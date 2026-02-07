Новини
Руските сили атакуваха с дронове Днепър и Запорожие
  Тема: Украйна

Руските сили атакуваха с дронове Днепър и Запорожие

7 Февруари, 2026 10:46, обновена 7 Февруари, 2026 10:15 3 042 79

  • украйна-
  • денис шмигал-
  • енергетика-
  • русия

Ударена е енергийната инфраструктура на Украйна

Руските сили атакуваха с дронове Днепър и Запорожие - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта на 7 февруари руските сили атакуваха Днепър и Запорожие с дронове. В резултат на удара са повредени сгради, както и тролейбуси и други превозни средства. Това съобщи началникът на Днепропетровската ОВА Александър Ганж, предаде УНИАН, цитирана от ФОКУС.

"Агресорът удари и Петропавловска, Меживска и Раивска общини, които са в района на Синелников. Самото Синелниково беше под атака. 68-годишна жена е ранена, тя ще бъде лекувана амбулаторно. Повредени са 3 частни къщи, сграда на пожарната, автомобил и газопровод“, добави началникът на местната ОВА.

Освен това, според Ганжа, врагът е обстрелвал Никополската област с артилерия. При нападението са засегнати Червоногригоривска и Марганецка област.

Същевременно, началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров съобщи, че десет души са ранени през последните 24 часа в резултат на руските атаки срещу Запорожие, Запорожкия и Полохивски район.

Той допълни, че са получени 104 съобщения за щети на жилища, автомобили и инфраструктура.

Както съобщи УНИАН, днес, 7 февруари, Русия масирано атакува Украйна с ракети и дронове. Звуците от експлозии са се чули в Ровенска, Харковска, Ивано-Франковска, Кропивницка и Лвовска области. Последиците от атаката в момента се изясняват.

Русия предприе масирана въздушна атака тази нощ срещу съоръжения от украинската енергийна инфраструктура, насочена срещу производството и разпределението на електроенергия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинския министър на енергетиката Денис Шмигал.

"Руските престъпници предприеха поредната масирана атака срещу енергийните съоръжения на Украйна. Атаката продължава", написа Шмигал в "Телеграм". "Енергетиците са готови да започнат ремонтни дейности, веднага щом ситуацията с безопасността го позволи", подчерта той.

Правителството предприе спешни прекъсвания на електроснабдяването в цялата страна, добави Шмигал.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 67 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    27 7 Отговор
    Дано се оправят хората.

    09:50 07.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    72 6 Отговор
    Пак ще ни вдигнат сметките за ток.

    Коментиран от #9

    09:50 07.02.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    76 7 Отговор
    ИЗНОСА НА ТОК ЗА УКРАЙНА
    ДОНЕСЕ ДВОЙНИ СМЕТКИ ЗА ТОК НА БЪЛГАРИТЕ
    ........
    БГ МАЙМУНИТЕ ДЪРЖАТ ПО - НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
    ....

    Коментиран от #14

    09:51 07.02.2026

  • 4 Карго 200

    11 61 Отговор
    ❌Общо 550 хил станции Starlink са били блокирани по фронта в Оркостан.
    Z-блогърите хвърлят змии и мълнии и псуват Мъск начесто.
    Соловьов дори призова да се взриви бомба за да повреди сателитите на Елън. После му напомниха, че така ще повредят и собствените си сателити и кротна

    На някои участъци от фронта са преустановени щурмите поради изключването на терминалите Starlink, цялото управление на войските на ВС РФ е парализирано, — съветник на МО на Украйна Флеш

    Коментиран от #13, #18, #75

    09:52 07.02.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 58 Отговор
    за мое огромно съжаление , тукашните копейки са не на интелекта ми и не не могада завържа смислен диалог с тях//разочарован съм

    Коментиран от #11, #19, #22, #56, #65

    09:54 07.02.2026

  • 6 Даниел Немитов

    10 65 Отговор
    Кремълските терористи пак се развихриха да демонстрират мускули! Вместо да демонстрират разум!

