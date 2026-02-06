Кремъл призна: Има голям риск за живота на високопоставените руски военни в Москва

В петък сутринта неизвестно лице простреля генерал-лейтенант Владимир Алексеев, първи заместник-началник на ГРУ, във входа на жилищен блок. Той е в болница.
Това не е първият опит за покушение срещу високопоставени руски военни в Москва от началото на войната на Русия срещу Украйна. Затова журналисти попитаха говорителя на Кремъл Дмитрий Песков какво мисли за идеята за промяна на местоживеенето на високопоставени военни в сегашната ситуация.
"Ясно е, че такива военни лидери и висококвалифицирани специалисти са изложени на риск по време на война", отговори Песков. "Но не е работа на Кремъл да обсъжда как да се гарантира тяхната безопасност; това е въпрос на службите за сигурност", добави той.
Руският външен министър Сергей Лавров реагира по-остро. Той нарече опита за покушение срещу генерала "терористичен акт", което потвърди решимостта на Киев да провокира и "да наруши преговорния процес".
Вторият кръг от преговорите приключи вчера в Абу Даби с участието на делегации от Русия, Украйна и Съединените щати. Руската делегация беше водена от началника на Алексеев, директора на ГРУ Игор Костюков.
Някои прокремълски коментатори спекулират, без доказателства, че опитът за убийство на Алексеев е бил опит на Украйна да провали преговорите и поставят под въпрос смисъла от продължаване на подобни преговори, съобщава "Ройтерс". От декември 2024 г. насам трима служители от ранга на Алексеев са били убити в Москва или близо до нея, отбелязва агенцията.
Алексиев е малко известна фигура, но е запомнен с преговорите си с Евгений Пригожин в щаба на Южния военен окръг по време на бунта на Вагнеровата чека, който генералът е ръководил. Медийни съобщения сочат, че след бунта той е бил разследван за участие в действията на бунтовните наемници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
На 5 февруари ракетата-носител „Союз-2.1б“ успешно излетя от космодрума Плесецк в Архангелска област. Изстрелването беше извършено от боен разпоред на руските Космически сили в 21:59 ч. московско време. Ракетата от среден клас изведе космическия кораб в целевата му орбита за руското Министерство на отбраната.
Министерството на отбраната потвърди, че всички спътници са се отделили успешно и са под контрол.
Коментиран от #4, #7, #36, #85
16:57 06.02.2026
2 Ба тоа Путин
Коментиран от #80, #90
16:58 06.02.2026
3 Евреина КАБЗОН
има места
За всички Кремълския Мерзавеци.
Не се притеснявайте .
Билетите са безплатни.
16:58 06.02.2026
4 Илон Мъск офишъл
До коментар #1 от "Сатана Z":Няма по-добри от тях
16:59 06.02.2026
5 Сатана Z
Сценарият е следният:
▪️Москва, под претекст за „хуманитарна криза“ в Калининградска област, окупира Мариямполе, ключов транспортен възел в Литва;
▪️САЩ не се позовават на член 5 от Договора за НАТО, тълкувайки ситуацията като хуманитарна операция;
▪️Германия се колебае, Полша обявява мобилизация, но не изпраща войски;
▪️Германска бригада в Литва не се ангажира поради заплахата от дронове и дистанционно управляеми мини.
В резултат на това, без американско ръководство, Русия, с контингент от приблизително 15 000 войници, установява контрол над страната в рамките на дни и подкопава доверието в НАТО, пише изданието.
Коментиран от #14, #16, #30, #89
16:59 06.02.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #9
16:59 06.02.2026
7 Кремълска Шпакла
До коментар #1 от "Сатана Z":Кремъл имал нужда от Шпакловка .
Търсят се Доброволци Русофили
ШПАКЛОВЧИЦИ
Които да правят Шпакловане с Език .
За повече инфо в Пасоля.
17:01 06.02.2026
8 Последния Софиянец
17:01 06.02.2026
9 ЗеленияПор
До коментар #6 от "Сатана Z":обикаля като колет, разнасян от Спиди. Ха е мръднал, ха ще го гръмне МИ6
17:02 06.02.2026
10 Зеленияпор
17:04 06.02.2026
11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #20
17:04 06.02.2026
12 Путин
17:05 06.02.2026
13 Българските копейки
!!! Приятно е !!!
Коментиран от #22
17:05 06.02.2026
14 Русия Постигна Успех
До коментар #5 от "Сатана Z":За 3 ДНЯ.
Така твърдеше Руското разузнаване.
70 % от Украинците са били фенове на
Пучя Въшкин
И нямало да има съпротива .
