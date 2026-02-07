Руските сили атакуваха с дронове Днепър и Запорожие

През нощта на 7 февруари руските сили атакуваха Днепър и Запорожие с дронове. В резултат на удара са повредени сгради, както и тролейбуси и други превозни средства. Това съобщи началникът на Днепропетровската ОВА Александър Ганж, предаде УНИАН, цитирана от ФОКУС.
"Агресорът удари и Петропавловска, Меживска и Раивска общини, които са в района на Синелников. Самото Синелниково беше под атака. 68-годишна жена е ранена, тя ще бъде лекувана амбулаторно. Повредени са 3 частни къщи, сграда на пожарната, автомобил и газопровод“, добави началникът на местната ОВА.
Освен това, според Ганжа, врагът е обстрелвал Никополската област с артилерия. При нападението са засегнати Червоногригоривска и Марганецка област.
Същевременно, началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров съобщи, че десет души са ранени през последните 24 часа в резултат на руските атаки срещу Запорожие, Запорожкия и Полохивски район.
Той допълни, че са получени 104 съобщения за щети на жилища, автомобили и инфраструктура.
Както съобщи УНИАН, днес, 7 февруари, Русия масирано атакува Украйна с ракети и дронове. Звуците от експлозии са се чули в Ровенска, Харковска, Ивано-Франковска, Кропивницка и Лвовска области. Последиците от атаката в момента се изясняват.
Русия предприе масирана въздушна атака тази нощ срещу съоръжения от украинската енергийна инфраструктура, насочена срещу производството и разпределението на електроенергия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинския министър на енергетиката Денис Шмигал.
"Руските престъпници предприеха поредната масирана атака срещу енергийните съоръжения на Украйна. Атаката продължава", написа Шмигал в "Телеграм". "Енергетиците са готови да започнат ремонтни дейности, веднага щом ситуацията с безопасността го позволи", подчерта той.
Правителството предприе спешни прекъсвания на електроснабдяването в цялата страна, добави Шмигал.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
09:50 07.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
09:50 07.02.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДОНЕСЕ ДВОЙНИ СМЕТКИ ЗА ТОК НА БЪЛГАРИТЕ
........
БГ МАЙМУНИТЕ ДЪРЖАТ ПО - НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
....
Коментиран от #14
09:51 07.02.2026
4 Карго 200
Z-блогърите хвърлят змии и мълнии и псуват Мъск начесто.
Соловьов дори призова да се взриви бомба за да повреди сателитите на Елън. После му напомниха, че така ще повредят и собствените си сателити и кротна
На някои участъци от фронта са преустановени щурмите поради изключването на терминалите Starlink, цялото управление на войските на ВС РФ е парализирано, — съветник на МО на Украйна Флеш
Коментиран от #13, #18, #75
09:52 07.02.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11, #19, #22, #56, #65
09:54 07.02.2026
6 Даниел Немитов
Коментиран от #15, #61
09:54 07.02.2026
7 Сандо
09:55 07.02.2026
8 Оги
09:55 07.02.2026
9 Лука
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И ще ти опънат жартиерите !
09:57 07.02.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МОГАТ ДА ЖИВЕЯТ БЕЗ ТОК И ПАРНО
......
ЗНАЧИ И УКРАИНСКИТЕ ПРАСЕТА
МОГАТ :)
Коментиран от #17, #79
09:58 07.02.2026
11 Мурка
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ЧЕ КОИ ИСКА ДА КОНТАКТУВА С БОЛНИ МОЗЪЦИ
10:00 07.02.2026
12 оня с коня
Коментиран от #28, #58
10:00 07.02.2026
13 Кво излиза?
До коментар #4 от "Карго 200":Мъск ли е агент Краснов?
Сега, само да не се окаже, че е дал технологията на братушките?
10:00 07.02.2026
14 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Рашистите вън ,от БГ сайтове.! Копейките да си намерят една родина !
Коментиран от #20, #63
10:01 07.02.2026
15 Дони
До коментар #6 от "Даниел Немитов":Демонстриращ слабоумие
10:01 07.02.2026
16 петро порошенко
Кармата се оказа изключително гадна и злопаметна kyчka, а?
10:01 07.02.2026
17 Не може
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И ди от да е алтернатива за България.
10:01 07.02.2026
18 Ъъъъъъ
До коментар #4 от "Карго 200":Гледам, че са на 13 км от Крематорск....Какво са изключили, не знам....🤣
Коментиран от #26
10:02 07.02.2026
19 Колега
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кълве ли?
