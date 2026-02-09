Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Нафтогаз" под прицел! Руската армия атакува усилено обекти на украинската държавна компания от началото на годината
  Тема: Украйна

"Нафтогаз" под прицел! Руската армия атакува усилено обекти на украинската държавна компания от началото на годината

9 Февруари, 2026 17:33

Съоръженията в Полтавска област са били атакувани за втори пореден ден

"Нафтогаз" под прицел! Руската армия атакува усилено обекти на украинската държавна компания от началото на годината - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руски атаки са повредили производствените обекти на украинската държавна петролна и газова компания "Нафтогаз" в Полтавска и Сумска област. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Сергий Корецки, цитиран от "Ройтерс".

Съоръженията в Полтавска област са били атакувани за втори пореден ден.

Корецкий посочи, че това е 20-ата атака срещу инфраструктурата на компанията от началото на годината.


Украйна
  • 1 Българин

    6 39 Отговор
    Избивайте им висшите офицери и генерали!

    Коментиран от #3, #14

    17:35 09.02.2026

  • 2 Сандо

    41 2 Отговор
    Боя е доказано средство за възпитание и превъзпитание.Остово да видим дали помага срещу бетонирани глави.Да се готвят козячетата,трябва да се опитаме да ги спасим.

    17:36 09.02.2026

  • 3 Удри Вова

    40 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Да се пукат душманите черни. Всичко строено от вас го унищожи. Просяците да го дуууат. Цял живот живеят на вал гръб и накрая нож ви забиха. Слуги на сатаните станаха.
    Удри!!!!

    Коментиран от #12, #19

    17:40 09.02.2026

  • 4 Тц, тц, тц!

    28 8 Отговор
    Пак кремълска пропаганда! Ами нали нямат интернет и парите им свършиха, какъв обстрел, какви пет евро!

    17:41 09.02.2026

  • 5 Шопо

    46 2 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав сега спора е за Одеса

    Коментиран от #20

    17:41 09.02.2026

  • 6 Няма край

    4 32 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ, няма...

    Коментиран от #10, #18

    17:46 09.02.2026

  • 7 8888

    27 2 Отговор
    Украйна прави това от над година, като се гордее че е ударила рафинерии, без да се споменава никъде че истинските руски рафинерии са в Сибир, достъпа на Украйна е до под 5%, отделно както каза Ходорковски, дори най силните ракети поразяват 2 декара, повечето рафинерии са по над 500...

    17:46 09.02.2026

  • 8 хикочко..

    23 1 Отговор
    Тайконавтите на тиенгун и космонавтите на заря-яко помагают и насочват масковските искандери..право там където зеления мухал не ги очаква

    Коментиран от #21

    17:54 09.02.2026

  • 9 оЦенител

    0 2 Отговор
    Е нормално е да го казва
    Все пак е собственост на Герб

    17:56 09.02.2026

  • 10 маке..

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Няма край":

    Да няма край,скоро бгбандерците да запрат да ручать жлътото във weцето на пеефтьски0

    17:57 09.02.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    23 2 Отговор
    "мир чрез сила" - Така казаха двете фитки фон дер Някояси и оная Кая Никояси.
    Е... ще го получат...

    18:03 09.02.2026

  • 12 хаха🤣

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Удри Вова":

    дядо Вовчик е старчок, не може в права линия да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣

    18:08 09.02.2026

  • 13 стоян георгиев- стъки

    9 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #22

    18:21 09.02.2026

  • 14 оня с коня

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Откога в Хумата-Лом и от висши офицери и генерали взехте да разбирате ?

    18:23 09.02.2026

  • 15 Диванен стратег

    13 0 Отговор
    Генерал Суровикин /Армагедон/ се връща на фронта. Ще стане още по- весело.

    18:26 09.02.2026

  • 16 Хи хи

    7 0 Отговор
    Тва в долна лъжа, руските ракети са с чипове от перални, старлинка не работи, а руснаците са с лопати.

    18:52 09.02.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Путин ще приключи украинската енергетика до края на годината 😏😉

    18:53 09.02.2026

  • 18 Исторически парк

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Няма край":

    Толкова са безсилни, че оставиха половин украйна без ток 😆

    18:56 09.02.2026

  • 19 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "Удри Вова":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . НЕ СПОРИ А ЧЕТИ !

    19:05 09.02.2026

  • 20 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Този с констатацията за крим е одобрен от генерал решетников !!!

    19:09 09.02.2026

  • 21 Лука

    0 8 Отговор

    До коментар #8 от "хикочко..":

    Рашистите вън,от БГ сайтове !

    19:11 09.02.2026

  • 22 Лука

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев- стъки":

    Рашист ли си,или само подкепяш врага ?

    19:14 09.02.2026

  • 23 Хахо Хохолчев

    5 0 Отговор
    Зима е
    Вънка вие вук.
    Зима е
    Тате маа пръжки с лук.


    Ама не маа, щото нема газ и ток да ги опържи...

    19:29 09.02.2026

  • 25 Иван 1

    1 0 Отговор
    Както казват укрите легитимна цел да не реват.

    20:06 09.02.2026

