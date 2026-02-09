В Иран арестуваха трима политици от реформаторското крило

Иранските власти арестуваха трима политици, сред които и лидерката на основната коалиция на реформаторите, предаде Франс прес, цитирана от БТА, като се позовава на информация на местни медии.

„Азар Мансури, Ебрахим Асгарзаде и Мохсен Аминзаде са били арестувани“, посочи агенция Фарс. Те са обвинени в „нарушаване на националното единство“, „координация с вражеската пропаганда“ и „създаване на тайни подривни механизми“.

Свързаната с иранската съдебна власт агенция Мизан съобщи за няколко ареста, без да посочва имена. Според нея арестите са били извършени след приключването на „разследване на дейностите на някои важни политически фигури, подкрепящи ционистския режим (Израел, бел. АФП) и САЩ“.

60-годишната Азар Мансури е от 2023 г. лидер на Фронта на реформаторите. Тя е била съветник на бившия реформаторски президент Мохамад Хатами. След началото на протестите в Иран през декември, първоначално предизвикани от икономическата криза, тя подкрепи протестиращите.

„Когато всички пътища за изразяване на мнение са затворени, протестите излизат на улицата“, „репресията е най-лошият начин за справяне с протестиращите“, написа тя в профила си в Инстаграм, позовавайки се на хилядите загинали по време на протестите.

„Казваме на опечалените семейства: вие не сте сами“, добави тя, като изрази мнение, че няма „никакво оправдание“ за тази „голяма катастрофа“.

Мансури вече беше арестувана след протестите, последвали президентските избори през 2009 г. Тогава тя беше осъдена на три години затвор за „нарушаване на обществения ред чрез участие в митинги, пропаганда срещу държавата, разпространяване на лъжи и събиране с цел да се нанесе ущърб на националната сигурност“.

Ебрахим Асгарзаде е бивш депутат, а Мохсен Аминзаде - бивш служител на външното министерство на Иран.