    Коментиран от #15, #61

    09:54 07.02.2026

  • 7 Сандо

    78 6 Отговор
    Сигурно зомбираните укри си задават типичния за тях въпрос:"А нас - защо?".Когато правеха Майдана,маршируваха и крещяха в екстаз антируски лозунги имаше трезви хора,които ги предупреждаваха,че ще дойде време,когато няма да знаят на кой свят се намират и ще се питат един друг "А нас защо?" и няма да смеят да промълвят очевидния и за малоумните отговор.Е,това време дойде!Нека това да е урок и за други народи,загубили някъде здравия си разум.

    09:55 07.02.2026

  • 8 Оги

    7 72 Отговор
    Не мога да си кривя душата, че някога симпатизирах на руснаците. Но сега прозрях истината и виждайки как в безпомощността си тероризират мирното население ги разбрах що за боклуци са. Обикновените хора не са виновни. Всичко зависи от от едни 5 човека и тям не го пипат.

    09:55 07.02.2026

  • 9 Лука

    10 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И ще ти опънат жартиерите !

    09:57 07.02.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    48 6 Отговор
    ЩОМ МОЙТЕ ЗАЙЧЕТА В ГРАДИНАТА
    МОГАТ ДА ЖИВЕЯТ БЕЗ ТОК И ПАРНО
    ......
    ЗНАЧИ И УКРАИНСКИТЕ ПРАСЕТА
    МОГАТ :)

    Коментиран от #17, #79

    09:58 07.02.2026

  • 11 Мурка

    10 25 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЧЕ КОИ ИСКА ДА КОНТАКТУВА С БОЛНИ МОЗЪЦИ

    10:00 07.02.2026

  • 12 оня с коня

    6 51 Отговор
    Неслучайно Руснаците се превърнаха в най-мразената нация на Света.

    Коментиран от #28, #58

    10:00 07.02.2026

  • 13 Кво излиза?

    25 4 Отговор

    До коментар #4 от "Карго 200":

    Мъск ли е агент Краснов?
    Сега, само да не се окаже, че е дал технологията на братушките?

    10:00 07.02.2026

  • 14 Путин е като хитлер но е в зародиш

    6 52 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Рашистите вън ,от БГ сайтове.! Копейките да си намерят една родина !

    Коментиран от #20, #63

    10:01 07.02.2026

  • 15 Дони

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел Немитов":

    Демонстриращ слабоумие

    10:01 07.02.2026

  • 16 петро порошенко

    54 2 Отговор
    Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено в мазетата.

    Кармата се оказа изключително гадна и злопаметна kyчka, а?

    10:01 07.02.2026

  • 17 Не може

    4 18 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И ди от да е алтернатива за България.

    10:01 07.02.2026

  • 18 Ъъъъъъ

    28 2 Отговор

    До коментар #4 от "Карго 200":

    Гледам, че са на 13 км от Крематорск....Какво са изключили, не знам....🤣

    Коментиран от #26

    10:02 07.02.2026

  • 19 Колега

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кълве ли?

    Коментиран от #23

    10:02 07.02.2026

  • 20 Б Машалов

    15 2 Отговор

    До коментар #14 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    ТОВА ЗВУЧИ -----МНООООГО ДЕМОКРАТИЧНО

    Коментиран от #78

    10:03 07.02.2026

  • 21 Удри Вова,

    22 3 Отговор
    Тия крави не са наши, мамцу им п0йe6eM фашистичку!

    10:05 07.02.2026

  • 22 Ццц

    34 3 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мосю евроатлантик, човек се смее на палячовците. Не води диалог с тях. За това и след всяка среща Тръмп-Зеленски например, дрогираният веднага изскача с пост във фейса, че е водил "много продуктивен диалог", а Тръмп звъни на Путин, за да си говори с човек, а не с шут. 🤣 Какво има да се говори с бозайник, който твърди за себе си, че е интелигентен, а не може да пише дори правилно? Нито правопис, нито словоред? От такава интелигенция страдаме вече доста години. Главата куха, но устата гласовита. Достатъчно е да заявиш правилната си гейополитическа ориентация и си готов за кмет и дори депутат!

    Коментиран от #30, #42, #52

    10:05 07.02.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 21 Отговор

    До коментар #19 от "Колега":

    аа..кълве.. колко да чакаш от рибка и русофил-зависи от дъжда

    10:06 07.02.2026

  • 24 Като не може на

    2 13 Отговор
    Фронта.

