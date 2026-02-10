Пекин засилва риториката за обединение с Тайван

Китай ще окаже твърда подкрепа на „патриотичните сили за обединение“ в Тайван и ще нанесе сериозен удар срещу сепаратистките движения. Това заяви високопоставен китайски служител, отговарящ за политиката спрямо Тайван, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Пекин разглежда Тайван като неразделна част от своята територия и през последните години значително увеличи военния и политическия натиск върху острова.

По време на тазгодишната „Тайванска работна конференция“ Уан Хунинг - четвъртият по ранг лидер в управляващата Комунистическа партия - призова официалните представители да ускорят напредъка към „великата кауза за национално обединение“. Той подчерта необходимостта от решителна подкрепа за силите в Тайван, които подкрепят обединението с континентален Китай, както и от нанасяне на тежък удар срещу сепаратистите. Уан Хунинг заяви още, че Китай трябва да се противопостави на външната намеса и да защитава мира и стабилността в Тайванския проток.

От години Китай предлага на Тайван модел на автономия по формулата „една държава, две системи“, използвана в Хонконг. Въпреки това нито една от основните политически партии в Тайван не подкрепя този подход.

Пекин нееднократно е предупреждавал други държави, включително Съединените щати, да не се намесват в тайванския въпрос, който според китайската позиция представлява вътрешен проблем. В разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица китайският лидер Си Дзинпин е заявил, че въпросът за Тайван е най-чувствителният и най-важният в отношенията между двете страни.

Китай също така отказва диалог с тайванския президент Лай Чинг-те и отхвърля многократните му призиви за преговори, като го определя като „сепаратист“, който трябва да приеме, че Тайван е част от Китай.