Безпрецедентен руски удар доведе до спиране на транзита на руски петрол по „Дружба“
  Тема: Украйна

Безпрецедентен руски удар доведе до спиране на транзита на руски петрол по „Дружба“

12 Февруари, 2026 15:51 2 021 74

Ударът е рядък пример на нападение на руските сили срещу петролопровод, чрез който Русия изнася суровина за Европа

Безпрецедентен руски удар доведе до спиране на транзита на руски петрол по „Дружба“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Транзитът на руски петрол към Източна Европа по украинската секция от тръбопровода "Дружба" е спрян от 27 януари заради руска атака. Това съобщи днес руското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

"Това е инфраструктурата на петролопровода "Дружба", която гори след последния целенасочен руски удар на 27 януари, който спря петролния транзит", посочи външният министър Андрий Сибиха в пост в социалната мрежа "Екс", към който има и снимки на пожарникари на фона на пламъци.

Украинската петролна и газова компания "Нафтогаз" съобщи на 27 януари, че Русия е атакувала нейно съоръжение в Източна Украйна, но не уточни кое. Представители на властите на град Броди същевременно предупредиха населението за опасност от замърсяване заради горящи петролни продукти. Градът е точката, в която "Дружба" се среща с петролопровода "Броди-Одеса", изграден с цел да свърже основното съоръжение с петролните терминали на Черно море.

Ударът е рядък пример на нападение на руските сили срещу петролопровод, чрез който Русия изнася суровина за Европа. Украйна същевременно многократно е атакувала секцията на "Дружба" на руска територия, с което причинява спиране на петролните доставки и провокира протести от Унгария и Словакия.

По думите на Сибиха Унгария подготвя оплакване заради проблемите с транзита на руски петрол по "Дружба".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    27 55 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма !

    Коментиран от #21, #59, #74

    15:52 12.02.2026

  • 2 си дзън

    21 31 Отговор
    След този приятелски огън Орбан ке зъзне до лятото.

    Коментиран от #5

    15:52 12.02.2026

  • 3 Атина Палада

    21 39 Отговор
    Братушките са царе да се самонаказват....

    15:53 12.02.2026

  • 4 хаха🤣

    17 35 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣Със спиране на ток и парно и петролопроводи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    15:53 12.02.2026

  • 5 Фицо

    20 10 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    И ние ке зъзнем

    15:53 12.02.2026

  • 6 РИА Новости

    17 24 Отговор
    ВСУ потвърдиха поразяването на руския арсенал ГРАУ(складове за стратегически боеприпаси) във Волгоградска област.
    Ударът по арсенала е нанесен с украински ракети FP-5 „Фламинго“.

    Коментиран от #37

    15:54 12.02.2026

  • 7 Жоро Павето

    16 19 Отговор
    Мазен за Орбан и Фицо.

    15:54 12.02.2026

  • 8 Супер

    28 9 Отговор
    Остави европедерастите без газ
    Да видим докога гражданите на овладяна от сатанисти Европа ще кротуват

    Коментиран от #67

    15:55 12.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    36 10 Отговор
    ТОВА СИ Е ДЕЛО НА САМИТЕ УКРИ! СЛОВАКИЯ И УНГАРИЯ ДА БЛАГОДАРЯТ НА ЗЕЛЕНИЯТ!

    Коментиран от #20

    15:55 12.02.2026

  • 10 Нямат край

    15 26 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ, няма...

    15:55 12.02.2026

  • 11 име

    37 8 Отговор
    С право се оплакват унгарците и руснаците, бандерите стоят на пътя на тръбата им и крадат петрол, както крадяха природен газ до преди година. Значи трябва да бъдат отстранени.

    Коментиран от #15

    15:56 12.02.2026

  • 12 Това е егати тъпата новина

    35 8 Отговор
    Украинците са взривили някакъв тръбопровод, както направиха със Северен поток и сега обвиняват Русия за това.

