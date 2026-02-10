Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран и САЩ подновяват преговорите за „балансирано и справедливо“ споразумение

10 Февруари, 2026 15:41 660 4

Посредничество от Оман и регионални дипломатически усилия преди новия кръг преговори

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Високопоставен съветник на върховния лидер на Иран, Али Лариджани, обсъди днес в Оман начини за постигане на „балансирано и справедливо“ споразумение със САЩ. Срещата се проведе в контекста на предстоящото подновяване на американско-иранските преговори, целящи предотвратяване на нов конфликт, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Оман играе ролята на посредник, както миналата седмица, когато преговорите между Техеран и Вашингтон са позволили на Иран да оцени сериозността на американската позиция и готовността за продължаване на диалога.

Днешното посещение на Лариджани е било планирано и включва последващо посещение на Катар, който също е посредничил при предишни регионални кризи. Според оманските държавни медии, Лариджани и султанът на Оман, Хайтам бин Тарик, са обсъдили значението на възстановяване на диалога за намаляване на различията и постигане на „справедливо“ споразумение между двете страни. Срещата е продължила около три часа.

Датата и мястото на следващия кръг преговори все още не са уточнени. САЩ се стремят разговорите да обхванат и иранската ракетна програма, докато Техеран категорично настоява, че въпросът за ракетния арсенал не подлежи на преговори.

Очаква се израелският премиер Бенямин Нетаняху да обсъди утре с президента Тръмп във Вашингтон включването на ограничения за ракетната програма на Иран в бъдещото споразумение. От своя страна говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи подчерта, че САЩ трябва да вземат решенията си „независимо от външен натиск, особено от страна на Израел, който не отчита интересите на региона и дори тези на САЩ“.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Теслатъ

    3 3 Отговор
    Времето работи в полза на Аятолаха - превъоръжава се с бързи темпове, основно с китайско и по-малко руско въоръжение! Предимно с авиация - китайския J-10C и ЗРК HQ-9, говори се и за руски ПКР (противокорабни ракети).

    15:52 10.02.2026

  • 2 яница

    2 3 Отговор
    дъмбо тотално се превърна в плашило и посмешище пред цял свят 😐 срам за Америка , неврастения откъдето и да го погледнеш .... не може да се приеме на сериозно нищо, луд се опитва да управлява....

    16:22 10.02.2026

  • 3 варна

    4 0 Отговор
    аятолхчето кацна на килима

    16:29 10.02.2026

  • 4 Нетаняхуто

    1 3 Отговор
    Бързо си изстреля в Америка да заповяда на куклата си в белия дом бързо да почва войната срещу Иран че Китай скоростно ги въоръжава. Да видим дали китайското оръжие ще сваля самолетите на кандидат агресорите

    17:47 10.02.2026