    10:06 07.02.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    35 3 Отговор
    МАФИОТИТЕ КУПУВАТ ЕВТИН ТОК ОТ АЕЦ КОЗЛОДУЙ
    И ГО ПРОДАВАТ С ОГРОМНА ПЕЧАЛБА НА УКРАЙНА
    И В ЗАПАДНА ЕВРОПА
    ....
    А НА ВАС ВИ ПУСКАТ СКЪП ТОК ОТ ФОТОВОЛТАИЦИТЕ
    НА СИК , ВИС И МОНИКА СТАНИШЕВА :)

    10:09 07.02.2026

  • 26 Карго 200

    4 33 Отговор

    До коментар #18 от "Ъъъъъъ":

    Братушките ти са 3 години на 3 км. от Купянск
    Това не им помага. Определено не им помага.

    10:10 07.02.2026

  • 27 Фен

    36 2 Отговор
    В началото беше пълномащабна война. Сега каква стана? А каква ще стане, ако ударят и националната телевизия и военното министерство, както обикновено правят американците още в началото?

    10:11 07.02.2026

  • 28 Коня на оня

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    На теб колко пъти да ти се казва да не се бъркаш в мъжките работи.Не ставаш и туй то

    10:11 07.02.2026

  • 29 Тъ пейка

    2 21 Отговор
    Хотят ли руские война?

    Коментиран от #32

    10:12 07.02.2026

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 19 Отговор

    До коментар #22 от "Ццц":

    от всичките ти драсканици разбрах че ме обвиняваш за гей / пък аз според целите ми спомени не съм спал с мъж или подобие!!! искаш ли да се съдим ако и изобщо ГЕЙ е нещо престъпник?

    Коментиран от #40

    10:12 07.02.2026

  • 31 Павел Пенев

    12 20 Отговор
    Руските престъпници този път трябва окончателно да ликвидират укронацистите за да има мир в Европа. И това ще стане много скоро Миленчо, но ти не го разбираш защото главата ти става явно само за подстригване.

    10:12 07.02.2026

  • 32 Путин гол до кръста на пони

    5 26 Отговор

    До коментар #29 от "Тъ пейка":

    Когато аз правя една спецяльна аперация за четири години, колко години ще продължи една война? И 98% от руSSнаците ме поддържат. Сега разбра ли хотят ли руские война?

    10:15 07.02.2026

  • 33 РуZZнак

    4 24 Отговор
    Руские не хотят войнъй. Руские хотят нон стоп специялни операции.

    10:17 07.02.2026

  • 34 Реалист

    4 30 Отговор
    Рашистите все още не осъзнават ,че подкрепата за Украйна постоянно ще се увеличава ,а техните възможности само ще намаляват...

    Коментиран от #46, #53

    10:19 07.02.2026

  • 35 що нали се фукаха редовно

    26 3 Отговор
    че ги свалят дроновете
    и почти унищожиха Руските войски

    10:19 07.02.2026

  • 36 татунчо 🍌

    23 2 Отговор
    Урките пак реват , ама файда - йок . НАТО сега да ги топли и да им пуска осветлението .Зелю да грабва мешката и на фронта , може пък нещо да промени ...

    10:20 07.02.2026

  • 37 Дайте

    26 2 Отговор
    новина де, излагате се. Колкото до енергийните съоръжения "украинските престъпници" мнооого отдавна го правят това до колкото могат и то по начин който да доведе до много повече жертви и разрушения - язовира, стрелба по АЕЦ, по танкери по НПЗ-та и.т.н. Това че руснаците, за разлика от американците (бивша Югославия и другаде по света) ги жалеха досега не значи, че това ще продължи вечно.

    10:21 07.02.2026

  • 38 Зеленски

    21 2 Отговор
    Имам газове!

    Скоро ще опърдя кочана

    10:24 07.02.2026

  • 39 Мишел

    26 2 Отговор
    След удари през нощта по подстанции 750 и 330 kV са спрени реактори в Хмелницка и Ровненска АЕЦ. Цяла Украйна минава на режим на тока.

    Коментиран от #68

    10:30 07.02.2026

  • 40 Адвоката

    14 2 Отговор

    До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мнооого трудно ще го спечелим това дело, щом като гей не е нещо престъпно, дори по скоро е нещо престижно бих казал, но няма нищо невъзможно за нашата съдебна система.

