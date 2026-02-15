Новини
Украйна мисли за президентски избори скоро - какви са предизвикателствата?
15 Февруари, 2026 19:00 708 19

Анализаторите смятат Зеленски за надежден кандидат за втори мандат, въпреки че миналата година той изрази готовност да се оттегли след мирно споразумение

Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP
Позовавайки се на анонимни източници, "Файненшъл таймс" съобщи, че Киев обмисля възможността за провеждане на президентски избори в рамките на следващите три месеца, пише "Франс прес".

Ето какви са пречките, които ще трябва да бъдат преодолени, за да може Украйна да проведе гласуване по време на война:

Военно положение

Украйна въведе военно положение, когато руските сили преминаха границата през февруари 2022 г., а военното управление забранява провеждането на избори.

Президентът Володимир Зеленски многократно е заявявал, че Украйна може да проведе избори след подписване на мирно споразумение с Русия и наскоро сигнализира за готовност за бързо гласуване като част от план на САЩ за прекратяване на войната.

Миналата година Киев създаде работна група от политици и военнослужещи, за да проучи как биха могли да се проведат избори след отмяната на военното положение.

"Не искам Украйна да е в каквато и да е слаба позиция - никой да не може да използва липсата на избори като аргумент срещу Украйна", посочи Зеленски през декември.

"И затова определено съм за провеждането на избори", добави той.

Освен това той заяви, че всяко споразумение, което включва отстъпване на територия на Москва, трябва да бъде подложено на референдум.

Високопоставен депутат от партията на Зеленски днес отбеляза, че въпреки тези ходове, политическият консенсус в Украйна е, че "нито референдум, нито избори могат да се провеждат при военно положение".

Гласуване под атака

Украинските власти рутинно посочват продължаващите боеве като огромна пречка за провеждането на какъвто и да е вот.

Градовете в близост до обширната фронтова линия са бомбардирани ежедневно от руските сили и загиват цивилни.

Милиони украинци са избягали в чужбина, откакто руските сили нахлуха, а милиони други живеят под руска окупация.

Също така не е ясно как стотици хиляди войници биха могли да гласуват от фронта.

"Изборите в окупираните територии са напълно невъзможни", категоричен бе политическият анализатор Володимир Фесенко.

"Дори след края на войната те са невъзможни", добави той и отбеляза, че провеждането на вот в контролирани от Москва райони би било в противоречие с украинското законодателство.

Само 10% от украинците подкрепят провеждането на избори преди прекратяване на огъня, установи проучване на Киевския международен институт по социология в края на миналата година.

Какво казват САЩ и Русия?

Кремъл, който се зае да свали Зеленски и неговото правителство в началото на 2022 г., твърди, че 48-годишният украински лидер е нелегитимен, тъй като петгодишният му мандат изтече през 2024 г.

Москва посочва, че може да прекрати огъня по време на избори в Украйна, но само ако на украинците, живеещи в Русия и контролираните от Русия райони, бъде позволено да гласуват.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък постанови провеждането на избори в Украйна като част от сделката, която той се опитва да сключи.

През декември Тръмп - най-важният, но непредсказуем съюзник на Украйна - обвини Киев, че се възползва от продължаващите боеве, за да избегне провеждането на гласуване.

Кандидати

Анализаторите смятат Зеленски за надежден кандидат за втори мандат, въпреки че миналата година той изрази готовност да се оттегли след мирно споразумение.

"Ако приключим войната с руснаците, да, готов съм" да не се кандидатирам на следващите избори, подчерта той и добави: "Не изборите са целта ми".

Рейтингът на одобрение на украинския лидер постепенно спада от безпрецедентните нива в началото на инвазията преди близо четири години.

Около 59% от украинците декларират, че се доверяват на 48-годишния бивш комик, установи проучване на Киевския международен институт по социология в края на 2025 г.

Друго проучване за намеренията за гласуване обаче констатира, че Зеленски е рамо до рамо с популярния бивш началник на армията Валери Залужни, когото той уволни през 2024 г., и може да загуби от него на втория тур.

