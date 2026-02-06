Лидерите на Естония се разминават за назначаването на специален пратеник на ЕС за преговори с Русия

Естонският президент Алар Карис и премиерът Кристен Михал се разминават във виждането си относно необходимостта от назначаване на специален пратеник на ЕС за преговори с Русия, съобщи Bloomberg.

По-рано, в интервю за Euronews, Карис призова за назначаване на специален европейски пратеник за възобновяване на контактите с Русия. Той подчерта, че избраният специален пратеник трябва да бъде от „голяма европейска държава“, на която се доверяват както Русия, така и Украйна.

Михал, от своя страна, заяви, че преките преговори с Русия са „неподходящи“, защото „само натискът работи с Москва“.

Агенцията подчерта, че въпреки че Карис заема до голяма степен символичен пост, негативната реакция на предложението му отразява опасения относно идеята за възобновяване на диалога с Русия, която се е превърнала в табу в балтийските държави.