    Коментиран от #62

    10:31 07.02.2026

  • 41 ГОРКИТЕ ОКРАИНЦИ

    21 3 Отговор
    Страдат заради британските прокси войни и действията на група йовреи.

    10:34 07.02.2026

  • 42 Карго 200

    5 17 Отговор

    До коментар #22 от "Ццц":

    Мосю пошматюрен,стария хитрец Доньо,ей тъи как си лафи с твоя идол,арестува му няколко танкера заедно с багажа,взе му Лукойл без право на вето и му блокира старлинк. Всичко това той направи без да обвинява русия,усмихвайки се,обещавайки бизнес някъде в бъдещето

    10:38 07.02.2026

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 22 Отговор
    Кой ще е следващият генерал?

    10:38 07.02.2026

  • 44 хихи

    17 3 Отговор
    Нали Русия няма интернет?!

    Коментиран от #60

    10:42 07.02.2026

  • 45 Най накрая

    25 2 Отговор
    Руснаците правят това което украинците правят от началото на войната - нищо ново. Това че досега ги жалеха не значи че ще продължи вечно.

    10:47 07.02.2026

  • 46 Заблуден

    11 3 Отговор

    До коментар #34 от "Реалист":

    си, а не реалист - поне аз така мисля.

    10:50 07.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Инна

    23 3 Отговор
    Преди четири дни, веднага след едноседмична пауза, нашите сили предприеха окуражаващ удар по Зона 404.
    Енергийни съоръжения в големите градове бяха ударени, и най-важното е, че най-накрая удариха подстанция 750 kV. Това са жизненоважни възли за пренос на енергия. Веднага след това започнаха аварийни прекъсвания на електрозахранването в столицата и съседните региони.
    И тази нощ и сутрин руските въоръжени сили продължиха тази работа, което предполага тенденция към систематични усилия за изваждане от строя цялата електропреносна мрежа.
    Докато последния път ударите бяха насочени към източната част на страната, този път те бяха насочени към западната.

    Засегнати съоръжения:
    Теплоелектрическа централа „Бурщин“, която доставяше електричество на Лвов, Ивано-Франковск, Тернопол и Хмелницки.
    Днес я посетиха 12 „Калибъра“ и няколко дрона.

    Теплоелектрическа централа „Добротвир“, която също доставяше електричество на Лвов.

    Теплоелектрическа централа „Трипилска“.
    Тази централа доставя електричество на централните райони, което също е добре.

    Но може би най-важното съоръжение днес е Западноукраинската подстанция 750.
    Това е един вид гръбнак на западноукраинската електропреносна мрежа. Тя пренася енергия както в рамките на страната (от атомната електроцентрала), така и от Европа. Що се отнася до атомната електроцентрала, изваждането от строя на тази подстанция би нарушило сериозно електропреносната мрежа на целия западен регион. Ще видим какви ще бъдат по

    Коментиран от #50

    10:53 07.02.2026

  • 49 да питам

    3 16 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    Коментиран от #51

    10:59 07.02.2026

  • 50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 15 Отговор

    До коментар #48 от "Инна":

    Събрахте ли генерала?

    10:59 07.02.2026

  • 51 Блатна подлога

    2 15 Отговор

    До коментар #49 от "да питам":

    Получих призовка да ходя в Купянск да събирам руски трупове.

    11:01 07.02.2026

  • 52 Земляк

    2 18 Отговор

    До коментар #22 от "Ццц":

    Ти човече, ако в училище беше учил, а не беше двойкаджия, сега да ряботиш като ватман, щеше малко от малко да знаеш руски. Ако знаеш руски, щеше да слушаш Путин в оригинал. Този "човек", такива глупости говори, толкова е жалък, че не мога да проумея, как руснаците го търпят. Точно Путин е жалък, смешен милиционерски шут. Да не говорим, че по всичко изглежда да е педофил.

    11:02 07.02.2026

  • 53 Световните медии днес

    2 17 Отговор

    До коментар #34 от "Реалист":

    "Катастрофален срив в приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    11:02 07.02.2026

  • 54 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    3 18 Отговор
    Критично състояние на икономиката на Руската федерация! финансовата система на страната е на ръба на колапс!

