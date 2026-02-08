"Тайван очаква ускоряване на оръжейните доставки от САЩ при одобрение на бюджета за отбрана"

Производственият капацитет за продажби на американско оръжие на Тайван постепенно се възстановява от прекъсванията във веригата за доставки, заяви министърът на отбраната на Тайван Уелингтън Ку.

С цел повишаване на ефективността, Конгресът на САЩ разглежда промени в Закона за контрол върху износа на оръжие, които биха позволили Тайван да получи същия режим на оръжейни продажби като страните-членки на НАТО Плюс. Това би ускорило административните процедури и би съкратило времето за уведомяване на Конгреса, посочи Ку, цитиран от Военната информационна агенция.

По думите му, ако тазгодишният общ бюджет бъде приет, няколко оръжейни системи ще бъдат доставяни поетапно. Сред тях са ракетните системи M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), крайбрежни отбранителни системи Harpoon, дронове Altius-600M, безпилотни летателни апарати MQ-9B Sea Guardian, баражиращи боеприпаси Switchblade 300, разузнавателни капсули MS-110, системи за миниране Volcano и сухопътни системи от трето поколение.

Ку допълни, че освен директните покупки на оръжие, министерството планира да развива съвместни тайванско-американски изследвания и разработки, както и съвместни поръчки на нововъзникващи технологии. Предвижда се също разширяване на производствените линии за боеприпаси и увеличаване на капацитета на военните арсенали в Тайван.

Освен че ще отговори на нуждите от запаси за военно време, планът има за цел да подкрепи вътрешната отбранителна индустрия и да изгради верига за доставки, независима от Китай, заяви Ку. Тайван възнамерява да произвежда на местно ниво 210 000 дрона и над 1 000 безпилотни надводни съда, като се очаква това да генерира продукция на стойност 400 млрд. тайвански долара (12,7 млрд. щатски долара) и 90 000 работни места.

Планът е включен в предложения специален бюджет за отбрана в размер на 1,25 трилиона тайвански долара, който към момента остава блокиран от опозиционни депутати.