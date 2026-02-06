Новини
Кремъл призна: Има голям риск за живота на високопоставените руски военни в Москва
6 Февруари, 2026 16:55

В петък сутринта неизвестно лице простреля генерал-лейтенант Владимир Алексеев, първи заместник-началник на ГРУ, във входа на жилищен блок

Кремъл призна: Има голям риск за живота на високопоставените руски военни в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
В петък сутринта неизвестно лице простреля генерал-лейтенант Владимир Алексеев, първи заместник-началник на ГРУ, във входа на жилищен блок. Той е в болница.

Това не е първият опит за покушение срещу високопоставени руски военни в Москва от началото на войната на Русия срещу Украйна. Затова журналисти попитаха говорителя на Кремъл Дмитрий Песков какво мисли за идеята за промяна на местоживеенето на високопоставени военни в сегашната ситуация.

"Ясно е, че такива военни лидери и висококвалифицирани специалисти са изложени на риск по време на война", отговори Песков. "Но не е работа на Кремъл да обсъжда как да се гарантира тяхната безопасност; това е въпрос на службите за сигурност", добави той.

Руският външен министър Сергей Лавров реагира по-остро. Той нарече опита за покушение срещу генерала "терористичен акт", което потвърди решимостта на Киев да провокира и "да наруши преговорния процес".

Вторият кръг от преговорите приключи вчера в Абу Даби с участието на делегации от Русия, Украйна и Съединените щати. Руската делегация беше водена от началника на Алексеев, директора на ГРУ Игор Костюков.

Някои прокремълски коментатори спекулират, без доказателства, че опитът за убийство на Алексеев е бил опит на Украйна да провали преговорите и поставят под въпрос смисъла от продължаване на подобни преговори, съобщава "Ройтерс". От декември 2024 г. насам трима служители от ранга на Алексеев са били убити в Москва или близо до нея, отбелязва агенцията.

Алексиев е малко известна фигура, но е запомнен с преговорите си с Евгений Пригожин в щаба на Южния военен окръг по време на бунта на Вагнеровата чека, който генералът е ръководил. Медийни съобщения сочат, че след бунта той е бил разследван за участие в действията на бунтовните наемници.


  • 1 Сатана Z

    19 25 Отговор
    Русия изведе военни спътници в орбита.

    На 5 февруари ракетата-носител „Союз-2.1б“ успешно излетя от космодрума Плесецк в Архангелска област. Изстрелването беше извършено от боен разпоред на руските Космически сили в 21:59 ч. московско време. Ракетата от среден клас изведе космическия кораб в целевата му орбита за руското Министерство на отбраната.

    Министерството на отбраната потвърди, че всички спътници са се отделили успешно и са под контрол.

    Коментиран от #4, #7, #36, #85

    16:57 06.02.2026

  • 2 Ба тоа Путин

    33 25 Отговор
    Кви нерви има.Късметлии са укрите,че не е като Нетаняху.

    Коментиран от #80, #90

    16:58 06.02.2026

  • 3 Евреина КАБЗОН

    28 27 Отговор
    ВИП ЛОЖАТА

    има места

    За всички Кремълския Мерзавеци.

    Не се притеснявайте .

    Билетите са безплатни.

    16:58 06.02.2026

  • 4 Илон Мъск офишъл

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Няма по-добри от тях

    16:59 06.02.2026

  • 5 Сатана Z

    14 23 Отговор
    В Европа беше симулиран сценарий на руска атака срещу Литва. Според резултатите от учението, Русия постига успех за броени дни, според WSJ.

    Сценарият е следният:
    ▪️Москва, под претекст за „хуманитарна криза“ в Калининградска област, окупира Мариямполе, ключов транспортен възел в Литва;

    ▪️САЩ не се позовават на член 5 от Договора за НАТО, тълкувайки ситуацията като хуманитарна операция;

    ▪️Германия се колебае, Полша обявява мобилизация, но не изпраща войски;

    ▪️Германска бригада в Литва не се ангажира поради заплахата от дронове и дистанционно управляеми мини.