    "Руската икономика е в критично състояние! Финансовата система на страната е на ръба на колапса!"
    Игор Липсиц е един от основателите на Висшето училище по икономика (ВШЭ) в Москва, той познава отлично хората, които в момента управляват финансите на Русия (като Елвира Набиулина). Това му позволява да разкодира техните ходове и да обясни кога официалната статистика е просто дезинформация. Неговите анализи показват, че Русия навлиза в период на хиперинфлация и възможен дефолт, което директно ще удари способността на Кремъл да плаща на наемници и да поддържа социалния мир. Професор Липсиц е този, който поставя финалната икономическа диагноза: „2026 ще бъде фатална за сегашния модел на Русия“.

    11:02 07.02.2026

  • 55 амакак така

    12 1 Отговор
    нали вече нямаха старлинк?

    11:02 07.02.2026

  • 56 Грис

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако някой има минимален интелект, не може да бъде копейка.

    11:03 07.02.2026

  • 57 да питам

    3 15 Отговор
    верно ли Русия разпродавала всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    11:07 07.02.2026

  • 58 Това е

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    безспорен факт.

    11:08 07.02.2026

  • 59 Карго 200

    3 18 Отговор
    За 24 часа, международният батальон на 12-та бригада „Азов“ залови 18 руски войници, докато разчистваше Золоти Колодяз, Донецка област. Изоставени в продължение на месеци в мазета, руснаците бяха толкова смаяни от чуждестранните доброволци, че си помислиха, че са били нападнати от „специалните сили на НАТО“.
    На видеото в Х вашите братушки са доста омърлушени.

    11:08 07.02.2026

  • 60 хихи

    2 16 Отговор

    До коментар #44 от "хихи":

    В Русия населението няма интернет. Кремъл имат.

    11:10 07.02.2026

  • 61 БАРС

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел Немитов":

    ЗНАЕШ ЛИ ,ЧЕ ЗЕЛИНСКИ СЕ СПОМЕНАВА В СПИСЪКА НА ЕЙНЩЕИН КАТО КРАДЕЦ И НЕ ПОЛИТИК.ЗНАЕШ ЛИ ДЕТО ГИ ОБИЧАШ ЗЕЛИНСКИ И НЕГОВИТЕ АМЕРИКАНСКИ И АНГЛИЙСКИ ПОКРОВИТЕЛИ КАКВО ИЗЛИЗА ,СЕ ФОНДАЦИЯТА НА НЕГОВАТА ЖЕНА ЕЛЕНА ЗЕЛИНСКИ Е ПРОДАВАЛА ДЕЦА ЧРЕЗ ДРУГ ЕВРЕИН ДЕЦАТА ОТИВАЛИ НА ОСТРОВА НА ЕПЩЕЙНА .ВСИЧКИ ДЕЦА ТАМ КОИТО СА ПОПАДАЛИ СА БИЛЕ ИЗНАСИЛВАНИ ИМА И БИТИ И УБИТИ.ТОВА ГО ПОКАЗАХА РАШКИТЕ НО КАДРИТЕ СА ОТ ОРИГИНАЛ ОТ АМЕРИКА.ИМА РИСУНКИ НА ИЗНАСИЛВАНЕ ПУБЛИЧНО НА ДЕЦА .ГОВОРИ СЕ ЧЕ СА ЯЛИ И ХОРА ТАМ КАКТО ПОЛЗВАЛИ ДЕЦАТА ЗА ЖЕРТВОПРЕНОШЕНИЕ.ТОВА СА СЕКТАНТИ КАКТО И ТВОЯТ ЗЕ ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ .ЗЕ НИТО ХОДИ В СИНАГОГА А РУШИ ПРАВОСЛАВИЕ О НА УКРАИНА.ИЗПРАЩА НА ФРОНТА СВЕЩЕННИЦИ ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ И ГИ ПРЕБИВАТ ОТ БОЙ.САМО ЩЕ ТИ КАЖА БЕДНАТИЕ ФАНТАЗИЯЗА ЗОЛУМИТЕ КОИТО ПРАВИ ЗЕ И НЕГОВОТО ОБКРАЖЕНИЕ.

