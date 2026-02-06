Мачадо: Прозрачни избори във Венецуела са възможни след 9-10 месеца

Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо изрази увереност, че нови демократични избори във Венецуела могат да се проведат в рамките на девет или десет месеца, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Вярваме, че в срок до девет или десет месеца може да бъде организирана истински прозрачна процедура за гласуване с хартиени бюлетини“, заяви Мачадо пред изданието „Политико“. Тя добави, че времето за стартиране на процеса е решаващо за реализацията му.
В интервю за подкаст от вторник Мачадо уточни, че все още не е обсъждала конкретен график за старта на изборния процес с американския президент Доналд Тръмп. Двамата се срещнаха в Белия дом след военната операция на САЩ за свалянето на авторитарния лидер Николас Мадуро в началото на януари. Откъси от подкаста бяха публикувани от „Политико“ вчера, като цялото интервю все още не е достъпно.
Тръмп коментира, че американската опека над Венецуела може да продължи с години, особено що се отнася до разширяването на петролната инфраструктура. Миналия месец той заяви пред „Ню Йорк пост“, че „само времето ще покаже“ колко дълго ще се запази това положение.
След задържането на Мадуро, страната се управлява от изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, която преди това беше вицепрезидент на Мадуро. Политическото бъдеще на Венецуела остава несигурно.
Мачадо аргументира възможността за нови избори с обществено-политическата ситуация в страната, посочвайки „силната демократична култура“ и подкрепата на въоръжените сили за преход към демокрация. Тя отбеляза също, че последните избори във Венецуела не са били толкова отдавна.
„Щом сме били способни да го направим при толкова тежки условия - при управлението на Мадуро - представете си сега, когато имаме подкрепата на САЩ и хората знаят, че не са сами“, каза Мачадо пред „Политико“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Избирател
Същата като нашите Боко и Шиши - и те искат "прозрачна" процедура с "хартиени бюлетини" че лесно може да сложиш по една чавка на на неправилния кандидат и бюлетината да стане невалидна. С хартиените бюлетини не е важно кой за кого гласува а кой брои бюлетините и кой попълва протоколите - винаги може да подмениш чувал с бюлетини с "правилните" както и протокола от комисията.
09:19 06.02.2026
До коментар #5 от "Точно":Колкото прогресира Либия ли или Ирак или Сирия или Судан след като господарите ти смъкнаха "диктаторите" там.
8 Точно
До коментар #7 от "Учуден":Толкова,колкото и ти прогресира през девокрацията,никак. Защото с крадене и мързел нестава
09:25 06.02.2026
9 Как да вярваме
И нищо няма напредък в технологиите за гласуване.
Да ама кашон от банани с двойно дъно. Това ли прозрачни избори. Или ако не определен лидер за президент ще го отвлекат в САЩ.
10:48 06.02.2026
Нека всеки си провери как е гласувал. Имаш проблем че някой е променил фалшифицирал твоят вот обади се. Криптираната бюлетина може да бъде проследявана по инвентарен регистриран номер. И номер на транзакцията.
След като ЦИК обяви край ма изборния ден и даде паролите за бюлетините. Може да се проследи кога са постъпили в ЦИК. Твоя собствен вот. Подкрепете CIELA машини за гласуване с издаване на криптира бюлетина върху защитена като парите хартия.
Тайната на Вашият вот е защитен от всеки посегател да бъде подменена декриптиране или подменен Вашият вот.
БГ ИЗБОРНИ МАШИНИ НА СИЕЛА ИЗДАВАЩИ КРИПТИРАНИ БЮЛЕТИНИ ВЪРХУ ХАРТИЯ ЗАЩИТЕНА КАТО ПАРИТЕ.
11:05 06.02.2026
