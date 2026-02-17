Новини
Макрон "минимизира щетите" от бъдещ мандат на Льо Пен или Бардела, назначавайки съюзници на "Национален сбор"

Макрон "минимизира щетите" от бъдещ мандат на Льо Пен или Бардела, назначавайки съюзници на "Национален сбор"

17 Февруари, 2026 06:45, обновена 17 Февруари, 2026 06:52 835 4

Президентът е загрижен за надвисналата заплаха и иска да укрепи репутацията си, пише Politico

Макрон "минимизира щетите" от бъдещ мандат на Льо Пен или Бардела, назначавайки съюзници на "Национален сбор" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон се стреми да ограничи политиката на потенциалния бъдещ десен президент на страната, като ускори назначаването на неговите съюзници на ключови позиции, пише Politico, позовавайки се на осведомени източници.

„Той е загрижен за надвисналата заплаха и иска да укрепи репутацията си. Всичко ще бъде уредено преди президентските избори през май 2027 г.“, цитира източника си вестникът.

Отбелязва се, че замяната на Тиери Буркар, началник на Генералния щаб на френските въоръжени сили, както и други размествания, е била отчасти мотивирана от желанието да се назначи някой достатъчно влиятелен, за да противодейства на потенциално противоречиви предложения от дясното крило на партията „Национален сбор“, включително потенциалното оттегляне на Париж от единното командване на НАТО.

Промените ще засегнат и Министерството на външните работи на страната, тъй като се очакват нови посланици във френските дипломатически мисии в повече от 60 региона, включително Вашингтон, Лондон, Берлин и Киев, през следващите месеци.

Източници на вестника твърдят, че кадровите промени във Франция не са мотивирани от желанието на Макрон да остави своя отпечатък в историята в края на кариерата си, а са водени от желанието да защити френските институции от потенциални сътресения, причинени от политиката на Националния сбор.

Според последните проучвания, Марин льо Пен, лидер на парламентарната група на „Национален сбор“, води в класацията на потенциалните кандидати на предстоящите президентски избори, борейки се за първото място с лидера на партията си Джордан Бардела.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
  • 1 гилотината

    9 0 Отговор
    Микрончо и Саркози ще си правят компания в пандиз палас.

    06:55 17.02.2026

  • 2 Наблюдател

    13 0 Отговор
    Времето на либералните фашисти в Европа и България, ще се изучава исторически от бъдещите поколения с погнуса и отвращение.

    06:57 17.02.2026

  • 3 Соваж бейби

    11 0 Отговор
    По голяма заплаха от този няма направи много издънки и фалити ,открадна мандата на Марин тя беше победителката ,надявам се този път Джордан Бардела спечели.

    07:12 17.02.2026

  • 4 Зевзек

    8 0 Отговор
    "да се назначи някой достатъчно влиятелен, за да противодейства"

    Мъка, мъка евролиберална мъка. Ами Марин льо Пен като стане президент нали ще го смени тоя "влиятелен" генерал бе.

    Направо място не могат да си намерят наведените евролиберали че това е краят им каквото и да правят - Марин льо Пен води класациите, Алис Вайдел води класациите, Румен Радев води класациите, Орбан и Фицо стават все по-популярни а нашите евроатлантици и козячета скимтят и плюят в безсилна злоба.

    07:17 17.02.2026