    11:11 07.02.2026

  • 62 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "Адвоката":

    ти нали си адвоката на дявола! остана и гей да изляза))))

    11:15 07.02.2026

  • 63 Хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    А твоята родина коя е окраина ли дебилчето ми то

    11:24 07.02.2026

  • 64 az СВО Победа 80

    14 2 Отговор
    Накратко:

    1.Яко тричане на нацистите!

    2. КР "Калибър", КР Х-22/32, Х-101, хиперзвукова БР "Циркон", БПЛА "Геран" и "Гербер"

    3. Киев съобщава, че целите са били атакувани с над 40 ракети и над 400 БПЛА.

    4. Енергийни обекти в западна бивша Украйна са стансли на миш-маш, вкл. обекти, които отговарят за доставки на ел. енергия от чужбина.

    Коментиран от #69

    11:25 07.02.2026

  • 65 Амии

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    колко интелект да е събран в една котешка кратунка или и тя като арменското знаме - парче плат метър на метър и на него нарисувана уста 2 на 2 метра

    Коментиран от #67

    11:29 07.02.2026

  • 66 Карго 200

    1 8 Отговор
    Зеленски беше на такова разстояние от фронта на каквото е Путин от Герасимов - посланика на Великобритания в Киев

    11:34 07.02.2026

  • 67 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 7 Отговор

    До коментар #65 от "Амии":

    а защо БОГ ми е дарил зъби и нокти?да ви резна сънната артерия/ нищо че имам малко мозъче))))

    11:36 07.02.2026

  • 68 ....

    2 8 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Северна Корея имат режим на тока от 50 години и до сега, не са се оплаквали

    11:37 07.02.2026

  • 69 az СВО Победа 80

    10 1 Отговор

    До коментар #64 от "az СВО Победа 80":

    Целите са били:

    1. Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковска област
    2. Добротворская ТЭС в Лвовска област;
    3. Трипольская ТЭЦ в Киевска област;
    4. Подстанция 750 кВ "Киевская";
    5. Подстанция 750 кВ "Западноукраинская".

    Коментиран от #70, #71, #73

    11:39 07.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Софиянец

    7 0 Отговор
    Мааачкаааайййй!

    11:57 07.02.2026

  • 73 Стойко

    8 0 Отговор

    До коментар #69 от "az СВО Победа 80":

    Красота! Мед ми капе от сърцето при такива новини 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #76

    11:58 07.02.2026

  • 74 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    Най-обичам сутрин да отворя телеграма на Униан и да видя как Руската армия е пукала бандеровците цяла нощ 😂

    12:00 07.02.2026

  • 75 Мишел

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Карго 200":

    Украйна установи, че спирането на Старлинк не влияе на точността на руските дронове.

    12:06 07.02.2026

  • 76 Инна

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Стойко":

    Министърът на енергетиката Денис Шмихал обяви, че енергоблоковете в атомните електроцентрали „Бурщин“ и „Добротвир“ в Украйна са намалени.

    Според него капацитетът на топлоелектрическите централи „Бурщин“ и „Добротвир“ в Украйна е намален, а енергоблоковете в две атомни електроцентрали (Хмелницка и Ровно) са намалени.

    Шмихал уточни, че в отговор на ситуацията диспечерът на „Укренерго“ е поискал спешна помощ от Полша за стабилизиране на електрозахранването. Той добави, че в цялата страна са въведени 4,5-5 етапа на графици за аварийни прекъсвания.

    Специални графици за аварийни прекъсвания се въвеждат в източните и северните райони на Украйна, за да се справи с недостига на електроенергия и да се поддържа работата на електропреносната мрежа.

    12:24 07.02.2026

  • 77 Историк

    1 2 Отговор
    Руският диктатор терорист не признава нищо човешко. В древността всички войни са спирала по време на олимпийските игри, защото самите игри са символ на мира и добрите взаимоотношения между хората. Този сатрап обаче за пореден път доказа пред света,че нама нищо човешко!

    14:37 07.02.2026

  • 78 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Б Машалов":

    Не може да се говори за демокрация като рашистите са ни обявили за врагове !

    17:14 07.02.2026

  • 79 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тук мирише на фашизъм !

    17:15 07.02.2026

