Зеленски: Русия атакува енергийния сектор на Украйна с дронове и ракети
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия атакува енергийния сектор на Украйна с дронове и ракети

7 Февруари, 2026 11:58 1 802 138

Зеленски осъжда новите удари и призовава международната общност да реагира

Зеленски: Русия атакува енергийния сектор на Украйна с дронове и ракети - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е използвала над 400 безпилотни летателни апарата и е изстреляла около 40 ракети, за да атакува енергийния сектор на Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му цел на атаката са били електропреносната мрежа, съоръженията за производство на електроенергия и електроразпределителните подстанции.

„Всеки ден Русия може да избере истинската дипломация, но вместо това избира нови удари“, написа Зеленски в Ex. Той добави, че е от решаващо значение всички, които подкрепят тристранните преговори, да реагират, като подчерта, че Москва трябва да бъде лишена от възможността да използва студеното време като средство за натиск върху Украйна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    20 79 Отговор
    пише се Чорнобил, не Чернобил
    пише се Володомир, не Владимир
    пише се Олександьр, не Александьр

    Коментиран от #12, #67, #93

    12:00 07.02.2026

  • 2 Българин.

    90 13 Отговор
    ДуАй супата Зелю! Слуга на англосаксонското племе и евреите!

    Коментиран от #123

    12:01 07.02.2026

  • 3 Майна

    81 11 Отговор
    И?
    Какво очакваш, бе юдеин?

    12:01 07.02.2026

  • 4 Байдън❗❗❗❗

    68 11 Отговор
    "Аз предложих да се бомбардира Белград! Аз предложих да изпратим американски пилоти, да разрушат всичките мостове! Аз предложих да разрушим цялата топлинна и топлопреносна инфраструктура! Аз предложих много други специфични действия! Някои от вас питат, защо се отнасям с такава омраза към Сърбия. Защо бях толкова настойчив в НЕ ПРОЯВЯВАНЕ СЪЧУВСТВИЕ КЪМ НАРОДА НА СЪРБИЯ? Защото, докато те не се вслушат в сърцето си, никога няма да могат да се излекуват от болестта, на която те са подложени. И ДОКАТО ТЕ НЕ СЕ ПОКЛОНЯТ НА ЗАПАДНИТЕ СТАНДАРТИ, БЕЗУМИЕТО ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА И ПРОДЪЛЖАВА, И ПРОДЪЛЖАВА! ЕТО ЗАЩО! ТОВА ПРАВИМ, ЗАРАДИ ТЯХНОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ."

    Коментиран от #77

    12:02 07.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    62 10 Отговор
    Пак ще ни дигнат сметките за ток.

    12:02 07.02.2026

  • 6 Майна

    59 10 Отговор
    Дават го този сатанис
    Канал за деца чрез фондация на жена му!
    Пир на сатани!

    12:02 07.02.2026

  • 7 КОЛЬО ПАРЪМА

    45 10 Отговор
    Всеки ден да има

    12:02 07.02.2026

  • 8 жик так

    63 11 Отговор
    Да бе бай Потиков , ще стоите на студено , тъмно и без вода .
    Руснаците ще ви върнат в средновековието да пикаете в гърнета и по улиците .

    12:02 07.02.2026

  • 9 С огромно съжаление

    37 9 Отговор
    трябва да напиша, че политическите решения не могат да управляват климата.

    Коментиран от #55

    12:02 07.02.2026

  • 10 Делю Хайдутин

    43 26 Отговор
    80 дрона са атакували Русия.Каквото повикало такова се обадило.

    Коментиран от #18

    12:03 07.02.2026

  • 11 Коста

    71 9 Отговор
    Що ревеш бе ?
    Сирски снощи каза че напредвате във всички направления (:

    12:03 07.02.2026

  • 12 Софиянец

    54 9 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Това на псевдо осрайнски ли е? 😂

    Я бягай от тука, с тая държава на има няма 30 години, без език, история и народ, буйхахах

    Коментиран от #115

    12:04 07.02.2026

  • 13 Тошко Тодоров

    29 10 Отговор
    Зельо ще те гепна дънките ще цепна .

