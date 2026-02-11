Вселенският патриарх Вартоломей е поканен в Анкара от Ердоган на официална вечеря

Вселенският патриарх Вартоломей ще посети Анкара днес, за да присъства на вечеря, организирана в президентския дворец в чест на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който ще направи официално посещение в Турция, съобщава агенция АНА-МПА. Поканата към Вселенския патриарх е отправена от президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, уточнява АНА-МПА, предаде БТА.
Според съобщение на Вселенската патриаршия по време на кратката си визита в Анкара Вартоломей ще бъде придружен от митрополит Емануил от Халкедон. Двамата ще се върнат късно вечерта в седалището на Вселенската патриаршия.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще съпредседателстват днес шестата поред среща на Турско-гръцкия съвет за сътрудничество на високо равнище. В срещата ще участват и министрите на външните работи и икономиката на Турция и Гърция, както и членове на кабинетите. Предишната подобна среща се състоя в гръцката столица през 2023 г. и доведе до приемането на т.нар. Атинска декларация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дядото
10:21 11.02.2026
2 грях ще сториш отче
10:23 11.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Нищо православно
Коментиран от #6
10:36 11.02.2026
5 Ердоган , гледа да не изостане от
10:53 11.02.2026
6 Уточнение
До коментар #4 от "Нищо православно":ЦРУ-то и братята с чалмите ще водят преговори по "разни въпроси"
10:57 11.02.2026
7 ЕЛЛИН
11:16 11.02.2026
8 Този Въртоглавей,
Коментиран от #14
11:29 11.02.2026
9 жоро
11:33 11.02.2026
10 бай Иван
Коментиран от #11
11:56 11.02.2026
11 !!!
До коментар #10 от "бай Иван":На район Фанара в Истанбул!
12:05 11.02.2026
12 Гундярляляев
Коментиран от #13
12:48 11.02.2026
13 Като стане
До коментар #12 от "Гундярляляев":генерал ще. 💩 до тогава не даде фира.
13:14 11.02.2026
14 врътка ли та
До коментар #8 от "Този Въртоглавей,":врътка ли та
13:19 11.02.2026