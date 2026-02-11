Новини
САЩ все още не са подписали документите, даващи на Украйна гаранции за сигурност: ето каква е причината
  Тема: Украйна

САЩ все още не са подписали документите, даващи на Украйна гаранции за сигурност: ето каква е причината

11 Февруари, 2026 07:46 2 160 22

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че гаранциите са 100% готови. САЩ обаче все още не са ги подписали

САЩ все още не са подписали документите, даващи на Украйна гаранции за сигурност: ето каква е причината - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Документите за гаранциите за сигурност за Украйна са готови, но Съединените американски щати все още не са ги подписали, предаде ukrinform.ua.

Постоянният представител на САЩ в НАТО посланик Матю Уитакър разкри и причината: остава един въпрос, който трябва да бъде решен преди подписването им. Той е свързан с териториите на Украйна.

Още новини от Украйна

Американският представител не даде повече подробности, но вероятно става въпрос за Крим и Донбас, които Киев обяви, че никога няма да предаде доброволно на руските окупатори.

Матю Уитакър каза, че мирните преговори за Украйна са „много продуктивни“ и страните са по-близо от всякога до споразумение, докато единственият въпрос, който все още се обсъжда, е свързан с териториите.

На въпрос защо документите за гаранциите за сигурност все още не са подписани, въпреки че украинският президент Володимир Зеленски заяви, че са 100% готови, Уитакър припомни изявлението на специалния представител на САЩ Стив Уиткоф, че преговорите в момента се ограничават до въпроса за територията.

Тръмп и президентът Зеленски ще подпишат документи, когато е уместно, каза още той.

Уитакър заяви, че очаква да бъдат направени още обещания по инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL) за доставка на американски оръжия на Киев, когато министрите на отбраната на алианса се срещнат в Брюксел в четвъртък, съобщи Ройтерс.

Посланик Уитакър също така заяви пред журналисти по време на онлайн брифинг, че досега съюзниците са се ангажирали да закупят американски оръжия на стойност над 4,5 млрд. долара, за да отговорят на спешните нужди на Украйна на бойното поле чрез тази инициатива. Двадесет и един съюзници от НАТО и двама партньори са се ангажирали да окажат подкрепа, съобщи постоянният представител на САЩ в алианса.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 много интересно

    20 4 Отговор
    чакат гаранции от световните убийци

    07:50 11.02.2026

  • 2 ти да видиш

    21 5 Отговор
    зеленияпор се опитва да изkлати Бай Дончо

    07:50 11.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На това му се вика

    20 8 Отговор
    Гаранция Франция. Дали са питали руснаците дали са съгласни. Правят си сметки без кръчмар.

    07:52 11.02.2026

  • 6 Факт

    13 3 Отговор
    Следене, подслушване, насилие, тършувате по домовете на хората. Няма да се отървете. Има кой да гледа!

    07:54 11.02.2026

  • 7 Мишел

    19 27 Отговор
    Никой няма да даде сериозни гаранции срещу ядрена държава.

    08:00 11.02.2026

  • 8 Раша дава много повече жертви.

    25 22 Отговор
    Началникът на британската армия генерал Роланд Уокър представи детайлен анализ за състоянието на военните действия в Украйна .
    Според висшия офицер на бойното поле се наблюдава безпрецедентна статистика, според която на всеки загинал украински войник Русия губи приблизително седем свои бойци. Макар Москва и Киев да използват данните за жертвите с пропагандни цели, западните разузнавателни служби потвърждават, че човешката цена за руската армия е значително по-висока. Данните за декември миналата година сочат, че руските загуби, включващи убити и ранени, надхвърлят 33 000 души, което означава над хиляда войници извън строя всеки ден.
    Според генерал Уокър съвременният конфликт е претърпял фундаментална трансформация. Ако в началото на войната артилерията се смяташе за водеща сила, днес фокусът се е преместил върху автономните системи и дроновете камикадзе, които позволяват поразяване на цели с висока прецизност при минимални разходи. Британският офицер подчерта, че безпилотните летателни апарати вече позволяват атаки извън пряката линия на видимост, което прави бронираните подразделения по-уязвими от всякога. В новите условия малки екипи от оператори на дронове са способни да спрат настъплението дори на цели военни колони.
    Установяването на точния брой на жертвите остава предизвикателство, тъй като Кремъл рядко публикува официални данни, а Украйна пази в тайна своите загуби. Въпреки това западни експерти изчисляват, че общият брой на руските жертви за пос

    Коментиран от #20

    08:04 11.02.2026

  • 9 Той

    8 2 Отговор
    И още колко много хора трябва да умрат ?

    Коментиран от #11

    08:05 11.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 6 Отговор
    🤠САШтински🤠 гаранции 😀😀😀

    08:09 11.02.2026

  • 11 Факти

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "Той":

    Само Путин знае. Той води тази война от 12 години.

    08:13 11.02.2026

  • 12 Коментатор

    12 1 Отговор
    Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър е заяви, че Съединените щати ще продължат да изпращат оръжие в Украйна чрез НАТО, докато не бъде подписано мирно споразумение. По думите му ще става въпрос както за оръжия за самозащита, така и за.. настъпателни оръжия. Той допълни, че тези доставки ще позволят на Украйна „да продължи борбата, да се защитава и да гарантира, че страната ѝ няма да бъде завзета“.

    Уитакър също така отбеляза, че документите за гаранции за сигурността на Украйна са почти готови, но остава нерешен един въпрос преди подписването им. По думите му той е свързан с териториите.

    08:15 11.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор
    😀😀😀
    САЩ все още не са подписали документите...

    А знаете ли те🤠 колко документи са подписали,
    пък после са оттеглили подписа си❓

    08:16 11.02.2026

  • 14 дядото

    13 1 Отговор
    доста години живях и във времето на т.живков. тогавашните лидери имаха присъствие в живота ни,но образите им висяха тихо по кабинети и не пречеха особено.сега стана нетърпимо.от ранно утро до късна доба - до втръсване образи и лекции.от великите ни господари-демократи от запада, от нашите вмирисани на лой и алчност "лидери".гадно е,но е така

    08:20 11.02.2026

  • 15 отекчен

    6 0 Отговор
    рекъл казал а хората мрат като мухи заради тия идиоти

    08:25 11.02.2026

  • 16 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Американците печелят от тази война и нямат намерение да подписват нищо.

    08:33 11.02.2026

  • 17 Тъпня

    6 0 Отговор
    Какви гаранции за сигурност? Подписани от САЩ? Точно пък от тези, които са причина за и подхранващи войната? Гаранции без Русия? Наистина си много зелен.

    08:42 11.02.2026

  • 18 Правилно ли прочетох?

    0 0 Отговор
    Зеленски никога нямало да предаде доброволно Крим на окупаторите???

    09:11 11.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Британските служби

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Раша дава много повече жертви.":

    Много ни бива нали?
    Радваме се, че черпиш информация от нас!!!
    Вече си мислехме, че никой повече не ни се връзва на номерата!

    09:22 11.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зеленски написал нещо си

    3 0 Отговор
    което Тръмп трябвало да подпише!
    Това е накратко!

    "Документите за гаранциите за сигурност за Украйна са готови, но Съединените американски щати все още не са ги подписали" - предаде УНИАН

    09:31 11.02.2026