    Коментиран от #31

    12:05 07.02.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    16 25 Отговор
    Глей го къв е готин, засмян.....
    Мчи той е наше момче, българче 😁👍

    Коментиран от #66, #116

    12:05 07.02.2026

  • 15 Фейк на часа

    52 10 Отговор
    Когато в България се върнат нормални хора в управлението,
    всички мисирски, разпространявали дезинформация по време на войната
    ще бъдат осъдени по 5 години затвор, като ще бъдат принуждавани
    да слушат записи от речите на Зеленски по 8 часа на ден.

    Коментиран от #26

    12:05 07.02.2026

  • 16 Хи их хи

    48 9 Отговор
    Ударени са две 750 кВ подстанции, една електроцентрала и две топлоцентрали. Украинските АЕЦ спряли малко да работят.

    12:05 07.02.2026

  • 17 да питам

    11 48 Отговор
    верно ли Русия разпродавала всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #19

    12:05 07.02.2026

  • 18 Жик так

    17 35 Отговор

    До коментар #10 от "Делю Хайдутин":

    Може да са атакували ама нищо не са постигнали .

    Коментиран от #30

    12:05 07.02.2026

  • 19 да бе брат

    32 10 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    Като за тебе вибратори на половин цена .

    12:06 07.02.2026

  • 20 рекох

    38 9 Отговор
    че днеска нема да видим дарусаното джудже от досиетата епщийн ама на, ето го и пак квичи на разложение

    12:06 07.02.2026

  • 21 Фейк на часа

    45 11 Отговор
    Забравихте да включите и другия укро фейк
    Путин и руската армия умишлено били атакували
    миналата вечер приют на кучета с дронове като убили 7 кучета.
    Не се майтапя, това е истинска новина.

    12:07 07.02.2026

  • 22 Питам:

    36 10 Отговор
    А Украйна на Зеленски с какво атакува Русия, да не би с прашки, яйца и найлонки с вода?

    Коментиран от #33

    12:07 07.02.2026

  • 23 Мнение

    8 50 Отговор
    на Стивън Фредерик Стар, американски академик, съветник на трима президенти на САЩ и експерт по развиващите се държави в Централна Азия, Кавказ, Русия и останалите развиващи се републики от бившия Съветски съюз.

    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    Коментиран от #27, #111

    12:07 07.02.2026

  • 24 БРИТАНСКИ САТАНИСТ

    32 11 Отговор
    Важно е Зеленски редовно да ни доставя окраински дечица за нашите ритуали и канибалски вечери.

    12:07 07.02.2026

  • 25 татунчо 🍌

    37 9 Отговор
    А ,бе , тая еуглена да не си е мислил , че руснаците ще ги черпят с пасти и шампанско ?! Ха-ха ! Ревът ще продължава , докато зеля не вдигне байрачето и ....так далее !

    12:07 07.02.2026

  • 26 0702

    4 23 Отговор

    До коментар #15 от "Фейк на часа":

    Радев ще ви оправи 😆

    12:08 07.02.2026

  • 27 татунчо 🍌

    10 26 Отговор

    До коментар #23 от "Мнение":

    С държави като Китай и Северна Корея на Путин други не му липсват !

    12:09 07.02.2026

  • 28 Газът…

    32 12 Отговор
    …свърши, бензинът тоже, а за нови РФ иска тройна цена, башка американците!!! Та, ЕС мълчи, Тръмп мълчи, а ти си се сополивиш по телевизията и никой не вярва вече на просяци. ПС: ЕС и кинтите свърши. ? -> ко опся?!

    12:10 07.02.2026

  • 29 наблюдател

    43 9 Отговор
    Киефф стана ЛЕДЕНОТО КРАЛСТВО ! Водопроводи замръзнали , канализация напукана , ток нема ...
    Не ми се мисли като се затопли каква миризма ще има там . Да не говорим за болестите които ще плъзнат.
    А укрите вече взеха бая да понамирисват на развалена риба .

    12:10 07.02.2026

  • 30 Ударили са

    37 10 Отговор

    До коментар #18 от "Жик так":

    Целите са били:

    1. Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковска област
    2. Добротворская ТЭС в Лвовска област;
    3. Трипольская ТЭЦ в Киевска област;
    4. Подстанция 750 кВ "Киевская";
    5. Подстанция 750 кВ "Западноукраинская".

    Коментиран от #32

    12:11 07.02.2026

  • 31 Град Козлодуй

    11 36 Отговор

    До коментар #13 от "Тошко Тодоров":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #34, #39

    12:11 07.02.2026

  • 32 мармот

    10 29 Отговор

    До коментар #30 от "Ударили са":

    това не приличат на военни цели.