Коментиран от #23
10:02 07.02.2026
20 Б Машалов
До коментар #14 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":ТОВА ЗВУЧИ -----МНООООГО ДЕМОКРАТИЧНО
Коментиран от #78
10:03 07.02.2026
21 Удри Вова,
10:05 07.02.2026
22 Ццц
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мосю евроатлантик, човек се смее на палячовците. Не води диалог с тях. За това и след всяка среща Тръмп-Зеленски например, дрогираният веднага изскача с пост във фейса, че е водил "много продуктивен диалог", а Тръмп звъни на Путин, за да си говори с човек, а не с шут. 🤣 Какво има да се говори с бозайник, който твърди за себе си, че е интелигентен, а не може да пише дори правилно? Нито правопис, нито словоред? От такава интелигенция страдаме вече доста години. Главата куха, но устата гласовита. Достатъчно е да заявиш правилната си гейополитическа ориентация и си готов за кмет и дори депутат!
Коментиран от #30, #42, #52
10:05 07.02.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "Колега":аа..кълве.. колко да чакаш от рибка и русофил-зависи от дъжда
10:06 07.02.2026
24 Като не може на
10:06 07.02.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ГО ПРОДАВАТ С ОГРОМНА ПЕЧАЛБА НА УКРАЙНА
И В ЗАПАДНА ЕВРОПА
....
А НА ВАС ВИ ПУСКАТ СКЪП ТОК ОТ ФОТОВОЛТАИЦИТЕ
НА СИК , ВИС И МОНИКА СТАНИШЕВА :)
10:09 07.02.2026
26 Карго 200
До коментар #18 от "Ъъъъъъ":Братушките ти са 3 години на 3 км. от Купянск
Това не им помага. Определено не им помага.
10:10 07.02.2026
27 Фен
10:11 07.02.2026
28 Коня на оня
До коментар #12 от "оня с коня":На теб колко пъти да ти се казва да не се бъркаш в мъжките работи.Не ставаш и туй то
10:11 07.02.2026
29 Тъ пейка
Коментиран от #32
10:12 07.02.2026
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "Ццц":от всичките ти драсканици разбрах че ме обвиняваш за гей / пък аз според целите ми спомени не съм спал с мъж или подобие!!! искаш ли да се съдим ако и изобщо ГЕЙ е нещо престъпник?
Коментиран от #40
10:12 07.02.2026
31 Павел Пенев
10:12 07.02.2026
32 Путин гол до кръста на пони
До коментар #29 от "Тъ пейка":Когато аз правя една спецяльна аперация за четири години, колко години ще продължи една война? И 98% от руSSнаците ме поддържат. Сега разбра ли хотят ли руские война?
10:15 07.02.2026
33 РуZZнак
10:17 07.02.2026
34 Реалист
Коментиран от #46, #53
10:19 07.02.2026
35 що нали се фукаха редовно
и почти унищожиха Руските войски
10:19 07.02.2026
36 татунчо 🍌
10:20 07.02.2026
37 Дайте
10:21 07.02.2026
38 Зеленски
Скоро ще опърдя кочана
10:24 07.02.2026
39 Мишел
Коментиран от #68
10:30 07.02.2026
40 Адвоката
До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мнооого трудно ще го спечелим това дело, щом като гей не е нещо престъпно, дори по скоро е нещо престижно бих казал, но няма нищо невъзможно за нашата съдебна система.
Коментиран от #62
10:31 07.02.2026
41 ГОРКИТЕ ОКРАИНЦИ
10:34 07.02.2026
42 Карго 200
До коментар #22 от "Ццц":Мосю пошматюрен,стария хитрец Доньо,ей тъи как си лафи с твоя идол,арестува му няколко танкера заедно с багажа,взе му Лукойл без право на вето и му блокира старлинк. Всичко това той направи без да обвинява русия,усмихвайки се,обещавайки бизнес някъде в бъдещето
10:38 07.02.2026
43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
10:38 07.02.2026
44 хихи
Коментиран от #60
10:42 07.02.2026
45 Най накрая
10:47 07.02.2026
46 Заблуден
До коментар #34 от "Реалист":си, а не реалист - поне аз така мисля.
10:50 07.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Инна
Енергийни съоръжения в големите градове бяха ударени, и най-важното е, че най-накрая удариха подстанция 750 kV. Това са жизненоважни възли за пренос на енергия. Веднага след това започнаха аварийни прекъсвания на електрозахранването в столицата и съседните региони.
И тази нощ и сутрин руските въоръжени сили продължиха тази работа, което предполага тенденция към систематични усилия за изваждане от строя цялата електропреносна мрежа.
