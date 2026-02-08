Тайван осъди натиска на Китай върху Литва заради принципа „един Китай“

Министерството на външните работи на Тайван осъди в събота искането на Китай Литва да приеме неговата доктрина за „един Китай“, определяйки го като форма на тормоз и опит за промиване на мозъци на международната общност.

В петък Пекин заяви, че е готов за разговори с Литва, ако балтийската държава „поправи грешката си“ и се върне към принципа „един Китай“. Коментарът дойде, след като представители на литовското правителство намекнаха, че е било грешка на офиса на Тайван във Вилнюс да бъде дадено името „Тайванско представителство“.

След откриването на офиса през 2021 г. Китай отзова своя посланик, понижи равнището на дипломатическите отношения и наложи търговски санкции срещу Литва. Представителствата на Тайван в други европейски държави обикновено включват в наименованието си „Тайпе“, вместо „Тайван“.

Говорителят на Министерството на външните работи Сяо Куан-вей заяви в събота, че „принципът за един Китай“ представлява единствено едностранна позиция на Пекин. „Нереалистичните искания на Китай не могат да променят факта, че Тайван е суверенна и независима държава“, добави той.

Дългогодишното неуважение на Пекин към международния ред и намесата му в отношенията между Тайван и международната общност са истинските причини за регионалното напрежение, каза още Сяо.

Тайван ще продължи тясното си сътрудничество с Литва за насърчаване на регионалния мир и стабилност, заяви говорителят.