Петте ключови стъпки на ЕС за частично и пълно присъединяване на Украйна до 2027 г.

Европейският съюз разработва план, който би могъл да осигури на Украйна частично членство още през следващата година. Целта е да се укрепи позицията на страната в Европа и да се отдалечи от Москва, посочват десет официални лица и дипломати, цитирани от „Политико“, предава News.bg.
Четири години след руската инвазия и с цел присъединяване до 2027 г., идеята би позволила на Украйна да има глас в ЕС преди да изпълни всички критерии за пълноправно членство. Европейските и украинските служители подчертават спешността на кандидатурата, като президентът Володимир Зеленски заяви, че определянето на дата е важно и ще бъде подписано и от САЩ и Русия.
Планът наподобява концепцията на Еманюел Макрон за съюз на много скорости, наричана неофициално „обратно разширяване“. Той дава на Украйна време да завърши реформите си, като намалява риска страната да се отчая и да се отдръпне от Запада. Има обаче препятствия, включително противопоставянето на унгарския премиер Виктор Орбан.
Процесът се очертава в пет стъпки:
-
Подготовка на Украйна - ЕС предоставя насоки и информация за преговорните „клъстери“, за да подпомогне реформите. Киев уверява, че ще завърши необходимата работа до 2027 г.
-
Създаване на олекотено членство - Идеята за „обратно разширяване“ позволява на Украйна да започне с частични права и задължения, преди да стане пълноправен член. Това е политическо послание към Украйна, Молдова и Албания за подкрепа в условия на война.
-
Изчакване на промяна в Унгария - За да се осъществи членството, е нужна единодушна подкрепа на 27 държави. Орбан остава твърдо против, но изборите през април могат да променят ситуацията.
-
Включване на САЩ - Доналд Тръмп може да окаже натиск върху Орбан и да подпомогне сключването на мирно споразумение и присъединяването на Украйна.
-
Използване на член 7 - Ако всичко друго се провали, ЕС може да активира член 7 срещу Унгария, като временно отнеме права, включително правото на вето върху нови членове.
Идеята среща подкрепа от Франция, Италия и Полша, но Германия е предпазлива, страхувайки се от обещания, които Брюксел може да не изпълни. Все пак ЕС обмисля тези мерки като начин да подсигури политическа и психологическа подкрепа за Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каква Украйна ще присъединявате
Коментиран от #5
12:01 10.02.2026
2 честен ционист
12:03 10.02.2026
3 Мишел
12:03 10.02.2026
4 Многоходовия Путин
Коментиран от #7, #78
12:05 10.02.2026
5 Това не е причина
До коментар #1 от "Каква Украйна ще присъединявате":да не се присъедини. Украйна е нормална държава, същата като останалите в ЕС.
Коментиран от #13, #29, #54
12:05 10.02.2026
6 да питам
12:06 10.02.2026
7 И в НАТО ще влезне
До коментар #4 от "Многоходовия Путин":рано или късно !
Коментиран от #19, #27
12:06 10.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 горски
12:07 10.02.2026
10 РЕАЛИСТ
Коментиран от #31
12:07 10.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Владимир Путин, президент
Само две неща трябват на Украйна !!!
Атом и Томахоук, който да го закара до Москва.
Все 👍
Коментиран от #15, #36, #70
12:08 10.02.2026
13 Що за логика
До коментар #5 от "Това не е причина":Тогава къде е членството на Русия.
Русия е най-голямата европейска държава.
Ако трябва да има Евро-нещо си - то Русия трябва да е Номер едно.
Коментиран от #25, #72
12:11 10.02.2026
14 Ще плащаме
12:12 10.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Георги
12:12 10.02.2026
17 В какви
12:12 10.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Важното е
До коментар #7 от "И в НАТО ще влезне":Колко от Украйна ще остане.
Т.е. - няма да има какво и къде да влезне ....
12:13 10.02.2026
20 Остин
12:14 10.02.2026
21 ДрайвингПлежър
С други думи УРСУЛИТЕ ПОГАЗВАТ ЗАКОНА!!! Набутаха ни в отвратителна кочина!
ВЪН И ДАЛЕЧЕ!!!
12:14 10.02.2026
22 И ако
12:14 10.02.2026
23 Питам
12:14 10.02.2026
24 Аоо
12:14 10.02.2026
25 Русия не е
До коментар #13 от "Що за логика":европейска държава, а азиатска. А и няма как вражеска държава да се приеме в ЕС.