    Коментиран от #35

    12:11 07.02.2026

  • 33 бе като гледам

    34 9 Отговор

    До коментар #22 от "Питам:":

    Вече с нищо не могат да атакуват .
    Броя на дезертьорите е по голям от броя на заловените по улиците .

    12:12 07.02.2026

  • 34 ха ха ха ...

    32 11 Отговор

    До коментар #31 от "Град Козлодуй":

    Ти ако видиш руски войник на живо , ще напълниш кюлотите .

    Коментиран от #36

    12:13 07.02.2026

  • 35 Коментар 4

    39 10 Отговор

    До коментар #32 от "мармот":

    прочети .
    Когато няма ток- няма производство на оръжие. Точно е военна цел. Трябваше отдавна да ги ударят

    12:14 07.02.2026

  • 36 Град Козлодуй

    11 39 Отговор

    До коментар #34 от "ха ха ха ...":

    Грешиш приятел. Виждал съм, от руски войник и чеп за зеле не става.

    Коментиран от #38, #45

    12:15 07.02.2026

  • 37 Френска болница е била евакуирана

    40 9 Отговор
    20-сантиметров снаряд от ПСВ бе открит в... задните части на мъж..
    И тия щели да воюват с Русия ??!!

    12:15 07.02.2026

  • 38 ха ха ха ...

    31 10 Отговор

    До коментар #36 от "Град Козлодуй":

    Къде бе козльо ? На картинка ли ?
    То и Хитлер така викаше ама свърши като куче .

    12:16 07.02.2026

  • 39 овч, 🐑

    25 10 Отговор

    До коментар #31 от "Град Козлодуй":

    За 4 години само едно и също драскаш - гънката ти само толкова ли може ?! Дефицитите си казват думата винаги !

    12:16 07.02.2026

  • 40 Бай Ставри

    26 9 Отговор
    Немци, френци, англичани

    наши са враждебници,

    дружни с нашите тирани,

    с нашите изедници.



    Спекуланти са омразни —

    интерес им покажи,

    че да виж дела проказни

    и чифутски в тях лъжи.

    12:16 07.02.2026

  • 41 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ

    30 9 Отговор
    Че на вечерите на англосаксонския елит се е сервирало човешко месо.

    12:17 07.02.2026

  • 42 Сър Артър Харис

    21 12 Отговор
    Това е необходимо, но не е достатъчно. Ракетите трябва да са със "спец заряд", т.е. с атомни бойни глави. Електроцентралите в такъв случай ще бъдат напълно и безвъзвратно унищожени, а не частично повредени.

    12:17 07.02.2026

  • 43 Боа

    27 10 Отговор
    Зе прави вид,че не се се сещал за Това.
    Никак не му минавала през акъл,че отказвайки "мир"през 2022 година по съвета на Борис Джонсон,той ще доживее до днешните проблеми.
    Впрочем,проблемите ще задълбачат,-и то твърдо много,за да Може той да ни преодолее.Хунта ще падне до дъно.

    Коментиран от #52

    12:18 07.02.2026

  • 44 Българин

    2 37 Отговор
    Продължавайте да им избивате генералите!

    Коментиран от #48, #54

    12:18 07.02.2026

  • 45 село мое , 🐮

    20 9 Отговор

    До коментар #36 от "Град Козлодуй":

    В Козлодуй къде си ги виждал , като там си имате само ,,палестинци ,, и такива като теб ?!

    12:18 07.02.2026

  • 46 а бе..

    27 9 Отговор
    Тоо старлинк нали не работеше за масква,а зеленио мухал днеска циври със слъзи и тцивки че кремля го батисва и ноде,без да сака-къде кво докачи у кieвската хунта

    12:18 07.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 минувачът 🌟

    24 9 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Докато ги избият , няма да я има уркията !

    Коментиран от #58

    12:19 07.02.2026

  • 49 ГАРГАМЕЛ

    21 10 Отговор
    ИСТЕРИЦИТЕ. ЗЪРНАТ ЛИ "БЕЛИЯ ЛЕБЕД" НЯКЪДЕ ГОРЕ И ПАНИКА.

