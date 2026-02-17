Макрон "минимизира щетите" от бъдещ мандат на Льо Пен или Бардела, назначавайки съюзници на "Национален сбор"

Френският президент Еманюел Макрон се стреми да ограничи политиката на потенциалния бъдещ десен президент на страната, като ускори назначаването на неговите съюзници на ключови позиции, пише Politico, позовавайки се на осведомени източници.

„Той е загрижен за надвисналата заплаха и иска да укрепи репутацията си. Всичко ще бъде уредено преди президентските избори през май 2027 г.“, цитира източника си вестникът.

Отбелязва се, че замяната на Тиери Буркар, началник на Генералния щаб на френските въоръжени сили, както и други размествания, е била отчасти мотивирана от желанието да се назначи някой достатъчно влиятелен, за да противодейства на потенциално противоречиви предложения от дясното крило на партията „Национален сбор“, включително потенциалното оттегляне на Париж от единното командване на НАТО.

Промените ще засегнат и Министерството на външните работи на страната, тъй като се очакват нови посланици във френските дипломатически мисии в повече от 60 региона, включително Вашингтон, Лондон, Берлин и Киев, през следващите месеци.

Източници на вестника твърдят, че кадровите промени във Франция не са мотивирани от желанието на Макрон да остави своя отпечатък в историята в края на кариерата си, а са водени от желанието да защити френските институции от потенциални сътресения, причинени от политиката на Националния сбор.

Според последните проучвания, Марин льо Пен, лидер на парламентарната група на „Национален сбор“, води в класацията на потенциалните кандидати на предстоящите президентски избори, борейки се за първото място с лидера на партията си Джордан Бардела.