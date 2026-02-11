Новини
Европарламентът одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна
  Тема: Украйна

Европарламентът одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна

11 Февруари, 2026 14:19 994 89

По линия на отбранителната подкрепа се предвиждат спешни и мащабни публични инвестиции за модернизация на украинската отбранителна технологична и индустриална база

Европарламентът одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Европейският парламент одобри днес пакет от финансови мерки за Украйна, включващ заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г., промени в механизма на ЕС за Украйна и изменение на многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г., така че бюджетният резерв на ЕС да може да бъде използван като гаранция по заема и за покриване на разходите по обслужването на дълга, предаде БТА.

Заемът за Украйна бе одобрен с 458 гласа „за“, “против“ гласуваха 140 евродепутати, а 44 се въздържаха. Промените в механизма за Украйна бяха одобрени с 473 гласа „за“, „против“ гласуваха 140 евродепутати, а 32 гласуваха „въздържал се“. Изменението на многогодишната финансова рамка бе одобрено с 490 гласа „за“, „против“ гласуваха 130 евродепутати, а 32 се въздържаха.

Пакетът е част от прилагането на засилено сътрудничество между 25 държави членки и цели да осигури предвидима, непрекъсната и гъвкава финансова подкрепа за Киев в условията на продължаващата руска агресия и нарастващите нужди от финансиране за възстановяване и отбрана.

Приетият днес регламент предвижда създаването на „Заем за подкрепа на Украйна“ за 2026–2027 г., финансиран чрез заемане на средства от страна на Европейската комисия на капиталовите пазари. Заемът ще бъде с ограничено право на регрес и ще стане изискуем при настъпване на определени условия, включително получаване от Украйна на репарации от Русия или установени нарушения, свързани с измама или корупция.

Средствата ще могат да бъдат насочвани по няколко линии – като бюджетна помощ под формата на макрофинансова помощ, както и като подкрепа за капацитета на украинската отбранителна промишленост. В рамките на макрофинансовата помощ Комисията ще договаря с украинските власти меморандум за разбирателство, съдържащ конкретни условия за реформи, включително засилване на приходната мобилизация, подобряване на управлението на публичните финанси и мерки срещу корупцията.

По линия на отбранителната подкрепа се предвиждат спешни и мащабни публични инвестиции за модернизация на украинската отбранителна технологична и индустриална база, както и по-тясна интеграция с европейската отбранителна индустрия. Регламентът поставя подробни изисквания за допустимост на производителите и подизпълнителите, включително условия за установяване в ЕС, държави от Европейското икономическо пространство или Украйна, ограничения за участие на трети държави и правила за защита на чувствителна и класифицирана информация.

Украйна ще трябва да открие специална сметка за управление на средствата, свързани с отбранителната подкрепа, и да предоставя месечни отчети за извършените плащания. Европейската комисия ще разполага с права за мониторинг и контрол, а Европейският парламент и Съветът ще бъдат редовно информирани за напредъка по изпълнението.

Финансирането на заема ще бъде осъществено чрез диверсифицирана стратегия за заемане, като разходите по обслужването на дълга могат да бъдат поети от бюджета на ЕС чрез специален инструмент над таваните на многогодишната финансова рамка.

В предложението е предвидена и възможност Съюзът да използва блокирани руски активи в ЕС за погасяване на заема, в пълно съответствие с правото на ЕС и международното право.

Според законодателната обосновка целта на инициативата е да се подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна, да се облекчат външните и вътрешните ѝ финансови ограничения и да се засили капацитетът на отбранителната ѝ промишленост в отговор на продължаващата война.

Пакетът включва и изменения в многогодишната финансова рамка 2021–2027 г., които да позволят използването на бюджетния резерв като гаранция за заема и да осигурят покриване на свързаните разходи.

Какво предшестваше новото решение?

Засилената агресия на Русия предизвика нарастване на финансовите нужди на Украйна и изисква спешни инвестиции в украинската технологична и индустриална база за отбрана. Очаква се необходимото финансиране за 2026 и 2027 г. да надхвърли досегашните прогнози на Международния валутен фонд (МВФ), което налага допълнителна подкрепа както от Европейския съюз, така и от международната общност.

На 9 септември 2025 г. Украйна подаде официално искане за нова програма на МВФ за периода 2026–2029 г. Възможността фондът да продължи с програмата зависи от осигуряването на достатъчни гаранции за финансиране от международните партньори, включително ЕС.

