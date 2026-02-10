Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Петте ключови стъпки на ЕС за частично и пълно присъединяване на Украйна до 2027 г.
  Тема: Украйна

Петте ключови стъпки на ЕС за частично и пълно присъединяване на Украйна до 2027 г.

10 Февруари, 2026 11:59, обновена 10 Февруари, 2026 12:02

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • присъединяване към ес

Брюксел търси начини да подкрепи Киев и да заобиколи вътрешнополитическите препятствия

Петте ключови стъпки на ЕС за частично и пълно присъединяване на Украйна до 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Европейският съюз разработва план, който би могъл да осигури на Украйна частично членство още през следващата година. Целта е да се укрепи позицията на страната в Европа и да се отдалечи от Москва, посочват десет официални лица и дипломати, цитирани от „Политико“, предава News.bg.

Четири години след руската инвазия и с цел присъединяване до 2027 г., идеята би позволила на Украйна да има глас в ЕС преди да изпълни всички критерии за пълноправно членство. Европейските и украинските служители подчертават спешността на кандидатурата, като президентът Володимир Зеленски заяви, че определянето на дата е важно и ще бъде подписано и от САЩ и Русия.

Планът наподобява концепцията на Еманюел Макрон за съюз на много скорости, наричана неофициално „обратно разширяване“. Той дава на Украйна време да завърши реформите си, като намалява риска страната да се отчая и да се отдръпне от Запада. Има обаче препятствия, включително противопоставянето на унгарския премиер Виктор Орбан.

Процесът се очертава в пет стъпки:

  • Подготовка на Украйна - ЕС предоставя насоки и информация за преговорните „клъстери“, за да подпомогне реформите. Киев уверява, че ще завърши необходимата работа до 2027 г.

  • Създаване на олекотено членство - Идеята за „обратно разширяване“ позволява на Украйна да започне с частични права и задължения, преди да стане пълноправен член. Това е политическо послание към Украйна, Молдова и Албания за подкрепа в условия на война.

  • Изчакване на промяна в Унгария - За да се осъществи членството, е нужна единодушна подкрепа на 27 държави. Орбан остава твърдо против, но изборите през април могат да променят ситуацията.

  • Включване на САЩ - Доналд Тръмп може да окаже натиск върху Орбан и да подпомогне сключването на мирно споразумение и присъединяването на Украйна.

  • Използване на член 7 - Ако всичко друго се провали, ЕС може да активира член 7 срещу Унгария, като временно отнеме права, включително правото на вето върху нови членове.

Идеята среща подкрепа от Франция, Италия и Полша, но Германия е предпазлива, страхувайки се от обещания, които Брюксел може да не изпълни. Все пак ЕС обмисля тези мерки като начин да подсигури политическа и психологическа подкрепа за Украйна.


Украйна
Оценка 1.2 от 29 гласа.
Оценка 1.2 от 29 гласа.
  • 1 Каква Украйна ще присъединявате

    71 4 Отговор
    като в момента там режима е терористичен и фашистки. Унищожихте Европа и всички ценности на които се градеше!

    Коментиран от #5

    12:01 10.02.2026

  • 2 честен ционист

    31 3 Отговор
    Укропчики да ги приемат на мястото на скъсан Ганчо у Евро Райха. Да се прави общ референдум в двете страни и да се обединяват резултатите.

    12:03 10.02.2026

  • 3 Мишел

    32 2 Отговор
    Като частично бременна...

    12:03 10.02.2026

  • 4 Многоходовия Путин

    8 37 Отговор
    пак пи една студена вода.

    Коментиран от #7, #78

    12:05 10.02.2026

  • 5 Това не е причина

    6 47 Отговор

    До коментар #1 от "Каква Украйна ще присъединявате":

    да не се присъедини. Украйна е нормална държава, същата като останалите в ЕС.

    Коментиран от #13, #29, #54

    12:05 10.02.2026

  • 6 да питам

    6 36 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    12:06 10.02.2026

  • 7 И в НАТО ще влезне

    5 29 Отговор

    До коментар #4 от "Многоходовия Путин":

    рано или късно !

    Коментиран от #19, #27

    12:06 10.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 горски

    35 1 Отговор
    А ако новото правителство на България не иска приемането на Украйна.....И за нас ли ще има член 7...

    12:07 10.02.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    39 1 Отговор
    Първо изчакайте да видите какво ще остане от окраина, после присъединявайте и присвоявайте.

