Новини
Свят »
Тайван »
Пекин засилва риториката за обединение с Тайван

Пекин засилва риториката за обединение с Тайван

10 Февруари, 2026 09:51 835 10

  • тайван-
  • обединение-
  • китай

Китайското ръководство обещава подкрепа за „патриотичните сили“ и предупреждава сепаратистите

Пекин засилва риториката за обединение с Тайван - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай ще окаже твърда подкрепа на „патриотичните сили за обединение“ в Тайван и ще нанесе сериозен удар срещу сепаратистките движения. Това заяви високопоставен китайски служител, отговарящ за политиката спрямо Тайван, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Пекин разглежда Тайван като неразделна част от своята територия и през последните години значително увеличи военния и политическия натиск върху острова.

По време на тазгодишната „Тайванска работна конференция“ Уан Хунинг - четвъртият по ранг лидер в управляващата Комунистическа партия - призова официалните представители да ускорят напредъка към „великата кауза за национално обединение“. Той подчерта необходимостта от решителна подкрепа за силите в Тайван, които подкрепят обединението с континентален Китай, както и от нанасяне на тежък удар срещу сепаратистите. Уан Хунинг заяви още, че Китай трябва да се противопостави на външната намеса и да защитава мира и стабилността в Тайванския проток.

От години Китай предлага на Тайван модел на автономия по формулата „една държава, две системи“, използвана в Хонконг. Въпреки това нито една от основните политически партии в Тайван не подкрепя този подход.

Пекин нееднократно е предупреждавал други държави, включително Съединените щати, да не се намесват в тайванския въпрос, който според китайската позиция представлява вътрешен проблем. В разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица китайският лидер Си Дзинпин е заявил, че въпросът за Тайван е най-чувствителният и най-важният в отношенията между двете страни.

Китай също така отказва диалог с тайванския президент Лай Чинг-те и отхвърля многократните му призиви за преговори, като го определя като „сепаратист“, който трябва да приеме, че Тайван е част от Китай.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам:

    6 1 Отговор
    Което е позволено за САЩ, защо да не е позволено за Китай? Правото винаги е на страната на силния!

    09:54 10.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Лавров какво мисли по въпроса ? 😁

    10:00 10.02.2026

  • 3 дядо поп

    1 1 Отговор
    Най доброто за Тайван.

    10:29 10.02.2026

  • 4 Шопо

    1 1 Отговор
    Тайван е китайски

    10:48 10.02.2026

  • 5 Някой

    0 1 Отговор
    Островът Тайван и по решение на ООН (включително одобрено от САЩ) е част от единен Китай. Там се цепят покрай комунистическата революция и остават от предна власт. Наричат себе си Република Китай! Докато другите са Народна република Китай. Реално държава Тайван не съществува, но така се ползва в названия.

    10:50 10.02.2026

  • 6 Къци Кривото

    0 0 Отговор
    Пекин дали няма да изненада света с нещо неочаквано освен Тайван ?

    10:56 10.02.2026

  • 7 Само

    1 0 Отговор
    реторика? За повече от реторика май нямат смелост :)

    12:16 10.02.2026

  • 8 мечо пух

    0 0 Отговор
    му е много мъка,че капиталистическия остров е много по-добре без комунизма.Младото поколение в конт. китай го вижда, и другаря си дзинпин го лови параноята.

    12:25 10.02.2026

  • 9 Русия е нищо със тези 1500 жертви на ден

    0 0 Отговор
    Пекин ще дава по 20000 30000 на ден

    Сила Мощ💪

    12:26 10.02.2026

  • 10 соломон идиота с трабанта

    1 0 Отговор
    "Китай също така отказва диалог с тайванския президент Лай Чинг-те и отхвърля".......
    Докато Русия по точно самоувереният ид..от , Путин водят преговори с най големият терорист Буданов който организира много убийства в Русия в 2014 година когато Американците назначиха Порошенко същият Путин каза ,че Русия е готова да работи с новоизбраният Президент на Украйна . Мало..умен , ид..от те Англосаксонците го назначиха .

    12:56 10.02.2026