Зеленски е изправен и пред обвинения, че той и уволненият му главен помощник Андрей Йермак са централизирали твърде много власт по време на войната и са отстранили свои опоненти, като Залужни, който сега е посланик на Украйна във Великобритания.

Фесенко заяви, че няколко други биха могли да се кандидатират, включително бившият президент Петро Порошенко и бившият премиер Юлия Тимошенко - макар че шансовете им изглеждат малки - както и популярни военни служители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Как какви ?! Има един неадекватен наркоман, който се прави на президент, с не е такъв!!! И избива собственият си народ, за да продължи да се прави на президент!!!

    19:02 15.02.2026

  • 2 си дзън

    2 3 Отговор
    В момента има яко думкане в Масква.

    19:02 15.02.2026

  • 3 име

    5 1 Отговор
    Първо да си прокарат ток, вода и парно тея диваци, после да мислят за избори и членство в ЕССР!

    19:05 15.02.2026

  • 4 а сега де

    3 0 Отговор
    "....политическият консенсус в Украйна е, че "нито референдум, нито избори могат да се провеждат при военно положение".

    Не е "консенсус", а такива закони са приели. Обаче ако отменят военното положение, няма да има желаещи да умират на фронта, войната приключва и край със златните тоалетни!

    19:08 15.02.2026

  • 5 Русия

    1 4 Отговор
    Руснаците се жалват за скъпотията!

    Коментиран от #12

    19:16 15.02.2026

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Хората на Вовата ще броят гласовете.

    19:22 15.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шопо

    5 0 Отговор
    Референдум за присъединяване към РФ

    19:23 15.02.2026

  • 9 казах

    4 0 Отговор
    Нелигитимния трябва да бъде заловен и обезглавен.

    19:23 15.02.2026

  • 10 123

    4 0 Отговор
    Колко трябва да си тъп, че да не разбереш как те използват в прокси срещу Русия. Вижте му физиономията му отблизо как излъчва една огромна тъпотия. Има поглед на вол и два горни широки зъба като на бурсук.

    19:28 15.02.2026

  • 11 Перо

    5 0 Отговор
    Ако на тези избори не махнат ционисткия шут, тогава Путин няма да има избор, ще стане истинска война, а не операция и ще тръгне Южния и западния военен окръг, без да има милост и слушане на други държавни глави! Киев ще стане Берлин 1945 г., а границата ще бъде при Лвов или с Полша! До това ще доведе провокираната война и геноцида! Зеленски ще свърши като Мусолини!

    19:28 15.02.2026

  • 12 питам

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Русия":

    А ти в България радваш ли се на тукашната скъпотия

    Коментиран от #14

    19:30 15.02.2026

  • 13 дядото

    1 0 Отговор
    интересно,какво би станало,ако наркомана падне по стълбите и загине.пак ли няма да има избори

    19:31 15.02.2026

  • 14 Още един сбъркан русофил

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "питам":

    Разликата между България и Русия е, че Русия е най богата страна в света и би трябвало да живеят като Абу Даби!
    Фаташ ли?

    Коментиран от #19

    19:33 15.02.2026

  • 15 След изгонването на Руснаците

    1 1 Отговор
    Избори Веднага!

    Коментиран от #17

    19:49 15.02.2026

  • 16 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    Тия дни руснаците заговориха за временно външно управление на Украйна под егидата може би на ООН..
    Интересно ще е.

    19:53 15.02.2026

  • 17 зеленкио наркоман

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "След изгонването на Руснаците":

    Е ся, веднага, само на си допия кафенцето в Крим и ги гоня от цялата територия!

    20:20 15.02.2026

  • 18 Добреее

    0 0 Отговор
    Май тази статуя на снимката и тази в центъра на София един автор ги е мислил,

    20:31 15.02.2026

  • 19 Дааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Още един сбъркан русофил":

    Е па ти от къде знаеш как живеят? По тиливизора ли ти казаха? Или звездите ти говорят. В Абу Даби живеят добре едни, ама други са малко като роби, ама това не са ти го казали по тиливизора.

    20:34 15.02.2026