Лидерите на Естония се разминават за назначаването на специален пратеник на ЕС за преговори с Русия

Естонският президент Алар Карис и премиерът Кристен Михал се разминават във виждането си относно необходимостта от назначаване на специален пратеник на ЕС за преговори с Русия, съобщи Bloomberg.
По-рано, в интервю за Euronews, Карис призова за назначаване на специален европейски пратеник за възобновяване на контактите с Русия. Той подчерта, че избраният специален пратеник трябва да бъде от „голяма европейска държава“, на която се доверяват както Русия, така и Украйна.
Михал, от своя страна, заяви, че преките преговори с Русия са „неподходящи“, защото „само натискът работи с Москва“.
Агенцията подчерта, че въпреки че Карис заема до голяма степен символичен пост, негативната реакция на предложението му отразява опасения относно идеята за възобновяване на диалога с Русия, която се е превърнала в табу в балтийските държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 палачинката се обръща
Коментиран от #14
06:49 06.02.2026
2 Янко Виа
Коментиран от #5, #15
06:50 06.02.2026
3 Механик
В същност, тия преди да търсят пратеник питаха ли руската страна дали изобщо ще приемат такъв? И каква ще е темата на преговори? Нали не Естония участва във войната? За какво ще преговарят? Пак ли ще просят газ и петрол? Тая година стана студено и им замръзнаха голите опашки.
Коментиран от #6, #16
06:59 06.02.2026
4 Какво
06:59 06.02.2026
5 Механик
До коментар #2 от "Янко Виа":Чакай само да се появи оня Възпаления дето краде никове и гледай какви поражения ще нанася на "русийката".
В главата му е някакъв чорбор от победи на Уруслиците и некакъв погром на "москалия" с фалминго и дълъг нептун.
Денонощно е възпален горкия. Мозакът му е като прокиснал на слънцето цвик. Пълен с мехурчета и повишено налягане.
Коментиран от #7
07:02 06.02.2026
6 Помак
До коментар #3 от "Механик":Бат Механик навремето Петър Първи е откупил балтийските мишоци 🐁 от шведите за 2млн златни талера ,па и имат наглоста да протестират .
07:05 06.02.2026
7 Янко Виа
До коментар #5 от "Механик":Кой ,оня Илиан-Мокрия -Илиин,известен още в махалата София Изток и мато Тромпета ли ?
07:07 06.02.2026
8 Факти
07:07 06.02.2026
9 Артилерист
07:11 06.02.2026
10 Перо
07:34 06.02.2026
11 объркани и ошашавени
Някога създадено, за да се противопостави на Съветския съюз, алиансът
сега просто поглъща парите на данъкоплатците и ги храни с празни обещания.
Затъваме дълбоко в лай НАТО.
Коментиран от #18, #19
07:44 06.02.2026
12 драган
10:48 06.02.2026
13 Омбре
Коментиран от #17
10:56 06.02.2026
14 Никога не е късно
До коментар #1 от "палачинката се обръща":Нека Русия кюфне окончателно.
11:31 06.02.2026
15 Пръдльооо
До коментар #2 от "Янко Виа":Поражението вече е нанесено,ама ти с това на раменете си как да разбереш?
11:32 06.02.2026
16 Старшинка
До коментар #3 от "Механик":Естония има газ,статията е подвеждаща за кълвящите на гола кука и ти клъвна.Русия едва ли ще я пита някой за нещо.След геополитечекия провал на сесесерето. Путлер прави напъни за възстановяване на лидерството,но беуспешни!Особено след провала на специалната военна обсерация,шансовете са никакви!!
11:41 06.02.2026
17 Прудльооо
До коментар #13 от "Омбре":Статията е за такива като вас ,да се порадвате малко,Иначе няма за какво друго.
11:44 06.02.2026
18 Ха ха ха ха
До коментар #11 от "объркани и ошашавени":Не се притеснявай.От тебе по ошашвен едва ли има!!Ако не ти харесва тук,емигрирай! Комунделските ти номера тук не вървят,помисли за нещо друго.
11:50 06.02.2026
19 Ихууууу ганьовото
До коментар #11 от "объркани и ошашавени":Затънал си до шия в собствените.Няма излизане!.
11:54 06.02.2026