    Коментиран от #31

    12:07 10.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Владимир Путин, президент

    8 33 Отговор
    Пълни глупасти както всегда.
    Само две неща трябват на Украйна !!!
    Атом и Томахоук, който да го закара до Москва.
    Все 👍

    Коментиран от #15, #36, #70

    12:08 10.02.2026

  • 13 Що за логика

    37 3 Отговор

    До коментар #5 от "Това не е причина":

    Тогава къде е членството на Русия.
    Русия е най-голямата европейска държава.
    Ако трябва да има Евро-нещо си - то Русия трябва да е Номер едно.

    Коментиран от #25, #72

    12:11 10.02.2026

  • 14 Ще плащаме

    21 0 Отговор
    за украинската сладка курабия.

    12:12 10.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Георги

    45 0 Отговор
    щом като вече търсят начини да заобикалят собствените си правила и да игнорират старите членове, то работата е далеч от демокрация

    12:12 10.02.2026

  • 17 В какви

    32 0 Отговор
    Граници ще я вкарват? Те се променят всеки ден Само вето ще ни отърве от тези украински наглеци. Нагъл, по нагъл, украинец

    12:12 10.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Важното е

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "И в НАТО ще влезне":

    Колко от Украйна ще остане.
    Т.е. - няма да има какво и къде да влезне ....

    12:13 10.02.2026

  • 20 Остин

    26 0 Отговор
    Първо да ни върне борча 350 милярда.

    12:14 10.02.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    31 0 Отговор
    да заобиколи вътрешнополитическите препятствия

    С други думи УРСУЛИТЕ ПОГАЗВАТ ЗАКОНА!!! Набутаха ни в отвратителна кочина!
    ВЪН И ДАЛЕЧЕ!!!

    12:14 10.02.2026

  • 22 И ако

    27 1 Отговор
    ЕС продължават с тоталитарните си решения - скоро много страни ще направят "EXIT"

    12:14 10.02.2026

  • 23 Питам

    5 0 Отговор
    Факти

    12:14 10.02.2026

  • 24 Аоо

    29 0 Отговор
    За какви реформи става въпрос? Повече златни тоалетни за върхушката на Украйна и комисионни на урсулите от помощите за Украйна.

    12:14 10.02.2026

  • 25 Русия не е

    5 29 Отговор

    До коментар #13 от "Що за логика":

    европейска държава, а азиатска. А и няма как вражеска държава да се приеме в ЕС.

    Коментиран от #83, #92

    12:14 10.02.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "МНОГО ГЛУПАВ БАНДЕР":

    "...И кога ще стане това? .."

    Завтра 👍😁

    12:15 10.02.2026

  • 27 Аоо

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "И в НАТО ще влезне":

    И на Луната ще отиде, ома по-късно.

    12:15 10.02.2026

  • 28 ЕСССР

    23 0 Отговор
    Това ще е краят на еврозелките и Европирамидата трилиони дългове !!!

    12:15 10.02.2026

  • 29 Ти да видиш

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Това не е причина":

    От кога тероризма е нормално за теб? Явно имаш сериозен проблем с ценностната си система. По скоро пълна липса. Не драскай по форумите, а се погрижи за себе си.

    12:16 10.02.2026

  • 30 Киев за два дня

    5 10 Отговор
    И всьо 😅🤣мда🤪

    12:16 10.02.2026

  • 31 "Русия е на път да се откаже от

    5 12 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    обявената цел на СВО. Русия, притисната от икономически проблеми и от президента Тръмп, вероятно ще се съгласи да приключи войната, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира до момента. За Русия остава да продължи да контролира фактически трите области, които бяха под руско влияние преди февруари 2022г - Донецк, Луганск и Крим. Източници от Кремъл твърдят, че настроенията в Русия са разнопосочни, но повечето са в подкрепа на тезата, чe спиране на войната, в замяна фактическото признаване на окупираните територии е равносилно на загуба. Руските националисти призовават за продължаване на войната до постигане на целта на Русия - пълно политическо влияние над Украйна."

    Коментиран от #39

    12:17 10.02.2026

  • 32 НРБ

    14 1 Отговор
    ЕСССР + ООкрайна това е брак между мъртъв и полумъртъв зомби !!!

    Коментиран от #40

    12:17 10.02.2026

  • 33 Ачо

    2 12 Отговор
    Руснаците ги копат с багер накуп.Затоеа не може да им се хване точната бройка.

