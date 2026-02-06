Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Няма да отстъпим пред китайците!" - Продължава съдебната битка за Панамския канал

6 Февруари, 2026 06:40, обновена 6 Февруари, 2026 05:44 2 053 7

"Панама е достойна страна и няма да позволи да бъде заплашвана от никого на земята“, заяви президентът Мулино

"Няма да отстъпим пред китайците!" - Продължава съдебната битка за Панамския канал - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Панамският президент Хосе Раул Мулино изрази надежда, че продължаващата съдебна битка с хонконгска фирма относно дейността на пристанищата на Панамския канал „няма да ескалира“, но че правителството на страната му ще остане твърдо в решението си срещу компанията, предаде Асошиейтед прес.

„Панама е достойна страна и няма да позволи да бъде заплашвана от никоя страна на земята“, заяви Мулино пред репортери, коментирайки критиките от китайското правителство.

Думите му са отправени, седмица след като Върховният съд на Панама постанови, че концесия, притежавана от дъщерно дружество на хонконгската „Си Кей Хъчисън“ (CK Hutchison) в Панамския канал, е противоконституционна.

Решението на съда се разглежда като победа за президента Доналд Тръмп, който се стреми да блокира китайското влияние върху стратегическия воден път. Натискът на САЩ тласна централноамериканската нация в центъра на геополитическа борба.

Китай предупреди, че Панама ще плати „висока цена“, ако панамското решение бъде потвърдено.

Хонконгската „Си Кей Хъчисън“ заяви, че категорично не е съгласна с решението от миналата седмица, а в сряда нейно дъщерно дружество обяви, че е започнало арбитражно производство срещу Панама.

Мулино заяви, че докато решението на съда не бъде изпълнено – период от време, който той не уточни – морските власти на Панама ще работят с дъщерно дружество на „Си Кей Хъчисън“, за да осигурят продължаване на пристанищните операции.

След като концесията официално приключи, местно дъщерно дружество на датската логистична компания „Ей.Пи. Молер-Мерск“ ще управлява пристанищата в преходен етап, докато не може да бъде предложена и възложена нова концесия, допълни Мулино.

/ВТ/

Източник: www.bta.bg


Оценка 2.2 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    8 14 Отговор
    Китай има своите интереси. Той ще ги наложи със каквито средства е необходимо! Така че, ако панамците искат да живеят в мир, трябва да изпълняват, каквото им се нареди!
    Няма как да съществуват, в разрез с интересите на Китай!

    Коментиран от #5

    05:53 06.02.2026

  • 3 Шапкар

    27 4 Отговор
    Панама е достойна страна и няма да позволи да бъде заплашвана от никой друг, освен САЩ.

    06:32 06.02.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 4 Отговор
    И този е прибрал пачки от Рижавото ПСЕ.
    Панама е една никаква мишка - ако не е Китай, ще е ФАЩ...

    07:14 06.02.2026

  • 5 Китай

    6 15 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    беше изгонен от Панама. Днес в България гласуват забрана за закупуване на телекомуникационно оборудване от Китай. Лека полека светът се освобождава от китайските пипала

    07:19 06.02.2026

  • 6 Мулино

    13 3 Отговор
    „Панама е достойна страна и няма да позволи да бъде заплашвана от никоя страна на земята“...освен от САЩ!

    07:21 06.02.2026

  • 7 Тити

    5 8 Отговор
    Ама този канал даже не е построен от тях а от Американците..

    07:29 06.02.2026