    В резултат на това, без американско ръководство, Русия, с контингент от приблизително 15 000 войници, установява контрол над страната в рамките на дни и подкопава доверието в НАТО, пише изданието.

    Коментиран от #14, #16, #30, #89

    16:59 06.02.2026

  • 6 Сатана Z

    26 24 Отговор
    То за това онова с ботокса 4та година се крие по калните бункери, а Зеленски си обикаля света!

    Коментиран от #9

    16:59 06.02.2026

  • 7 Кремълска Шпакла

    22 21 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Кремъл имал нужда от Шпакловка .

    Търсят се Доброволци Русофили

    ШПАКЛОВЧИЦИ

    Които да правят Шпакловане с Език .

    За повече инфо в Пасоля.

    17:01 06.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    24 23 Отговор
    Буданов до крак ще загрузи блатните военопрестъпници, бункерното трепери с фул памперс.

    17:01 06.02.2026

  • 9 ЗеленияПор

    26 18 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    обикаля като колет, разнасян от Спиди. Ха е мръднал, ха ще го гръмне МИ6

    17:02 06.02.2026

  • 10 Зеленияпор

    24 22 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара бункерния геостратег, избиват генерали в центъра на кочината!

    17:04 06.02.2026

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    22 15 Отговор
    Намериха ли главата на генерала?

    Коментиран от #20

    17:04 06.02.2026

  • 12 Путин

    13 8 Отговор
    Защото нещо не ме слушат!

    17:05 06.02.2026

  • 13 Българските копейки

    22 18 Отговор
    Живеят в ЕС – колонизирани, поробени и без левове !
    !!! Приятно е !!!

    Коментиран от #22

    17:05 06.02.2026

  • 14 Русия Постигна Успех

    25 17 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    За 3 ДНЯ.

    Така твърдеше Руското разузнаване.

    70 % от Украинците са били фенове на

    Пучя Въшкин

    И нямало да има съпротива .

    Киев за 3 ДНЯ.

    И Концерт на ГАЗМАНОВ .

    Оказа се че Концерт има

    Ама на КОБЗОН.

    17:06 06.02.2026

  • 15 ще си събираш

    4 10 Отговор
    карант ийте

    17:07 06.02.2026

  • 16 Ай си кти

    12 10 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    И един руски мармот увива шоколад!

    17:07 06.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Какъв е

    9 8 Отговор
    профила на високорисковите?

    17:08 06.02.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    15 14 Отговор
    Сякаш в приказен сън си спомням как преди Четири Года нямаше никви рискове за никой, Русия мязаше на богата, процъфтяваща страна. Господ ме убие, пачему не си седях на жonaта и се не занимавам с простотии и движуха ???

    Коментиран от #26

    17:08 06.02.2026

  • 20 ЗеленияПор

    13 16 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Нищо му няма, още я търсят, заедно с нея е изхвърчал и охраната му, кабзон ги чака

    17:08 06.02.2026

  • 21 Многоходовото

    16 12 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай..

    Коментиран от #28

    17:09 06.02.2026

  • 22 Копейка

    11 11 Отговор

    До коментар #13 от "Българските копейки":

    За левъ ша се беся.

    17:09 06.02.2026

  • 23 Русия не е Губила

    18 13 Отговор
    Толкова Дженерали даже през Втората Световна Война

    Пълен Позор е Спец Обосрацията.

    17:10 06.02.2026

  • 24 Рогузов

    11 9 Отговор
    Аз се отървах с нова жопа!

    17:10 06.02.2026

  • 25 Сатана Z 🐎

    17 12 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎

    17:10 06.02.2026

  • 26 Атина Палада

    16 13 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    Защото калната кочина е във фалит и разпат и трябваше да мъчи да заграби нещо и да прикрие 25те години бездарно управление!

    17:10 06.02.2026

  • 27 Берия

    11 9 Отговор
    Поредната чистка!Много ни бива!

