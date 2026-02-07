Новини
В очакване на Рубио: Мюнхен се готви за редица протести

7 Февруари, 2026 11:15, обновена 7 Февруари, 2026 10:22 1 305 8

  • мюнхен-
  • полиция-
  • конференция-
  • сигурност

Баварската столица е домакин на конференция по сигурността

Снимка: YouTube
БТА БТА

Десетки хиляди демонстранти се очаква да се съберат в баварската столица по време на Мюнхенската конференция по сигурността следващата седмица, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Досега са регистрирани общо около 120 000 участници в организираните протести, съобщи областната администрация на Мюнхен.

Демонстрациите, свързани с ежегодната среща на световни лидери и висши служители в областта на отбраната и разузнаването, привличат по-скромни тълпи през последните години.

До вчера в Мюнхен са били подадени заяви за регистрирането на общо 21 протестни събития, които ще се проведат между сряда и неделя другата седмица. Най-голямата демонстрация се очаква на 14 февруари, събота, когато противници на управляващия режим в Иран ще се съберат на митинг. Организаторите заявиха, че за събитието са се регистрирали близо 100 000 души.

Друга демонстрация срещу провеждането на самата Мюнхенската конференция по сигурността ще се състои в центъра на града в същия ден, като се очаква около 4000 души да вземат участие в нея.

Критици осъдиха конференцията, която се провежда всеки февруари в луксозния мюнхенски хотел "Байеришер хоф" и по време на която се обсъждат най-належащите проблеми от сферата на световната сигурност, като глобално събиране на милитаристи.

Планирани са и други митинги с общо около 3000 регистрирани участници, включително антивоенни протести и един, призоваващ за "свободен избор на ваксинация".

Тазгодишната Мюнхенска конференция по сигурността ще се състои от 13 до 15 февруари и ще включва специален панел, посветен на подкрепата за Украйна. Според организаторите 65 световни лидери са потвърдили участието си. В списъка с гости има министри на външните работи и на отбраната на редица държави, сред които и държавният секретар на САЩ Марко Рубио.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    12 2 Отговор
    Наливат пари в протести- лондонсити
    Момчето на БлякнРок- Мерц
    Източна Германия е за Тръмп и Путин!

    10:24 07.02.2026

  • 2 Майна

    5 1 Отговор
    Блак Рок, от бързане да кажа Истината

    10:25 07.02.2026

  • 3 татунчо 🍌

    12 1 Отговор
    Ха-ха ! От тия протести в Мюнхен на урките няма да им стане нито по-топло , нито по-светло !

    10:26 07.02.2026

  • 4 причината

    11 3 Отговор
    На участниците в Мюнхенската конференция по сигурността трябва да се обясни, че руснаците настъпиха, за да избягнат нападението на 70-100 хиляди украинците срещу Луганск и Донецк през 2022.

    И още на Русия й беше отказана безопасност през последните през 34 г. Това е реалната причина за войната.

    10:35 07.02.2026

  • 5 Госあ

    7 0 Отговор
    крайно време е, да бъде въведен режим за пропуск на американските селяци в Европа ! А не някакъв уайт трашър като ди джей ванс или това емигрантче от латинска Америка да държат тон в Европа.

    10:57 07.02.2026

  • 6 Тръмп и аматьорите

    5 1 Отговор
    около него омръзнаха и раздразниха всички.

    Само нашите новоизлюпени тръмписти им се натягат- Борисов, Радев, Пеевски и няколко по- дребни.

    11:13 07.02.2026

  • 7 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Ако сте мъже или жени ,много искам да ни ги покажете тези 100 000 противници на режима в Иран ,а ако сте триполови ни покажете истинските протести за какво са и пред кого ,едно е сигурно няма да са против Иран ,сама щом викате ,ще се правим че ви вярваме

    11:29 07.02.2026

  • 8 Мисля

    2 1 Отговор
    Дублират Давос, просто да се видят, побъбрят, пообещаят подкрепа на Украйна. Е и ?

    12:34 07.02.2026

