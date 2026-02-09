"Нафтогаз" под прицел! Руската армия атакува усилено обекти на украинската държавна компания от началото на годината

Руски атаки са повредили производствените обекти на украинската държавна петролна и газова компания "Нафтогаз" в Полтавска и Сумска област. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Сергий Корецки, цитиран от "Ройтерс".
Съоръженията в Полтавска област са били атакувани за втори пореден ден.
Корецкий посочи, че това е 20-ата атака срещу инфраструктурата на компанията от началото на годината.
1 Българин
Коментиран от #3, #14
17:35 09.02.2026
2 Сандо
17:36 09.02.2026
3 Удри Вова
До коментар #1 от "Българин":Да се пукат душманите черни. Всичко строено от вас го унищожи. Просяците да го дуууат. Цял живот живеят на вал гръб и накрая нож ви забиха. Слуги на сатаните станаха.
Удри!!!!
Коментиран от #12, #19
17:40 09.02.2026
4 Тц, тц, тц!
17:41 09.02.2026
5 Шопо
Коментиран от #20
17:41 09.02.2026
6 Няма край
Коментиран от #10, #18
17:46 09.02.2026
7 8888
17:46 09.02.2026
8 хикочко..
Коментиран от #21
17:54 09.02.2026
9 оЦенител
Все пак е собственост на Герб
17:56 09.02.2026
10 маке..
До коментар #6 от "Няма край":Да няма край,скоро бгбандерците да запрат да ручать жлътото във weцето на пеефтьски0
17:57 09.02.2026
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Е... ще го получат...
18:03 09.02.2026
12 хаха🤣
До коментар #3 от "Удри Вова":дядо Вовчик е старчок, не може в права линия да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣
18:08 09.02.2026
13 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #22
18:21 09.02.2026
14 оня с коня
До коментар #1 от "Българин":Откога в Хумата-Лом и от висши офицери и генерали взехте да разбирате ?
18:23 09.02.2026
15 Диванен стратег
18:26 09.02.2026
16 Хи хи
18:52 09.02.2026
17 Ивелин Михайлов
18:53 09.02.2026
18 Исторически парк
До коментар #6 от "Няма край":Толкова са безсилни, че оставиха половин украйна без ток 😆
18:56 09.02.2026
19 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #3 от "Удри Вова":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . НЕ СПОРИ А ЧЕТИ !
19:05 09.02.2026
20 Лука
До коментар #5 от "Шопо":Този с констатацията за крим е одобрен от генерал решетников !!!
19:09 09.02.2026
21 Лука
До коментар #8 от "хикочко..":Рашистите вън,от БГ сайтове !
19:11 09.02.2026
22 Лука
До коментар #13 от "стоян георгиев- стъки":Рашист ли си,или само подкепяш врага ?
19:14 09.02.2026
23 Хахо Хохолчев
Вънка вие вук.
Зима е
Тате маа пръжки с лук.
Ама не маа, щото нема газ и ток да ги опържи...
19:29 09.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Иван 1
20:06 09.02.2026