Докато последния път ударите бяха насочени към източната част на страната, този път те бяха насочени към западната.
Засегнати съоръжения:
Теплоелектрическа централа „Бурщин“, която доставяше електричество на Лвов, Ивано-Франковск, Тернопол и Хмелницки.
Днес я посетиха 12 „Калибъра“ и няколко дрона.
Теплоелектрическа централа „Добротвир“, която също доставяше електричество на Лвов.
Теплоелектрическа централа „Трипилска“.
Тази централа доставя електричество на централните райони, което също е добре.
Но може би най-важното съоръжение днес е Западноукраинската подстанция 750.
Това е един вид гръбнак на западноукраинската електропреносна мрежа. Тя пренася енергия както в рамките на страната (от атомната електроцентрала), така и от Европа. Що се отнася до атомната електроцентрала, изваждането от строя на тази подстанция би нарушило сериозно електропреносната мрежа на целия западен регион. Ще видим какви ще бъдат по
Коментиран от #50
10:53 07.02.2026
49 да питам
Коментиран от #51
10:59 07.02.2026
50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #48 от "Инна":Събрахте ли генерала?
10:59 07.02.2026
51 Блатна подлога
До коментар #49 от "да питам":Получих призовка да ходя в Купянск да събирам руски трупове.
11:01 07.02.2026
52 Земляк
До коментар #22 от "Ццц":Ти човече, ако в училище беше учил, а не беше двойкаджия, сега да ряботиш като ватман, щеше малко от малко да знаеш руски. Ако знаеш руски, щеше да слушаш Путин в оригинал. Този "човек", такива глупости говори, толкова е жалък, че не мога да проумея, как руснаците го търпят. Точно Путин е жалък, смешен милиционерски шут. Да не говорим, че по всичко изглежда да е педофил.
11:02 07.02.2026
53 Световните медии днес
До коментар #34 от "Реалист":"Катастрофален срив в приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."
11:02 07.02.2026
54 РФ е един смърдящ КЕН eф !
"Руската икономика е в критично състояние! Финансовата система на страната е на ръба на колапса!"
Игор Липсиц е един от основателите на Висшето училище по икономика (ВШЭ) в Москва, той познава отлично хората, които в момента управляват финансите на Русия (като Елвира Набиулина). Това му позволява да разкодира техните ходове и да обясни кога официалната статистика е просто дезинформация. Неговите анализи показват, че Русия навлиза в период на хиперинфлация и възможен дефолт, което директно ще удари способността на Кремъл да плаща на наемници и да поддържа социалния мир. Професор Липсиц е този, който поставя финалната икономическа диагноза: „2026 ще бъде фатална за сегашния модел на Русия“.
11:02 07.02.2026
55 амакак така
11:02 07.02.2026
56 Грис
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ако някой има минимален интелект, не може да бъде копейка.
11:03 07.02.2026
57 да питам
11:07 07.02.2026
58 Това е
До коментар #12 от "оня с коня":безспорен факт.
11:08 07.02.2026
59 Карго 200
На видеото в Х вашите братушки са доста омърлушени.
11:08 07.02.2026
60 хихи
До коментар #44 от "хихи":В Русия населението няма интернет. Кремъл имат.
11:10 07.02.2026
61 БАРС
До коментар #6 от "Даниел Немитов":ЗНАЕШ ЛИ ,ЧЕ ЗЕЛИНСКИ СЕ СПОМЕНАВА В СПИСЪКА НА ЕЙНЩЕИН КАТО КРАДЕЦ И НЕ ПОЛИТИК.ЗНАЕШ ЛИ ДЕТО ГИ ОБИЧАШ ЗЕЛИНСКИ И НЕГОВИТЕ АМЕРИКАНСКИ И АНГЛИЙСКИ ПОКРОВИТЕЛИ КАКВО ИЗЛИЗА ,СЕ ФОНДАЦИЯТА НА НЕГОВАТА ЖЕНА ЕЛЕНА ЗЕЛИНСКИ Е ПРОДАВАЛА ДЕЦА ЧРЕЗ ДРУГ ЕВРЕИН ДЕЦАТА ОТИВАЛИ НА ОСТРОВА НА ЕПЩЕЙНА .ВСИЧКИ ДЕЦА ТАМ КОИТО СА ПОПАДАЛИ СА БИЛЕ ИЗНАСИЛВАНИ ИМА И БИТИ И УБИТИ.ТОВА ГО ПОКАЗАХА РАШКИТЕ НО КАДРИТЕ СА ОТ ОРИГИНАЛ ОТ АМЕРИКА.ИМА РИСУНКИ НА ИЗНАСИЛВАНЕ ПУБЛИЧНО НА ДЕЦА .ГОВОРИ СЕ ЧЕ СА ЯЛИ И ХОРА ТАМ КАКТО ПОЛЗВАЛИ ДЕЦАТА ЗА ЖЕРТВОПРЕНОШЕНИЕ.ТОВА СА СЕКТАНТИ КАКТО И ТВОЯТ ЗЕ ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ .ЗЕ НИТО ХОДИ В СИНАГОГА А РУШИ ПРАВОСЛАВИЕ О НА УКРАИНА.ИЗПРАЩА НА ФРОНТА СВЕЩЕННИЦИ ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ И ГИ ПРЕБИВАТ ОТ БОЙ.САМО ЩЕ ТИ КАЖА БЕДНАТИЕ ФАНТАЗИЯЗА ЗОЛУМИТЕ КОИТО ПРАВИ ЗЕ И НЕГОВОТО ОБКРАЖЕНИЕ.
