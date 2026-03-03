Извънредна среща при премиера за Близкия изток: Утре ще се извърши първи полет към Оман за евакуация на българи

Извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров за ситуацията в Близкия изток. Това съобщи "Нова телевизия"
На нея присъстват служебните министри на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и на отбраната Атанас Запрянов, както и директорът на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” Анелия Маринова.
Един от акцентите на разговора е евакуацията на българите в засегнатите от конфликта страни.
„Следим отблизо събитията в Близкия изток, тъй като те се променят. Фокусът на Министерския съвет е извеждането на българските граждани от региона по най-бързия, но с предимство на сигурността начин”, отбеляза след срещата Гюров.
Служебното правителство е изискало информация за свободните слотове за полети. Обсъждани са много възможности и маршрути за целта. Очаква се Ситуационният център към МВнР да даде точни списъци с имена на българи в отделните дестинации и готовността им за извеждане от тях. „Имаме достатъчно самолети, които са в готовност да проведат полети при възможност. Службите за сигурност са въвлечени в процеса, за да не поемаме излишни рискове”, подчерта министър-председателят.
Той коментира и опасенията от покачване на цените на горивата у нас. „Вече има реакция на международните борси. Очаква се в близките дни цената на петрола да продължава да се повишава. Увеличението при газа е притеснително, но България има дългосрочен договор, което се базира на осреднена цена, което позволява такива кратки кризисни случаи да преминават без съществено увеличение на цената на газа”, посочи Гюров.
Военният министър потуши притесненията от опасност за страната ни. „Американските самолети в България са за тренировки на НАТО, не участваме в операциите на САЩ в Иран. Марк Рюте заяви същото. Няма никакво основание България да е потенциална цел на Иран. Ако това се случи, ще бъде задействан член 5, така че за такава атака няма никакво основание”, каза Атанас Запрянов.
Според външния министър Надежда Нейнски в Саудитска Арабия не се налага евакуация. „Има държави със значителен брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти. Там е по-трудно да се изпратят самолети. Разговарях с външния министър на Гърция и той предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман. Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности. Има много аспекти на сигурността. Утре рано сутринта се надяваме да започнем с евакуационните полети. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха. Има хора с инсулинова зависимост, за които се търси възможност да се окаже съдействие възможно по-скоро”, обяви тя.
