Новини
Свят »
Венецуела »
Председателят на парламента на Венецуела обяви, че досега са освободени над 400 затворници

Председателят на парламента на Венецуела обяви, че досега са освободени над 400 затворници

14 Януари, 2026 10:14 754 11

  • венецуела-
  • затворници-
  • хорхе родригес-
  • николас мадуро

Освобождаването на хора, смятани за политически затворници, е едно от отдавнашните искания на опозицията

Председателят на парламента на Венецуела обяви, че досега са освободени над 400 затворници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на парламента на Венецуела Хорхе Родригес обяви, че освободените досега политически затворници в страната са над 400, но правозащитни организации посочват, че според техните статистики броят на освободените през последните дни е много по-малък – между 60 и 70 души, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Родригес, брат на временната президентка Делси Родригес, и американският президент Доналд Тръмп миналата седмица заявиха, че много затворници ще бъдат освободени като жест за мир след залавянето на президента Николас Мадуро и принудителното му отвеждане в САЩ на 3 януари.

Освобождаването на хора, смятани за политически затворници, е едно от отдавнашните искания на опозицията в южноамериканската страна. Венецуелското правителство винаги е отричало, че задържа свои политически опоненти. Властите заявиха, че вече са освободили повечето от задържаните 2000 души след протестите срещу оспорваните президентски избори в страната през 2024 г.

"Решението за освобождаването на някои затворници, не политически затворници, а някои политици, които са нарушили закона и Конституцията, хора, които призоваваха за инвазия, беше одобрено“, заяви Родригес по време на парламентарна сесия, като добави, че целта е да се насърчи "мирното съжителство“.

Местни неправителствени организации заявиха, че броят на освободените от четвъртък насам е между 60 и 70 души, и осъдиха бавния темп и липсата на информация около освобождаванията.

В понеделник венецуелските затворнически власти заявиха, че 116 души са били освободени.

Правозащитната организация "Форо Пенал" (Foro Penal), която защитава каузата на политическите затворници във Венецуела, заяви, че към началото на тази година зад решетките са били най-малко 800 политически затворници.

Лидерката на опозицията и носителка на Нобеловата награда за мир за 2025 г. Мария Корина Мачадо, която се очаква да се срещне с Тръмп утре, е една от водещите фигури, които изискват освобождаването на затворниците, някои от които са нейни близки съратници.

Семействата на затворените и правозащитните групи осъдиха малтретирането на задържаните, включително отказа на медицинска помощ, изолацията, липсата на достъп до адвокат и дори изтезания.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Родригес

    5 0 Отговор
    Аз слушкам, слушкам

    10:15 14.01.2026

  • 2 Ангел

    3 0 Отговор
    "....които са нарушили закона и Конституцията, хора, които призоваваха за инвазия, беше одобрено."
    Това е скандално! Да бъдат освобождавани хора, нарушили закона! Тези са подстрекавали към бунтове, неподчинение и гражданска война!
    Със същото обвинение в САЩ след атаката на Капитолия искаха да вкарат Тръмп в затвора, просто не го доказаха тогава.
    Но във Венецуела може това, което в САЩ не може....

    10:25 14.01.2026

  • 3 Алекс

    3 0 Отговор
    И във Венецуела е едно семейно ООД. Хорхе Родригес е председател на Парламента, а сестра му Делси Родригес е президент сега..Дали добре им се получи на семейство Родригес? Династия ли ще правят?

    10:28 14.01.2026

  • 4 Бесен - Язовец

    2 0 Отговор
    Сороси да ми ядете орехите от Понеделник до Събота в неделя почивате от понеделник отново!

    10:35 14.01.2026

  • 5 на къде отива този свят

    1 1 Отговор
    така се бори престъпността като пускаш затворниците на свобода!!! казват му демокрация

    10:35 14.01.2026

  • 6 Трътлю

    3 3 Отговор
    Тръмп за един ден постигна това което Путин не може за дванайсет години.

    10:36 14.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    А бункерното кога ще пуска заложниците!

    10:36 14.01.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    3 1 Отговор
    Путин защо нищо не казва за танкерите и аятолаха, къде се крие!

    Коментиран от #9

    10:37 14.01.2026

  • 9 Трътлю

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бесен - Язовец":

    За тая работа се искат две Мадури, едното даде фира.

    10:47 14.01.2026

  • 10 Плешива първопричина

    1 1 Отговор
    Ето как ставало. Биеш шамари на жалкия диктатор - заложниците се освобождават. Скоро и в просия.

    10:52 14.01.2026

  • 11 Я колко

    1 0 Отговор
    кооперативни станаха венецуелските власти изведнъж! Защо ли?

    11:14 14.01.2026