужни, който сега е посланик на Украйна във Великобритания.

Фесенко заяви, че няколко други биха могли да се кандидатират, включително бившият президент Петро Порошенко и бившият премиер Юлия Тимошенко - макар че шансовете им изглеждат малки - както и популярни военни служители.