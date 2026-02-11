Володимир Зеленски: Донбас ще бъде главна тема! Следващият етап от мирните преговори ще се състои след седмица в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за „Блумбърг“, че е приел американско предложение за организиране на нов кръг преговори за прекратяване на войната идната седмица, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Зеленски каза, че мирните преговори ще се състоят във вторник или сряда, въпреки че към момента не е ясно дали Русия ще се съгласи да участва в тях.
В дневния ред ще бъде включено американско предложение за създаване на свободна икономическа зона, която да служи като буфер в Донецка област. По думите на украинския президент обаче и двете страни в конфликта са скептично настроени относно тази възможност.
„Нито една от страните не проявява особен ентусиазъм към идеята за създаване на свободна икономическа зона – нито руснаците, нито ние. Имаме различни гледни точки по този въпрос. И се споразумяхме за следното – нека се съберем отново на следващата среща и да представим визии как това би могло да изглежда“, заяви Зеленски.
Той отбеляза, че в обсъжданията относно това кой ще контролира буферната зона САЩ трябва да разяснят позицията си. „Ако тя е на наша територия – а територията е наша – тогава страната, чиято територия е това, трябва да я управлява“, заяви Зеленски.
Украинският президент също така каза, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска всички документи да бъдат подписани наведнъж. Той отбеляза, че Украйна ще трябва да одобри мирното споразумение или чрез гласуване в парламента, или чрез общонационален референдум.
„Засега говорим и за последователен план за всички наши действия, включително подписването на документите. Смятам, че след следващата ни среща трябва да има яснота“, заяви Зеленски.
Украинският президент каза още, че неотдавнашните преговори в Обединените арабски емирства са били съсредоточени върху механизмите за прекратяване на огъня и как САЩ ще ги наблюдават. Преговарящите обаче не са успели да договорят подробностите без политически решения на по-високо ниво.
„Руснаците имат една формулировка, ние имаме друга, американците имат трета. Има яснота, че ще има наблюдение, но има и яснота, че е необходима още работа по формулировките и подробностите“, заяви Зеленски.
Украинският президент Володимир Зеленски изрази благодарност към Европейския парламент за решението му да одобри отпускането на заем за Украйна на стойност 90 милиарда евро и подчерта, че Украйна ще оцелее благодарение на средствата, които Русия ще трябва да възстанови, предаде Укринформ.
„Европейският парламент днес одобри заема за подкрепа на Украйна на стойност 90 милиарда евро. Благодаря на председателя на Европейския парламент и на всички политически групи в Европейския парламент за тяхното лидерство и отговорност“, написа Зеленски в публикация в „Екс“.
Украинският президент заяви, че „това е точно сигналът, който трябва да бъде даден на агресора“.
„Украйна ще устои и ще може да спаси човешки животи. Европа е единна и силна и подкрепя Украйна. И всичко това се финансира от средствата, които Русия ще трябва да възстанови“, подчерта Зеленски.
1 Сатана Z
Коментиран от #31, #41
18:55 11.02.2026
2 пешо
18:56 11.02.2026
3 Този наивник гризнал курабията
Представяте ли си какви невероятни ,, умници ,,ръководят Европейския съюз
18:57 11.02.2026
4 си дзън
Коментиран от #15
18:57 11.02.2026
5 Пич
18:58 11.02.2026
6 Нищо казано от Лама Зелю
18:58 11.02.2026
7 Фейк на часа
Главната тема ще бъде в Украйна да няма неонацистка хунта спонсорирана от запада, чиито главатари да хвърлят укрите във война срещу подкупи милиарди долари в западни сметки и луксозни имоти.