На 18 декември 2025 г. Европейският съвет постигна съгласие да предостави на Украйна заем в размер на 90 млрд. евро за 2026–2027 г., финансиран чрез заеми на ЕС от капиталовите пазари и обезпечен с бюджетния резерв на Съюза. Договорено беше инструментът да бъде реализиран чрез засилено сътрудничество по член 20 от Договора за ЕС, така че мобилизирането на бюджетни ресурси като гаранция по заема да не засяга финансовите задължения на Чехия, Унгария и Словакия.

На същата дата 25 държави членки се договориха заемът да бъде изплатен от Украйна едва след получаване на военни репарации. До тогава активите на Руската централна банка остават блокирани, като ЕС си запазва правото да ги използва за погасяване на заема в съответствие с правото на Съюза и международното право.

Държавите участнички подчертаха, че инструментът следва да допринесе за укрепване на европейската и украинската отбранителна индустрия, за продължаване на реформите и борбата с корупцията в Украйна, както и да отчита специфичния характер на политиката за сигурност и отбрана на отделни държави членки.

С оглед на тежкото финансово положение на Украйна и необходимостта страната да разполага с ресурси за противодействие на руската агресия и за възстановяване, ЕС предвижда допълнителна финансова помощ, която да подпомогне покриването на спешните нужди и изпълнението на бъдещата програма на МВФ.

След вота в парламента предстои финализиране на законодателния процес между институциите. По данни на Комисията целта е правните актове да бъдат приети достатъчно бързо, за да може изплащането да започне през второто тримесечие на 2026 г.; според дипломати, цитирани от Ройтерс, се работи за първо плащане още в началото на април, след като Комисията започне да набира средства от пазарите.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мм дааа

    50 4 Отговор
    до кога бе м..........ви ще продължава тази лудост

    Коментиран от #25, #28, #34, #40, #70, #75

    14:21 11.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 11 Отговор
    А Макрон иска да платим 4 трилиона

    Коментиран от #9

    14:21 11.02.2026

  • 4 от село

    45 4 Отговор
    Да ни е честит0 защото по 19 кожи от народа ще съдерат !!! Та за това ни вкараха еврозоната !

    Коментиран от #10, #48

    14:22 11.02.2026

  • 5 хаха

    20 2 Отговор
    Браво!

    А за Ганчо Жадното един гол ... Да завижда още и да пука хемороидчета.

    14:22 11.02.2026

  • 6 хехе

    43 2 Отговор
    И кой ще го плаща тоя заем урсулите или хората от ЕС.

    14:22 11.02.2026

  • 7 90 млрд. евро за Украйна

    33 1 Отговор
    1% е за наша сметка. Предатели...

    14:22 11.02.2026

  • 8 Алоооу

    31 1 Отговор
    Спрете се бе! Тея пари за нищо ги нямате!

    14:22 11.02.2026

  • 9 Ей черпак

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Отивай да удариш един парцал в кухнята.

    14:23 11.02.2026

  • 10 хаха

    6 34 Отговор

    До коментар #4 от "от село":

    Кого лъжеш бе м@нгал необразован и заблатен???

    Нито данъците са ти вдигнали заради украинците, нито пари е някой тръгнал да ти дава.
    Тъп паразит!

    Коментиран от #14, #20, #21, #23, #33, #35, #39

    14:23 11.02.2026

  • 11 Зрителна измама 3

    24 1 Отговор
    Ами, честито. Разгадахте ли мистерията "Петрохан"?

    14:24 11.02.2026

  • 12 Икономист

    24 2 Отговор
    Заем се нарича нещо което финансова институция дава на получател с идеята да спечели нещо и да си върне сумата +печалба .Ако дадеш заем на полумъртвец без роднини и собственост,не знам в крайна сметка какво ще получиш ?

    Коментиран от #45, #53

    14:24 11.02.2026

  • 13 име

    21 1 Отговор
    Каква модернизация на територия с ниво на развитите като бананова държава, без ток, без вода, без парно, радио, интернет?!

    14:24 11.02.2026

  • 14 ХА ХА

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Лапуркай бе тръбар съдран ,за да се успокоиш.Нещо много си изнервен бе лепилар ?

