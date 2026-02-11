Новини
  Тема: Украйна

11 Февруари, 2026 18:53, обновена 11 Февруари, 2026 19:40 1 757 44

Зеленски настоява Съединените щати ясно да заявят позицията си относно това кой ще контролира буферната зона в Източна Украйна

Володимир Зеленски: Донбас ще бъде главна тема! Следващият етап от мирните преговори ще се състои след седмица в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за „Блумбърг“, че е приел американско предложение за организиране на нов кръг преговори за прекратяване на войната идната седмица, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски каза, че мирните преговори ще се състоят във вторник или сряда, въпреки че към момента не е ясно дали Русия ще се съгласи да участва в тях.

В дневния ред ще бъде включено американско предложение за създаване на свободна икономическа зона, която да служи като буфер в Донецка област. По думите на украинския президент обаче и двете страни в конфликта са скептично настроени относно тази възможност.

„Нито една от страните не проявява особен ентусиазъм към идеята за създаване на свободна икономическа зона – нито руснаците, нито ние. Имаме различни гледни точки по този въпрос. И се споразумяхме за следното – нека се съберем отново на следващата среща и да представим визии как това би могло да изглежда“, заяви Зеленски.

Той отбеляза, че в обсъжданията относно това кой ще контролира буферната зона САЩ трябва да разяснят позицията си. „Ако тя е на наша територия – а територията е наша – тогава страната, чиято територия е това, трябва да я управлява“, заяви Зеленски.

Украинският президент също така каза, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска всички документи да бъдат подписани наведнъж. Той отбеляза, че Украйна ще трябва да одобри мирното споразумение или чрез гласуване в парламента, или чрез общонационален референдум.

„Засега говорим и за последователен план за всички наши действия, включително подписването на документите. Смятам, че след следващата ни среща трябва да има яснота“, заяви Зеленски.

Украинският президент каза още, че неотдавнашните преговори в Обединените арабски емирства са били съсредоточени върху механизмите за прекратяване на огъня и как САЩ ще ги наблюдават. Преговарящите обаче не са успели да договорят подробностите без политически решения на по-високо ниво.

„Руснаците имат една формулировка, ние имаме друга, американците имат трета. Има яснота, че ще има наблюдение, но има и яснота, че е необходима още работа по формулировките и подробностите“, заяви Зеленски.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази благодарност към Европейския парламент за решението му да одобри отпускането на заем за Украйна на стойност 90 милиарда евро и подчерта, че Украйна ще оцелее благодарение на средствата, които Русия ще трябва да възстанови, предаде Укринформ.

„Европейският парламент днес одобри заема за подкрепа на Украйна на стойност 90 милиарда евро. Благодаря на председателя на Европейския парламент и на всички политически групи в Европейския парламент за тяхното лидерство и отговорност“, написа Зеленски в публикация в „Екс“.

Украинският президент заяви, че „това е точно сигналът, който трябва да бъде даден на агресора“.

„Украйна ще устои и ще може да спаси човешки животи. Европа е единна и силна и подкрепя Украйна. И всичко това се финансира от средствата, които Русия ще трябва да възстанови“, подчерта Зеленски.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    49 8 Отговор
    Що забрави за Крим не,зелен Наркос?

    Коментиран от #31, #41

    18:55 11.02.2026

  • 2 пешо

    52 7 Отговор
    стигате с тоя боклук омръзнахте на хората , как живее бг пенсионер с 350 евро пенсия никой не го интересува УКРАЙНА и РУСИЯ

    18:56 11.02.2026

  • 3 Този наивник гризнал курабията

    44 7 Отговор
    не я изпуска от устата си. Вече всички.... включително и Тръмп виждат че зеленския край на фаза само нашите управляващи все още витаещи в розовата мъгла си въобразяват че нещо може да се случи.....
    Представяте ли си какви невероятни ,, умници ,,ръководят Европейския съюз

    18:57 11.02.2026

  • 4 си дзън

    8 40 Отговор
    Докато подпишат мира, русията ке се разпадне.

    Коментиран от #15

    18:57 11.02.2026

  • 5 Пич

    46 7 Отговор
    Идиота си е идиот , и накрая самите украинци ще се справят с него !!! Само да се върне от чужбина...

