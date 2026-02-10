Петте ключови стъпки на ЕС за частично и пълно присъединяване на Украйна до 2027 г.

Европейският съюз разработва план, който би могъл да осигури на Украйна частично членство още през следващата година. Целта е да се укрепи позицията на страната в Европа и да се отдалечи от Москва, посочват десет официални лица и дипломати, цитирани от „Политико“, предава News.bg.

Четири години след руската инвазия и с цел присъединяване до 2027 г., идеята би позволила на Украйна да има глас в ЕС преди да изпълни всички критерии за пълноправно членство. Европейските и украинските служители подчертават спешността на кандидатурата, като президентът Володимир Зеленски заяви, че определянето на дата е важно и ще бъде подписано и от САЩ и Русия.

Планът наподобява концепцията на Еманюел Макрон за съюз на много скорости, наричана неофициално „обратно разширяване“. Той дава на Украйна време да завърши реформите си, като намалява риска страната да се отчая и да се отдръпне от Запада. Има обаче препятствия, включително противопоставянето на унгарския премиер Виктор Орбан.

Процесът се очертава в пет стъпки:

Подготовка на Украйна - ЕС предоставя насоки и информация за преговорните „клъстери“, за да подпомогне реформите. Киев уверява, че ще завърши необходимата работа до 2027 г.

Създаване на олекотено членство - Идеята за „обратно разширяване“ позволява на Украйна да започне с частични права и задължения, преди да стане пълноправен член. Това е политическо послание към Украйна, Молдова и Албания за подкрепа в условия на война.

Изчакване на промяна в Унгария - За да се осъществи членството, е нужна единодушна подкрепа на 27 държави. Орбан остава твърдо против, но изборите през април могат да променят ситуацията.

Включване на САЩ - Доналд Тръмп може да окаже натиск върху Орбан и да подпомогне сключването на мирно споразумение и присъединяването на Украйна.

Използване на член 7 - Ако всичко друго се провали, ЕС може да активира член 7 срещу Унгария, като временно отнеме права, включително правото на вето върху нови членове.

Идеята среща подкрепа от Франция, Италия и Полша, но Германия е предпазлива, страхувайки се от обещания, които Брюксел може да не изпълни. Все пак ЕС обмисля тези мерки като начин да подсигури политическа и психологическа подкрепа за Украйна.