11:11 07.02.2026
62 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #40 от "Адвоката":ти нали си адвоката на дявола! остана и гей да изляза))))
11:15 07.02.2026
63 Хахаха
До коментар #14 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":А твоята родина коя е окраина ли дебилчето ми то
11:24 07.02.2026
64 az СВО Победа 80
1.Яко тричане на нацистите!
2. КР "Калибър", КР Х-22/32, Х-101, хиперзвукова БР "Циркон", БПЛА "Геран" и "Гербер"
3. Киев съобщава, че целите са били атакувани с над 40 ракети и над 400 БПЛА.
4. Енергийни обекти в западна бивша Украйна са стансли на миш-маш, вкл. обекти, които отговарят за доставки на ел. енергия от чужбина.
Коментиран от #69
11:25 07.02.2026
65 Амии
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":колко интелект да е събран в една котешка кратунка или и тя като арменското знаме - парче плат метър на метър и на него нарисувана уста 2 на 2 метра
Коментиран от #67
11:29 07.02.2026
66 Карго 200
11:34 07.02.2026
67 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #65 от "Амии":а защо БОГ ми е дарил зъби и нокти?да ви резна сънната артерия/ нищо че имам малко мозъче))))
11:36 07.02.2026
68 ....
До коментар #39 от "Мишел":Северна Корея имат режим на тока от 50 години и до сега, не са се оплаквали
11:37 07.02.2026
69 az СВО Победа 80
До коментар #64 от "az СВО Победа 80":Целите са били:
1. Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковска област
2. Добротворская ТЭС в Лвовска област;
3. Трипольская ТЭЦ в Киевска област;
4. Подстанция 750 кВ "Киевская";
5. Подстанция 750 кВ "Западноукраинская".
Коментиран от #70, #71, #73
11:39 07.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Софиянец
11:57 07.02.2026
73 Стойко
До коментар #69 от "az СВО Победа 80":Красота! Мед ми капе от сърцето при такива новини 🇧🇬❤️🇷🇺
Коментиран от #76
11:58 07.02.2026
74 стоян георгиев
12:00 07.02.2026
75 Мишел
До коментар #4 от "Карго 200":Украйна установи, че спирането на Старлинк не влияе на точността на руските дронове.
12:06 07.02.2026
76 Инна
До коментар #73 от "Стойко":Министърът на енергетиката Денис Шмихал обяви, че енергоблоковете в атомните електроцентрали „Бурщин“ и „Добротвир“ в Украйна са намалени.
Според него капацитетът на топлоелектрическите централи „Бурщин“ и „Добротвир“ в Украйна е намален, а енергоблоковете в две атомни електроцентрали (Хмелницка и Ровно) са намалени.
Шмихал уточни, че в отговор на ситуацията диспечерът на „Укренерго“ е поискал спешна помощ от Полша за стабилизиране на електрозахранването. Той добави, че в цялата страна са въведени 4,5-5 етапа на графици за аварийни прекъсвания.
Специални графици за аварийни прекъсвания се въвеждат в източните и северните райони на Украйна, за да се справи с недостига на електроенергия и да се поддържа работата на електропреносната мрежа.
12:24 07.02.2026
77 Историк
14:37 07.02.2026
78 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #20 от "Б Машалов":Не може да се говори за демокрация като рашистите са ни обявили за врагове !
17:14 07.02.2026
79 Лука
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тук мирише на фашизъм !
17:15 07.02.2026