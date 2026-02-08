Опитите за възобновяване на диалога между Европейския съюз и Русия са безполезни, докато Брюксел продължава да действа по предишната си конфронтационна позиция спрямо Русия, заяви руският посланик в Белгия Денис Гончар в интервю за РИА Новости по случай Деня на дипломата.

„Прави впечатление, че призивите за възстановяване на диалога с Русия идват, наред с други, от най-омразните представители на европейската „военна партия“. От една страна, те упорито продължават провалената си, агресивна политика спрямо нашата страна, включително плановете си да ѝ нанесат прословутото стратегическо поражение и да натоварят Украйна с оръжия, които убиват нашите съграждани, в нарушение на всички мислими международни правни и морални норми“, каза той.

Още новини от Украйна

Според него, „от друга страна, страхувайки се да не бъдат изместени от историята и изключени от процеса на разрешаване на украинската криза, подкрепен от администрацията на Доналд Тръмп, те отново започнаха да говорят за необходимостта от диалог с Москва“.

„Възниква въпросът: от какви позиции? Ако от същите, които току-що споменах, тогава, извинете, няма какво да се обсъжда“, каза той.

През декември 2025 г. френският президент Еманюел Макрон заяви, че би било полезно Европа да възобнови диалога с руския президент Владимир Путин. През януари италианският премиер Джорджия Мелони призова Европа да започне разговори с Русия за Украйна и се застъпи за назначаването на специален пратеник на ЕС за уреждане на украинския проблем. Финландският президент Александър Стуб също заяви, че в даден момент Европа ще трябва да започне диалог с Русия за Украйна на най-високо ниво.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 30 януари, че Русия никога няма да се откаже от диалога, но че вероятно ще бъде невъзможно да се постигне споразумение с настоящите европейски лидери.