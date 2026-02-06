Кремъл призна: Има голям риск за живота на високопоставените руски военни в Москва

В петък сутринта неизвестно лице простреля генерал-лейтенант Владимир Алексеев, първи заместник-началник на ГРУ, във входа на жилищен блок. Той е в болница.

Това не е първият опит за покушение срещу високопоставени руски военни в Москва от началото на войната на Русия срещу Украйна. Затова журналисти попитаха говорителя на Кремъл Дмитрий Песков какво мисли за идеята за промяна на местоживеенето на високопоставени военни в сегашната ситуация.

Още новини от Украйна

"Ясно е, че такива военни лидери и висококвалифицирани специалисти са изложени на риск по време на война", отговори Песков. "Но не е работа на Кремъл да обсъжда как да се гарантира тяхната безопасност; това е въпрос на службите за сигурност", добави той.

Руският външен министър Сергей Лавров реагира по-остро. Той нарече опита за покушение срещу генерала "терористичен акт", което потвърди решимостта на Киев да провокира и "да наруши преговорния процес".

Вторият кръг от преговорите приключи вчера в Абу Даби с участието на делегации от Русия, Украйна и Съединените щати. Руската делегация беше водена от началника на Алексеев, директора на ГРУ Игор Костюков.

Някои прокремълски коментатори спекулират, без доказателства, че опитът за убийство на Алексеев е бил опит на Украйна да провали преговорите и поставят под въпрос смисъла от продължаване на подобни преговори, съобщава "Ройтерс". От декември 2024 г. насам трима служители от ранга на Алексеев са били убити в Москва или близо до нея, отбелязва агенцията.

Алексиев е малко известна фигура, но е запомнен с преговорите си с Евгений Пригожин в щаба на Южния военен окръг по време на бунта на Вагнеровата чека, който генералът е ръководил. Медийни съобщения сочат, че след бунта той е бил разследван за участие в действията на бунтовните наемници.