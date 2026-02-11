САЩ все още не са подписали документите, даващи на Украйна гаранции за сигурност: ето каква е причината

Документите за гаранциите за сигурност за Украйна са готови, но Съединените американски щати все още не са ги подписали, предаде ukrinform.ua.

Постоянният представител на САЩ в НАТО посланик Матю Уитакър разкри и причината: остава един въпрос, който трябва да бъде решен преди подписването им. Той е свързан с териториите на Украйна.

Още новини от Украйна

Американският представител не даде повече подробности, но вероятно става въпрос за Крим и Донбас, които Киев обяви, че никога няма да предаде доброволно на руските окупатори.

Матю Уитакър каза, че мирните преговори за Украйна са „много продуктивни“ и страните са по-близо от всякога до споразумение, докато единственият въпрос, който все още се обсъжда, е свързан с териториите.

На въпрос защо документите за гаранциите за сигурност все още не са подписани, въпреки че украинският президент Володимир Зеленски заяви, че са 100% готови, Уитакър припомни изявлението на специалния представител на САЩ Стив Уиткоф, че преговорите в момента се ограничават до въпроса за територията.

Тръмп и президентът Зеленски ще подпишат документи, когато е уместно, каза още той.

Уитакър заяви, че очаква да бъдат направени още обещания по инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL) за доставка на американски оръжия на Киев, когато министрите на отбраната на алианса се срещнат в Брюксел в четвъртък, съобщи Ройтерс.

Посланик Уитакър също така заяви пред журналисти по време на онлайн брифинг, че досега съюзниците са се ангажирали да закупят американски оръжия на стойност над 4,5 млрд. долара, за да отговорят на спешните нужди на Украйна на бойното поле чрез тази инициатива. Двадесет и един съюзници от НАТО и двама партньори са се ангажирали да окажат подкрепа, съобщи постоянният представител на САЩ в алианса.