    17:12 06.02.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    15 12 Отговор

    До коментар #21 от "Многоходовото":

    Определено това което сторих е Руска Национална и Военна Катастрофа !!! Но поне наистина влязох в Историята 😆

    17:12 06.02.2026

  • 29 да питам

    14 11 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на 1/2 цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #34, #35

    17:12 06.02.2026

  • 30 Руската пропаганда

    13 11 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #38, #43

    17:13 06.02.2026

  • 31 Армагедон

    2 2 Отговор
    къде е ?

    17:15 06.02.2026

  • 32 Т.КОЛЕВ

    9 10 Отговор
    СЪШО И ЗА ПУИН И СВИТАТА МУ ПРАВИТЕЛСТЕО.
    Рано или късно снайпера.

    17:16 06.02.2026

  • 33 Ами има

    10 11 Отговор
    Целият европейски шпионски и терористичен елит мисли как да убива високопоставени руски военни!

    17:17 06.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Владимир Путин, президент

    11 11 Отговор

    До коментар #29 от "да питам":

    Притеснява ме че с руплите от разпродаденото имущество мильони pycкoпитeци ще налазят китна България !!! Нужно е спешно затваряне на българската граница !!!

    17:19 06.02.2026

  • 36 .......😂

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Защо фалшифицираш новини от 2023г😂

    "Ракетата-носител „Союз-2.1б“ с автоматичната станция „Луна-25“ бе успешно изстреляна на 11 август 2023 г. в 02:10 ч. московско време от космодрума „Восточний“. Това беше първата лунна мисия на съвременна Русия, насочена към отработване на технологии за меко кацане в южния полярен регион на Луната, но апаратът се разби при опит за кацане"

    😂

    Коментиран от #40

    17:20 06.02.2026

  • 37 В Донбас

    7 3 Отговор
    ще са в безопасност!

    17:21 06.02.2026

  • 38 Град Козлодуй

    12 10 Отговор

    До коментар #30 от "Руската пропаганда":

    Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    17:22 06.02.2026

  • 39 Факт

    12 10 Отговор
    Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, който бе застрелян днес в Москва, беше главният представител на Русия в преговорите с „Азов“ в Мариупол през 2022 г.

    Командирът на „Азов“ Денис „Редис“ Прокопенко заяви, че Алексеев е дал своята „офицерска дума“, че руснаците ще спазват Женевската конвенция за военнопленниците.

    Именно Алексеев обеща хуманни условия за задържане на нашите военнопленници и дори подписа съответния документ.

    Офицерската дума на човек, роден във Виницка област и предател на своята Родина, се оказа без стойност. Системните изтезания на военнопленниците от „Азов“, липсата на медицински грижи и гладът са доказателство за това.

    Денис „Редис“ Прокопенко

    Коментиран от #41, #57

    17:22 06.02.2026

  • 40 Това

    7 11 Отговор

    До коментар #36 от ".......😂":

    беше лунен орешник!Кратера е като големия каньон!

    17:23 06.02.2026

  • 41 Кирило Буданов, разведчик

    13 12 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    За атентата стоя и отговарям лично аз !!!
    Тепърва Расийката ще усети как ще ми се прави на "велика" и постаня неприемливи условия. Първо спряхме Старлинк, после утепахме генерала. За утре е планирано ново мероприятие и така всеки ден докато руснята се не изтегли от Донбас 👍

    17:27 06.02.2026

  • 42 Затова

    9 11 Отговор
    мачкайте терористичният режим в Украйна! Тероризма е зло!

    17:31 06.02.2026

  • 43 Така е

    8 11 Отговор

    До коментар #30 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #50

    17:31 06.02.2026

  • 44 Има голям риск и за една бг русофилка

    7 6 Отговор
    СБУ чрез сайта си я е обявила за издирване!
    Може да и напълнят празната чутура.

