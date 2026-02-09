"Нафтогаз" под прицел! Руската армия атакува усилено обекти на украинската държавна компания от началото на годината

Руски атаки са повредили производствените обекти на украинската държавна петролна и газова компания "Нафтогаз" в Полтавска и Сумска област. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Сергий Корецки, цитиран от "Ройтерс".

Съоръженията в Полтавска област са били атакувани за втори пореден ден.

Корецкий посочи, че това е 20-ата атака срещу инфраструктурата на компанията от началото на годината.