Военна активност временно затвори въздушното пространство над две летища в Полша

Въздушното пространство над летищата в Люблин и Жешов, в югоизточната част на Полша, беше временно затворено през последните часове поради „непланирана военна активност“. Това става ясно от официално известие на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), отправено към пилотите и публикувано на сайта на институцията, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Според съобщението двете летища са били обявени за недостъпни във връзка с военни действия, целящи гарантиране на националната сигурност. Паралелно с това платформата за проследяване на полети FlightRadar24 информира в социалната мрежа X, че ограничението е свързано с операции на самолети на НАТО в региона.

Подобна ситуация не се случва за първи път. През миналия месец летищата в Жешов и Люблин също временно преустановиха работа. Тогава полските власти заявиха, че става дума за рутинни военни дейности и подчертаха, че не е имало заплаха за въздушното пространство на страната.