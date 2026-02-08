Новини
Безсмислено е възобновяването на диалога ЕС-Русия
  Тема: Украйна

Безсмислено е възобновяването на диалога ЕС-Русия

8 Февруари, 2026 12:37 1 915 38

Макрон заяви, че би било полезно Европа да възобнови диалога с руския президент Владимир Путин

Безсмислено е възобновяването на диалога ЕС-Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Опитите за възобновяване на диалога между Европейския съюз и Русия са безполезни, докато Брюксел продължава да действа по предишната си конфронтационна позиция спрямо Русия, заяви руският посланик в Белгия Денис Гончар в интервю за РИА Новости по случай Деня на дипломата.

„Прави впечатление, че призивите за възстановяване на диалога с Русия идват, наред с други, от най-омразните представители на европейската „военна партия“. От една страна, те упорито продължават провалената си, агресивна политика спрямо нашата страна, включително плановете си да ѝ нанесат прословутото стратегическо поражение и да натоварят Украйна с оръжия, които убиват нашите съграждани, в нарушение на всички мислими международни правни и морални норми“, каза той.

Още новини от Украйна

Според него, „от друга страна, страхувайки се да не бъдат изместени от историята и изключени от процеса на разрешаване на украинската криза, подкрепен от администрацията на Доналд Тръмп, те отново започнаха да говорят за необходимостта от диалог с Москва“.

„Възниква въпросът: от какви позиции? Ако от същите, които току-що споменах, тогава, извинете, няма какво да се обсъжда“, каза той.

През декември 2025 г. френският президент Еманюел Макрон заяви, че би било полезно Европа да възобнови диалога с руския президент Владимир Путин. През януари италианският премиер Джорджия Мелони призова Европа да започне разговори с Русия за Украйна и се застъпи за назначаването на специален пратеник на ЕС за уреждане на украинския проблем. Финландският президент Александър Стуб също заяви, че в даден момент Европа ще трябва да започне диалог с Русия за Украйна на най-високо ниво.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 30 януари, че Русия никога няма да се откаже от диалога, но че вероятно ще бъде невъзможно да се постигне споразумение с настоящите европейски лидери.


Русия
Оценка 4 от 23 гласа.
Оценка 4 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 42 Отговор
    ма те не са ли в Лисабон вече?

    Коментиран от #7, #11, #17

    12:38 08.02.2026

  • 2 САКС КАНИБАЛ

    15 11 Отговор
    И защо да е безмислено??

    Коментиран от #3, #13

    12:38 08.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абсолютно вярно

    18 50 Отговор
    Ако диалога можеше да помогне, войната нямаше да започне. Затова и подписване на мир, скоро няма да има. Големият въпрос е, руското население как ще реагира на фалита и затварянето на Русия.

    12:40 08.02.2026

  • 5 историк

    47 16 Отговор
    Украйна няма да я има !!! Това е истината !!

    12:40 08.02.2026

  • 6 Майна

    9 29 Отговор
    Башаров, политологът на Кремъл:
    Радев разби държавата си с евроатлантизма, сега търси спасение в Парламента ( влизане) за да се спаси с имунитет

    Коментиран от #10

    12:41 08.02.2026

  • 7 стоян георгиев

    30 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В на баба ти шортите са

    12:42 08.02.2026

  • 8 КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА

    34 4 Отговор
    БРЮКСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ ГО УДАРИХА НА .....ПРОЗБА,.....АМА ....ЯДЕЦ..

    12:46 08.02.2026

  • 9 Искат, не искат

    25 4 Отговор
    ще водят диалог с Русия.
    Така е устроен светът.

    Коментиран от #18

    12:47 08.02.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    Дай линк бе фантазёр, хвэвэ

    12:48 08.02.2026

  • 11 ЗАЩОТО

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    МНОГО ТИ Е ЛЕСНО ДА ПОКАЗВАШ КОЛКО СИ ..........ПР-Оззз

    Коментиран от #14

    12:48 08.02.2026

  • 12 Ако не искат,

    15 4 Отговор
    тогава един голям пиздeц за тях.

    12:49 08.02.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "САКС КАНИБАЛ":

    Повтарям поста, че го цензурнаха
    " Щото още бой требования да ядът укрите, за да омекнат аверите на Джери апщайн в ес

    12:50 08.02.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 16 Отговор

    До коментар #11 от "ЗАЩОТО":

    ооо..умен съм ...да нападна СССР республика

    12:51 08.02.2026

  • 15 Преди два дни

    18 4 Отговор
    публикувахте "Мерц: Винаги сме готови да разговаряме с Русия"

    12:51 08.02.2026

  • 16 оня с коня

    21 3 Отговор
    Вещиците като УРСУЛА трябва да бъдат горени, друго спасение няма.....

    12:53 08.02.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #33

    12:55 08.02.2026

  • 18 Не е въпросът

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Искат, не искат":

    просто да се води диалог. По-важното е, че няма да има резултат от това. Русия иска диалог много повече, отколкото ЕС, защото е много по-заинтересувана от приключването на войната, но това нищо не променя.