    14:25 11.02.2026

  • 15 А бре,

    29 1 Отговор
    ЕвроУрсули спрете да наливате тая укрокаца без дъно !!!!

    14:26 11.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 бандерия ТУПА ТОПКАТА ЩОТО ДА УВЕЛИЧИ

    21 0 Отговор
    РЕПАРАЦИИТЕ КОИТО НИЕ ВЕЧЕ ПЛАЩАМЕ , А ЗЕЛЕНСКИ ГИ КРАДЕ !

    14:27 11.02.2026

  • 18 мм даа

    23 0 Отговор
    Парите въобще не стигат до уркия а директно се разпределят по сметките на еврейчетата

    14:28 11.02.2026

  • 19 Варна

    23 0 Отговор
    Честито Ганьо,и ти благодарение на българоубиеца и най-голям престъпник в новата история на България Винету ще участваш в този подарък за фашистите.От тук следват по високи данъци,цена на тока и водата,замразяване на заплати и пенси,ЧЕСТИТ ви ЕС !!!!!!!!!!!!!!!!

    14:28 11.02.2026

  • 20 т-п тpoл copосoиден

    26 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Инфлацията не е ли вдигане на данъка, бе, кoзяк? Като се вдигнаха цените с 30-40% не се ли сещаш че държавата събира повече ДДС? Що мислиш, че държавата не прави нищо да намали инфлацията, нали имат изгода?! Като ти тропнат двойна сметка за ток, не се ли сещаш че плащаш тока и на онези със златните тоалетни?!

    14:28 11.02.2026

  • 21 Образован

    21 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    А, ти чул ли си нещо за косвени данъци?!

    14:29 11.02.2026

  • 22 Мхм

    20 0 Отговор
    Джурналя, по-сериозно. Не "заем" - безвъзвратно дарение. Нито урсулите имат намерение да си го търсят обратно, нито урните имат намерение да го връщат.

    14:29 11.02.2026

  • 23 Малоумник

    23 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Тия пари Урсула от джоба ли си ги извади?

    14:30 11.02.2026

  • 24 Овчаря

    18 0 Отговор
    Овце финансират вълци!
    Айде на промоцията!

    14:30 11.02.2026

  • 25 Европеец

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "мм дааа":

    Съгласен съм с казаното от теб ....и аз казвам мама,та им.... Но виновен е Путин и бави украинската хунта и не почва да воюва като хората.....

    14:31 11.02.2026

  • 26 Тома

    15 0 Отговор
    Унгария Чехия и Словакия няма да плащат на бандеровци защото техните ръководители мислят за народа си

    14:31 11.02.2026

  • 27 хахаха

    9 1 Отговор
    русия пита кога да започне да плаща репарации

    14:32 11.02.2026

  • 28 Ами като не сте доволни

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "мм дааа":

    от положението, напишете едно писмо на Путин и му се скарайте, че е започнал война.

    14:32 11.02.2026

  • 29 Поздрави от Ганди

    11 0 Отговор
    Сега негласуващите разбират ли колко струва "протестът им"? (0 милиарда, одобрени от гербаджии, ппейци и други диваци, от ваше име. Честито ДЛЪЖНИЦИ!

    14:32 11.02.2026

  • 30 Елементарно Уотсън

    11 0 Отговор
    Поредната измамна схема ,дават без покритие кредит на един получател ,той връща обратно 70% с гаранцията че нищо няма да връща и накрая раята покрива разходи както винаги .

    14:32 11.02.2026

  • 31 Временното явление ЕС

    9 0 Отговор
    Фашисти помагат на фашисти.

    14:33 11.02.2026

  • 32 хаха

    3 5 Отговор
    Заблатените необразовани Ганчовци вряскат и пискат! ХАХАХА! Голям кеф.

    ОЩЕ! ОЩЕ! Тиквистчета от Новото Начало охвърляни в кафяво и миризливо!

    14:33 11.02.2026

  • 33 Математик

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Ами цените? Ами административните такси? Като ти вдигнат цените с 50%, ДДС също се увеличава с 50%. Ти до кой клас си учил?

