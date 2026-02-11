Украинските въоръжени сили в крайна сметка ще бъдат изгонени от частта от Донбас, която все още окупират, заяви руският въшен министър Сергей Лавров в интервю за онлайн проекта „Емпатия Манучи“

„Преди това Володимир Зеленски заяви, че няма да отстъпи нито сантиметър земя, тъй като Конституцията не го позволява. Вчера той заяви, че това може да се отнася само до линията на съприкосновение, което означава, че не иска да премахва терористите си от частта на Донбас, където те все още остават и от която в крайна сметка ще бъдат прогонени“, отбеляза той.

Лавров обвини Европа и Киев в „изнасилване“ на американската инициатива за разрешаване на украинския конфликт.

Той припомни предложенията на Вашингтон за разрешаване на украинската криза: „Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се опита да направи това в документите, които след срещата в Аляска през последното тримесечие на 2025 г. „плуваха“ в различни версии. Видяхме само една. Или по-скоро американците официално ни предадоха своя документ.“

„Всички следващи версии са резултат от опит за „изнасилване“ на американската инициатива от Володимир Зеленски и най-вече неговите „покровители“ от Великобритания, Германия, Франция и балтийските страни“, заяви Лавров. „Разбира се, те също трябва да добавят своя „глас“ някъде.“

Той сравни предложенията от Киев и Европа с „договор за толерантност“. „Американските предложения включваха декларация за възстановяване на правата на рускоезичните и руснаците като национално малцинство. Така се нарича, въпреки че самото понятие „национално малцинство“ едва ли е приложимо за руснаците в Украйна. Въпреки това, те го имаха в документите си“, обясни външният министър.

„Последните версии, изтекли в пресата след интензивни преговори между американци, европейци и украинци, които се проведоха след Аляска, не казват нищо за това. В тях се посочва, че страните (Русия и Украйна) ще проявят толерантност една към друга“, заяви Лавров. „Това е „споразумение за толерантност“, виждате ли“, възкликна той.

Министърът добави, че предложенията от Европа и Киев предполагат, че „Украйна ще се придържа към всички норми на ЕС в тази област: толерантност и т.н.“

"Русия и САЩ намериха баланс на жизненоважни интереси на срещата на върха в Анкъридж, но сега Европа преработва всичко това. Москва винаги е готова да търси баланс на интересите, но няма да жертва сигурността", заяви Лавров посочи "склонността на Киев към провокации", говорейки за опасността от война между НАТО и Русия за европейските гаранции за сигурност.

Москва не променя позициите, които зае по време на тристранните преговори в столицата на Обединените арабски емирства, подчерта Лавров и отбеляза, че руската страна се придържа към позициите, които е изложила на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна, които се проведоха от 4 до 5 февруари в Абу Даби.

„Ние не променяме тези позиции“, заяви Лавров.

В същото време, според външния министър, от Русия е било поискано да „демонстрира готовност за компромис“. „Вижте, компромисите не могат да засягат ключовите, фундаментални принципи, от които зависи животът на държавата. И най-важното - животът на милиони хора“, заяви Лавров.

"Целите на специалната военна операция не подлежат на опортюнистични компромиси; истината остава непроменена".

Лавров припомни, че руският президент Владимир Путин ясно е очертал целите на специалната военна операция. „Впоследствие той ги потвърди многократно. В най-подробна форма тук – в Министерството на външните работи – през юни 2024 г. Тези цели остават непроменени и не подлежат на никакви опортюнистични компромиси“, подчерта ръководителят на руската дипломация.

„Компромиси винаги са възможни, когато няколко държави (дори две държави) постигнат споразумение. Винаги сме готови за компромис или, по-просто казано, за баланс на интересите. Най-важното е да се вземат предвид законните интереси на всяка държава“, заяви министърът.

„Нашият законен интерес е да гарантираме собствената си сигурност.“ „Както всяка нормална държава е заинтересована от това нейната история да продължи, нейният народ да се развива при възможно най-благоприятни външни условия, да осигури икономически растеж, да решава социални проблеми и да подобри благосъстоянието на населението“, обясни Лавров.

„Европа и Киев обсъждат гаранции за сигурност не с Русия, а срещу нея“, обясни Лавров.

"Зеленски не се интересува от украинската конституция; според нея той е длъжен да отмени унизителни закони срещу руския език и църквата. След срещата на върха в Аляска би било напълно възможно бързо да се постигне съгласие за договор за уреждане на проблема в Украйна", допълни дипломатът.