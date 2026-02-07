Военна активност временно затвори въздушното пространство над две летища в Полша

Въздушното пространство над летищата в Люблин и Жешов, в югоизточната част на Полша, беше временно затворено през последните часове поради „непланирана военна активност“. Това става ясно от официално известие на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), отправено към пилотите и публикувано на сайта на институцията, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.
Според съобщението двете летища са били обявени за недостъпни във връзка с военни действия, целящи гарантиране на националната сигурност. Паралелно с това платформата за проследяване на полети FlightRadar24 информира в социалната мрежа X, че ограничението е свързано с операции на самолети на НАТО в региона.
Подобна ситуация не се случва за първи път. През миналия месец летищата в Жешов и Люблин също временно преустановиха работа. Тогава полските власти заявиха, че става дума за рутинни военни дейности и подчертаха, че не е имало заплаха за въздушното пространство на страната.
1 Последния Софиянец
14:38 07.02.2026
2 руската мечка
14:41 07.02.2026
3 Звездоброец
До коментар #2 от "руската мечка":Тази мечка в близкото минало е спасила континента от нацистите ...както ще постъпи и сега .
14:45 07.02.2026
5 Никой
Нека оставим русия на свобода.
14:51 07.02.2026
6 изкукуригали от внушен страх
14:54 07.02.2026
7 Владимир Путин, президент
14:55 07.02.2026
8 Уса
15:06 07.02.2026
10 отекчен
15:12 07.02.2026
11 ляхите
15:35 07.02.2026
12 католишка пополска
лвив, Лимберг де !!!
Хи хи хи
16:08 07.02.2026
13 Митко Зъркела
До коментар #3 от "Звездоброец":Спаси континента от нацистите с подкрепата на САЩ и Великобритания. А преди това беше съюзник с нацистите. Сега за да не пративоречиш, виж снимкита Йосив Висарионович , Рузвелт и Чърчъл. А социалистите Молотов и Рибентроп през 39 та.
16:13 07.02.2026
16 веселин.
18:55 07.02.2026