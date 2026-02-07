Испания и Португалия отново под ударите на буря „Марта“

След като едва се възстановиха от бурята „Леонардо“ по средата на седмицата, Испания и Португалия са изправени пред нова опасност от силни валежи и ветрове заради бурята „Марта“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Властите в двете държави се опасяват, че почвата, вече напоена от предишните интензивни дъждове, няма да може да поеме допълнителната вода, което може да доведе до наводнения и свлачища.
Иберийският полуостров е сред най-засегнатите от климатичните промени райони в Европа, като през последните години е подложен на по-дълги горещи вълни и по-чести, интензивни валежи, отбелязва АФП.
За днес в голяма част от Южна Испания - особено в Андалусия - и в северозападната част на страната е обявен оранжев код за „валежи“ и потенциално „силни ветрове на места“, предупреди националната метеорологична агенция „Аемет“.
Според агенцията обаче се очаква новите валежи да не достигнат интензивността на бурята „Леонардо“, която преди дни причини смъртта на двама души в Испания. Жена бе отнесена от река в Андалусия, а тялото ѝ бе открито вчера след няколкодневно издирване. Друг човек загина при пътен инцидент по време на градушка, съобщиха местните власти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #2
16:27 07.02.2026
2 Вместо да си дават парите
До коментар #1 от "Сатана Z":н 404 и да блянуват за победа над Русия, да помислят за данъкоплатците си и за своята кочина.
16:29 07.02.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #4
16:45 07.02.2026
4 ДАНКО ПИСАХ И ПРЕДИ.
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Ти си точен и умен понякога. Тук пишеш много точно. Да андалусия е полу пустиня и с тези промени в климата може и да се превърни във оазис. Бил съм там и знам от личен опит че е така. И португал е много жешка но идва подобряване. И призовавам португал еспаньол елате тук е по добре. И може малко да ни образовате. Казвам го защото при вас ми беше добре и то доста години.
18:13 07.02.2026