    Коментиран от #17

    15:56 12.02.2026

  • 13 ООрана държава

    31 6 Отговор
    Е тая глупост е измислена от орхайнски първолак

    15:57 12.02.2026

  • 14 Механик

    14 20 Отговор
    Без Старлинк ватенките ще уцелят я мавзолея на Ленин я някой от бункерите на Пуся.

    15:57 12.02.2026

  • 15 Геро

    4 17 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Мнението на от-падък като теб е без значение.

    15:58 12.02.2026

  • 16 Орбан и Фицо

    10 9 Отговор
    да се оплачат на арменския поп!

    15:58 12.02.2026

  • 17 Руската пропаганда

    5 12 Отговор

    До коментар #12 от "Това е егати тъпата новина":

    Има за цел глупаците.

    16:00 12.02.2026

  • 18 Ами така се получава когато...

    3 15 Отговор
    .... се пие без мярка🤣🤣🤣... удряш собственият си петролопровод.

    16:01 12.02.2026

  • 19 Факт

    5 17 Отговор
    Европа се отърва от руската суровинна котва и тези тръбопроводи вече нямат такава стойност, освен за руските слуги Орбан , Фицо и Вучич.

    Впрочем Вучич се уреди с Балкански поток с газ.

    Да са мислили по рано!

    Коментиран от #28

    16:01 12.02.2026

  • 20 Ха-ха

    7 18 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Няма значение кой го е ударил, важното е че Русийката винаги хваща средния.!

    Коментиран от #22, #31

    16:01 12.02.2026

  • 21 има има

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Пр03д козляк атлантик

    16:02 12.02.2026

  • 22 няма как да стане

    11 4 Отговор

    До коментар #20 от "Ха-ха":

    Средния ти си го лапнал .

    16:03 12.02.2026

  • 23 Мишел

    11 1 Отговор
    Андрей Сибиха е украински министър.

    Коментиран от #42

    16:03 12.02.2026

  • 24 Тити на Кака

    17 3 Отговор
    Сибига се е самоназначил за говорител на руското МВнР?
    Забавна изява на този мозък😂

    16:03 12.02.2026

  • 25 Иван

    10 2 Отговор
    Колко деца са убити при удара?

    Коментиран от #36

    16:04 12.02.2026

  • 28 да бе брат

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Ако си умрял , ти няма как да го разбереш , тежко е за близките .
    Когато си пр03д - същата работа , тежко за останалите .

    16:05 12.02.2026

  • 29 Факт

    6 12 Отговор
    Путин вече зависи изцяло от Си и Китай!

    Ако Си пръдне, Путин се на...ра прав!
    Дори Индия взе да спира руските суровини.
    Иранците имат други проблеми.
    Само Си и Кимчо поддържат Путин.

    16:05 12.02.2026

  • 30 Иван

    13 3 Отговор
    Овцата Урсула Фон Дер Лайен нали ни казва, че Европа не купува петрол от Русия?

    Коментиран от #34

    16:06 12.02.2026

  • 31 Обикновен човек

    3 9 Отговор

    До коментар #20 от "Ха-ха":

    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    16:07 12.02.2026

  • 32 Мишел

    5 9 Отговор
    "Украйна тества ново лазерно оръжие за унищожаване на дронове за секунди.Украински инженери тестват нова лазерна система за противовъздушна отбрана, наречена „Sunray“. Оръжието е способна да сваля руски дронове само за секунди. Цената ѝ е няколко милиона долара или в пъти по-ниска от тази на сходни западни разработки. По време на демонстрация системата е унищожила дрон във въздуха за секунди – без шум и без видим лазерен лъч. За сравнение – Военноморските сили на САЩ са инвестирали 150 милиона долара в разработката на лазерната система HELIOS на Lockheed Martin, докато украинските инженери са създали „Sunray“ за около две години срещу няколко милиона долара."

    Коментиран от #51

    16:08 12.02.2026

  • 33 БТА си оправи заглавието

    9 1 Отговор
    Факти закъснява ;)

    Транзитът на руски петрол по "Дружба" е спрян след руски удари, съобщи УКРАИНСКОТО външно министерство.