    18:58 11.02.2026

  • 6 Нищо казано от Лама Зелю

    36 7 Отговор
    Не е главна тема за никой !

    18:58 11.02.2026

  • 7 Фейк на часа

    49 7 Отговор
    Никакъв Донбас няма да бъде главната тема.
    Главната тема ще бъде в Украйна да няма неонацистка хунта спонсорирана от запада, чиито главатари да хвърлят укрите във война срещу подкупи милиарди долари в западни сметки и луксозни имоти.

    18:58 11.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Украина талантливая и трудолюбивая

    8 37 Отговор
    Малка Укряйна прекърши комунистическите сили Русия Китай Северна Корея.

    Коментиран от #16

    19:07 11.02.2026

  • 13 Многоходовото

    9 34 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #18, #20

    19:07 11.02.2026

  • 14 Авиолиниите и летището

    16 7 Отговор
    след седмица в САЩ ще празнуват 161 посещение на един турист

    19:12 11.02.2026

  • 15 Мурка

    21 7 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    ГОЛДЪН КЕНЕФ ПЪРВО

    19:15 11.02.2026

  • 16 Дони

    19 8 Отговор

    До коментар #12 от "Украина талантливая и трудолюбивая":

    МИ ДА ОНЯ С КУФАРА ОФЕИКА КЪМ ИЗРАЕЛ

    19:16 11.02.2026

  • 17 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    23 7 Отговор
    Ще капитолирате ли вече??

    19:17 11.02.2026

  • 18 Б Машалов

    18 7 Отговор

    До коментар #13 от "Многоходовото":

    Провали пладнешкият грабеж на натовски средства - Ще вдигат паметник на путин съхранил финикииските знаци на НАТО

    19:19 11.02.2026

  • 19 Зелен Дзъ

    19 7 Отговор
    Губите ли земя в уКраИна,
    просто купете земя в Маями 😁

    Коментиран от #27

    19:19 11.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нали санкциите работят

    21 8 Отговор
    Донбас е ясен. Дай да видим, коя следваща област ще бъде буферна зона, примерно Полтава и Кировградска.

    Коментиран от #22

    19:25 11.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да не бързаме

    18 9 Отговор
    Европа не е достатъчно обедняла и има още потенциал. Още 2-3 години докато Украйна не остане само Западна без фашисти.

    19:31 11.02.2026

  • 24 дядо поп

    17 8 Отговор
    Следващата главна тема може и да е Одеса!

    19:39 11.02.2026

  • 25 Не гледай тъпо българино!

    13 8 Отговор
    Уважение всекиму вересия никому! Не раздавай народното богатство за "благодаря" на зеленясалия!

    19:46 11.02.2026

  • 26 Питащ

    7 16 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 млн. руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #36

    19:47 11.02.2026

  • 27 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    13 8 Отговор

    До коментар #19 от "Зелен Дзъ":

    Премиерът от Майдана, Яйценюк, награби колкото можа и накупи имоти в Маями.

    19:51 11.02.2026

  • 28 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    13 8 Отговор
    Се раздвижиха у форума. Спуснаха им опорките.

    19:56 11.02.2026

  • 29 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    11 8 Отговор
    Бандеровците на са добре, ако искат да победят Москва!

    19:57 11.02.2026

  • 30 Спецназ

    13 7 Отговор
    КАКВО значи буферна зона??

    Искате още ли да се стреляте през нея?

    ИМА си граници на областите с руснаци и се прави ГРАНИЦА!

    ДНР, Крим, ЛНР, Запорожка, Днепропетровска и Одеска Области и си чертаете браздата и оградата!

    Дете от 5- ти клас ще ви го каже как се прави!

    20:02 11.02.2026

  • 31 Хижа Петрохан

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    В момента, кои депутати и министри са вербувани от ДАНС за "сътрудници"!

    20:02 11.02.2026

  • 32 Гост

    7 7 Отговор
    Русняците казаа, че Добас си е техем. Волдомир Зиленски не да му го дават.