    Коментиран от #47

    17:33 06.02.2026

  • 45 Кремъл призна че бандерите са терористи

    6 5 Отговор
    кой писар си добавя Кремъл призна

    сега Мечока да подпука бункера

    17:38 06.02.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    11 4 Отговор
    Само вметна че сельодката се вмирисва от главата 😆

    17:38 06.02.2026

  • 47 Има голям риск и за едни бг

    3 8 Отговор

    До коментар #44 от "Има голям риск и за една бг русофилка":

    русофоборсуци да почнат цъкат хейт и за любимите им копейки

    или кервана си върви
    русофобите си джафкат по Мечока

    17:42 06.02.2026

  • 48 Кривоверен алкаш

    4 4 Отговор
    Украинците ако са елиминирали 2...3...двойно или тройно сас ликвидираните от Кремъл...летящи без парашут....не виждат гредата в тяхното око но виждат трънчето в чуждото...

    17:42 06.02.2026

  • 49 Володимир Зеленски, президент

    9 4 Отговор
    Няма нищо по-xopoшо Петъка да почне с поредния утепан руски генерал.....
    Украйна празнува, България празнува, целия Свят ликува 😄😄👍

    Коментиран от #51, #66, #75

    17:42 06.02.2026

  • 50 Христо

    7 3 Отговор

    До коментар #43 от "Така е":

    Руската пропаганда има за цел глупаците.

    Коментиран от #52

    17:43 06.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Така е

    3 5 Отговор

    До коментар #50 от "Христо":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #65

    17:45 06.02.2026

  • 53 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "Жалко е да се гледа":

    Това казах и аз сутринта, га ми докладваха за убийството на генерал-лейтенанта Володя Алексеев.
    Какъв мycop 😆😆😆

    Коментиран от #55

    17:47 06.02.2026

  • 54 Пасичник

    9 4 Отговор
    Единственото безопасно място за руските военни е в украински плен.

    Коментиран от #64

    17:48 06.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Худший

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    Тоя Прокопенко е велик човек.

    17:50 06.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор
    Где старлинка копейки, а моча где‼️

    17:52 06.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 5 Отговор
    80 килотона за Киев ще са достатъчни да охладят на укроуродите мераците!

    Коментиран от #63

    17:54 06.02.2026

  • 62 Хи хи хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Това е глупака":

    На глупака Западът, Господ, Вселената... всички други са му виновни!

    17:54 06.02.2026

  • 63 Хи хи хи хи

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Дай Боже и на тебе много радиация! Руска радиация ще те излекува от руското облъчване.

    Коментиран от #86

    17:55 06.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хи хи хи хи

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "Така е":

    На глупака Западът му е виновен!

    Коментиран от #67

    17:56 06.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 На глупака

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Хи хи хи хи":

    му е виновна тъпотата. Без нея, няма да е евтин глупак, ползван от пропадналият запад.

    17:58 06.02.2026

  • 68 бай Даньо

    2 4 Отговор
    Руснаците трябва да спрат с братушкането и да запукват с големите боНби по Киев . Киев пак ще е руски след 100 години когато спадне радиацията.За какво я води тая война Путрин по тоя начин да спечели Покровск и загуби Купянск !? Мекушавоста на Путин е провал, не знам как го траят руснаците, тая СВО се превръща в пирова победа , война която по добре да не си спечелил такива са почти всички войни на руснаците ...

    17:58 06.02.2026

  • 69 Ами

    2 3 Отговор
    Чета коментарите и разбира, че има хора които възхваляват тероризма.
    Знаете ли, как се наричат хората възхваляващи тероризма?
    Наричат се социопати.

    17:59 06.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 володя

    5 1 Отговор
    Справедливото възмездие неизбежно ще застигне всеки кремълски нацист, както и техните пособници.
    Този очевиден факт, не се отрича дори от официалната руска пропаганда!

    18:00 06.02.2026

  • 72 Решение

    7 1 Отговор
    Да крият генералите в бункери като Путин.

    Коментиран от #78

    18:01 06.02.2026

  • 73 Ами

    7 1 Отговор
    Нема старлинк нема нищо вече у втарая, что случилас!

    18:02 06.02.2026

  • 74 Блатна гъгрица

    5 2 Отговор
    Никой блатар не е в безопасност, той нашия дрът късак ботокса затова клечи постоянно у бункера и пълни чемодани с кафява паста......🤣🤣🤣🤣🤣

    18:02 06.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Мирен гражданин

    5 0 Отговор
    Е, нали искахте война?!