Киев за 3 ДНЯ.
И Концерт на ГАЗМАНОВ .
Оказа се че Концерт има
Ама на КОБЗОН.
17:06 06.02.2026
15 ще си събираш
17:07 06.02.2026
16 Ай си кти
До коментар #5 от "Сатана Z":И един руски мармот увива шоколад!
17:07 06.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Какъв е
17:08 06.02.2026
19 Владимир Путин, президент
Коментиран от #26
17:08 06.02.2026
20 ЗеленияПор
До коментар #11 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Нищо му няма, още я търсят, заедно с нея е изхвърчал и охраната му, кабзон ги чака
17:08 06.02.2026
21 Многоходовото
Коментиран от #28
17:09 06.02.2026
22 Копейка
До коментар #13 от "Българските копейки":За левъ ша се беся.
17:09 06.02.2026
23 Русия не е Губила
Пълен Позор е Спец Обосрацията.
17:10 06.02.2026
24 Рогузов
17:10 06.02.2026
25 Сатана Z 🐎
17:10 06.02.2026
26 Атина Палада
До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":Защото калната кочина е във фалит и разпат и трябваше да мъчи да заграби нещо и да прикрие 25те години бездарно управление!
17:10 06.02.2026
27 Берия
17:12 06.02.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "Многоходовото":Определено това което сторих е Руска Национална и Военна Катастрофа !!! Но поне наистина влязох в Историята 😆
17:12 06.02.2026
29 да питам
Коментиран от #34, #35
17:12 06.02.2026
30 Руската пропаганда
До коментар #5 от "Сатана Z":Има за цел винаги глупака.
Коментиран от #38, #43
17:13 06.02.2026
31 Армагедон
17:15 06.02.2026
32 Т.КОЛЕВ
Рано или късно снайпера.
17:16 06.02.2026
33 Ами има
17:17 06.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Владимир Путин, президент
До коментар #29 от "да питам":Притеснява ме че с руплите от разпродаденото имущество мильони pycкoпитeци ще налазят китна България !!! Нужно е спешно затваряне на българската граница !!!
17:19 06.02.2026
36 .......😂
До коментар #1 от "Сатана Z":Защо фалшифицираш новини от 2023г😂
"Ракетата-носител „Союз-2.1б“ с автоматичната станция „Луна-25“ бе успешно изстреляна на 11 август 2023 г. в 02:10 ч. московско време от космодрума „Восточний“. Това беше първата лунна мисия на съвременна Русия, насочена към отработване на технологии за меко кацане в южния полярен регион на Луната, но апаратът се разби при опит за кацане"
😂
Коментиран от #40
17:20 06.02.2026
37 В Донбас
17:21 06.02.2026
38 Град Козлодуй
До коментар #30 от "Руската пропаганда":Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
17:22 06.02.2026
39 Факт
Командирът на „Азов“ Денис „Редис“ Прокопенко заяви, че Алексеев е дал своята „офицерска дума“, че руснаците ще спазват Женевската конвенция за военнопленниците.
Именно Алексеев обеща хуманни условия за задържане на нашите военнопленници и дори подписа съответния документ.
Офицерската дума на човек, роден във Виницка област и предател на своята Родина, се оказа без стойност. Системните изтезания на военнопленниците от „Азов“, липсата на медицински грижи и гладът са доказателство за това.
Денис „Редис“ Прокопенко
Коментиран от #41, #57
17:22 06.02.2026
40 Това
До коментар #36 от ".......😂":беше лунен орешник!Кратера е като големия каньон!
17:23 06.02.2026
41 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #39 от "Факт":За атентата стоя и отговарям лично аз !!!
Тепърва Расийката ще усети как ще ми се прави на "велика" и постаня неприемливи условия. Първо спряхме Старлинк, после утепахме генерала. За утре е планирано ново мероприятие и така всеки ден докато руснята се не изтегли от Донбас 👍
17:27 06.02.2026
42 Затова
17:31 06.02.2026
43 Така е
До коментар #30 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #50
17:31 06.02.2026
44 Има голям риск и за една бг русофилка
Може да и напълнят празната чутура.
Коментиран от #47
17:33 06.02.2026
45 Кремъл призна че бандерите са терористи
сега Мечока да подпука бункера
17:38 06.02.2026
46 Владимир Путин, президент
17:38 06.02.2026
47 Има голям риск и за едни бг
До коментар #44 от "Има голям риск и за една бг русофилка":русофоборсуци да почнат цъкат хейт и за любимите им копейки
или кервана си върви
русофобите си джафкат по Мечока
17:42 06.02.2026
48 Кривоверен алкаш
17:42 06.02.2026
49 Володимир Зеленски, президент
Украйна празнува, България празнува, целия Свят ликува 😄😄👍
Коментиран от #51, #66, #75
17:42 06.02.2026
50 Христо
До коментар #43 от "Така е":Руската пропаганда има за цел глупаците.