    12:18 10.02.2026

  • 34 да питам

    2 11 Отговор
    верно ли най-новата руска космическа станция Луна 25 катастрофира на луната ?

    Коментиран от #38

    12:18 10.02.2026

  • 35 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 10 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    12:19 10.02.2026

  • 36 Ти в манерката си

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    само овес ли имаш? Атома не е като игра на компа бе глупав? Къде ви намират толкова полирани?

    Коментиран от #56, #66

    12:19 10.02.2026

  • 37 Това е

    8 0 Отговор
    В клуба на богатите е така!

    12:20 10.02.2026

  • 38 Медведев

    2 9 Отговор

    До коментар #34 от "да питам":

    Все пак уцелихме луната.

    12:20 10.02.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    3 12 Отговор

    До коментар #31 от ""Русия е на път да се откаже от":

    "...Руските националисти призовават за продължаване на войната..."

    Ама разбира се....
    Само дето на фронта няма един кьорав националист, русофиль и пробита копейка. Пачему ???

    Коментиран от #46

    12:21 10.02.2026

  • 40 Руската пропаганда

    0 13 Отговор

    До коментар #32 от "НРБ":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #48

    12:21 10.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Байко съм

    15 0 Отговор
    Тия луди ли са. До тогава ЕС ще се разпадне

    12:22 10.02.2026

  • 43 Калку

    15 0 Отговор
    Най-важната стъпка да се приготвят няколко трилиона евро след присъдияването на Укр към ЕС.

    Пресметнете 4.5 трилиона на 450 милиона европейци и ще разберете колко ще плаща семейството ви от 4 души.Не е ли 10 000 евро от всяко българско семейство? Предупредете ме, ако греша в аритметиката.

    12:22 10.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 СССС

    14 0 Отговор
    Китай се развива технологично ,а ЕС потъва в блатото ООкрайна !!! Войната е скъпо удоволствие справка ВСВ !!!

    Коментиран от #51

    12:22 10.02.2026

  • 46 Блатна подлога

    2 14 Отговор

    До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":

    Викнат ни в Купянск да събираме руски трупове!

    12:22 10.02.2026

  • 47 Сатана Z

    14 0 Отговор
    Фюрерът -Еврей Зеленски ще смени акушерката
    Урсула като главнокомандващ на Европейския Райх.

    12:23 10.02.2026

  • 48 Така е

    14 0 Отговор

    До коментар #40 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    12:23 10.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пламен

    1 13 Отговор
    Украйна трябва да е в ЕС на мястото на безполезните Унгария Словакия и България

    Коментиран от #55, #64

    12:23 10.02.2026

  • 51 Колективен руски крепостен

    5 7 Отговор

    До коментар #45 от "СССС":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #60, #75

    12:23 10.02.2026

  • 52 Перо

    9 0 Отговор
    И какво, от ЕС и НАТО ги натискаха да провокират войната, сега като компенсация ще ги пуснем, без никакви критерии в ЕС като компенсация и после ние ще плащаме сметката за престъпност, корупция, лоши продукти, отбрана и т.н.

    12:24 10.02.2026

  • 53 Още новини от Украйна

    9 1 Отговор
    Укроинските проститутки отдавна са превзели Европа и подбиват цените на българските пачи с надутите джуки в неравната битка да получат 10€ от новите близкоизточни европейски доктори и инженери

    12:25 10.02.2026

  • 54 Тя е много нормална, дори най-нормалната

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Това не е причина":

    държава от ЕС, само има един нюанс, не се знае кой ще е притежателя на Украйна през 2027 година. ЕС да изчака да свърши конфликта и тогава да взима такива и подобни решения. Рибата още е в морето ЕС поставили тиганя на котлона и загряват шарланя!

    12:26 10.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Владимир Путин, президент

    2 7 Отговор

    До коментар #36 от "Ти в манерката си":

    "...Атома не е като игра на компа бе глупав..."

    Атома е десетина пъти по мощен от тротиловия си еквивалент в килограми. Какво толкова страшно се е случило в Япония, Хирошима, Нагасаки ? Цъфтят, та връзват !!! Сакън и Русия фане върже ......😁😁😁

    Коментиран от #59

    12:26 10.02.2026

  • 57 Аман

    12 2 Отговор
    вече от тази Украйна. Дано час по бързо да я присъединят към РФ, че да си отдъхнем завинаги от нея - безкрайно омръзна на всички. Никой вече не иска да чува за нея нито да дава пари.

