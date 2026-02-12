Джей Ди Ванс: САЩ повече искат сделка, отколкото сваляне на властта в Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон е по-заинтересован от ядрена сделка с Иран, отколкото от сваляне на ръководството в Техеран, съобщава ДПА.

"Ако иранският народ иска да свали режима, това зависи от иранския народ", каза Ванс пред журналисти, пътуващи с него в азербайджанската столица Баку.

Фокусът на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп в момента е върху това да гарантира, че "иранците нямат ядрено оръжие", каза той.

Тръмп обмисляше изпращането на друг самолетоносач в региона предния ден, според доклад на Axios по-рано.

"Имаме флот, който е на път, и друг може да го последва", каза той, според сайта.

Ванс каза, че Тръмп продължава да работи за постигане на споразумение с Иран, казвайки: "Това, върху което сме фокусирани в момента, е Иран да не може да има ядрено оръжие."

Тръмп все още има всички възможности отворени пред него, подчерта Ванс, визирайки американските военни.

В петък представители на Техеран и Вашингтон започнаха нови преговори в Оман, който посредничи в конфликта.