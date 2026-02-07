Испания и Португалия отново под ударите на буря „Марта“

След като едва се възстановиха от бурята „Леонардо“ по средата на седмицата, Испания и Португалия са изправени пред нова опасност от силни валежи и ветрове заради бурята „Марта“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Властите в двете държави се опасяват, че почвата, вече напоена от предишните интензивни дъждове, няма да може да поеме допълнителната вода, което може да доведе до наводнения и свлачища.

Иберийският полуостров е сред най-засегнатите от климатичните промени райони в Европа, като през последните години е подложен на по-дълги горещи вълни и по-чести, интензивни валежи, отбелязва АФП.

За днес в голяма част от Южна Испания - особено в Андалусия - и в северозападната част на страната е обявен оранжев код за „валежи“ и потенциално „силни ветрове на места“, предупреди националната метеорологична агенция „Аемет“.

Според агенцията обаче се очаква новите валежи да не достигнат интензивността на бурята „Леонардо“, която преди дни причини смъртта на двама души в Испания. Жена бе отнесена от река в Андалусия, а тялото ѝ бе открито вчера след няколкодневно издирване. Друг човек загина при пътен инцидент по време на градушка, съобщиха местните власти.