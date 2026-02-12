Новини
Джей Ди Ванс: САЩ повече искат сделка, отколкото сваляне на властта в Иран

12 Февруари, 2026 08:17 534 9

В петък представители на Техеран и Вашингтон започнаха нови преговори в Оман, който посредничи в конфликта

Джей Ди Ванс: САЩ повече искат сделка, отколкото сваляне на властта в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон е по-заинтересован от ядрена сделка с Иран, отколкото от сваляне на ръководството в Техеран, съобщава ДПА.

"Ако иранският народ иска да свали режима, това зависи от иранския народ", каза Ванс пред журналисти, пътуващи с него в азербайджанската столица Баку.

Фокусът на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп в момента е върху това да гарантира, че "иранците нямат ядрено оръжие", каза той.

Тръмп обмисляше изпращането на друг самолетоносач в региона предния ден, според доклад на Axios по-рано.

"Имаме флот, който е на път, и друг може да го последва", каза той, според сайта.

Ванс каза, че Тръмп продължава да работи за постигане на споразумение с Иран, казвайки: "Това, върху което сме фокусирани в момента, е Иран да не може да има ядрено оръжие."

Тръмп все още има всички възможности отворени пред него, подчерта Ванс, визирайки американските военни.

В петък представители на Техеран и Вашингтон започнаха нови преговори в Оман, който посредничи в конфликта.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сделка ли

    4 1 Отговор
    Еми може. Договаряте се с Иран, че те нямат право да имат изобщо ядрени оръжия и АЕЦове. И договорът е СПРАВЕДЛИВ за двете страни по договора! И САЩ по него също трябва да си унищожат тогава всичкият ядрен арсенал и да си унищожат и АЕЦовете, както Германия! Е, това е нормална сделка!!!

    08:25 12.02.2026

  • 2 Синя София

    3 0 Отговор
    Реакционен режим на власт в САЩ,интереса им е само в парите и печалбата,а че отсрещния режим избива народа си за Тръмп и Ванс не е проблем.

    08:27 12.02.2026

  • 3 психиатър

    6 0 Отговор
    тръмпова америка знае ли изобщо какво иска?!

    Коментиран от #4, #9

    08:31 12.02.2026

  • 4 Епстийн

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "психиатър":

    Иска на моя остров

    08:36 12.02.2026

  • 5 Кими

    2 0 Отговор
    Смелчаците от САЩ защо не се опитат да колонизират Северна Корея ? Защо не се опитат да ги смачкат и тях, както правят безгръбначните и продажни латиноси ?

    08:41 12.02.2026

  • 6 Феликс Едмундович

    1 0 Отговор
    "Умелото" управление на отвъдморските территории ще даде отражение на развитието им през следващите десетилетия и то не в посока да я направи грейт агейн, по-скоро невър агейн.

    08:41 12.02.2026

  • 7 нннн

    0 0 Отговор
    Бизнес по американски:
    - Искам сделка, каквато АЗ искам или ще те отвлека, гръмна, обеся, удавя...

    08:46 12.02.2026

  • 8 Мишел

    0 0 Отговор
    САЩ нямат ресурси да водят успешна война с Иран,зад който са Русия, Китай и Северна Корея.

    08:46 12.02.2026

  • 9 Диджейванс

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "психиатър":

    Много добре знаят какво искат, обаче трябва и с останалите да се съобразяват, с Китай и Русия предимно. Спри чалгата, дори и на психиатрите влияе зле.

    08:47 12.02.2026

