Безпрецедентен руски удар доведе до спиране на транзита на руски петрол по „Дружба“

Транзитът на руски петрол към Източна Европа по украинската секция от тръбопровода "Дружба" е спрян от 27 януари заради руска атака. Това съобщи днес руското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
"Това е инфраструктурата на петролопровода "Дружба", която гори след последния целенасочен руски удар на 27 януари, който спря петролния транзит", посочи външният министър Андрий Сибиха в пост в социалната мрежа "Екс", към който има и снимки на пожарникари на фона на пламъци.
Украинската петролна и газова компания "Нафтогаз" съобщи на 27 януари, че Русия е атакувала нейно съоръжение в Източна Украйна, но не уточни кое. Представители на властите на град Броди същевременно предупредиха населението за опасност от замърсяване заради горящи петролни продукти. Градът е точката, в която "Дружба" се среща с петролопровода "Броди-Одеса", изграден с цел да свърже основното съоръжение с петролните терминали на Черно море.
Ударът е рядък пример на нападение на руските сили срещу петролопровод, чрез който Русия изнася суровина за Европа. Украйна същевременно многократно е атакувала секцията на "Дружба" на руска територия, с което причинява спиране на петролните доставки и провокира протести от Унгария и Словакия.
По думите на Сибиха Унгария подготвя оплакване заради проблемите с транзита на руски петрол по "Дружба".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #21, #59, #74
15:52 12.02.2026
2 си дзън
Коментиран от #5
15:52 12.02.2026
3 Атина Палада
15:53 12.02.2026
4 хаха🤣
15:53 12.02.2026
5 Фицо
До коментар #2 от "си дзън":И ние ке зъзнем
15:53 12.02.2026
6 РИА Новости
Ударът по арсенала е нанесен с украински ракети FP-5 „Фламинго“.
Коментиран от #37
15:54 12.02.2026
7 Жоро Павето
15:54 12.02.2026
8 Супер
Да видим докога гражданите на овладяна от сатанисти Европа ще кротуват
Коментиран от #67
15:55 12.02.2026
9 Боруна Лом
Коментиран от #20
15:55 12.02.2026
10 Нямат край
15:55 12.02.2026
11 име
Коментиран от #15
15:56 12.02.2026
12 Това е егати тъпата новина
Коментиран от #17
15:56 12.02.2026
13 ООрана държава
15:57 12.02.2026
14 Механик
15:57 12.02.2026
15 Геро
До коментар #11 от "име":Мнението на от-падък като теб е без значение.
15:58 12.02.2026
16 Орбан и Фицо
15:58 12.02.2026
17 Руската пропаганда
До коментар #12 от "Това е егати тъпата новина":Има за цел глупаците.
16:00 12.02.2026
18 Ами така се получава когато...
16:01 12.02.2026
19 Факт
Впрочем Вучич се уреди с Балкански поток с газ.
Да са мислили по рано!
Коментиран от #28
16:01 12.02.2026
20 Ха-ха
До коментар #9 от "Боруна Лом":Няма значение кой го е ударил, важното е че Русийката винаги хваща средния.!
Коментиран от #22, #31
16:01 12.02.2026
21 има има
До коментар #1 от "Атина Палада":Пр03д козляк атлантик
16:02 12.02.2026
22 няма как да стане
До коментар #20 от "Ха-ха":Средния ти си го лапнал .
16:03 12.02.2026
23 Мишел
Коментиран от #42
16:03 12.02.2026
24 Тити на Кака
Забавна изява на този мозък😂
16:03 12.02.2026
25 Иван
Коментиран от #36
16:04 12.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 да бе брат
До коментар #19 от "Факт":Ако си умрял , ти няма как да го разбереш , тежко е за близките .
Когато си пр03д - същата работа , тежко за останалите .
16:05 12.02.2026
29 Факт
Ако Си пръдне, Путин се на...ра прав!
Дори Индия взе да спира руските суровини.
Иранците имат други проблеми.
Само Си и Кимчо поддържат Путин.
16:05 12.02.2026
30 Иван
Коментиран от #34
16:06 12.02.2026
31 Обикновен човек
До коментар #20 от "Ха-ха":Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.
16:07 12.02.2026
32 Мишел
Коментиран от #51
16:08 12.02.2026
33 БТА си оправи заглавието
Транзитът на руски петрол по "Дружба" е спрян след руски удари, съобщи УКРАИНСКОТО външно министерство.
16:08 12.02.2026
34 ще си събираш
До коментар #30 от "Иван":кар ан тийте
16:09 12.02.2026
35 Иван
16:09 12.02.2026
36 Оня с парчето
До коментар #25 от "Иван":Ако ти го намаам ще ти извхръкнат оченцата като на настъпен жабок.
16:11 12.02.2026
37 Мишел
До коментар #6 от "РИА Новости":Украинските ракети Фламинго са неуспешни, нямат досега успешен пуск ( Ню Йорк Таймс, обзор от петък, предната седмица)
Коментиран от #39, #40, #45
16:11 12.02.2026
38 Ха ти го
Коментиран от #44, #56
16:12 12.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 гру гайтанджиева
До коментар #37 от "Мишел":Руски фейкове колега.
Коментиран от #48
16:14 12.02.2026
41 Дика
16:14 12.02.2026
42 Иван
До коментар #23 от "Мишел":Сибига е гнусен евреин, под контрола на сатанинските равини.
16:14 12.02.2026
43 Урсулите:
от тръбопровода "Дружба" е спрян от 27 януари Заради ИдиотаНаркоман Зеленски!
16:15 12.02.2026
44 Иван
До коментар #38 от "Ха ти го":За доброто на Туркието.
