Пекин засилва риториката за обединение с Тайван

Китай ще окаже твърда подкрепа на „патриотичните сили за обединение“ в Тайван и ще нанесе сериозен удар срещу сепаратистките движения. Това заяви високопоставен китайски служител, отговарящ за политиката спрямо Тайван, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
Пекин разглежда Тайван като неразделна част от своята територия и през последните години значително увеличи военния и политическия натиск върху острова.
По време на тазгодишната „Тайванска работна конференция“ Уан Хунинг - четвъртият по ранг лидер в управляващата Комунистическа партия - призова официалните представители да ускорят напредъка към „великата кауза за национално обединение“. Той подчерта необходимостта от решителна подкрепа за силите в Тайван, които подкрепят обединението с континентален Китай, както и от нанасяне на тежък удар срещу сепаратистите. Уан Хунинг заяви още, че Китай трябва да се противопостави на външната намеса и да защитава мира и стабилността в Тайванския проток.
От години Китай предлага на Тайван модел на автономия по формулата „една държава, две системи“, използвана в Хонконг. Въпреки това нито една от основните политически партии в Тайван не подкрепя този подход.
Пекин нееднократно е предупреждавал други държави, включително Съединените щати, да не се намесват в тайванския въпрос, който според китайската позиция представлява вътрешен проблем. В разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица китайският лидер Си Дзинпин е заявил, че въпросът за Тайван е най-чувствителният и най-важният в отношенията между двете страни.
Китай също така отказва диалог с тайванския президент Лай Чинг-те и отхвърля многократните му призиви за преговори, като го определя като „сепаратист“, който трябва да приеме, че Тайван е част от Китай.
1 Питам:
09:54 10.02.2026
2 Владимир Путин, президент
10:00 10.02.2026
3 дядо поп
10:29 10.02.2026
4 Шопо
10:48 10.02.2026
5 Някой
10:50 10.02.2026
6 Къци Кривото
10:56 10.02.2026
7 Само
12:16 10.02.2026
8 мечо пух
12:25 10.02.2026
9 Русия е нищо със тези 1500 жертви на ден
Сила Мощ💪
12:26 10.02.2026
10 соломон идиота с трабанта
Докато Русия по точно самоувереният ид..от , Путин водят преговори с най големият терорист Буданов който организира много убийства в Русия в 2014 година когато Американците назначиха Порошенко същият Путин каза ,че Русия е готова да работи с новоизбраният Президент на Украйна . Мало..умен , ид..от те Англосаксонците го назначиха .
12:56 10.02.2026