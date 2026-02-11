Размирици в Колумбия: опитаха да убият президента, сенаторка бе отвлечена

Колумбия е в центъра на вниманието на световния печат, след като сенаторка беше отвлечена и освободена след няколкочасово задържане, а президентът Густаво Петро заяви, че е избегнал нов опит за убийство, пише БТА.

Отвлечена вчера в избирателния си район в департамента Каука, Аида Килкуе е била освободена вечерта и е жива и здрава, съобщи френският в. „Фигаро“, като се позовава на колумбийския министър на отбраната ген. Педро Санчес.

Сенаторката от коренното население беше отвлечена в район в югозападната част на Колумбия, където действат активно въоръжени групировки, на фона на засилване на политическото насилие в разгара на изборния период. Регионът е известен с производството си на кока и е контролиран от отцепници от бившите ФАРК (Революционни въоръжени сили на Колумбия).

„Надявам се, че това ще се разреши бързо (...), защото в противен случай ще бъде премината червена линия“, заяви колумбийският президент Густаво Петро по-рано същата вечер по време на заседание на Министерския съвет.

Коренният народ наса, към който принадлежи лявата сенаторка Килкуе, редовно е заплашван от въоръжени групи в този регион, отбелязва френският вестник.

„Очаквах най-лошото“, каза през сълзи Аида Килкуе до дъщеря си и под закрилата на членове на националната полиция и Гуардиа индихена (Гвардията на коренното население, служи като гражданска полиция в резерватите – бел. ред.), разказва испанският в. „Паис“. Сенаторката беше отвлечена заедно с охранителите си Алваро Трочес и Овидио Понтон в района на Тоторо, в източната част на департамента Каука.

Килкуе разкри, че екипът ѝ е бил пресечен от въоръжени лица, които след това са ги отвели в гориста местност, където „чакали заповеди“. След няколко часа и след като са били задействани граждански и правителствени механизми за намирането ѝ, мъжете са избягали. По-късно тя била намерена от гвардейци от коренното население.

„Каука заслужава повече внимание“, подчерта сенаторката на пресконференцията, която проведе вечерта в Попаян, столицата на департамента, където беше преместена. Лидерката на Регионалния индиански съвет на Каука (РИСК) изрази благодарност за бързата реакция и обществения натиск, които според нея са изиграли ключова роля за спасяването на живота ѝ. Тя изрази особени благодарности „на Гуардиа индихена, защото те са хората, които винаги идват да спасяват животи, не само моя. Благодаря и на силите на реда на националното правителство, знаем, че това помогна“, заяви тя.

След като екипът на лидера на племето наса съобщи, че е загубил връзка с нея, звукът от хеликоптерите на военните сили започна да се усилва в планините край град Инса. Междувременно на земята десетки членове на Гуардиа индихена, организацията, свързана с РИСК, която служи като гражданска полиция в резерватите, бързо се организираха, за да блокират пътищата и съседните райони. За минути са били създадени няколко контролни пункта за идентифициране на всякакви подозрителни автомобили, особено след като беше намерен празният пикап на Килкуе.

Други са се отправили с мотоциклети да наблюдават по-отдалечените точки, нащрек за възможен автомобил, превозващ сенаторката.

Един от първите, които разговаряха със сенаторката, беше кметът на Инса, Делио Трухильо, който потвърди, че тя е била отвлечена, и съобщи, че е в добро състояние. Въпреки че лидерката твърди, че похитителите ѝ не са се легитимирали, местните жители смятат, че отговорните са очевидни, подчертава испанското издание.

Коренното население наса, към което принадлежи Аида Килкуе, редовно е заплашвано от въоръжени групи в този регион, подчертава френският в. „Уест Франс“. Отцепниците от ФАРК – Революционните въоръжени сили на Колумбия, които подписаха мирно споразумение с държавата през 2016 г. – са сред основните заподозрени, според правителството.

Аида Килкуе принадлежи към движението „Исторически пакт“, което през 2022 г. за първи път изведе начело на страната левия президент Густаво Петро. През октомври същата година, в разгара на предизборната кампания, тя разкри пред Сената, че е била жертва на опит за покушение.

Тя защитава правата на коренното население. През 2021 г. тя спечели Националната награда за защита на човешките права. Колумбия е една от страните, в които загиват най-много правозащитници и защитници на околната среда.

Стотици градове в Колумбия са заплашени от насилие по време на изборите и от натиск от въоръжени групи, които целят да повлияят на парламентарните и президентските избори през 2026 г., предупреждават организации като Мисията за наблюдение на изборите. Миналия четвъртък въоръжени мъже убиха двама телохранители на сенатор при нападение в региона Араука, където действат активни въоръжени групировки.

Колумбийският президент Густаво Петро заяви вчера, че е оцелял след опит за покушение в понеделник по време на пътуване с хеликоптер. На излъчвано по телевизията заседание на Министерския съвет той обясни, че хеликоптерът, с който е пътувал, не е могъл да кацне, както е било планирано, в района Кордоба, на карибското крайбрежие на Колумбия, защото охраната му се е опасявала, че хеликоптерът ще бъде подложен на обстрел.

„Летяхме в продължение на четири часа и стигнахме до място, което не беше планирано, бягайки, за да не ме убият“, обясни той.

Левият президент, на власт от 2022 г., твърди от месеци, че „нова наркотрафикантска хунта“ иска да посегне на живота му. В предполагаемия заговор участват наркотрафиканти, живеещи извън страната, и местни лидери на въоръжени групи, като Иван Мордиско, най-издирваният престъпник в страната, който ръководи отцепниците от ФАРК.

В Кордоба действа „Кланът на Залива“, най-големият наркокартел в страната, който обяви миналата седмица, че спира преговорите за мир в Катар. Това беше реакция на съвместното изявление на Петро и американския му колега Доналд Тръмп, че ще дадат приоритет на военните действия срещу трима лидери на престъпни организации, замесени в наркотрафика, включително Чикито Мало, ръководителят на „Клана на Залива“, припомня „Уест Франс“.