    14:34 11.02.2026

  • 34 не може да бъде

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "мм дааа":

    Ами Европа се обединява ....както по времето на Наполеон и Хитлер !?Дали ще се стигне до действия и резултати както по времето на Наполеон и Хитлер -ще видим!?Но един резултат е видим -повсеместна лудост !?...Апропо искам да припомня че ние ние не сме чужди на подобни неща ...на 13.12.1941 г.нашето Народно събрание с голямо единодушие и овации приема информацията че правителството ни обявява война на САЩ и Великобритания!? При това болшинството е много по-голямо от това в ЕП сега -против гладуват само 7-8 души които биват оплювани замеряни с хартиени топчета и т.н.!?...А после се чудим защо имало Народен съд и т.н.....да оставим СССР вижте какво са пишели вестниците във Великобритания и по Би Би Си какво са приказвали през есента на 1944 г. -направо са искали смъртни присъди!?..А по това време даже не сме имали редовно правителство ....!?

    14:35 11.02.2026

  • 35 Мара банд€рката

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Този коментар ми хареса и няма да го трия.

    14:35 11.02.2026

  • 36 Супер

    3 7 Отговор
    новина за българската индустрия и икономика. Ние си разширяваме военното производство и цели региони се изхранват с това. Новината обаче не е много добра за орките :)

    Коментиран от #46, #49

    14:35 11.02.2026

  • 37 Съд за дЖилезку

    11 1 Отговор
    Съд за ГЕЙргиев. Съд за цялата атлантическа продажна сган. Позор... Статукво се крепи на партии продажници и неадекватни същества работещи срещу народа и в полза на чужди интереси. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    14:35 11.02.2026

  • 38 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Сталин за нанесени икономически загуби директно народен съд и разстрел. Затова народното богатство по времето на Сталин за петилетка се удвояваше! Кога ще потърсят отговорност на Брюксел и София за инфлацията и затъването в заеми?

    Коментиран от #55

    14:37 11.02.2026

  • 39 Баро

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Ей оня с калибъра ,щии пръсна дрртия виснал навън калибър ,май така като гледам .

    14:38 11.02.2026

  • 40 Докато

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "мм дааа":

    РФ не последва СССР. А през това време България прави пари и развива яко индустрията си. За къде да бързаме?

    Коментиран от #51

    14:38 11.02.2026

  • 41 Съд за дЖилезку !

    6 1 Отговор
    90 млрд. евро за Украйна
    1% е за наша сметка. Предатели...

    14:38 11.02.2026

  • 42 Ко речи...,Ко...?!

    8 1 Отговор
    ,,Заем" ли...?!
    Обзалагам се,че никога,ама никога този...,,заем",няма да бъде върнат,драги ми Европейски Данъкоплатци...!
    Което всъщност прекрасно го знаят и Урсула фон Пфайзер и Зеленско-Голден-тоалетен...!

    14:38 11.02.2026

  • 43 Прокажена русия

    4 9 Отговор
    Всички сили срещу руските Фашисти Агресори!

    Коментиран от #47, #57

    14:38 11.02.2026

  • 44 В Беляне им е мястото на

    8 1 Отговор
    атлантическа ни продажна сган ! В Беляне

    14:40 11.02.2026

  • 45 00014

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Икономист":

    Трупни червеи, обработени и добавени в храните на тъпоглавите европейци

    14:40 11.02.2026

  • 46 €вр⭕минΔиΛ

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Супер":

    Как е, как е положението
    след приемането на €вроТ0 ? 😁

    14:41 11.02.2026

  • 47 Рилски

    8 2 Отговор

    До коментар #43 от "Прокажена русия":

    Стига сте писали че Русия е агресор и е нападнала една държава с международни признати граници!Тя Русия и през 1877/78 год. нападна вероломно една независима и с международно признати граници Турско-Османска държава... и съвсем по варварски заграби едни територий, който после провъзласи за български! А организираният от запада пъклено-ревизионистичен "Берлински конгрес", с главни сатани-ревизионери Англия и Австро-Унгария разпокъса България и създаде условия за бъдещите войни на Балканският полуостров!

    Коментиран от #56, #63

    14:41 11.02.2026

  • 48 от руско село

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "от село":

    Гордеем се че сме част от цивилизования ЕС! рублодупедавците в Сибир!

    Коментиран от #68, #73

    14:42 11.02.2026

  • 49 Пала Марко

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Супер":

    Разширява ти се единствено халл катта 🎯 в случая ,но няма да се плашиш Фи 46 си е Фи 46 ,ще те уредим и теб !