    12:19 07.02.2026

  • 50 Мишел

    14 29 Отговор
    "Русия отново забрани напълно износа на бензин от страната, притеснена от недостига в страната. От началото на годината, цената на бензина в Русия е скочила с 20%. Голям брой руски рафинерии са унищожени или неработещи, заради украинските удари на руски територии. Руските петролни компании изпитват проблеми и недостиг на средства за ремонта на петролните рафинерии, заяви министърът на енергетиката Сергей Цивилев."

    Коментиран от #70, #127

    12:20 07.02.2026

  • 51 НЯМА ДА ИМА МИР

    26 10 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    12:20 07.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Справедлив

    20 9 Отговор
    Зеленият жид да си ходи в чиф@тарника

    12:21 07.02.2026

  • 54 проскубан 🐀,

    15 10 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Знаеш ли какво е утопия ?

    12:21 07.02.2026

  • 55 Механик

    12 21 Отговор

    До коментар #9 от "С огромно съжаление":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #59, #63

    12:21 07.02.2026

  • 56 хихи

    24 9 Отговор
    Не може да бъде!? Мъск спря интернета пък ракети нямат и дроновете са с въглища...

    12:21 07.02.2026

  • 57 Истинската дипломация

    21 9 Отговор
    предшества войните, а не ги следва.Към момента нито една медия не е съобщавала за договорено примирие между воюващите страни.

    12:22 07.02.2026

  • 58 Да де

    12 19 Отговор

    До коментар #48 от "минувачът 🌟":

    Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    Коментиран от #61, #62

    12:22 07.02.2026

  • 59 овч, 🐑

    10 12 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Ти си излъган по рождение , недей да се жалваш ! Сърди се на създателите си !

    12:23 07.02.2026

  • 60 Копейки

    12 16 Отговор
    Не викайте за вражеска държава Рашка, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея.

    Коментиран от #64

    12:23 07.02.2026

  • 61 СКОРО

    12 13 Отговор

    До коментар #58 от "Да де":

    Лично ти ще я възстановяваш с доброволен труд.

    12:24 07.02.2026

  • 62 минувачът 🌟

    14 11 Отговор

    До коментар #58 от "Да де":

    Не измествай темата , щраус ! Мочата и лева са там , където ти е гънката мозъчна на теб !

    12:25 07.02.2026

  • 63 Това какво общо има с

    8 10 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    коментар 9?

    12:25 07.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 да питам

    9 21 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    12:27 07.02.2026

  • 66 татунчо 🍌

    6 15 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж , да не си минал на ,,другия,, бряг , че му се кефиш на тоя ?!

    12:29 07.02.2026

  • 67 История в документи

    12 24 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Историческото име на Русия е „Московия“, името „Рус“ от 880г. принадлежи на Киевска Рус –днешна Украйна.
    „Московия“ се използва на историческите карти до 1721г.-Петър I провъзгласява Московското царство за „Руска империя“.
    Москва си присвоява не само историческото наследство на Киевска Рус, но и се опитва да узакони земите на украинците.
    С отделянето си от Киев руската културна традиция губи своите корени. Затова Русия толкова държи на лъжата, че Украйна принадлежи на Русия.
    Хилядолетна Рус е държавата на предците на украинския народ, а не на московииския. Тя е свързана с историята на Московия само с директивите на Петър I, Екатерина II, Сталин и разни "историци", които са служили в полза на Кремъл.
    Твърденията им, че Украйна никога не е съществувала е нелепо и дълбоко лъжливо защото името "Украйна"(Ukraina) се появява документирано още през 1639 г.
    То е използвано от френския военен инженер и картограф Гийом Левасьор дьо Боплан на обща карта от 1648г. На същата тази карта местоположението на Московия е отбелязано в горния десен ъгъл - Moscovia Pars
    Има и други карти, документи, бележки на историци и пътешественици от онова време. Кремъл отхвърля тези исторически факти и целенасочено повтаря изгодното за него твърдение, че Украйна не е съществувала преди 20 век.
    Документите и историческата правда повече от ясно доказват, че Московия е наследник на разпадналата се “Златна Орда” - държавата на монголите, наследници на Чингиз Хан.

    Коментиран от #75, #80, #90

    12:29 07.02.2026

  • 68 Пенсионер

    12 23 Отговор
    Никога не съм срещал по-отвратителни типове и "специалисти" в лизане на ботуши, подметки, Zaдни части и всичко, каквото може да се сетите, от българският русофил !
    Бил съм в целия соцлагер - никъде нямаше такова чудо на пречупен гръбнак пред чужд владетел!
    Излишно е да казвам, че сте нелечими ypoди!
    А за десерт, за да ви е сладък поста ми, ще пожелая на вашата матушка да ври в ада от огън и жупел - от Тихия океан, до Невския залив! Тя не само го заслужи, но и ще го предизвика сама!

    Коментиран от #72, #74, #76, #107

    12:31 07.02.2026

  • 69 ТРЕТАТА СВЕТОВНА ЩЕ БЪДЕ СВЕЩЕНА ВОЙНА

    20 9 Отговор
    Ще бъдат заличени всички антихристи, фашисти, нацисти, садисти, педофили, канибали, извратеняци,кръвопийци и другите тям подобни.

    12:33 07.02.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 14 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    А линк може ли? Хахахха

    12:35 07.02.2026

  • 71 Абре

    19 10 Отговор
    Зельо ти се радвадвай че е със дронове,аз ако съм ще ви изгоря със лазерно оръжие което разполага Русия.Путин много ви жали но докога ли.

    Коментиран от #73

    12:35 07.02.2026

  • 72 ха-ха

    10 15 Отговор

    До коментар #68 от "Пенсионер":

    Гладният пенсионер , много си нервен , защо ли ? Да не би пенсийката да не ти стига за ракийца , или джумерките не си ги направил по вкуса ти ? Ха-ха !

    12:35 07.02.2026

  • 73 татунчо 🍌

    7 14 Отговор

    До коментар #71 от "Абре":

    Няма да е за дълго ...

    12:36 07.02.2026

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 13 Отговор

    До коментар #68 от "Пенсионер":

    Шо бе, българските еврофили не сте ли същите?
    Гълтате ли гълтате...

    12:37 07.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 С кого си се срещал

    10 9 Отговор

    До коментар #68 от "Пенсионер":

    само ти си знаеш, но такава абсурдна пропаганда и по тошизъм не е имало.

    12:38 07.02.2026

  • 77 петро порошенко

    23 6 Отговор

    До коментар #4 от "Байдън❗❗❗❗":

    Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата.

    Кармата се оказа изключително гадна и злопаметна kyчka!
    Мдааа...

    12:40 07.02.2026

  • 78 а на теб приятно прекарване

    9 21 Отговор

    До коментар #64 от "ТУПУНГЕР":

    В Северна Корея

    1. Музиката е забранена
    2. На изборите кандидата е един
    3. Храната не достига
    4. Режим на тока всеки ден
    5. Публична екзекуция
    6. Еднакво облекло за всички
    7. Еднакви прически за всички
    8. Забрана за религия
    9. Забрана за дънки
    10. Забрана за интернет
    11. Няма телевизия, освен 2 държавни канала
    12. Наложена присъда на член от семейството се прилага за три поколения
    13. Няма барове, забавления, дискотеки
    14. Пътувания в чужбина са забранени.
    15. Във всеки дом задължително трябва да има потрет на Ким Чен.

    Коментиран от #96, #98, #102

    12:41 07.02.2026

  • 79 Сериозно?

    6 8 Отговор
    Не може да бъде!

    12:42 07.02.2026

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 6 Отговор

    До коментар #67 от "История в документи":

    Това как во е пишело по европейските карти вообще не е важно. Да, до Пётр 1 Русия на истина не е била империя. А украинците на истина са руснаци, това доказваш.

    12:43 07.02.2026

  • 81 Българин 681

    22 7 Отговор
    „Всеки ден Русия може да избере истинската дипломация, но вместо това избира нови удари“, написа Зеленски в Ex.
    Русия бе избрала и се опитваше всячески да реши нещата без бой, т.е. по дипломатичен път и тези опити започнаха още през 2014-та, но уви приключиха чак през март 2022-ра в Истанбул неуспешно, с любезното "съдействие" на Бoркaтa Джoнcън.
    "Като не щеш мира, на ти секира" и "Каквото си надробиш, това ще сърбаш" - стари български поговорки......

    Коментиран от #84

    12:45 07.02.2026

  • 82 Българин

    5 16 Отговор
    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #87

    12:49 07.02.2026

  • 83 az СВО Победа 80

    20 4 Отговор
    Ударът е засегнал най-голямата електрическа подстанция в Европа - подстанцията „Западноукраинска“ с мощност от 750 kВ в Лвовска област. Тя отговаря за електроснабдяването на западните региони на Украйна, комбинирайки производството от атомните електроцентрали „Хмелницка“ и „Ровно“ с балансиране от ТЕЦ „Бурщин“ и до известна степен от ТЕЦ „Добротвир“.
    Тя отговаря също така и за получаването на електроенергия от внос и помощ от аварийно-диспечерските служби от ЕС.

    Коментиран от #85, #86

    12:49 07.02.2026

  • 84 Христо

    4 15 Отговор

    До коментар #81 от "Българин 681":

    Руската пропаганда е само за глупаците.

    Коментиран от #100, #101

    12:50 07.02.2026

  • 85 Блатна подлога

    5 13 Отговор

    До коментар #83 от "az СВО Победа 80":

    Нас ни пращат призовки да ходим да събираме руски трупове в Купянск.

    12:52 07.02.2026

  • 86 Руската пропаганда

    3 13 Отговор

    До коментар #83 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #89

    12:52 07.02.2026

  • 87 Урсул фон дер Бандер

    15 3 Отговор

    До коментар #82 от "Българин":

    Руснаци са загивали, днес да не си "българин" с фес...Пройчо

    12:54 07.02.2026

  • 88 Д,мин

    11 4 Отговор
    "Историческото име на Русия е „Московия“, така е наричано Московското княжество в Полша! Оттам е проникнали в западна Европа, няма руска карта, на която да пише Московия! Има един българин, митрополит Кирил, бил е такъв и на украинската и на московската църква. В негов ръкопис запазен и до днес той се титолува-"митрополит Киевски, Литовски и на цяла Рус (Московски)". Има негови грамоти, надписи по църкви в негово име-църквата "Св. Седмочислиници", негови произведения-"Най-значителното произведение на Киприан е Пространното житие на митрополит Св. Петър Волынянин (Ратенский) – Киевски и Галицки митрополит (1308-1321) и първият Московски и на цяла Русия (1321-1326). То е написано в знак на благодарност към светеца". Намери, чети и виж как се титолува той!

    Коментиран от #94

    12:54 07.02.2026

  • 89 Евроасматик с нервен тик

    11 3 Отговор

    До коментар #86 от "Руската пропаганда":

    Теб те е уцелила между очите

    12:54 07.02.2026

  • 90 историк

    6 4 Отговор

    До коментар #67 от "История в документи":

    явнно си ман голи но НИЩО НЕ ЗНАЕШ ПО ИСТОРИЯТА НА РУСИЯ - НО ИМАШ ДЪЛГА ШИЯ И ТРУДНО ТИ СТИГА ДО МОЗЪКА

    12:55 07.02.2026

  • 91 Хе хе

    17 3 Отговор
    Какво друго очаква? Много ясно, че ще атакуеа, войната не е приключила. Даже това е твърде малко, много ги жали, трябва повече.

    Коментиран от #95

    12:55 07.02.2026

  • 92 Механик

    5 11 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    12:55 07.02.2026

  • 93 БАРС

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    АБЕ КАКВО СИ ТРЪГНАЛ ДА ПОПРАВЯШ КОЙ КАК Е НАПИСАЛ.СЛЕД КАТО ПОПРАВЯШ ЗНАЧИ СИ РАЗБРАЛ КАКВО Е НАПИСАЛ ЧОВЕКА ДА НЕ СМЕ В ЧАС ПО ЛИТЕРАТУРА ИЛИ ГРАМАТИКА.НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ ГЛУПОСТИ.

    12:56 07.02.2026

  • 94 Д,мин

    7 2 Отговор

    До коментар #88 от "Д,мин":

    Поправка-Кирил да се чете Киприан (виновен е автоматичния коректор). Допълнение от рода Цамблак!

    12:56 07.02.2026

  • 95 Руснак без крак

    4 12 Отговор

    До коментар #91 от "Хе хе":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    12:57 07.02.2026

  • 96 Баце,

    22 2 Отговор

    До коментар #78 от "а на теб приятно прекарване":

    Като повдигаш темата...
    В Северна Корея не съм бил, може и да е както твърдите ти и твоя пръв приятел телевизора. Но ако искаш да видиш как се живее в ада на земята иди в Южна Корея. Но не на екскурзия, а да поживееш няколко месеца прехранвайки се самостоятелно. Още на втория месец ще ти се изясни защо делят с Япония първото място по брой самоубийства спрямо населението. Нищо, че си имат всичко което според теб и телевизора е забранено в Северна Корея.

    Коментиран от #108

    12:59 07.02.2026

  • 97 Хи хи

    15 2 Отговор
    мининкий зеля лъже - Русия свърши ракетите 2022-ра, а за дронове няма технологиите !!

    13:04 07.02.2026

  • 98 Вчера

    9 3 Отговор

    До коментар #78 от "а на теб приятно прекарване":

    ли се завърна оттам та си толкова добре осведомен. Кажи тогава що всички се по сират от страх че са много въоръжени, че правят ракети и са много опасни или всичко е пропаганда - избирай или едното или другото.

    13:12 07.02.2026

  • 99 Механик

    13 2 Отговор
    Това не е вярно.
    Русия няма ракети още от 23-та година, когато свършиха чиповете от украинските перални.
    Русия е изостанала и не може да произвежда дронове и за това купува от Иран. Но Иран нямат капацитет да произвеждат повече от половин дрон на 2 месеца.
    Вероятно това са били лопати и бъгита.

    13:15 07.02.2026

  • 100 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Христо":

    Така е.Вие глупаците сте целта на руската пропаганда.Обаче,човек като поумнее и става русофил. За това вас глупаците руската пропаганда се мъчи да ви образова, но вие сте неспасяеми

    Коментиран от #125

    13:19 07.02.2026

  • 101 Димо

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "Христо":

    Ицка разбрах че бил виртуоз с езика ,доктора каза че имало много налепи -сиренье по гемчето ,мойш ли ги остърга набързо за 2-3минути ?Наготвил съм ти 10 €врака при успех .

    13:23 07.02.2026

  • 102 Прудльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "а на теб приятно прекарване":

    Тихоо !Тихо не си компетентен и само спам ръсиш и те се отнема микрофоня 🎤.Когато се поправиш ще ти бъде подаден отново в ръце .

    13:27 07.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Теслатъ

    3 1 Отговор
    Откъдето и да го погледнеш си е 101% Моше!

    13:29 07.02.2026

  • 105 Михаил

    5 1 Отговор
    мале на тая снимка бая е бръкнал в кацара с мед

    13:29 07.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Тачо Пармака

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "Пенсионер":

    Това че си Пенсионер не пречи да тиго от перрем в г300 за последно ,да се наслдиш на живота ,после само червеи ще те посещават .

    13:30 07.02.2026

  • 108 Фейк на часа

    9 1 Отговор

    До коментар #96 от "Баце,":

    Ти си един от малкото мислещи хора, които пишат по сайтовете.
    Напълно съм съгласен за живота в Ю.Корея.
    Даже не искам да започвам темата, за захаросаното представяне
    на живота в Япония още от времето на соца у нас.
    Макар, Живков да беше започнал икономически реформи по японски модел
    тогава и ако имаше повече време и ресурси България щеше да бъде на друго ниво.
    Ние имаме коренно грешна представа за японците по отношение на корупция, а също колко добрички и честни били като хора.

    13:31 07.02.2026

  • 109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Един -два орешника по колата на тоя килеши ще се оправят украинските говедца

    Коментиран от #126

    13:31 07.02.2026

  • 110 „Дмитрий Медведев заяви,

    3 1 Отговор
    че Русия трябва да приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС на 4 февруари той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, ефективни икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😆

    Коментиран от #113, #114

    13:36 07.02.2026

  • 111 АнтроПолог

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мнение":

    Стивън Фредерик Стар да си гледа дррр Тиа оа ...кннннн ...3 и да не се грижи за руснаците ,историята на страната им е поне 3 пъти по дълга от тази на Джууунайтид Снейкс ъв ИзраХеллл !

    13:38 07.02.2026

  • 112 Мунчо мотиката

    2 2 Отговор
    Русия готвела лятна офанзива, а то сега е зима! До лятото трябва да мисли не за офанзива, а за контраофанзива, че обстановката е много зле за башибoзука! И Джуна нема им помогне! И коментарите на стинките нема им помогнат!

    13:42 07.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Q -Ресс Tиaа

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "„Дмитрий Медведев заяви,":

    Коте 👄 никакъв модел не трябва да прилаш ,нито да обикаляш по кофите ,нито да троллиш 16/7 тук за жълти стотинки ,лапуркаш го енерррргично между 2 -3 минути и те кича 10 €врака .Кое не ти хареса ,муцка 👅 ?

    13:46 07.02.2026

  • 115 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Софиянец":

    Украйна е член на ООН от 1945г.Чети и след това пиши !

    Коментиран от #118

    13:49 07.02.2026

  • 116 Лука

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Малей срам голям срам,някой пише щуротии !

    13:52 07.02.2026

  • 117 Обективни истини

    2 0 Отговор
    М.ръсно д.олни г.адно д.жудже грачещо.
    Дано пу к не- ш скоро, изтрепа си народа заради пустия мунинат

    14:16 07.02.2026

  • 118 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #115 от "Лука":

    От 1945 г. Украйна е член на ООН,но в състава на СССР с цел допълнителен глас при гласуване на решения.Това се потвърждава от факта,че за нейните международно признати граници се пише едва през 1991 г.

    14:21 07.02.2026

  • 119 Факт

    4 0 Отговор
    Навсякъде в телеграм руснаците критикуват Путин, че пипа меко в Украйна и излишно помпа егото на Тръмп, когато краварите превзеха танкера при наличието на руска подводница и два кораба до него, Путин пак отстъпи, факт е, че за 4 години няма нито една истинска атака в Украйна с изтребители и бомбардировачи, така че това с атаката по енергийните им мощности не е толкова сериозно, особено когато украинците твърдят, че са свалили почти всички дронове и за 4 години са загубили само 50 к войска, браво, има един завод за дронове в Киев не знам защо не го удрят казва се Fire Point досега да съм го сринал още повече че е датски

    Коментиран от #120

    14:21 07.02.2026

  • 120 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #119 от "Факт":

    Нека пробва с изтребители.ппсше русия няма да има такива.телеграм и всичко руски канали се следят и няма как руснаците да изразят мнение.всеки срещу войната го грози насилие и затвор.тези мантри да удари русия с някакво чудодейно оръжие не ти ли омръзнаха?нима мислиш че путин има нещо дето не използва и се оставя да му избиват армията само щото си има работа?

    14:49 07.02.2026

  • 121 илиев

    4 0 Отговор
    крайно време е вече Путин на свали къдифените ръкавици и да приключи със тези укронацисти натюфци кравари и останалата пасмина

    Коментиран от #124

    15:01 07.02.2026

  • 122 Отврат

    5 0 Отговор
    Та колко пъти Трънп ти каза че уговорката беше само за една седмица и Путин я спази. Ти искаш да мине зимата ли, Европа и САЩ да те напълнят с оръжия ли. Клоуне дрогата ти е изпила ума, ако изобщо си имал такъв, щом се продаде на Байдън. Дяволско изчадие си и мира няма да имаш, даже и отидеш горе, където прати стотици хиляди деца на Украйна.

    15:59 07.02.2026

  • 123 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин.":

    Зеленсси е герой,защитава родината си! Копейките нямат родина и не знаят за какво става дума .

    Коментиран от #128

    17:29 07.02.2026

  • 124 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "илиев":

    Рашист или копейка си ? Подкрепяш враговете ни !

    17:32 07.02.2026

  • 125 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Русия е на ченгис хан !

    17:33 07.02.2026

  • 126 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #109 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Рашистите това си знаете,като няма аргументи ,ще плашите гаргите !

    17:37 07.02.2026

  • 127 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    мишле..............НЕ СА...ТИ ПРОМИЛИ...МОЗЪКА...ЗАЩОТО..ГО НЯМАШ

    18:28 07.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 ганев

    1 0 Отговор
    НАЙ ГОЛЕМИЯТ ВРАГ НА ..БЪЛГАРИЯ ....Е

    18:39 07.02.2026

  • 131 ганев

    1 0 Отговор
    АНГЛОСАКСОНЦИТЕ

    18:41 07.02.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 ганев

    1 0 Отговор
    КОЙ БОМБАНДИРА....СОФИЯ

    18:46 07.02.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 0 Отговор
    ХАЙДЕ БЕ ФАКТИ....КАЖИ ИСТИНАТА...ИРАНЦИ АМЕРИКАНЦИ...РУСНАЦИ

    18:49 07.02.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 0 Отговор
    ХАЙДЕ БЕ ФАКТИ....КОЙ...КОЙ

    18:52 07.02.2026

