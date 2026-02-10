Иран и САЩ подновяват преговорите за „балансирано и справедливо“ споразумение

Високопоставен съветник на върховния лидер на Иран, Али Лариджани, обсъди днес в Оман начини за постигане на „балансирано и справедливо“ споразумение със САЩ. Срещата се проведе в контекста на предстоящото подновяване на американско-иранските преговори, целящи предотвратяване на нов конфликт, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Оман играе ролята на посредник, както миналата седмица, когато преговорите между Техеран и Вашингтон са позволили на Иран да оцени сериозността на американската позиция и готовността за продължаване на диалога.

Днешното посещение на Лариджани е било планирано и включва последващо посещение на Катар, който също е посредничил при предишни регионални кризи. Според оманските държавни медии, Лариджани и султанът на Оман, Хайтам бин Тарик, са обсъдили значението на възстановяване на диалога за намаляване на различията и постигане на „справедливо“ споразумение между двете страни. Срещата е продължила около три часа.

Датата и мястото на следващия кръг преговори все още не са уточнени. САЩ се стремят разговорите да обхванат и иранската ракетна програма, докато Техеран категорично настоява, че въпросът за ракетния арсенал не подлежи на преговори.

Очаква се израелският премиер Бенямин Нетаняху да обсъди утре с президента Тръмп във Вашингтон включването на ограничения за ракетната програма на Иран в бъдещото споразумение. От своя страна говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи подчерта, че САЩ трябва да вземат решенията си „независимо от външен натиск, особено от страна на Израел, който не отчита интересите на региона и дори тези на САЩ“.