16:15 12.02.2026
45 Хехехе
До коментар #37 от "Мишел":То цялата руска армия се оказа безаналогова и катастрофална, ти за едно фламинго се притесни :)))
Коментиран от #52
16:15 12.02.2026
46 Учуден
Олеле укрите съвсем изплискаха легена - някое козяче ще ми обясни ли защо руснаците трябва да гръмват собствения си петролопровод като просто могат да врътнат крана и петрола ще спре.
Ама като за нашите мал.оу.мни козячета пропагандата може и да мине.
Коментиран от #50, #53
16:15 12.02.2026
47 9689
16:17 12.02.2026
48 Ти защо повтаряш едно и също
До коментар #40 от "гру гайтанджиева":Мал.оум.ен ли си?
16:17 12.02.2026
49 Идиот
16:17 12.02.2026
50 Елементарно
До коментар #46 от "Учуден":Защото opките на Путлер са пълни kpe те ни ! Сега изясни ли ти се ?
16:18 12.02.2026
51 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #32 от "Мишел":АМА ЩО ТАКИВА ГЕНИИ ЖИВЕЯТ В НАЙ ЛАЙ.....НЯНАТА И КОРУМПИРАНА ДЪРЖАВА ОЩЕ ОТ КАК Я СЪЗДАДОХА В 1990
ЩО ТАКА БЕ МИШЕЛ
ТИ МАЙ СИ ДЕБИЛЧЕ А
Коментиран от #62, #71
16:19 12.02.2026
52 Иван
До коментар #45 от "Хехехе":Фламингото ако е еврейски педофил, може да те....
16:19 12.02.2026
53 НямарСтарлинк,😄 ватенките 🤡
До коментар #46 от "Учуден":Бе ТЬПАК.
Коментиран от #57
16:19 12.02.2026
54 Ватманяк
16:20 12.02.2026
55 Град Козлодуй.
Коментиран от #65
16:20 12.02.2026
56 Зевзек
До коментар #38 от "Ха ти го":"Срещнеш ли копейка"
То трябва да излезеш от дупката където си се скрил от страх за да срещнеш копейка - ама като знам колко са "велики" нашите козячета се престрашават само на гей-парад да отидат и то ако ги пази цялата полиция.
16:20 12.02.2026
57 Учуден
До коментар #53 от "НямарСтарлинк,😄 ватенките 🤡":И защо тогава боя по главите на укрите продължава. Защо от ООН призовават руснаците да спрели ударите - или то акъла чак за толкова не стига.
Коментиран от #58, #60, #63
16:22 12.02.2026
58 Космос
До коментар #57 от "Учуден":Руската некадърност е всеизвестна.Руската/съветската армия е избила най много руснаци.
П.п.Изкара ли за два сандвича?
16:24 12.02.2026
59 Неоспорим факт!
До коментар #1 от "Атина Палада":Няма как да не се съглася. Даже нашите копейки имат повече мозък да предпочетат живота в "разлагаща" Европа, пред живот в руския рай. Дуднат си от мизерната си хралупа и си натискат Д-то в ЕС, защото и те осъзнават, че утайката е утайка на всякъде, а в московското блато утайката се ползва само за мЕсо ,
16:24 12.02.2026
60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #57 от "Учуден":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция
Коментиран от #64
16:25 12.02.2026
61 отец Шменти Капели
16:25 12.02.2026
62 Запознат
До коментар #51 от "АМА ВЕРНО ЛИ":Не му задавай въпроси на козячето че то няма акъл да ти отговори - копи-пейст на опорките от флашката с краден ник че го е страх и това е.
16:25 12.02.2026
63 Омазана ватенка
До коментар #57 от "Учуден":Абе нали копейките щяхте да умиргате за лева?Гледам още дишате.
Коментиран от #66, #69
16:25 12.02.2026
64 Ломския
До коментар #60 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Козлодуйски притесних се за теб - какво стана онези мургавите излекуваха ли ти запека.
16:26 12.02.2026
65 отец Щирлиц
До коментар #55 от "Град Козлодуй.":Путин не е сам, ние сме с него до победата.
Коментиран от #73
16:28 12.02.2026
66 Учуден
До коментар #63 от "Омазана ватенка":Аз помня пък че нашите козячета щяха да умиргат за НАТО си - пък то взе че се разпадна пък ЕС фалира.
Пък обещаваха Русия да фалира и да се разпадне а сега им остана само да ревът.
16:29 12.02.2026
67 Лука
До коментар #8 от "Супер":Сатанистите са в русия,тя не почита Рождество и Великден ,тогава продължават да проливат православна кръв .
Коментиран от #70
16:30 12.02.2026
68 Евроасматик с нервен тик
16:30 12.02.2026
69 Запознат
До коментар #63 от "Омазана ватенка":За копи пейст на едно и също под всяка статия плащат ли? Или то друго няма щото трябвало акъл.
16:31 12.02.2026
70 Попа
До коментар #67 от "Лука":"тя не почита Рождество и Великден"
Е точно Русия ги почита по православния календар - другите не ги почитат а се кланят на католици.
16:33 12.02.2026
71 Лука
До коментар #51 от "АМА ВЕРНО ЛИ":Украйна като държава е член наООН от 1945г Не спори а чети !
16:33 12.02.2026
72 Лука
16:34 12.02.2026
73 Лука
До коментар #65 от "отец Щирлиц":Вие пък кои сте и двамата ли да броим ?
16:38 12.02.2026
74 Чудесен удар
До коментар #1 от "Атина Палада":и много хитър ход. Украйна е отклонявала петрол и е получавала безплатно гориво за да може да се проти вопоставя на настъплението на руската армия.
Сега ще усетят липса на горива и смазочни материали и това допълнително ще им свали бойния дух ако изобщо е останал такъв
16:38 12.02.2026