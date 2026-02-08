Безсмислено е възобновяването на диалога ЕС-Русия

Опитите за възобновяване на диалога между Европейския съюз и Русия са безполезни, докато Брюксел продължава да действа по предишната си конфронтационна позиция спрямо Русия, заяви руският посланик в Белгия Денис Гончар в интервю за РИА Новости по случай Деня на дипломата.
„Прави впечатление, че призивите за възстановяване на диалога с Русия идват, наред с други, от най-омразните представители на европейската „военна партия“. От една страна, те упорито продължават провалената си, агресивна политика спрямо нашата страна, включително плановете си да ѝ нанесат прословутото стратегическо поражение и да натоварят Украйна с оръжия, които убиват нашите съграждани, в нарушение на всички мислими международни правни и морални норми“, каза той.
Според него, „от друга страна, страхувайки се да не бъдат изместени от историята и изключени от процеса на разрешаване на украинската криза, подкрепен от администрацията на Доналд Тръмп, те отново започнаха да говорят за необходимостта от диалог с Москва“.
„Възниква въпросът: от какви позиции? Ако от същите, които току-що споменах, тогава, извинете, няма какво да се обсъжда“, каза той.
През декември 2025 г. френският президент Еманюел Макрон заяви, че би било полезно Европа да възобнови диалога с руския президент Владимир Путин. През януари италианският премиер Джорджия Мелони призова Европа да започне разговори с Русия за Украйна и се застъпи за назначаването на специален пратеник на ЕС за уреждане на украинския проблем. Финландският президент Александър Стуб също заяви, че в даден момент Европа ще трябва да започне диалог с Русия за Украйна на най-високо ниво.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 30 януари, че Русия никога няма да се откаже от диалога, но че вероятно ще бъде невъзможно да се постигне споразумение с настоящите европейски лидери.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #11, #17
12:38 08.02.2026
2 САКС КАНИБАЛ
Коментиран от #3, #13
12:38 08.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абсолютно вярно
12:40 08.02.2026
5 историк
12:40 08.02.2026
6 Майна
Радев разби държавата си с евроатлантизма, сега търси спасение в Парламента ( влизане) за да се спаси с имунитет
Коментиран от #10
12:41 08.02.2026
7 стоян георгиев
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В на баба ти шортите са
12:42 08.02.2026
8 КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА
12:46 08.02.2026
9 Искат, не искат
Така е устроен светът.
Коментиран от #18
12:47 08.02.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Майна":Дай линк бе фантазёр, хвэвэ
12:48 08.02.2026
11 ЗАЩОТО
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":МНОГО ТИ Е ЛЕСНО ДА ПОКАЗВАШ КОЛКО СИ ..........ПР-Оззз
Коментиран от #14
12:48 08.02.2026
12 Ако не искат,
12:49 08.02.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "САКС КАНИБАЛ":Повтарям поста, че го цензурнаха
" Щото още бой требования да ядът укрите, за да омекнат аверите на Джери апщайн в ес
12:50 08.02.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "ЗАЩОТО":ооо..умен съм ...да нападна СССР республика
12:51 08.02.2026
15 Преди два дни
12:51 08.02.2026
16 оня с коня
12:53 08.02.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!
Коментиран от #33
12:55 08.02.2026
18 Не е въпросът
До коментар #9 от "Искат, не искат":просто да се води диалог. По-важното е, че няма да има резултат от това. Русия иска диалог много повече, отколкото ЕС, защото е много по-заинтересувана от приключването на войната, но това нищо не променя.
12:55 08.02.2026
19 Абсолютно същото
12:58 08.02.2026
20 От чужбина
Е, явно Путин им наби канчетата достатъчно и ппочнаха да проумяват!
13:08 08.02.2026
21 Дзак
13:09 08.02.2026
22 Фори
13:13 08.02.2026
23 Владимир Путин, президент
13:13 08.02.2026
24 Основание
13:19 08.02.2026
25 Хм...
13:20 08.02.2026
26 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
Кви диалози, кви пет рубли...
Коментиран от #27, #29
13:22 08.02.2026
27 Историята
До коментар #26 от "Путин, В. В.":Вярваш ли си на глупостите. Няма как една изостанала държава с жестока диктатура като рашка да просперира. Има два пътя за нея вегитация или пълна деградация.
13:28 08.02.2026
28 От Кремъл:
Коментиран от #31, #36
13:29 08.02.2026
29 Мръфконов
До коментар #26 от "Путин, В. В.":См,учкай яйцета на пу.тлера ки,ртак.
13:29 08.02.2026
30 никакъв диалог
13:31 08.02.2026
31 Цвокорев
До коментар #28 от "От Кремъл:":Само ма,йка ти е наве.дена докато я по.мпат ман.галите
13:33 08.02.2026
32 а редиска гончарофф
13:34 08.02.2026
33 КолевГенерал
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тре,панье и ли.квидация на всичко рузко. Зал,ичавай от лицето на земята и последния ва.тник. Скоро ще те зал.иват с бенз в бел,ене пу.тлерастка мъ,рша
13:37 08.02.2026
34 !!!?
13:40 08.02.2026
35 Палаузоф
13:41 08.02.2026
36 хихи
До коментар #28 от "От Кремъл:":ведяхме го Путин, как пълзеше по килимчетата на аятолаха, Ким и пред Тръмп.🤣.
13:51 08.02.2026
37 Архимандрисандрит Бибиян
13:57 08.02.2026
38 Никакви преговори
14:29 08.02.2026