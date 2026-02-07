Руските сили атакуваха с дронове Днепър и Запорожие

През нощта на 7 февруари руските сили атакуваха Днепър и Запорожие с дронове. В резултат на удара са повредени сгради, както и тролейбуси и други превозни средства. Това съобщи началникът на Днепропетровската ОВА Александър Ганж, предаде УНИАН, цитирана от ФОКУС.



"Агресорът удари и Петропавловска, Меживска и Раивска общини, които са в района на Синелников. Самото Синелниково беше под атака. 68-годишна жена е ранена, тя ще бъде лекувана амбулаторно. Повредени са 3 частни къщи, сграда на пожарната, автомобил и газопровод“, добави началникът на местната ОВА.



Освен това, според Ганжа, врагът е обстрелвал Никополската област с артилерия. При нападението са засегнати Червоногригоривска и Марганецка област.



Същевременно, началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров съобщи, че десет души са ранени през последните 24 часа в резултат на руските атаки срещу Запорожие, Запорожкия и Полохивски район.



Той допълни, че са получени 104 съобщения за щети на жилища, автомобили и инфраструктура.



Както съобщи УНИАН, днес, 7 февруари, Русия масирано атакува Украйна с ракети и дронове. Звуците от експлозии са се чули в Ровенска, Харковска, Ивано-Франковска, Кропивницка и Лвовска области. Последиците от атаката в момента се изясняват.

Русия предприе масирана въздушна атака тази нощ срещу съоръжения от украинската енергийна инфраструктура, насочена срещу производството и разпределението на електроенергия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинския министър на енергетиката Денис Шмигал.

"Руските престъпници предприеха поредната масирана атака срещу енергийните съоръжения на Украйна. Атаката продължава", написа Шмигал в "Телеграм". "Енергетиците са готови да започнат ремонтни дейности, веднага щом ситуацията с безопасността го позволи", подчерта той.

Правителството предприе спешни прекъсвания на електроснабдяването в цялата страна, добави Шмигал.