    16:08 12.02.2026

  • 34 ще си събираш

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "Иван":

    кар ан тийте

    16:09 12.02.2026

  • 35 Иван

    4 1 Отговор
    Аааааа,значи петролопровода имал разклонения....

    16:09 12.02.2026

  • 36 Оня с парчето

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Иван":

    Ако ти го намаам ще ти извхръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    16:11 12.02.2026

  • 37 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "РИА Новости":

    Украинските ракети Фламинго са неуспешни, нямат досега успешен пуск ( Ню Йорк Таймс, обзор от петък, предната седмица)

    Коментиран от #39, #40, #45

    16:11 12.02.2026

  • 38 Ха ти го

    4 9 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИЗа доброто на България!

    Коментиран от #44, #56

    16:12 12.02.2026

  • 40 гру гайтанджиева

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #48

    16:14 12.02.2026

  • 41 Дика

    5 4 Отговор
    Няма изтрезняване при тия.

    16:14 12.02.2026

  • 42 Иван

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Сибига е гнусен евреин, под контрола на сатанинските равини.

    16:14 12.02.2026

  • 43 Урсулите:

    11 3 Отговор
    Транзитът на руски петрол към Източна Европа по украинската секция
    от тръбопровода "Дружба" е спрян от 27 януари Заради ИдиотаНаркоман Зеленски!

    16:15 12.02.2026

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ти го":

    За доброто на Туркието.

    16:15 12.02.2026

  • 45 Хехехе

    2 8 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    То цялата руска армия се оказа безаналогова и катастрофална, ти за едно фламинго се притесни :)))

    Коментиран от #52

    16:15 12.02.2026

  • 46 Учуден

    11 3 Отговор
    "Транзитът на руски петрол към Източна Европа по украинската секция от тръбопровода "Дружба" е спрян от 27 януари заради руска атака"

    Олеле укрите съвсем изплискаха легена - някое козяче ще ми обясни ли защо руснаците трябва да гръмват собствения си петролопровод като просто могат да врътнат крана и петрола ще спре.

    Ама като за нашите мал.оу.мни козячета пропагандата може и да мине.

    Коментиран от #50, #53

    16:15 12.02.2026

  • 47 9689

    3 0 Отговор
    А срещнеш ли Ха ти го след като си пил магарешки бодил......оле майко.

    16:17 12.02.2026

  • 48 Ти защо повтаряш едно и също

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "гру гайтанджиева":

    Мал.оум.ен ли си?

    16:17 12.02.2026

  • 49 Идиот

    3 5 Отговор
    Няма друга дума kоято да описва копейките

    16:17 12.02.2026

  • 50 Елементарно

    4 5 Отговор

    До коментар #46 от "Учуден":

    Защото opките на Путлер са пълни kpe те ни ! Сега изясни ли ти се ?

    16:18 12.02.2026

  • 51 АМА ВЕРНО ЛИ

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    АМА ЩО ТАКИВА ГЕНИИ ЖИВЕЯТ В НАЙ ЛАЙ.....НЯНАТА И КОРУМПИРАНА ДЪРЖАВА ОЩЕ ОТ КАК Я СЪЗДАДОХА В 1990
    ЩО ТАКА БЕ МИШЕЛ
    ТИ МАЙ СИ ДЕБИЛЧЕ А

    Коментиран от #62, #71

    16:19 12.02.2026

  • 52 Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Хехехе":

    Фламингото ако е еврейски педофил, може да те....

    16:19 12.02.2026

  • 53 НямарСтарлинк,😄 ватенките 🤡

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Учуден":

    Бе ТЬПАК.

    Коментиран от #57

    16:19 12.02.2026

  • 54 Ватманяк

    5 1 Отговор
    Поредната статийка с разпиляно мислене, лош стил, нечленоразделна теза. Скалъпени изречения. Че като не й се плаща газа какво я е еня за газоразпределителните станции-

    16:20 12.02.2026

  • 55 Град Козлодуй.

    5 1 Отговор
    Господ да благослови Господин Путин! Опълчил се сам срещу сатанистите!