Коментиран от #83, #92
12:14 10.02.2026
26 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "МНОГО ГЛУПАВ БАНДЕР":"...И кога ще стане това? .."
Завтра 👍😁
12:15 10.02.2026
27 Аоо
До коментар #7 от "И в НАТО ще влезне":И на Луната ще отиде, ома по-късно.
12:15 10.02.2026
28 ЕСССР
12:15 10.02.2026
29 Ти да видиш
До коментар #5 от "Това не е причина":От кога тероризма е нормално за теб? Явно имаш сериозен проблем с ценностната си система. По скоро пълна липса. Не драскай по форумите, а се погрижи за себе си.
12:16 10.02.2026
30 Киев за два дня
12:16 10.02.2026
31 "Русия е на път да се откаже от
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":обявената цел на СВО. Русия, притисната от икономически проблеми и от президента Тръмп, вероятно ще се съгласи да приключи войната, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира до момента. За Русия остава да продължи да контролира фактически трите области, които бяха под руско влияние преди февруари 2022г - Донецк, Луганск и Крим. Източници от Кремъл твърдят, че настроенията в Русия са разнопосочни, но повечето са в подкрепа на тезата, чe спиране на войната, в замяна фактическото признаване на окупираните територии е равносилно на загуба. Руските националисти призовават за продължаване на войната до постигане на целта на Русия - пълно политическо влияние над Украйна."
Коментиран от #39
12:17 10.02.2026
32 НРБ
Коментиран от #40
12:17 10.02.2026
33 Ачо
12:18 10.02.2026
34 да питам
Коментиран от #38
12:18 10.02.2026
35 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
12:19 10.02.2026
36 Ти в манерката си
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":само овес ли имаш? Атома не е като игра на компа бе глупав? Къде ви намират толкова полирани?
Коментиран от #56, #66
12:19 10.02.2026
37 Това е
12:20 10.02.2026
38 Медведев
До коментар #34 от "да питам":Все пак уцелихме луната.
12:20 10.02.2026
39 Владимир Путин, президент
До коментар #31 от ""Русия е на път да се откаже от":"...Руските националисти призовават за продължаване на войната..."
Ама разбира се....
Само дето на фронта няма един кьорав националист, русофиль и пробита копейка. Пачему ???
Коментиран от #46
12:21 10.02.2026
40 Руската пропаганда
До коментар #32 от "НРБ":Има за цел винаги глупака.
Коментиран от #48
12:21 10.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Байко съм
12:22 10.02.2026
43 Калку
Пресметнете 4.5 трилиона на 450 милиона европейци и ще разберете колко ще плаща семейството ви от 4 души.Не е ли 10 000 евро от всяко българско семейство? Предупредете ме, ако греша в аритметиката.
12:22 10.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 СССС
Коментиран от #51
12:22 10.02.2026
46 Блатна подлога
До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":Викнат ни в Купянск да събираме руски трупове!
12:22 10.02.2026
47 Сатана Z
Урсула като главнокомандващ на Европейския Райх.
12:23 10.02.2026
48 Така е
До коментар #40 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
12:23 10.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Пламен
Коментиран от #55, #64
12:23 10.02.2026
51 Колективен руски крепостен
До коментар #45 от "СССС":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #60, #75
12:23 10.02.2026
52 Перо
12:24 10.02.2026
53 Още новини от Украйна
12:25 10.02.2026
54 Тя е много нормална, дори най-нормалната
До коментар #5 от "Това не е причина":държава от ЕС, само има един нюанс, не се знае кой ще е притежателя на Украйна през 2027 година. ЕС да изчака да свърши конфликта и тогава да взима такива и подобни решения. Рибата още е в морето ЕС поставили тиганя на котлона и загряват шарланя!
12:26 10.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Владимир Путин, президент
До коментар #36 от "Ти в манерката си":"...Атома не е като игра на компа бе глупав..."
Атома е десетина пъти по мощен от тротиловия си еквивалент в килограми. Какво толкова страшно се е случило в Япония, Хирошима, Нагасаки ? Цъфтят, та връзват !!! Сакън и Русия фане върже ......😁😁😁
Коментиран от #59
12:26 10.02.2026
57 Аман
Коментиран от #62
12:28 10.02.2026
58 Копейка
12:28 10.02.2026
59 Страшното
До коментар #56 от "Владимир Путин, президент":глупава манерка. Щото за жалост няма как да осъзнае, колко е глупава.