    Коментиран от #62

    12:28 10.02.2026

  • 58 Копейка

    1 4 Отговор
    Заради левът ша се беся!

    12:28 10.02.2026

  • 59 Страшното

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Владимир Путин, президент":

    глупава манерка. Щото за жалост няма как да осъзнае, колко е глупава.

    12:28 10.02.2026

  • 60 Колективен Ганьо-Балкански

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "Колективен руски крепостен":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    12:29 10.02.2026

  • 61 Истината се трие

    13 0 Отговор
    Бил съм почти навсякъде по света, но не познавам по-корумпирана и морално пропаднала страна от така наречената "Украйна".

    На всичко отгоре тази менте-държава вече е и разрушена и щетите са за над трилион евро.

    Кой ще ги плаща? Въпросът е реторичен - ние.

    С приемане, макар и частично на воюващата държава в ЕС, самият ЕС директно се превръща във воюваща страна.

    Това Орбан ясно го заяви, а страхливците клякат на Брюксвелската високопоставена мафия.

    12:30 10.02.2026

  • 62 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "Аман":

    "...Дано час по бързо да я присъединят към РФ.."

    Ше я присъединят га на Путин му цъфнат лаптите селските......😆

    12:30 10.02.2026

  • 63 Мнение

    10 0 Отговор
    Това е пълен Ъпсурт! На нас ни бастисаха енергетиката, АЕЦа , и какво ли още не ,а урките - петилетката за две години. Това е само за да могат да наливат още пари там.

    Коментиран от #68

    12:30 10.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ЕлЗет

    6 1 Отговор
    Минава,извънредно големият корааааб,,,,И потъва.Вземето си,ако щете и Папуа Н Г.6перц и 0рсулите,да го веете!

    12:32 10.02.2026

  • 66 Остави

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ти в манерката си":

    безсмислено е!

    12:33 10.02.2026

  • 67 az СВО Победа 80

    9 1 Отговор
    Днес се навършват точно 19 години от прословутата реч на В.В.Путин, произнесена на конференция за сигурност в Мюнхен и останала в историята като "Мюнхенската реч"!

    Всичко, за което тогава предупреждаваше В.В.Путин е факт, западът направи всички възможни грешки, за да е светът днес такъв, какъвто е...

    Коментиран от #79

    12:34 10.02.2026

  • 68 АЕЦа

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Мнение":

    си работи. Няма проблеми.

    Коментиран от #84

    12:34 10.02.2026

  • 69 Номад

    7 0 Отговор
    Ааааа са ги нямаме такива. Първо да се продължи войната до пълната победа на украйна над Русия и после когато се избият мъжете ще останат жените, а те са необходими за новата афера епстиин. Щото тия старите вече одъртяха и трябва нова крехка плът за ръководителите на шареното знаме

    12:34 10.02.2026

  • 70 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Буданов няма да се замисли нито за миг и ще изпържи Москва. Това е една от причините за СВО.

    12:35 10.02.2026

  • 71 Търновец

    5 1 Отговор
    Много лошо развитие за ЕС. - Украйна е възродената Отоманска империя.

    12:36 10.02.2026

  • 72 Логиката е

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "Що за логика":

    че Русия е обявена за терористична държава. Няма как да се приеме.

    Коментиран от #76, #77

    12:36 10.02.2026

  • 73 Измислената

    10 0 Отговор
    и изкуствена квази-държава Украйна е сборище на юдео-талмудската и сатанинска секта на хасидите и най-вече на хазарите от Хабад Любавич.

    Под името "Украйна" се крие юдео-хазарски хаганат - ционистка държава 2.0 на европейска територия.

    Това обяснява пристъпите на лудост в ЕК и на най-високите позиции в европейските държави и институции.

    12:36 10.02.2026

  • 74 не може да бъде

    5 0 Отговор
    Виждаме се много добре какъв е този план и каква е целта!!?Проблемът е обаче той да не се окаже разновидност на плана за ощастливяване на кокошките и изправяне на кривите краставици!?

    12:36 10.02.2026

  • 75 Колективен руски крепостен

    1 7 Отговор

    До коментар #51 от "Колективен руски крепостен":

    защото фалирахме

    12:37 10.02.2026

  • 76 Ами логиката е

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Логиката е":

    че пропагандата е забавна, но е вредна за човек, който я ползва да се информира!