    Коментиран от #65

    16:20 12.02.2026

  • 56 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ти го":

    "Срещнеш ли копейка"

    То трябва да излезеш от дупката където си се скрил от страх за да срещнеш копейка - ама като знам колко са "велики" нашите козячета се престрашават само на гей-парад да отидат и то ако ги пази цялата полиция.

    16:20 12.02.2026

  • 57 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "НямарСтарлинк,😄 ватенките 🤡":

    И защо тогава боя по главите на укрите продължава. Защо от ООН призовават руснаците да спрели ударите - или то акъла чак за толкова не стига.

    Коментиран от #58, #60, #63

    16:22 12.02.2026

  • 58 Космос

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Учуден":

    Руската некадърност е всеизвестна.Руската/съветската армия е избила най много руснаци.
    П.п.Изкара ли за два сандвича?

    16:24 12.02.2026

  • 59 Неоспорим факт!

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Няма как да не се съглася. Даже нашите копейки имат повече мозък да предпочетат живота в "разлагаща" Европа, пред живот в руския рай. Дуднат си от мизерната си хралупа и си натискат Д-то в ЕС, защото и те осъзнават, че утайката е утайка на всякъде, а в московското блато утайката се ползва само за мЕсо ,

    16:24 12.02.2026

  • 60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Учуден":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция

    Коментиран от #64

    16:25 12.02.2026

  • 61 отец Шменти Капели

    2 1 Отговор
    провокация на зелеоНИЯ Пор

    16:25 12.02.2026

  • 62 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "АМА ВЕРНО ЛИ":

    Не му задавай въпроси на козячето че то няма акъл да ти отговори - копи-пейст на опорките от флашката с краден ник че го е страх и това е.

    16:25 12.02.2026

  • 63 Омазана ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Учуден":

    Абе нали копейките щяхте да умиргате за лева?Гледам още дишате.

    Коментиран от #66, #69

    16:25 12.02.2026

  • 64 Ломския

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Козлодуйски притесних се за теб - какво стана онези мургавите излекуваха ли ти запека.

    16:26 12.02.2026

  • 65 отец Щирлиц

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Град Козлодуй.":

    Путин не е сам, ние сме с него до победата.

    Коментиран от #73

    16:28 12.02.2026

  • 66 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Омазана ватенка":

    Аз помня пък че нашите козячета щяха да умиргат за НАТО си - пък то взе че се разпадна пък ЕС фалира.

    Пък обещаваха Русия да фалира и да се разпадне а сега им остана само да ревът.

    16:29 12.02.2026

  • 67 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Супер":

    Сатанистите са в русия,тя не почита Рождество и Великден ,тогава продължават да проливат православна кръв .

    Коментиран от #70

    16:30 12.02.2026

  • 68 Евроасматик с нервен тик

    1 0 Отговор
    Не подценявайте жълтопаветните ни урсулки , по злобни и тъпи са отколкото си мислите.

    16:30 12.02.2026

  • 69 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Омазана ватенка":

    За копи пейст на едно и също под всяка статия плащат ли? Или то друго няма щото трябвало акъл.

    16:31 12.02.2026

  • 70 Попа

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Лука":

    "тя не почита Рождество и Великден"

    Е точно Русия ги почита по православния календар - другите не ги почитат а се кланят на католици.

    16:33 12.02.2026

  • 71 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "АМА ВЕРНО ЛИ":

    Украйна като държава е член наООН от 1945г Не спори а чети !

    16:33 12.02.2026

  • 72 Лука

    1 2 Отговор
    Украйна като държава е член наООН от 1945г Не спори а чети !

    16:34 12.02.2026

  • 73 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "отец Щирлиц":

    Вие пък кои сте и двамата ли да броим ?

    16:38 12.02.2026

  • 74 Чудесен удар

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    и много хитър ход. Украйна е отклонявала петрол и е получавала безплатно гориво за да може да се проти вопоставя на настъплението на руската армия.
    Сега ще усетят липса на горива и смазочни материали и това допълнително ще им свали бойния дух ако изобщо е останал такъв

    16:38 12.02.2026

