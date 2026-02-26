Барселона повишава драстично туристическата такса

Барселона се нарежда сред европейските градове с най-високи туристически такси, след като парламентът на Каталуния прие закон, предвиждащ сериозно увеличение на налога за посетители. От април туристите ще заплащат до 15 евро на нощувка в хотел, а настанените във ваканционни жилища - до 12,5 евро на вечер. Това представлява удвояване спрямо досегашната ставка от 6,25 евро. Мярката е част от стратегията на местната власт за ограничаване на прекомерния туристически поток и за осигуряване на средства за политики, насочени към по-достъпни жилища, предава News.bg.

Съгласно новите разпоредби гостите в четиризвездни хотели - които формират близо половината от хотелската инфраструктура в града - могат да бъдат таксувани с до 11,4 евро на човек за нощувка. Така престой от две нощи за двойка би могъл да поскъпне с над 45 евро. При петзвездните хотели ставката достига 15 евро, докато пътниците от круизни кораби ще продължат да плащат приблизително 6 евро. Около 25% от събраните приходи ще бъдат насочени към справяне с жилищната криза.

Решението идва на фона на засилено обществено недоволство. Част от жителите обвиняват масовия туризъм и краткосрочните наеми за ръста на цените на имотите. В отговор властите обявиха намерение да въведат пълна забрана на краткосрочните туристически наеми до 2028 г. Докато някои посетители определят увеличението като прекомерно, много местни го възприемат като необходима мярка. Представители на хотелиерския бранш обаче предупреждават, че по-високите такси могат да разколебаят част от близо 15,8 милиона туристи, които ежегодно посещават града, и да повлияят на позициите му като предпочитана локация за международни форуми и конгреси.