    14:42 11.02.2026

  • 50 Бачо

    5 0 Отговор
    И да не забравите да протестирате после в мрежите за тока,че бил скъп

    14:42 11.02.2026

  • 51 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Докато":

    Какво развива България, като сме по-бедни от Гана и живеем като папуаси от Папуа Нова Гвинея? Дрехи втора употреба, коли втора употреба, ЖЕНИТЕ НИ И ТЕ ВТОРА УПОТРЕБА, след като ги бракуват от жамовете в Германия и Холандия.

    Коментиран от #62, #65, #84

    14:42 11.02.2026

  • 52 Ама те

    4 1 Отговор
    още ли не са им превели пари... То вече дойде време за още толкова ...

    Коментиран от #60

    14:42 11.02.2026

  • 53 Калоян

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Икономист":

    Получаваш една тлъста инфлация.

    14:43 11.02.2026

  • 54 Бъдеще

    7 0 Отговор
    ЕВРОИДИОТИИИИИИИ

    14:43 11.02.2026

  • 55 Е кви...

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    ...,,инфлация и затъване в заеми"..,кви 5 цента,ве?!
    Та нали уж влезнахме тържествено под звуците на фанфари и музика ,в....
    ,,Клуба на богатите...!"...?!

    14:43 11.02.2026

  • 56 рилски евнух

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "Рилски":

    най-гнусната и зла държава на света е русия!

    Коментиран от #58, #66

    14:44 11.02.2026

  • 57 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Прокажена русия":

    Прокажена е май катти заради нерегламентирани контакти с малцинствени групи .

    14:44 11.02.2026

  • 58 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "рилски евнух":

    Забрави май касси в случая .

    14:44 11.02.2026

  • 59 По важното е от тези

    8 0 Отговор
    “против“ гласували 140 евродепутати и 44 въздържали са има ли българи? Има ли ? Кои са достойните или всички до един са предатели ?

    Коментиран от #89

    14:44 11.02.2026

  • 60 Дали ,,заема" ще стигне...?!

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ама те":

    За още една златна тоалетна на Зеленият Шмъркач...?!

    14:45 11.02.2026

  • 61 000

    3 0 Отговор
    Колко ще платим ние?

    Коментиран от #67

    14:46 11.02.2026

  • 62 руски приказки

    4 5 Отговор

    До коментар #51 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Бедни , а по улиците Западни коли, по нивите скъпи трактори.А в богата русия нямат още вътрешни тоалетни?!?

    Коментиран от #77

    14:46 11.02.2026

  • 63 Разкрит!

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "Рилски":

    Руски Фейк!

    14:46 11.02.2026

  • 64 Перо

    4 1 Отговор
    Ционисткият шут няма да плати и една вноска, щом заема е гарантиран от ЕС! Барба Ганьос ще си плати дяла!

    14:46 11.02.2026

  • 65 Разкрит!

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Руски Фейк!

    14:46 11.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Колкото е нужно !

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "000":

    Борбата с агресори и терористи руски няма цена!

    Коментиран от #71, #81

    14:47 11.02.2026

  • 68 Дон Калверо

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "от руско село":

    Тук от горния текст,ачик,ачик ти обясняват,че таз година ще те скубят,догодина ще те щавят,а ти се възгордяваш.
    И ти ще да си от поколение ,,Z"-омби.

    14:47 11.02.2026

  • 69 Как са гласували

    4 0 Отговор
    българските евродепутати поименно и по партии? Не е ли точно това по важното? Идват избори и хората да знаят кои са предателите...за кои партии НЕ трябва да гласуват .... Кога ще го разберем ? И снимките им дайте

    14:48 11.02.2026

  • 70 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "мм дааа":

    Докато аз кажа!

    14:48 11.02.2026

  • 71 000

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Колкото е нужно !":

    Има разбира се, и няма да ви хареса, друже:)

    14:48 11.02.2026

  • 72 Гай Баньо

    3 0 Отговор
    Нашите козячета пак се надянаха на дебеуиа доброволно ,но щото са маzzzo хиссти продължават възторжено да се кефят !

    Коментиран от #82

    14:49 11.02.2026

  • 73 от бг село

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "от руско село":

    Ами ти като си евродупедатец,давай сега 90 млрд. евро за Украйна и не мрънкай...!
    А кога ще бъдат върнати ли?!
    Когато Урсула съживи ,всичките които умори с Пфайзера...!

