За още 6 месеца! Сърбия ще получи удължаване на газовия договор с Русия

За още 6 месеца! Сърбия ще получи удължаване на газовия договор с Русия

10 Февруари, 2026 15:40 854 7



За още 6 месеца! Сърбия ще получи удължаване на газовия договор с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният директор на „Сърбиягаз“ Душан Баятович заяви днес, че договорът за доставка на руски газ, който изтича в края на март, вероятно ще бъде удължен с още шест месеца, предава агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Баятович заяви, че цената на газа за домакинствата няма да бъде променяна, както и че Сърбия разполага с достатъчни количества до края на отоплителния сезон.

Той заяви, че дългосрочният договор за доставка на газ, който Сърбия има с Русия се продължава чрез отделни анекси, но че по него има много проблеми като европейски санкции и проблеми с платежните транзакции, които по думите му не са толкова лесни за решаване.

Сърбия задоволява над 80 процента от енергийните си нужди чрез внос на руски газ, предава в. "Блиц".

От началото на руската агресия срещу Украйна страната се опитва да установи нови маршрути за газови доставки.

През 2024 г. Сърбия сключи двугодишен договор с Азербайджан за до 400 милиона кубически метра газ на година.

В интервю за "Блиц" в края на миналата година председателят на "Газовата асоциация" на Сърбия Воислав Вулетич обясни, че през Азербайджан е възможно да се достави количество, което е приблизително 10-15 процента от нуждите на Сърбия.

Вулетич твърди, че няма алтернатива на руския газ, защото Сърбия потребява около 2,5 милиарда кубически метра годишно.

Той обяснява, че е нереалистично да се доставя втечнен газ през Александруполис в Гърция или Кърк в Хърватия поради технически и инфраструктурни предизвикателства.

Според Вулетич на практика втечненият газ е значително по-скъп въпреки медийните твърдения, че цената на втечнения и природния газ е една и съща.

Сръбският президент Александър Вучич заяви през октомври миналата година, че Русия е предложила на Сърбия договор за доставка на газ до 31 декември, след което заяви, че това е разочароваща новина, защото Сърбия, според него, е очаквала да сключи дългосрочен договор още през май 2025, когато изтече десетгодишният договор за газ с Русия.

"Това е много разочароваща новина за нас, защото до май трябваше да сключим дългосрочен договор за три години. Бяхме повече от честен и надежден партньор във всяко едно отношение, да не говорим за факта, че Сърбия се отказа от арбитраж и много други неща, за да запази приятелството и партньорските отношения “, каза тогава Вучич пред проправителствената частна телевизия "Информер".

Сърбия очаква да сключи нов анекс за доставка на газ от Русия в момент, когато все още не е приключило финализирането на продажбата на мажоритарния руски дял в единствената петролна компания на Сърбия НИС, който възлиза на 56,15%.


Сърбия
  • 1 Боруна Лом

    9 4 Отговор
    А НАШИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ЕВРОГЕЙЗЕРИ ТОТАЛНО НИ ЗАНУЛИХА!

    Коментиран от #2

    15:52 10.02.2026

  • 2 Данъкоплатец

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Нищо няма да се разкрие за убийството край Петрохан на рейнджърите и на децата !
    Разкрили наркоканала към Сърбия.

    Както не се разкри нищо за пачките в чекмеджето на Борисов от откраднатият асфалт!
    За което плащаме кървав данък с ежедневно убиваните по пътищата.

    16:07 10.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Владиката

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Днес е твой ред в долапа

    Коментиран от #5

    16:37 10.02.2026

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владиката":

    У долапа владиката че лапа

    17:22 10.02.2026

  • 6 АГЕНТ БУДА С БУДИСКИЯ СИ

    0 2 Отговор
    ,ХРАМ,, В ПЕТРОХАН ТРЕПЕ И ДЕЦА....СЪЩИЯ УНИЩОЖИ ЮЖЕН ПАТОК АЕЦ БЕЛЕНЕ И ЗАТРИ ПЪЪЪЪЪЪРВАТА ДЪРЖАВА И ИМПЕРИЯ В ТОЯ СВЯТ.АГЕНТ БУДА.....

    17:26 10.02.2026

  • 7 гост

    1 0 Отговор
    Раша няма да доставя нищо на Сърбия колкото и да се мазни Вучич , защото ако спре газа за Унгария и Словакия , както е решил ЕС от следващата година , трябва да плащат целия транзит през Турция и България само за нещастните 2,5 млд куб на Сърбия , което значи 8 (осем пъти) повече , не само че няма да вземат нищо за газа , ами ще плащат отгоре !!

    19:38 10.02.2026