18:58 11.02.2026
12 Украина талантливая и трудолюбивая
Коментиран от #16
19:07 11.02.2026
13 Многоходовото
Коментиран от #18, #20
19:07 11.02.2026
14 Авиолиниите и летището
19:12 11.02.2026
15 Мурка
До коментар #4 от "си дзън":ГОЛДЪН КЕНЕФ ПЪРВО
19:15 11.02.2026
16 Дони
До коментар #12 от "Украина талантливая и трудолюбивая":МИ ДА ОНЯ С КУФАРА ОФЕИКА КЪМ ИЗРАЕЛ
19:16 11.02.2026
17 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ
19:17 11.02.2026
18 Б Машалов
До коментар #13 от "Многоходовото":Провали пладнешкият грабеж на натовски средства - Ще вдигат паметник на путин съхранил финикииските знаци на НАТО
19:19 11.02.2026
19 Зелен Дзъ
просто купете земя в Маями 😁
Коментиран от #27
19:19 11.02.2026
21 Нали санкциите работят
Коментиран от #22
19:25 11.02.2026
23 Да не бързаме
19:31 11.02.2026
24 дядо поп
19:39 11.02.2026
25 Не гледай тъпо българино!
19:46 11.02.2026
26 Питащ
Коментиран от #36
19:47 11.02.2026
27 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #19 от "Зелен Дзъ":Премиерът от Майдана, Яйценюк, награби колкото можа и накупи имоти в Маями.
19:51 11.02.2026
28 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ
19:56 11.02.2026
29 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
19:57 11.02.2026
30 Спецназ
Искате още ли да се стреляте през нея?
ИМА си граници на областите с руснаци и се прави ГРАНИЦА!
ДНР, Крим, ЛНР, Запорожка, Днепропетровска и Одеска Области и си чертаете браздата и оградата!
Дете от 5- ти клас ще ви го каже как се прави!
20:02 11.02.2026
31 Хижа Петрохан
До коментар #1 от "Сатана Z":В момента, кои депутати и министри са вербувани от ДАНС за "сътрудници"!
20:02 11.02.2026
32 Гост
20:02 11.02.2026
33 Ойде коньо у ряката, Зелю
20:03 11.02.2026
34 Mеханик
Укро-троловете скоро ще се съберат отново край гюмовете и докато чакат някой да изхвърли нещо за ядене, ще коменират "какъв кеф им е с еврото".
Във форума ще остане само Възпаления. Той ще събира и продава кенчета от бира, за да си плаща нета и да фантазира как Украина създава новият райх.
Коментиран от #35
20:20 11.02.2026
35 стоян георгиев
До коментар #34 от "Mеханик":миши мен ли визира като възпаления ...хахах ?
20:24 11.02.2026
37 Хайде ,моля,
20:28 11.02.2026
38 Хм...
20:37 11.02.2026
39 Диванен стратег
20:43 11.02.2026
40 Край
20:47 11.02.2026
41 Уникално
До коментар #1 от "Сатана Z":Сигурен ли си? Килимчето в сащ май е за руснаците ,или не схващаш. Защото рашките вече са готови на всичко,защото рецесията е започнала,хора-идиоти за пушечно месо няма! Стана ясно,че сво в цялата воента история е операция с най- малко завоевания за времето и срещу жертвите. Най- голяма файда за Путин ще е войната да спре и той да се задоволи със загребеното,но тук думата имат и украинците. Много е вероятно психопата Путин да продължи загробването на Русия
Коментиран от #42
20:55 11.02.2026
42 Хо-ха-ха
До коментар #41 от "Уникално":Рашките казаха дипломатично че повече няма да обсъждат глупостите на Зелю, коалицията на желаещите и няма да се хващат на увъртанията на американците. Ще си действат по план и ако някой иска да преговаря с тях да покаже с дела че е готов за това, а не празни приказки като досега.
21:40 11.02.2026
43 Хо-ха-ха
21:45 11.02.2026
44 Артилерист
Тръмп продължава байдънисткия курс на санкции срещу Русия. Европейските главатари сами решиха да се изолират от Русия. Те се правят на незнаещи и неучастващи във взривяването на Северните потоци. Сами приеха да са васали на САЩ, да купуват прескъпия им втечнен газ и да затъват в енергийна криза.
Русия пренасочи ресурсите си на юг и изток. След неспазването на приети международни споразумения за мир в Украйна, настоящата имитация на преговори само за да се продължава войната, шикалкавенето за възобновяване на разговорите на развратните западни елити с нея и прочие я принудиха да втвърди тона и да покаже със сила, че с нея не може да се будалкат...
21:51 11.02.2026