    Коментиран от #83

    14:50 11.02.2026

  • 74 българските евродепутати - предатели

    3 0 Отговор
    Да им се разлепят снимките! Да се знае кои са и от коя партия са

    14:50 11.02.2026

  • 75 до като пукне путин

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "мм дааа":

    до като пукне путин

    14:50 11.02.2026

  • 76 Рилски

    3 0 Отговор
    Европа е географско понятие ...точно както Македония е географско понятие и няма македонска нация, както и европейска такава!Има процес на образуване на нови цивилизационни центрове, вследствие на края на еднополярният и най-вече англо-саксонски свят!Само че базисен фундамент за всеки новообразуващ се цивилизиционен център е религията, етническият произход, езикът и писмеността, сходната култура, историческите връзки.Така погледното България е направила своя цивилизационен избор още през 9 век, като е избрала православието, кирилицата, културата на Византия и се превърна в цивилизационно ядро!И слава Богу, защото именно това я направи духовен и покръстителен център на половин Европа, това я съхрани през тъмните 500 години османско робство..., това позволи на православна Русия, да я избави от пет вековният ужас, това е билета за бъдещият цивилизационен център, различен от Европа, със застаряващо население, с напечатени хартишки без покритие наречени евро, без ресурси, и най-вече с нестихващи колониални инстинкти, от типа „Европа на 2, на 3 скорости!

    14:50 11.02.2026

  • 77 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "руски приказки":

    Ти каква кола имаш? Българите карат коли с дупки от ръжда, а трактори имат милионерите зърнати. Селата ги затриха и земята запустя, ти трактори.

    Коментиран от #86

    14:50 11.02.2026

  • 78 и заем от 90 млрд. евро за Урк

    4 0 Отговор
    или халал да са им бая от тез парици на бункерните чекмеджари
    които никога ес данъкоплатеца няма да си ги получи обратно

    ес мишоците знаят това добре
    но залагат кат отчаяни комарджии за големия джакпот на паднал Мечок
    но насън

    14:51 11.02.2026

  • 79 Гого

    0 0 Отговор
    Просто итиотизирани хора.

    14:51 11.02.2026

  • 80 Не ги крийте предателите моля

    3 0 Отговор
    Пишете им имената и снимка

    14:51 11.02.2026

  • 81 Сър ПиЧук

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Колкото е нужно !":

    Ела тиго отпе реммм в г300 и 10£ които ще получиш дари на Украйна ,щом цена няма

    14:51 11.02.2026

  • 82 Ами те убуу се кефят...!

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Гай Баньо":

    Ама на наш гръб!
    Като на нас хич не ни е до...кеф!

    14:51 11.02.2026

  • 83 ще даваме на братска Украйна!

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "от бг село":

    Няма да питаме рублоядците я!

    14:52 11.02.2026

  • 84 Последния

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    път като ходих до паспортното на Мария Луиза и беше пълно с руснаци (да руснаци, не украинци) и ги слушам как с години се мъчат да станат български граждани. И се питам аджеба защо руснаците се надпреварват да стават българи, а никой българин не се вълнува дори да ходи в Русия, камо ли да става руснак?

    14:52 11.02.2026

  • 85 И се пита в задачата

    2 0 Отговор
    Ние данъци за какво плащаме? Някакви атлантически продажни недоразумения да се гаврят с нас?

    Коментиран от #88

    14:54 11.02.2026

  • 86 стара руска песен

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Селата са пълни с новопостроени къщи! Стига с тия руски напеви!

    14:54 11.02.2026

  • 87 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Вчера гледах видео във Фейсбук. "Старецът и дерето". В коментарите. 45 години трудов стаж и 300€ пенсия!
    От тях 60€ за лекарства, 100€ за ток, останалото не стига за храна! Добре сме били. По-зле сме от Гана и Папуа Нова Гвинея. Там поне е топло и има банани без пари.

    14:55 11.02.2026

  • 88 гавра с копейките

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "И се пита в задачата":

    На всички копейки трябва да се удържат месечно по 100 € и да се пращат в Украйна!!!

    14:56 11.02.2026

  • 89 Не вярвам чак всички наши евродепутати

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "По важното е от тези":

    Да са предатели. Ще е много жалко ако е така. Но нещо медиите ни го спестяват а това е най важното в случая

    14:57 11.02.2026