12:28 10.02.2026
60 Колективен Ганьо-Балкански
До коментар #51 от "Колективен руски крепостен":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
12:29 10.02.2026
61 Истината се трие
На всичко отгоре тази менте-държава вече е и разрушена и щетите са за над трилион евро.
Кой ще ги плаща? Въпросът е реторичен - ние.
С приемане, макар и частично на воюващата държава в ЕС, самият ЕС директно се превръща във воюваща страна.
Това Орбан ясно го заяви, а страхливците клякат на Брюксвелската високопоставена мафия.
12:30 10.02.2026
62 Владимир Путин, президент
До коментар #57 от "Аман":"...Дано час по бързо да я присъединят към РФ.."
Ше я присъединят га на Путин му цъфнат лаптите селските......😆
12:30 10.02.2026
63 Мнение
Коментиран от #68
12:30 10.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ЕлЗет
12:32 10.02.2026
66 Остави
До коментар #36 от "Ти в манерката си":безсмислено е!
12:33 10.02.2026
67 az СВО Победа 80
Всичко, за което тогава предупреждаваше В.В.Путин е факт, западът направи всички възможни грешки, за да е светът днес такъв, какъвто е...
Коментиран от #79
12:34 10.02.2026
68 АЕЦа
До коментар #63 от "Мнение":си работи. Няма проблеми.
Коментиран от #84
12:34 10.02.2026
69 Номад
12:34 10.02.2026
70 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Буданов няма да се замисли нито за миг и ще изпържи Москва. Това е една от причините за СВО.
12:35 10.02.2026
71 Търновец
12:36 10.02.2026
72 Логиката е
До коментар #13 от "Що за логика":че Русия е обявена за терористична държава. Няма как да се приеме.
Коментиран от #76, #77
12:36 10.02.2026
73 Измислената
Под името "Украйна" се крие юдео-хазарски хаганат - ционистка държава 2.0 на европейска територия.
Това обяснява пристъпите на лудост в ЕК и на най-високите позиции в европейските държави и институции.
12:36 10.02.2026
74 не може да бъде
12:36 10.02.2026
75 Колективен руски крепостен
До коментар #51 от "Колективен руски крепостен":защото фалирахме
12:37 10.02.2026
76 Ами логиката е
До коментар #72 от "Логиката е":че пропагандата е забавна, но е вредна за човек, който я ползва да се информира!
12:38 10.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Многоходовото
До коментар #4 от "Многоходовия Путин":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай..
12:38 10.02.2026
79 Владимир Путин, президент
До коментар #67 от "az СВО Победа 80":"...Всичко, за което тогава предупреждаваше В.В.Путин е факт..."
Путин е една руска фъсня без грам покритие !!!
Русия тoжe.
Коментиран от #82
12:38 10.02.2026
80 Перо
12:39 10.02.2026
81 Машинация
12:40 10.02.2026
82 А що не каза с кое от казаното
До коментар #79 от "Владимир Путин, президент":не си съгласен и не се е случило, а показваш колко си глупав? Не е ли по лесно да направиш нещо смислено?
12:41 10.02.2026
83 Врагове са ти родителите -
До коментар #25 от "Русия не е":затова, че са ти дали живот.
По същия начин българофобите-русофоби мразят Русия, затова че даде държава на българския народ.
Коментиран от #87, #103
12:41 10.02.2026
84 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #68 от "АЕЦа":Накараха ни да затворим първите 4 блока на АЕЦ Козлодуй и ни спряха строителство на АЕЦ Белене като условие за приемане в ЕС. Но това вече няма значение. Населението намаля наполовина. Токът е скъп и хората сами ограничават потреблението си. Промишлеността е ликвидирана. Не ни трябва АЕЦ а нивичка на село и една газена лампа.
12:42 10.02.2026
85 Гладна кокошка просо сънува
12:44 10.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Христо Ботев
До коментар #83 от "Врагове са ти родителите -":"Русия таз мнима защитница на славянството", която употребява "още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии."
Христо Ботев
вестник "Знаме" от 4 април 1875 г.