    20:02 11.02.2026

  • 33 Ойде коньо у ряката, Зелю

    13 8 Отговор
    Дигай белия байряк и да мирне света!!!

    20:03 11.02.2026

  • 34 Mеханик

    7 4 Отговор
    Украина отива на кино. Зарязана е от САЩ и това е видно. ЖеЛАЕЩИТЕ вече дават ЗАДНА. Нямат пари, а ги чакат гладни бунтове.
    Укро-троловете скоро ще се съберат отново край гюмовете и докато чакат някой да изхвърли нещо за ядене, ще коменират "какъв кеф им е с еврото".
    Във форума ще остане само Възпаления. Той ще събира и продава кенчета от бира, за да си плаща нета и да фантазира как Украина създава новият райх.

    Коментиран от #35

    20:20 11.02.2026

  • 35 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Mеханик":

    миши мен ли визира като възпаления ...хахах ?

    20:24 11.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хайде ,моля,

    3 3 Отговор
    тези екскурзианти се разхождат по земното кълбо и ни занимават с това как ще разрешат неразрешаеми въпроси. Могат да си съставят план за срещи и то без кръчмаря и до края на годината . Има толкова привлекателни места по тази земя. Още не са били например на Ниагарския водопад.

    20:28 11.02.2026

  • 38 Хм...

    4 3 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    20:37 11.02.2026

  • 39 Диванен стратег

    3 3 Отговор
    Докато потокът европейски пари(и наши) тече, Зеленски ще се гъне и шикалкави. Щом спори даже за Крим и Донбас, преговорите са безсмислени - дупка в морето.

    20:43 11.02.2026

  • 40 Край

    4 3 Отговор
    Сдавай момче, киното свърши и пуканки няма! Дошло е време за нов главен герой!

    20:47 11.02.2026

  • 41 Уникално

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Сигурен ли си? Килимчето в сащ май е за руснаците ,или не схващаш. Защото рашките вече са готови на всичко,защото рецесията е започнала,хора-идиоти за пушечно месо няма! Стана ясно,че сво в цялата воента история е операция с най- малко завоевания за времето и срещу жертвите. Най- голяма файда за Путин ще е войната да спре и той да се задоволи със загребеното,но тук думата имат и украинците. Много е вероятно психопата Путин да продължи загробването на Русия

    Коментиран от #42

    20:55 11.02.2026

  • 42 Хо-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Уникално":

    Рашките казаха дипломатично че повече няма да обсъждат глупостите на Зелю, коалицията на желаещите и няма да се хващат на увъртанията на американците. Ще си действат по план и ако някой иска да преговаря с тях да покаже с дела че е готов за това, а не празни приказки като досега.

    21:40 11.02.2026

  • 43 Хо-ха-ха

    1 0 Отговор
    Мирни преговори в Сащ? Можело и без Русия. Т.е. инициатора и изпълнителя ще преговаряли . За какво? Пак ще преливат от пусто в празно и ще се правят, че много са загрижени за съдбата на украинския народ.

    21:45 11.02.2026

  • 44 Артилерист

    2 0 Отговор
    Американците лавират и хитруват. Тръмп не се придържа към обещанията си в разговора с Путин в Анкаридж. В досегашните "преговори" украинците повтарят едни и същи абсурди за връщане на Крим и Донбас. Как да се съгласи Русия, като хората в тези области с референдуми станаха част от РФ. Особено хората в Донецката и Луганска републики, които 8 години бяха тероризирани и убивани с непрекъснати обстрели от редовната укроармия.
    Тръмп продължава байдънисткия курс на санкции срещу Русия. Европейските главатари сами решиха да се изолират от Русия. Те се правят на незнаещи и неучастващи във взривяването на Северните потоци. Сами приеха да са васали на САЩ, да купуват прескъпия им втечнен газ и да затъват в енергийна криза.
    Русия пренасочи ресурсите си на юг и изток. След неспазването на приети международни споразумения за мир в Украйна, настоящата имитация на преговори само за да се продължава войната, шикалкавенето за възобновяване на разговорите на развратните западни елити с нея и прочие я принудиха да втвърди тона и да покаже със сила, че с нея не може да се будалкат...

    21:51 11.02.2026