    12:38 10.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Многоходовото

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Многоходовия Путин":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай..

    12:38 10.02.2026

  • 79 Владимир Путин, президент

    1 11 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 80":

    "...Всичко, за което тогава предупреждаваше В.В.Путин е факт..."

    Путин е една руска фъсня без грам покритие !!!
    Русия тoжe.

    Коментиран от #82

    12:38 10.02.2026

  • 80 Перо

    4 0 Отговор
    Възстановяването от разрухата пак ние ще плащаме на ционисткия режим!

    12:39 10.02.2026

  • 81 Машинация

    9 0 Отговор
    Брюксел изготвя план за заобикаляне на собствените си правила, норми и изисквания. Интересно за останалите страни в европа, които са извън ЕС, ще се приложи ли този план?

    12:40 10.02.2026

  • 82 А що не каза с кое от казаното

    4 0 Отговор

    До коментар #79 от "Владимир Путин, президент":

    не си съгласен и не се е случило, а показваш колко си глупав? Не е ли по лесно да направиш нещо смислено?

    12:41 10.02.2026

  • 83 Врагове са ти родителите -

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Русия не е":

    затова, че са ти дали живот.

    По същия начин българофобите-русофоби мразят Русия, затова че даде държава на българския народ.

    Коментиран от #87, #103

    12:41 10.02.2026

  • 84 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "АЕЦа":

    Накараха ни да затворим първите 4 блока на АЕЦ Козлодуй и ни спряха строителство на АЕЦ Белене като условие за приемане в ЕС. Но това вече няма значение. Населението намаля наполовина. Токът е скъп и хората сами ограничават потреблението си. Промишлеността е ликвидирана. Не ни трябва АЕЦ а нивичка на село и една газена лампа.

    12:42 10.02.2026

  • 85 Гладна кокошка просо сънува

    5 0 Отговор
    Ама то скоро такава територия няма да съществува...

    12:44 10.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Христо Ботев

    1 8 Отговор

    До коментар #83 от "Врагове са ти родителите -":

    "Русия таз мнима защитница на славянството", която употребява "още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии."

    Христо Ботев
    вестник "Знаме" от 4 април 1875 г.

    Коментиран от #94, #97, #98

    12:54 10.02.2026

  • 88 Анонимен

    4 0 Отговор
    А защо трябва Украйна да влиза в ЕС? Или по-точно територията, която ще остане след като военната операция приключи.

    Коментиран от #91

    13:03 10.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Идеално

    5 0 Отговор
    би било да вкарат Украйна още сега в ЕС колхоза. Това би ускорило неговата дезинтеграция, чрез настъпване на хаос и противоречия между страните в блока.
    Финансовият аспект ще бъде водещ разбира се, тъй като страните от блока ще бъдат принудени да увеличат рязко вноските си в общия бюджет, но също така в политически план ЕС райха ще влезе по-директно в нестихващия конфликт с Руската федерация, което ще постави в непосредствена опасност националната сигурност на всички страни в блока. Правителствата няма да са в състояние да обяснят този риск по адекватен начин на техните избиратели.

    13:11 10.02.2026

  • 91 За да

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Анонимен":

    се осигури възможност за непрекъсната провокация на руснаците и практически конфликтът да не затихва.

    13:13 10.02.2026

  • 92 Минувач

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Русия не е":

    Колко имаш по география?
    Русия САМО В ЕВРОПЕЙСКАТА си част пак е най-голямата по територия и население държава в Европа.
    Повтарям - броим само европейските и територии!
    Също така и най-големият европейски град е Москва!
    На обратния полюс - как Украйна може въобще да си помисли за членство в ЕС, когато това трябва да се прави не по милост, а по изпълнение на критерии! Там нямат нищо общо с ЕС по отношение на корупция, правосъдна система, външни дългове, иконимически показатели и т.н.. Отделно това е държава и във война.

    13:14 10.02.2026

  • 93 Нека

    4 0 Отговор
    ги приемат по-скоро. Ще стане голям сеир.

    13:15 10.02.2026

  • 94 Не знаеш,

    8 0 Отговор

    До коментар #87 от "Христо Ботев":

    че "лошата" Русия създаде Третата Обединена Българска държава - Сан-Стефанска България с площ от над 170 хиляди кв. км и с излаз на две морета.