    12:55 08.02.2026

  • 19 Абсолютно същото

    3 13 Отговор
    Се отнася и за Русия! Мир е възможен, но не и при това ръководство на страната!

    12:58 08.02.2026

  • 20 От чужбина

    16 7 Отговор
    Путин МНОГОКРАТНО им предлагаше преговори. Стигна се до едни споразумения наречени Минск 1 и Минск 2. Преди започването на военната операция пак предлагаше преговори, но му беше твърдо отказвано.Всичко това НЕ са нечии измишльотини, а самата Меркел го признава, че са използвали споразуменията за да си дадат отсрочка и да пълнят Украйна с оръжия. Тази война е предварително подготвяна и програмирана от западни сили. Сили, НЕ държави. Зад държавите се крият задкулисни управления. Държавите и техните ужким избрани президенти са назначени кукли на конци. А Европа, по-точно урсулското управление, вече няма как да се надява на победа над Русия без значение колко оръжия ще доставят. Просто няма вече украински войници които да отидат на фронта. Голяма част от отиващите на фронта бягат, дезертират. Ако на Украйна и се предоставят високотехнологични оръжия, заедно с тях трябва да дойдат и съответния персонал, т.е трябва официално да се вкарат войски от друга/и държава/и, а това означава влизане във войната на съответната държава, официално разпалване на конфликта.
    Е, явно Путин им наби канчетата достатъчно и ппочнаха да проумяват!

    13:08 08.02.2026

  • 21 Дзак

    1 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    13:09 08.02.2026

  • 22 Фори

    5 18 Отговор
    Първи се усетиха в лековерните европейци че руснаците само ги лъжат и баламосват. Сега е ред и на Тръмп да разбере ,че Русия не желае край на войната. Руснаците са щастливи само в периоди на война!

    13:13 08.02.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    5 9 Отговор
    Ако кумира ми Хитлер беше жив, щеше да плещи същите простотии.....

    13:13 08.02.2026

  • 24 Основание

    8 12 Отговор
    Безсмислено е да се води диалот с рашките. Те увъртат и лъжат. Диалог когато бъдат поставени в ъгъла, както през 1989.

    13:19 08.02.2026

  • 25 Хм...

    6 10 Отговор
    Пълна изолация на расия. Цивилизационните различия са твърде големи.

    13:20 08.02.2026

  • 26 Путин, В. В.

    9 5 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус, минус 6-8 области на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    Кви диалози, кви пет рубли...

    Коментиран от #27, #29

    13:22 08.02.2026

  • 27 Историята

    5 8 Отговор

    До коментар #26 от "Путин, В. В.":

    Вярваш ли си на глупостите. Няма как една изостанала държава с жестока диктатура като рашка да просперира. Има два пътя за нея вегитация или пълна деградация.

    13:28 08.02.2026

  • 28 От Кремъл:

    8 15 Отговор
    Искате, не искате...всички наведени пред Путин.

    Коментиран от #31, #36

    13:29 08.02.2026

  • 29 Мръфконов

    9 6 Отговор

    До коментар #26 от "Путин, В. В.":

    См,учкай яйцета на пу.тлера ки,ртак.

    13:29 08.02.2026

  • 30 никакъв диалог

    7 7 Отговор
    Риснака разбира само от три неща - бой, сръбска музика и ....

    13:31 08.02.2026

  • 31 Цвокорев

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "От Кремъл:":

    Само ма,йка ти е наве.дена докато я по.мпат ман.галите

    13:33 08.02.2026

  • 32 а редиска гончарофф

    2 4 Отговор
    шо си не набий шута в матюшка

    13:34 08.02.2026

  • 33 КолевГенерал

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тре,панье и ли.квидация на всичко рузко. Зал,ичавай от лицето на земята и последния ва.тник. Скоро ще те зал.иват с бенз в бел,ене пу.тлерастка мъ,рша

    13:37 08.02.2026

  • 34 !!!?

    6 6 Отговор
    Всеки опит за диалог с Путлер е реабилитация на Хитлер !!!?

    13:40 08.02.2026

  • 35 Палаузоф

    3 6 Отговор
    По.мпай укрите с оружие европо. Ва.тниците прогресивно намаляват с хиляди ежемесечно. Плюс това че са просяци, ще намаляват ударно.

    13:41 08.02.2026

  • 36 хихи

    13 8 Отговор

    До коментар #28 от "От Кремъл:":

    ведяхме го Путин, как пълзеше по килимчетата на аятолаха, Ким и пред Тръмп.🤣.

    13:51 08.02.2026

  • 37 Архимандрисандрит Бибиян

    8 2 Отговор
    Либоф нема да има и диалога че си остане завинаги од двете къси страни на дългата путюва маса!

    13:57 08.02.2026

  • 38 Никакви преговори

    9 1 Отговор
    с терористи и военнопрестъпници като рашистите !

    14:29 08.02.2026

