Зеленски: Русия атакува енергийния сектор на Украйна с дронове и ракети

Русия е използвала над 400 безпилотни летателни апарата и е изстреляла около 40 ракети, за да атакува енергийния сектор на Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му цел на атаката са били електропреносната мрежа, съоръженията за производство на електроенергия и електроразпределителните подстанции.

„Всеки ден Русия може да избере истинската дипломация, но вместо това избира нови удари“, написа Зеленски в Ex. Той добави, че е от решаващо значение всички, които подкрепят тристранните преговори, да реагират, като подчерта, че Москва трябва да бъде лишена от възможността да използва студеното време като средство за натиск върху Украйна.