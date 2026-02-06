Новини
Лидерите на Естония се разминават за назначаването на специален пратеник на ЕС за преговори с Русия

Лидерите на Естония се разминават за назначаването на специален пратеник на ЕС за преговори с Русия

6 Февруари, 2026 06:42, обновена 6 Февруари, 2026 06:45 1 351 19

Президентът Алар Карис и премиерът Кристен Михал са на различни позиции

Лидерите на Естония се разминават за назначаването на специален пратеник на ЕС за преговори с Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Естонският президент Алар Карис и премиерът Кристен Михал се разминават във виждането си относно необходимостта от назначаване на специален пратеник на ЕС за преговори с Русия, съобщи Bloomberg.

По-рано, в интервю за Euronews, Карис призова за назначаване на специален европейски пратеник за възобновяване на контактите с Русия. Той подчерта, че избраният специален пратеник трябва да бъде от „голяма европейска държава“, на която се доверяват както Русия, така и Украйна.

Михал, от своя страна, заяви, че преките преговори с Русия са „неподходящи“, защото „само натискът работи с Москва“.

Агенцията подчерта, че въпреки че Карис заема до голяма степен символичен пост, негативната реакция на предложението му отразява опасения относно идеята за възобновяване на диалога с Русия, която се е превърнала в табу в балтийските държави.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 палачинката се обръща

    38 1 Отговор
    шо стая бре нали коалицията на жеЛаещите щяха да воюват до пълна победа.

    Коментиран от #14

    06:49 06.02.2026

  • 2 Янко Виа

    37 1 Отговор
    Кви пратеници бре ,кви 5лв ,нали щяхте да нанасяте стратегическо поражение на Русия и щяхте да преговаряте от позиция на силата 😂😂😂 ?

    Коментиран от #5, #15

    06:50 06.02.2026

  • 3 Механик

    31 1 Отговор
    От цяла много милиардна Естония, няма л и барем един дето да удоволетворява изискванията за пратеник на ВЕЛИКА и необятна Естония в преговорите с Русия??
    В същност, тия преди да търсят пратеник питаха ли руската страна дали изобщо ще приемат такъв? И каква ще е темата на преговори? Нали не Естония участва във войната? За какво ще преговарят? Пак ли ще просят газ и петрол? Тая година стана студено и им замръзнаха голите опашки.

    Коментиран от #6, #16

    06:59 06.02.2026

  • 4 Какво

    28 0 Отговор
    стана с инициативата "мир чрез сила"? Евро палячовци. Цял свят им се смее.

    06:59 06.02.2026

  • 5 Механик

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "Янко Виа":

    Чакай само да се появи оня Възпаления дето краде никове и гледай какви поражения ще нанася на "русийката".
    В главата му е някакъв чорбор от победи на Уруслиците и некакъв погром на "москалия" с фалминго и дълъг нептун.
    Денонощно е възпален горкия. Мозакът му е като прокиснал на слънцето цвик. Пълен с мехурчета и повишено налягане.

    Коментиран от #7

    07:02 06.02.2026

  • 6 Помак

    26 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Бат Механик навремето Петър Първи е откупил балтийските мишоци 🐁 от шведите за 2млн златни талера ,па и имат наглоста да протестират .

    07:05 06.02.2026

  • 7 Янко Виа

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Кой ,оня Илиан-Мокрия -Илиин,известен още в махалата София Изток и мато Тромпета ли ?

    07:07 06.02.2026

  • 8 Факти

    19 0 Отговор
    Лидерите на Естония се разминават за назначаването на специален пратеник на ЕССР за преговори с Русия

    07:07 06.02.2026

  • 9 Артилерист

    24 0 Отговор
    Естония да изпрати 2000 ната си армия да разговаря с Русия от позиция на силата 🤣 !

    07:11 06.02.2026

  • 10 Перо

    16 0 Отговор
    Пак сметки бе кръчмар! Русия не иска ЕС да участва в преговорите, а с някои от тях, като Калас, въобще не искат да чуят! От руското правителство заявих, че никога няма да се срещат с нея!

    07:34 06.02.2026

  • 11 объркани и ошашавени

    16 1 Отговор
    В Европа започнаха да осъзнават, че НАТО се превръща в паразита на Запада.
    Някога създадено, за да се противопостави на Съветския съюз, алиансът
    сега просто поглъща парите на данъкоплатците и ги храни с празни обещания.
    Затъваме дълбоко в лай НАТО.

    Коментиран от #18, #19

    07:44 06.02.2026

  • 12 драган

    1 0 Отговор
    Добре е че в България няма проблеми като тези в другите воюващи страни. Представете си как ще изглежда България при тази ситуация, случая с Петрохан. При наличието на чуждофили(българофоби) и липса на патриотичен дълг към проблемите на българското общество, това се вижда точно в този момент, ВМЕСТО ВЕДНАГА ДА ИЗВИКАТ ВЪТРЕШНИЯ МИНИСТЪР В ПАРЛАМЕНТА ДА ДАДЕ ОБЯСНЕНИЯ ЗА ТРИТЕ ЧОВЕШКИ ТРУПА И ИЗДИРВАНИТЕ ХОРА те се занимават с изборния кодекс в 12 без 5 е кажете мисли ли се за съдбата на българските граждани и когато няма нужната избирателна активност НЕ СИ ЗАДАВАТ ТОЗИ ВЪПРОС а се занимават помежду си с взаимоотношенията между лидери на партиите ПАГУБНО ЗА БЪЛГАРИЯ

    10:48 06.02.2026

  • 13 Омбре

    4 1 Отговор
    Е нали балйтиците много се ежеха,най много те и поляците,а сега това. Защо бе естонци,нали се дървехте, нон стоп призовавахте за санкции вие и останалите две джуджета.

    Коментиран от #17

    10:56 06.02.2026

  • 14 Никога не е късно

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "палачинката се обръща":

    Нека Русия кюфне окончателно.

    11:31 06.02.2026

  • 15 Пръдльооо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Янко Виа":

    Поражението вече е нанесено,ама ти с това на раменете си как да разбереш?

    11:32 06.02.2026

  • 16 Старшинка

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Естония има газ,статията е подвеждаща за кълвящите на гола кука и ти клъвна.Русия едва ли ще я пита някой за нещо.След геополитечекия провал на сесесерето. Путлер прави напъни за възстановяване на лидерството,но беуспешни!Особено след провала на специалната военна обсерация,шансовете са никакви!!

    11:41 06.02.2026

  • 17 Прудльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Омбре":

    Статията е за такива като вас ,да се порадвате малко,Иначе няма за какво друго.

    11:44 06.02.2026

  • 18 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "объркани и ошашавени":

    Не се притеснявай.От тебе по ошашвен едва ли има!!Ако не ти харесва тук,емигрирай! Комунделските ти номера тук не вървят,помисли за нещо друго.

    11:50 06.02.2026

  • 19 Ихууууу ганьовото

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "объркани и ошашавени":

    Затънал си до шия в собствените.Няма излизане!.

    11:54 06.02.2026

Новини по държави:
