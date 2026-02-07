Зеленски: Русия атакува енергийния сектор на Украйна с дронове и ракети

Русия е използвала над 400 безпилотни летателни апарата и е изстреляла около 40 ракети, за да атакува енергийния сектор на Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По думите му цел на атаката са били електропреносната мрежа, съоръженията за производство на електроенергия и електроразпределителните подстанции.
„Всеки ден Русия може да избере истинската дипломация, но вместо това избира нови удари“, написа Зеленски в Ex. Той добави, че е от решаващо значение всички, които подкрепят тристранните преговори, да реагират, като подчерта, че Москва трябва да бъде лишена от възможността да използва студеното време като средство за натиск върху Украйна.
1 1488
пише се Володомир, не Владимир
пише се Олександьр, не Александьр
Коментиран от #12, #67, #93
12:00 07.02.2026
2 Българин.
Коментиран от #123
12:01 07.02.2026
3 Майна
Какво очакваш, бе юдеин?
12:01 07.02.2026
4 Байдън❗❗❗❗
Коментиран от #77
12:02 07.02.2026
5 Последния Софиянец
12:02 07.02.2026
6 Майна
Канал за деца чрез фондация на жена му!
Пир на сатани!
12:02 07.02.2026
7 КОЛЬО ПАРЪМА
12:02 07.02.2026
8 жик так
Руснаците ще ви върнат в средновековието да пикаете в гърнета и по улиците .
12:02 07.02.2026
9 С огромно съжаление
Коментиран от #55
12:02 07.02.2026
10 Делю Хайдутин
Коментиран от #18
12:03 07.02.2026
11 Коста
Сирски снощи каза че напредвате във всички направления (:
12:03 07.02.2026
12 Софиянец
До коментар #1 от "1488":Това на псевдо осрайнски ли е? 😂
Я бягай от тука, с тая държава на има няма 30 години, без език, история и народ, буйхахах
Коментиран от #115
12:04 07.02.2026
13 Тошко Тодоров
Коментиран от #31
12:05 07.02.2026
Мчи той е наше момче, българче 😁👍
Коментиран от #66, #116
12:05 07.02.2026
15 Фейк на часа
ще бъдат осъдени по 5 години затвор, като ще бъдат принуждавани
да слушат записи от речите на Зеленски по 8 часа на ден.
Коментиран от #26
12:05 07.02.2026
16 Хи их хи
12:05 07.02.2026
17 да питам
Коментиран от #19
12:05 07.02.2026
18 Жик так
До коментар #10 от "Делю Хайдутин":Може да са атакували ама нищо не са постигнали .
12:05 07.02.2026
19 да бе брат
До коментар #17 от "да питам":Като за тебе вибратори на половин цена .
12:06 07.02.2026
20 рекох
12:06 07.02.2026
21 Фейк на часа
Путин и руската армия умишлено били атакували
миналата вечер приют на кучета с дронове като убили 7 кучета.
Не се майтапя, това е истинска новина.
22 Питам:
Коментиран от #33
12:07 07.02.2026
23 Мнение
"Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."
Коментиран от #27, #111
12:07 07.02.2026
24 БРИТАНСКИ САТАНИСТ
12:07 07.02.2026
25 татунчо 🍌
12:07 07.02.2026
26 0702
До коментар #15 от "Фейк на часа":Радев ще ви оправи 😆
12:08 07.02.2026
27 татунчо 🍌
До коментар #23 от "Мнение":С държави като Китай и Северна Корея на Путин други не му липсват !
12:09 07.02.2026
28 Газът…
12:10 07.02.2026
29 наблюдател
Не ми се мисли като се затопли каква миризма ще има там . Да не говорим за болестите които ще плъзнат.
А укрите вече взеха бая да понамирисват на развалена риба .
12:10 07.02.2026
30 Ударили са
До коментар #18 от "Жик так":Целите са били:
1. Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковска област
2. Добротворская ТЭС в Лвовска област;
4. Подстанция 750 кВ "Киевская";
5. Подстанция 750 кВ "Западноукраинская".
12:11 07.02.2026
31 Град Козлодуй
До коментар #13 от "Тошко Тодоров":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #34, #39
12:11 07.02.2026
32 мармот
Коментиран от #35
12:11 07.02.2026
33 бе като гледам
До коментар #22 от "Питам:":Вече с нищо не могат да атакуват .
Броя на дезертьорите е по голям от броя на заловените по улиците .
12:12 07.02.2026
34 ха ха ха ...
До коментар #31 от "Град Козлодуй":Ти ако видиш руски войник на живо , ще напълниш кюлотите .
Коментиран от #36
12:13 07.02.2026
35 Коментар 4
До коментар #32 от "мармот":прочети .
Когато няма ток- няма производство на оръжие. Точно е военна цел. Трябваше отдавна да ги ударят
12:14 07.02.2026
Коментиран от #38, #45
12:15 07.02.2026
12:15 07.02.2026
До коментар #36 от "Град Козлодуй":Къде бе козльо ? На картинка ли ?
12:16 07.02.2026
39 овч, 🐑
До коментар #31 от "Град Козлодуй":За 4 години само едно и също драскаш - гънката ти само толкова ли може ?! Дефицитите си казват думата винаги !
12:16 07.02.2026
40 Бай Ставри
наши са враждебници,
дружни с нашите тирани,
с нашите изедници.
Спекуланти са омразни —
интерес им покажи,
че да виж дела проказни
и чифутски в тях лъжи.
12:16 07.02.2026
41 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ
12:17 07.02.2026
42 Сър Артър Харис
12:17 07.02.2026
43 Боа
Никак не му минавала през акъл,че отказвайки "мир"през 2022 година по съвета на Борис Джонсон,той ще доживее до днешните проблеми.
Впрочем,проблемите ще задълбачат,-и то твърдо много,за да Може той да ни преодолее.Хунта ще падне до дъно.
Коментиран от #52
12:18 07.02.2026
44 Българин
Коментиран от #48, #54
12:18 07.02.2026
45 село мое , 🐮
До коментар #36 от "Град Козлодуй":В Козлодуй къде си ги виждал , като там си имате само ,,палестинци ,, и такива като теб ?!
12:18 07.02.2026
46 а бе..
12:18 07.02.2026
48 минувачът 🌟
До коментар #44 от "Българин":Докато ги избият , няма да я има уркията !
Коментиран от #58
12:19 07.02.2026
49 ГАРГАМЕЛ
12:19 07.02.2026
50 Мишел
Коментиран от #70, #127
12:20 07.02.2026
51 НЯМА ДА ИМА МИР
12:20 07.02.2026
53 Справедлив
12:21 07.02.2026
54 проскубан 🐀,
До коментар #44 от "Българин":Знаеш ли какво е утопия ?
12:21 07.02.2026
55 Механик
До коментар #9 от "С огромно съжаление":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #59, #63
12:21 07.02.2026
56 хихи
12:21 07.02.2026
57 Истинската дипломация
12:22 07.02.2026
58 Да де
До коментар #48 от "минувачът 🌟":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
Коментиран от #61, #62
12:22 07.02.2026
59 овч, 🐑
До коментар #55 от "Механик":Ти си излъган по рождение , недей да се жалваш ! Сърди се на създателите си !
12:23 07.02.2026
60 Копейки
Коментиран от #64
12:23 07.02.2026
61 СКОРО
До коментар #58 от "Да де":Лично ти ще я възстановяваш с доброволен труд.
12:24 07.02.2026
62 минувачът 🌟
До коментар #58 от "Да де":Не измествай темата , щраус ! Мочата и лева са там , където ти е гънката мозъчна на теб !
12:25 07.02.2026
63 Това какво общо има с
До коментар #55 от "Механик":коментар 9?
12:25 07.02.2026
65 да питам
12:27 07.02.2026
66 татунчо 🍌
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":Джудж , да не си минал на ,,другия,, бряг , че му се кефиш на тоя ?!
12:29 07.02.2026
67 История в документи
До коментар #1 от "1488":Историческото име на Русия е „Московия“, името „Рус“ от 880г. принадлежи на Киевска Рус –днешна Украйна.
„Московия“ се използва на историческите карти до 1721г.-Петър I провъзгласява Московското царство за „Руска империя“.
Москва си присвоява не само историческото наследство на Киевска Рус, но и се опитва да узакони земите на украинците.
С отделянето си от Киев руската културна традиция губи своите корени. Затова Русия толкова държи на лъжата, че Украйна принадлежи на Русия.
Хилядолетна Рус е държавата на предците на украинския народ, а не на московииския. Тя е свързана с историята на Московия само с директивите на Петър I, Екатерина II, Сталин и разни "историци", които са служили в полза на Кремъл.
Твърденията им, че Украйна никога не е съществувала е нелепо и дълбоко лъжливо защото името "Украйна"(Ukraina) се появява документирано още през 1639 г.
То е използвано от френския военен инженер и картограф Гийом Левасьор дьо Боплан на обща карта от 1648г. На същата тази карта местоположението на Московия е отбелязано в горния десен ъгъл - Moscovia Pars
Има и други карти, документи, бележки на историци и пътешественици от онова време. Кремъл отхвърля тези исторически факти и целенасочено повтаря изгодното за него твърдение, че Украйна не е съществувала преди 20 век.
Документите и историческата правда повече от ясно доказват, че Московия е наследник на разпадналата се “Златна Орда” - държавата на монголите, наследници на Чингиз Хан.
Коментиран от #75, #80, #90
12:29 07.02.2026
68 Пенсионер
Бил съм в целия соцлагер - никъде нямаше такова чудо на пречупен гръбнак пред чужд владетел!
Излишно е да казвам, че сте нелечими ypoди!
А за десерт, за да ви е сладък поста ми, ще пожелая на вашата матушка да ври в ада от огън и жупел - от Тихия океан, до Невския залив! Тя не само го заслужи, но и ще го предизвика сама!
Коментиран от #72, #74, #76, #107
12:31 07.02.2026
69 ТРЕТАТА СВЕТОВНА ЩЕ БЪДЕ СВЕЩЕНА ВОЙНА
12:33 07.02.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #50 от "Мишел":А линк може ли? Хахахха
12:35 07.02.2026
71 Абре
Коментиран от #73
12:35 07.02.2026
72 ха-ха
До коментар #68 от "Пенсионер":Гладният пенсионер , много си нервен , защо ли ? Да не би пенсийката да не ти стига за ракийца , или джумерките не си ги направил по вкуса ти ? Ха-ха !
12:35 07.02.2026
73 татунчо 🍌
До коментар #71 от "Абре":Няма да е за дълго ...
12:36 07.02.2026
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #68 от "Пенсионер":Шо бе, българските еврофили не сте ли същите?
Гълтате ли гълтате...
12:37 07.02.2026
76 С кого си се срещал
До коментар #68 от "Пенсионер":само ти си знаеш, но такава абсурдна пропаганда и по тошизъм не е имало.
12:38 07.02.2026
77 петро порошенко
До коментар #4 от "Байдън❗❗❗❗":Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата.
Кармата се оказа изключително гадна и злопаметна kyчka!
Мдааа...
12:40 07.02.2026
78 а на теб приятно прекарване
До коментар #64 от "ТУПУНГЕР":В Северна Корея
1. Музиката е забранена
2. На изборите кандидата е един
3. Храната не достига
4. Режим на тока всеки ден
5. Публична екзекуция
6. Еднакво облекло за всички
7. Еднакви прически за всички
8. Забрана за религия
9. Забрана за дънки
10. Забрана за интернет
11. Няма телевизия, освен 2 държавни канала
12. Наложена присъда на член от семейството се прилага за три поколения
13. Няма барове, забавления, дискотеки
14. Пътувания в чужбина са забранени.
15. Във всеки дом задължително трябва да има потрет на Ким Чен.
Коментиран от #96, #98, #102
12:41 07.02.2026
79 Сериозно?
12:42 07.02.2026
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #67 от "История в документи":Това как во е пишело по европейските карти вообще не е важно. Да, до Пётр 1 Русия на истина не е била империя. А украинците на истина са руснаци, това доказваш.
12:43 07.02.2026
81 Българин 681
Русия бе избрала и се опитваше всячески да реши нещата без бой, т.е. по дипломатичен път и тези опити започнаха още през 2014-та, но уви приключиха чак през март 2022-ра в Истанбул неуспешно, с любезното "съдействие" на Бoркaтa Джoнcън.
"Като не щеш мира, на ти секира" и "Каквото си надробиш, това ще сърбаш" - стари български поговорки......
Коментиран от #84
12:45 07.02.2026
82 Българин
Коментиран от #87
12:49 07.02.2026
83 az СВО Победа 80
Тя отговаря също така и за получаването на електроенергия от внос и помощ от аварийно-диспечерските служби от ЕС.
Коментиран от #85, #86
12:49 07.02.2026
84 Христо
До коментар #81 от "Българин 681":Руската пропаганда е само за глупаците.
Коментиран от #100, #101
12:50 07.02.2026
85 Блатна подлога
До коментар #83 от "az СВО Победа 80":Нас ни пращат призовки да ходим да събираме руски трупове в Купянск.
12:52 07.02.2026
86 Руската пропаганда
До коментар #83 от "az СВО Победа 80":Има за цел глупака.
Коментиран от #89
12:52 07.02.2026
87 Урсул фон дер Бандер
До коментар #82 от "Българин":Руснаци са загивали, днес да не си "българин" с фес...Пройчо
12:54 07.02.2026
88 Д,мин
Коментиран от #94
12:54 07.02.2026
89 Евроасматик с нервен тик
До коментар #86 от "Руската пропаганда":Теб те е уцелила между очите
12:54 07.02.2026
90 историк
До коментар #67 от "История в документи":явнно си ман голи но НИЩО НЕ ЗНАЕШ ПО ИСТОРИЯТА НА РУСИЯ - НО ИМАШ ДЪЛГА ШИЯ И ТРУДНО ТИ СТИГА ДО МОЗЪКА
12:55 07.02.2026
91 Хе хе
Коментиран от #95
12:55 07.02.2026
92 Механик
12:55 07.02.2026
93 БАРС
До коментар #1 от "1488":АБЕ КАКВО СИ ТРЪГНАЛ ДА ПОПРАВЯШ КОЙ КАК Е НАПИСАЛ.СЛЕД КАТО ПОПРАВЯШ ЗНАЧИ СИ РАЗБРАЛ КАКВО Е НАПИСАЛ ЧОВЕКА ДА НЕ СМЕ В ЧАС ПО ЛИТЕРАТУРА ИЛИ ГРАМАТИКА.НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ ГЛУПОСТИ.
12:56 07.02.2026
94 Д,мин
До коментар #88 от "Д,мин":Поправка-Кирил да се чете Киприан (виновен е автоматичния коректор). Допълнение от рода Цамблак!
12:56 07.02.2026
95 Руснак без крак
До коментар #91 от "Хе хе":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
12:57 07.02.2026
96 Баце,
До коментар #78 от "а на теб приятно прекарване":Като повдигаш темата...
В Северна Корея не съм бил, може и да е както твърдите ти и твоя пръв приятел телевизора. Но ако искаш да видиш как се живее в ада на земята иди в Южна Корея. Но не на екскурзия, а да поживееш няколко месеца прехранвайки се самостоятелно. Още на втория месец ще ти се изясни защо делят с Япония първото място по брой самоубийства спрямо населението. Нищо, че си имат всичко което според теб и телевизора е забранено в Северна Корея.
Коментиран от #108
12:59 07.02.2026
97 Хи хи
13:04 07.02.2026
98 Вчера
До коментар #78 от "а на теб приятно прекарване":ли се завърна оттам та си толкова добре осведомен. Кажи тогава що всички се по сират от страх че са много въоръжени, че правят ракети и са много опасни или всичко е пропаганда - избирай или едното или другото.
13:12 07.02.2026
99 Механик
Русия няма ракети още от 23-та година, когато свършиха чиповете от украинските перални.
Русия е изостанала и не може да произвежда дронове и за това купува от Иран. Но Иран нямат капацитет да произвеждат повече от половин дрон на 2 месеца.
Вероятно това са били лопати и бъгита.
13:15 07.02.2026
100 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #84 от "Христо":Така е.Вие глупаците сте целта на руската пропаганда.Обаче,човек като поумнее и става русофил. За това вас глупаците руската пропаганда се мъчи да ви образова, но вие сте неспасяеми
Коментиран от #125
13:19 07.02.2026
101 Димо
До коментар #84 от "Христо":Ицка разбрах че бил виртуоз с езика ,доктора каза че имало много налепи -сиренье по гемчето ,мойш ли ги остърга набързо за 2-3минути ?Наготвил съм ти 10 €врака при успех .
13:23 07.02.2026
102 Прудльооо
До коментар #78 от "а на теб приятно прекарване":Тихоо !Тихо не си компетентен и само спам ръсиш и те се отнема микрофоня 🎤.Когато се поправиш ще ти бъде подаден отново в ръце .