Коментиран от #52
17:43 06.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Така е
До коментар #50 от "Христо":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #65
17:45 06.02.2026
53 Владимир Путин, президент
До коментар #51 от "Жалко е да се гледа":Това казах и аз сутринта, га ми докладваха за убийството на генерал-лейтенанта Володя Алексеев.
Какъв мycop 😆😆😆
Коментиран от #55
17:47 06.02.2026
54 Пасичник
Коментиран от #64
17:48 06.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Худший
До коментар #39 от "Факт":Тоя Прокопенко е велик човек.
17:50 06.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
17:52 06.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #63
17:54 06.02.2026
62 Хи хи хи хи
До коментар #58 от "Това е глупака":На глупака Западът, Господ, Вселената... всички други са му виновни!
17:54 06.02.2026
63 Хи хи хи хи
До коментар #61 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Дай Боже и на тебе много радиация! Руска радиация ще те излекува от руското облъчване.
Коментиран от #86
17:55 06.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Хи хи хи хи
До коментар #52 от "Така е":На глупака Западът му е виновен!
Коментиран от #67
17:56 06.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 На глупака
До коментар #65 от "Хи хи хи хи":му е виновна тъпотата. Без нея, няма да е евтин глупак, ползван от пропадналият запад.
17:58 06.02.2026
68 бай Даньо
17:58 06.02.2026
69 Ами
Знаете ли, как се наричат хората възхваляващи тероризма?
Наричат се социопати.
17:59 06.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 володя
Този очевиден факт, не се отрича дори от официалната руска пропаганда!
18:00 06.02.2026
72 Решение
Коментиран от #78
18:01 06.02.2026
73 Ами
18:02 06.02.2026
74 Блатна гъгрица
18:02 06.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Мирен гражданин
18:06 06.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Или
До коментар #72 от "Решение":двойници...
18:09 06.02.2026
79 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #84
18:12 06.02.2026
80 Ха ха
До коментар #2 от "Ба тоа Путин":Ама той толкова си може.С тези глупави генерали и с тактика от времето на СССР такива резултати -милиони при Кабзон вкл.и десетки генерали за малко територия 50 км.
По проZZZт от крепостния руснак няма в цял свят.
18:12 06.02.2026
81 Володимир Зеленски, президент
Ако им стиска нека ваюват, пък да видим докъде ще се навоюват. За Четири Года насам Русия обедня на ниво Камерун, само дето камерунците си имат банани 😆👍
18:14 06.02.2026
82 Григор
Коментиран от #83
18:15 06.02.2026
83 Володимир Зеленски, президент
До коментар #82 от "Григор":Да да, говори ми.....😁😁😁
18:16 06.02.2026
84 няма никаква
До коментар #79 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":кабаева, това е измишльотина на КГБ за руското население, за да не тръгват слухове за Путин в Русия
18:16 06.02.2026
85 дфгфсгсфгг
До коментар #1 от "Сатана Z":На някаква служба ли се надяваш да те назначат както е било след 1945 за някой хора
18:18 06.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Никой
Лоши дни чакат Европа с такъв съсед.
18:49 06.02.2026
88 Признателен
А сега британските служби, как ще се крият зад Буданов? А ?
Или е време да си признаят!!!
19:02 06.02.2026
89 Литовците по-добре да внимават
До коментар #5 от "Сатана Z":как се отнасят с руското си население и престанат с "бандеровските" номера за чиста раса.
Защото след това, не само САЩ но и никой няма да се намеси да им спасява расовите зад...ци!
(според WSJ)
Коментиран от #91, #93
19:11 06.02.2026
90 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #2 от "Ба тоа Путин":Много е извратено при над 2 милиона жертви от двете страни да определяш "късметлии "
19:17 06.02.2026
91 Лука
До коментар #89 от "Литовците по-добре да внимават":Що за закани от никумо неизвестен рашист !
19:21 06.02.2026
92 Да ходят
19:26 06.02.2026
93 Този модел сценарий
До коментар #89 от "Литовците по-добре да внимават":бе разигран на живо в Украйна и за дни Русия си свърза Крим по суша!
Не е лошо журналистите от WSJ да проучат въпроса.
19:31 06.02.2026
94 Местенце
19:36 06.02.2026
95 Анализатор
19:43 06.02.2026
96 дядото
19:48 06.02.2026