    Сигурен съм, че не знаеш, че Христо Ботев е Първият български комунист.

    А родителите си знаеш ли?

    Найден ли се казваш?

    13:17 10.02.2026

  • 95 Точно

    3 0 Отговор
    така. ЕС да ги поеме изцяло. Така е справедливо, доколкото именно ЕС ги тласна, финансира и насърчава в този конфликт. Германия ще поеме основната тежест и политическа отговорност. Няма лошо.

    13:19 10.02.2026

  • 96 ЕС заслужава

    2 0 Отговор
    да получи Украйна като награда за своята политика. Германците да му мислят.

    13:21 10.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Пост 97 беше изтрит,

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Христо Ботев":

    Защото цитирах Хр. Ботев - неговото комунистическо Символ-верую на Българската комуна.

    Ако мерите с един и същи аршин, би следвало да изтриете и пост №87, в който Хр. Ботев е цитиран като русофоб.

    Но Хр. Ботев не е русофоб, а от комунистическа позиция мрази властта на помешчиците в Руската империя - ярък предвестник на събитията от октомври 1917г.

    Коментиран от #99

    13:33 10.02.2026

  • 99 Захари Стоянов

    1 3 Отговор

    До коментар #98 от "Пост 97 беше изтрит,":

    „Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука...”
    „Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти. От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци, прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек.”
    Где е най-голямото робство
    "И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка!
    Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление!"

    Коментиран от #101

    13:41 10.02.2026

  • 100 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Про ссяци, нагли,агресивни и нетърпеливи да ни огграбват, иззнудват, отввличат, да живеят на наш гръб и да ни забраняват нашия език, да се смятат за по- висши, когато се вижда от самолет какви ббокк луци са НЕ НИ ТРЯБВАТ

    13:47 10.02.2026

  • 101 За масона ли пишеш,

    4 0 Отговор

    До коментар #99 от "Захари Стоянов":

    този, който предаде Бенковски на турката потеря, а после писа, че заедно с Бенковски били предадени от някакъв овчар, но турската потеря улучила само Бенковски, а Захари-масона куршум не го лови...?

    Докога с папагалските си изяви!?

    :)))

    13:51 10.02.2026

  • 102 Някой

    3 0 Отговор
    Абсурдно е дори споменаването на членство на Украйна в ЕС. Бивша Киевска Русь/Русия, от която се води произлизаща и Русия. Че то Русия със сигурност изпълнява повече критерии за ЕС от Украйна. Страна във война, с неясни граници и абсурдно за критерии. Приемането и е равно на това да се обяви, че България е във война. Това е национално предателство и който се съгласи е за затвора. Войни по света много - в момента може би към 30-ина и повечето не ги знаем. Кога България е участвала в чужда война, когато не се е борила за територия? При Тервел 700+ година подпомагаме Византия срещу араби. Защо ни натякват за нормално, нещо което реално никога не сме правили от повече от хилядолетие, при стотици военни конфликти по света?

    Коментиран от #107

    13:55 10.02.2026

  • 103 Историк

    0 4 Отговор

    До коментар #83 от "Врагове са ти родителите -":

    Учил си история отдавна. Отвори сегашните учебници и ще видиш, че нямат нищо общо с това отпреди 1989г., това, което ти си учил. Всички исторически факти сочат, че това са измислици на бай Тошо и съветските комунисти.
    Русия винаги е била антибългарска държава, по тази причина българите не я обичат, а не поради нещо друго.

    Коментиран от #105, #106

    14:14 10.02.2026

  • 104 Тома

    3 0 Отговор
    Освен да ми присъедените к.ми янко друго не виждам

    14:19 10.02.2026

  • 105 Това, че махалото се е залюляло

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Историк":

    от единия в другия край не означава, че написаното в учебниците е истина(валидно и за сега, и преди 1989г.).

    14:21 10.02.2026

  • 106 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #103 от "Историк":

    Сега има нов, соросистки, неолиберален прочит на световната ционистка менажерия за историята, където Русия не съществува!

    14:32 10.02.2026

  • 107 Истината е,

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Някой":

    че и при кхан (каназ убиги) Тервел сме се борили за територии (наши си, балкански-български) и след като разбива арабите и спасява Източната Римска империя и Европа, каназ Тервел получава като отплата богатата римска област Загоре...

    15:12 10.02.2026

