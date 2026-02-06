Реките преливат в Андалусия, евакуираните вече са 7 хиляди!

Обстановката в испанската област Андалусия се усложнява. Преливат реки, властите изпускат контролирано язовири, а броят на евакуираните достигна 7000 души.



Най-опасна е ситуацията в Грасалема - община в провинция Кадис, където са евакуирани всички близо 2000 жители.



В населеното място за 16 часа е паднал повече дъжд, отколкото в цялата област Мадрид за една година. Реките в района преливат, а язовирите надвишават лимитите си.



Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено коментира, че ако продължава да вали, в резервоарите ще се натрупа повече вода, отколкото може да бъде контролирано изпусната. Властите в областта изпомпват вода от три големи съоръжения, които са достигнали 100% от капацитета си.



Кметът на Аркос де ла Фронтера, Мигел Родригес, призова жителите да бъдат изключително предпазливи след отварянето на шлюзовете на близкия язовир, които изпускат 700 кубически метра вода в секунда. Там пожарникари спасиха шестима души от две къщи, които са били хванати неподготвени от покачващото се ниво на водата в съоръжението.



Близо хиляда души са евакуирани в Естремадура, където се покачват нивата на четири реки. В региона заради наводнения са затворени над 30 пътни отсечки.



Летище Кордоба затвори заради заплахата от наводнение. Водата може да залее както пътищата за достъп, така и вътрешността на съоръженията. Аеропортът няма да работи, докато не бъде осигурена максимална безопасност за пътниците и екипажите.



В провинция Малага са евакуирани над 200 души, като властите обявиха готовност да изведат още хора от домовете им.



Пътуването с високоскоростен влак между Мадрид и Барселона ще отнема 25 минути повече до средата на декември.

Причината е искане на компанията, която управлява железопътната инфраструктура, за по-ниска скорост и повече време за инспекции на релсите.



До увеличаването на времето за пътуване между двата най-големи града в Испания се стигна след тежката катастрофа на 18 януари, при която загинаха 46 души. Тогава високоскоростен влак на частната компания "Ирио" излезе от релсите и се сблъска с композиция на държавния оператор "Renfe", движещ се в обратната посока. Два дни по-късно машинист загина при друг инцидент в Каталуния.



Нарастващият брой сигнали за проблеми с релсовите пътища принуди държавната компания, която управлява железопътната инфраструктура, да въведе временни ограничения на скоростта и да увеличи броя на проверките.



Чрез добавянето на 25 минути към целевите си времена на пристигане, трите компании, които предлагат пътуване с високоскоростен влак, се стремят да постигнат двоен ефект - да отговорят на исканията за гаранции за безопасност от страна на машинистите на влакове и да стабилизират предоставянето на услуги.



Успоредно с това компанията за железопътна инфраструктура поиска същите оператори да спрат от движение влаковете рано сутрин и късно вечер, за да се осигури повече време за поддръжка на линиите.