    18:06 06.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Или

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Решение":

    двойници...

    18:09 06.02.2026

  • 79 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор
    Така е, кабаева ще му бие шута тогава, той и без това не излиза от мазето 4та година, Зеленски го завря в миша дупка‼️

    Коментиран от #84

    18:12 06.02.2026

  • 80 Ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ба тоа Путин":

    Ама той толкова си може.С тези глупави генерали и с тактика от времето на СССР такива резултати -милиони при Кабзон вкл.и десетки генерали за малко територия 50 км.
    По проZZZт от крепостния руснак няма в цял свят.

    18:12 06.02.2026

  • 81 Володимир Зеленски, президент

    5 2 Отговор
    Сегодня изпратих ясен знак към Путин и Русия !!!
    Ако им стиска нека ваюват, пък да видим докъде ще се навоюват. За Четири Года насам Русия обедня на ниво Камерун, само дето камерунците си имат банани 😆👍

    18:14 06.02.2026

  • 82 Григор

    3 3 Отговор
    Само че в руския парламент сега се говори, че за атентата срещу генерал Алексеев ще се плаща и то дебело. Пак ще има удари срещу енергосистемата на Украйна. И за децата вече е ясно,че подобни атентати целят само едно: Да се саботират преговорите за мир и да няма споразумение. Кой печели от това? Ами във всеки случай не е Украйна. Тя ще продължава да губи територии и пак ще има мирно споразумение, но при далеч по-лоши условия за нея.

    Коментиран от #83

    18:15 06.02.2026

  • 83 Володимир Зеленски, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Григор":

    Да да, говори ми.....😁😁😁

    18:16 06.02.2026

  • 84 няма никаква

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    кабаева, това е измишльотина на КГБ за руското население, за да не тръгват слухове за Путин в Русия

    18:16 06.02.2026

  • 85 дфгфсгсфгг

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    На някаква служба ли се надяваш да те назначат както е било след 1945 за някой хора

    18:18 06.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Никой

    1 0 Отговор
    Това ще ни е съдбата - Украйна ще провежда подобни акции - спрямо произволен кръг - дори само - ето така - ето - както си пишеш мнението в Интернет - те намират и си правят един вид - такива отмъщения.

    Лоши дни чакат Европа с такъв съсед.

    18:49 06.02.2026

  • 88 Признателен

    0 0 Отговор
    "Кремъл призна" - Разгеле! А до сега не си признаваше, нали?! Признайте си!

    А сега британските служби, как ще се крият зад Буданов? А ?
    Или е време да си признаят!!!

    19:02 06.02.2026

  • 89 Литовците по-добре да внимават

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    как се отнасят с руското си население и престанат с "бандеровските" номера за чиста раса.
    Защото след това, не само САЩ но и никой няма да се намеси да им спасява расовите зад...ци!

    (според WSJ)

    Коментиран от #91, #93

    19:11 06.02.2026

  • 90 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ба тоа Путин":

    Много е извратено при над 2 милиона жертви от двете страни да определяш "късметлии "

    19:17 06.02.2026

  • 91 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Литовците по-добре да внимават":

    Що за закани от никумо неизвестен рашист !

    19:21 06.02.2026

  • 92 Да ходят

    0 0 Отговор
    на фронта. Там може да е по-безопастно.

    19:26 06.02.2026

  • 93 Този модел сценарий

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Литовците по-добре да внимават":

    бе разигран на живо в Украйна и за дни Русия си свърза Крим по суша!
    Не е лошо журналистите от WSJ да проучат въпроса.

    19:31 06.02.2026

  • 94 Местенце

    2 0 Отговор
    В бункера няма ли място или ботокса те ги пуска?

    19:36 06.02.2026

  • 95 Анализатор

    2 0 Отговор
    Един по един, до един...!!!

    19:43 06.02.2026

  • 96 дядото

    2 0 Отговор
    много дърдорене и демонстрация на безсилие от страна на кремъл.защо бе вл.путин,какво правите

    19:48 06.02.2026