Коментиран от #94, #97, #98
12:54 10.02.2026
88 Анонимен
Коментиран от #91
13:03 10.02.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Идеално
Финансовият аспект ще бъде водещ разбира се, тъй като страните от блока ще бъдат принудени да увеличат рязко вноските си в общия бюджет, но също така в политически план ЕС райха ще влезе по-директно в нестихващия конфликт с Руската федерация, което ще постави в непосредствена опасност националната сигурност на всички страни в блока. Правителствата няма да са в състояние да обяснят този риск по адекватен начин на техните избиратели.
13:11 10.02.2026
91 За да
До коментар #88 от "Анонимен":се осигури възможност за непрекъсната провокация на руснаците и практически конфликтът да не затихва.
13:13 10.02.2026
92 Минувач
До коментар #25 от "Русия не е":Колко имаш по география?
Русия САМО В ЕВРОПЕЙСКАТА си част пак е най-голямата по територия и население държава в Европа.
Повтарям - броим само европейските и територии!
Също така и най-големият европейски град е Москва!
На обратния полюс - как Украйна може въобще да си помисли за членство в ЕС, когато това трябва да се прави не по милост, а по изпълнение на критерии! Там нямат нищо общо с ЕС по отношение на корупция, правосъдна система, външни дългове, иконимически показатели и т.н.. Отделно това е държава и във война.
13:14 10.02.2026
93 Нека
13:15 10.02.2026
94 Не знаеш,
До коментар #87 от "Христо Ботев":че "лошата" Русия създаде Третата Обединена Българска държава - Сан-Стефанска България с площ от над 170 хиляди кв. км и с излаз на две морета.
Сигурен съм, че не знаеш, че Христо Ботев е Първият български комунист.
А родителите си знаеш ли?
Найден ли се казваш?
13:17 10.02.2026
95 Точно
13:19 10.02.2026
96 ЕС заслужава
13:21 10.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Пост 97 беше изтрит,
До коментар #87 от "Христо Ботев":Защото цитирах Хр. Ботев - неговото комунистическо Символ-верую на Българската комуна.
Ако мерите с един и същи аршин, би следвало да изтриете и пост №87, в който Хр. Ботев е цитиран като русофоб.
Но Хр. Ботев не е русофоб, а от комунистическа позиция мрази властта на помешчиците в Руската империя - ярък предвестник на събитията от октомври 1917г.
Коментиран от #99
13:33 10.02.2026
99 Захари Стоянов
До коментар #98 от "Пост 97 беше изтрит,":„Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука...”
„Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти. От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци, прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек.”
Где е най-голямото робство
"И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка!
Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление!"
Коментиран от #101
13:41 10.02.2026
100 Баба Гошка
13:47 10.02.2026
101 За масона ли пишеш,
До коментар #99 от "Захари Стоянов":този, който предаде Бенковски на турката потеря, а после писа, че заедно с Бенковски били предадени от някакъв овчар, но турската потеря улучила само Бенковски, а Захари-масона куршум не го лови...?
Докога с папагалските си изяви!?
:)))
13:51 10.02.2026
102 Някой
Коментиран от #107
13:55 10.02.2026
103 Историк
До коментар #83 от "Врагове са ти родителите -":Учил си история отдавна. Отвори сегашните учебници и ще видиш, че нямат нищо общо с това отпреди 1989г., това, което ти си учил. Всички исторически факти сочат, че това са измислици на бай Тошо и съветските комунисти.
Русия винаги е била антибългарска държава, по тази причина българите не я обичат, а не поради нещо друго.
Коментиран от #105, #106
14:14 10.02.2026
104 Тома
14:19 10.02.2026
105 Това, че махалото се е залюляло
До коментар #103 от "Историк":от единия в другия край не означава, че написаното в учебниците е истина(валидно и за сега, и преди 1989г.).
14:21 10.02.2026
106 Перо
До коментар #103 от "Историк":Сега има нов, соросистки, неолиберален прочит на световната ционистка менажерия за историята, където Русия не съществува!
14:32 10.02.2026
107 Истината е,
До коментар #102 от "Някой":че и при кхан (каназ убиги) Тервел сме се борили за територии (наши си, балкански-български) и след като разбива арабите и спасява Източната Римска империя и Европа, каназ Тервел получава като отплата богатата римска област Загоре...
15:12 10.02.2026