13:27 07.02.2026
104 Теслатъ
13:29 07.02.2026
105 Михаил
13:29 07.02.2026
107 Тачо Пармака
До коментар #68 от "Пенсионер":Това че си Пенсионер не пречи да тиго от перрем в г300 за последно ,да се наслдиш на живота ,после само червеи ще те посещават .
13:30 07.02.2026
108 Фейк на часа
До коментар #96 от "Баце,":Ти си един от малкото мислещи хора, които пишат по сайтовете.
Напълно съм съгласен за живота в Ю.Корея.
Даже не искам да започвам темата, за захаросаното представяне
на живота в Япония още от времето на соца у нас.
Макар, Живков да беше започнал икономически реформи по японски модел
тогава и ако имаше повече време и ресурси България щеше да бъде на друго ниво.
Ние имаме коренно грешна представа за японците по отношение на корупция, а също колко добрички и честни били като хора.
13:31 07.02.2026
109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #126
13:31 07.02.2026
110 „Дмитрий Медведев заяви,
😆
Коментиран от #113, #114
13:36 07.02.2026
111 АнтроПолог
До коментар #23 от "Мнение":Стивън Фредерик Стар да си гледа дррр Тиа оа ...кннннн ...3 и да не се грижи за руснаците ,историята на страната им е поне 3 пъти по дълга от тази на Джууунайтид Снейкс ъв ИзраХеллл !
13:38 07.02.2026
112 Мунчо мотиката
13:42 07.02.2026
114 Q -Ресс Tиaа
До коментар #110 от "„Дмитрий Медведев заяви,":Коте 👄 никакъв модел не трябва да прилаш ,нито да обикаляш по кофите ,нито да троллиш 16/7 тук за жълти стотинки ,лапуркаш го енерррргично между 2 -3 минути и те кича 10 €врака .Кое не ти хареса ,муцка 👅 ?
13:46 07.02.2026
115 Лука
До коментар #12 от "Софиянец":Украйна е член на ООН от 1945г.Чети и след това пиши !
Коментиран от #118
13:49 07.02.2026
116 Лука
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":Малей срам голям срам,някой пише щуротии !
13:52 07.02.2026
117 Обективни истини
Дано пу к не- ш скоро, изтрепа си народа заради пустия мунинат
14:16 07.02.2026
118 Така е
До коментар #115 от "Лука":От 1945 г. Украйна е член на ООН,но в състава на СССР с цел допълнителен глас при гласуване на решения.Това се потвърждава от факта,че за нейните международно признати граници се пише едва през 1991 г.
14:21 07.02.2026
119 Факт
Коментиран от #120
14:21 07.02.2026
120 стоян георгиев
До коментар #119 от "Факт":Нека пробва с изтребители.ппсше русия няма да има такива.телеграм и всичко руски канали се следят и няма как руснаците да изразят мнение.всеки срещу войната го грози насилие и затвор.тези мантри да удари русия с някакво чудодейно оръжие не ти ли омръзнаха?нима мислиш че путин има нещо дето не използва и се оставя да му избиват армията само щото си има работа?
14:49 07.02.2026
121 илиев
Коментиран от #124
15:01 07.02.2026
122 Отврат
15:59 07.02.2026
123 Лука
До коментар #2 от "Българин.":Зеленсси е герой,защитава родината си! Копейките нямат родина и не знаят за какво става дума .
Коментиран от #128
17:29 07.02.2026
124 Лука
До коментар #121 от "илиев":Рашист или копейка си ? Подкрепяш враговете ни !
17:32 07.02.2026
125 Лука
До коментар #100 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Русия е на ченгис хан !
17:33 07.02.2026
126 Лука
До коментар #109 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Рашистите това си знаете,като няма аргументи ,ще плашите гаргите !
17:37 07.02.2026
127 ганев
До коментар #50 от "Мишел":мишле..............НЕ СА...ТИ ПРОМИЛИ...МОЗЪКА...ЗАЩОТО..ГО НЯМАШ
18:28 07.02.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 ганев
18:39 07.02.2026
131 ганев
18:41 07.02.2026
134 ганев
18:46 07.02.2026
136 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
18:49 07.02.2026
138 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
18:52 07.02.2026