Новини
Свят »
Военна активност временно затвори въздушното пространство над две летища в Полша

Военна активност временно затвори въздушното пространство над две летища в Полша

7 Февруари, 2026 14:37 1 127 16

  • полша-
  • въздушно пространство-
  • летища-
  • военна активност

FAA и FlightRadar24 съобщават за операции на НАТО в района на Люблин и Жешов

Военна активност временно затвори въздушното пространство над две летища в Полша - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въздушното пространство над летищата в Люблин и Жешов, в югоизточната част на Полша, беше временно затворено през последните часове поради „непланирана военна активност“. Това става ясно от официално известие на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), отправено към пилотите и публикувано на сайта на институцията, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Според съобщението двете летища са били обявени за недостъпни във връзка с военни действия, целящи гарантиране на националната сигурност. Паралелно с това платформата за проследяване на полети FlightRadar24 информира в социалната мрежа X, че ограничението е свързано с операции на самолети на НАТО в региона.

Подобна ситуация не се случва за първи път. През миналия месец летищата в Жешов и Люблин също временно преустановиха работа. Тогава полските власти заявиха, че става дума за рутинни военни дейности и подчертаха, че не е имало заплаха за въздушното пространство на страната.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Памперсите в Полша свършиха.

    14:38 07.02.2026

  • 2 руската мечка

    3 18 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #3, #9

    14:41 07.02.2026

  • 3 Звездоброец

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    Тази мечка в близкото минало е спасила континента от нацистите ...както ще постъпи и сега .

    Коментиран от #13

    14:45 07.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой

    7 1 Отговор
    Полша е сравнително млада държава - нека се сетим - за Русия и нейният принос - за това да сме живи при чичко Хитлер - кучелюбеца или - обичащият кучета психар.

    Нека оставим русия на свобода.

    14:51 07.02.2026

  • 6 изкукуригали от внушен страх

    10 1 Отговор
    временно затвориха въздушното пространство над две летища в Полша

    14:54 07.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    3 11 Отговор
    Имам плохое предчувствие, че довечера ме извличат с кука от бункера !!! Понятно ? 😁

    14:55 07.02.2026

  • 8 Уса

    4 1 Отговор
    Не летя през Полша да ги затварят всичките

    15:06 07.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 отекчен

    5 1 Отговор
    страхът е голям особено като си надупен към ЕССР и цоцкаш от чучура

    15:12 07.02.2026

  • 11 ляхите

    7 0 Отговор
    солидарно с укрите напълниха памперсите

    15:35 07.02.2026

  • 12 католишка пополска

    3 0 Отговор
    се надява скоро да се разшири до
    лвив, Лимберг де !!!

    Хи хи хи

    16:08 07.02.2026

  • 13 Митко Зъркела

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Звездоброец":

    Спаси континента от нацистите с подкрепата на САЩ и Великобритания. А преди това беше съюзник с нацистите. Сега за да не пративоречиш, виж снимкита Йосив Висарионович , Рузвелт и Чърчъл. А социалистите Молотов и Рибентроп през 39 та.

    16:13 07.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 веселин.

    1 1 Отговор
    Англосаксонските престъпни сви...не носят всякакво оборудване и оръжие за Украйна Путин чака да бъдат стоварени , след което натоварени и когато стигнат на фронтовата линия да бъдат унищожени -- за да може да се хвали и то с цената на хиляди жертви от страна на Русия . Путин с хленчене с усмихване и маха с ръка тези неща не се решават като искат война имай смелостта да им кажеш ще я получите - последствията не ни интересуват остава на ваша отговорност щом искате война ние сме готови - те ще се замислят това е техен проблем. Достатъчно е да има малко смелост и решителност ще им каже открито -тая война застрашава Националната Безопасност на Русия и нейното съществуване като държава ние ще бъдем принудени да отвърнем със всички военни средства с които разполагаме в това число и Ядрената си Триaда ще използваме . Ясно и точно а не да ми фъфли и да се усмихва като последният глу...пак.

    18:55 07.02.2026