Вселенският патриарх Вартоломей е поканен в Анкара от Ердоган на официална вечеря

11 Февруари, 2026 10:19 897 14

  • патриарх вартоломей-
  • турция-
  • гърция-
  • църква-
  • реджеп ердоган

В срещата ще участват и министрите на външните работи и икономиката на Турция и Гърция

Вселенският патриарх Вартоломей е поканен в Анкара от Ердоган на официална вечеря - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вселенският патриарх Вартоломей ще посети Анкара днес, за да присъства на вечеря, организирана в президентския дворец в чест на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който ще направи официално посещение в Турция, съобщава агенция АНА-МПА. Поканата към Вселенския патриарх е отправена от президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, уточнява АНА-МПА, предаде БТА.

Според съобщение на Вселенската патриаршия по време на кратката си визита в Анкара Вартоломей ще бъде придружен от митрополит Емануил от Халкедон. Двамата ще се върнат късно вечерта в седалището на Вселенската патриаршия.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще съпредседателстват днес шестата поред среща на Турско-гръцкия съвет за сътрудничество на високо равнище. В срещата ще участват и министрите на външните работи и икономиката на Турция и Гърция, както и членове на кабинетите. Предишната подобна среща се състоя в гръцката столица през 2023 г. и доведе до приемането на т.нар. Атинска декларация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядото

    5 4 Отговор
    да не му предложи да стане и все турски имам

    10:21 11.02.2026

  • 2 грях ще сториш отче

    4 7 Отговор
    пуйчо да връща заграбеното

    10:23 11.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нищо православно

    7 7 Отговор
    Поканили са го да "отрови" вечерята на гърка. Църквата на ЦРУ се подкрепя не случайно от чалмата.

    Коментиран от #6

    10:36 11.02.2026

  • 5 Ердоган , гледа да не изостане от

    6 3 Отговор
    Нашите фанариоти и те го довлякоха тоя на погребението на Патриарха! Че и пя на Гръцки в Храма!

    10:53 11.02.2026

  • 6 Уточнение

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Нищо православно":

    ЦРУ-то и братята с чалмите ще водят преговори по "разни въпроси"

    10:57 11.02.2026

  • 7 ЕЛЛИН

    3 4 Отговор
    Към авторката на новината . Написаното трябва да бъде Негово Всесветейшество Вселенският патриарх Вартоломей … Това е официалната титла !

    11:16 11.02.2026

  • 8 Този Въртоглавей,

    4 5 Отговор
    е Юда и трябва да се отлъчи,защото защиштава терористичния режим в 404 и УПЦ,която е под диктата на укро хунтата и унищожава и продава църковни реликви.Този е кърпа за изтриване на обувки пред входна врата на западналите от Брюксел и западнала дженедеропа.

    Коментиран от #14

    11:29 11.02.2026

  • 9 жоро

    2 3 Отговор
    Желателно е попа да лъсне ауспуха, щото султана ще иска нещо...

    11:33 11.02.2026

  • 10 бай Иван

    2 2 Отговор
    Вселенският патриарх на цялата вселена ли е патриарх или само на слънчевата система?

    Коментиран от #11

    11:56 11.02.2026

  • 11 !!!

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "бай Иван":

    На район Фанара в Истанбул!

    12:05 11.02.2026

  • 12 Гундярляляев

    1 0 Отговор
    А полковника от КГБ защо никъде не го канят

    Коментиран от #13

    12:48 11.02.2026

  • 13 Като стане

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гундярляляев":

    генерал ще. 💩 до тогава не даде фира.

    13:14 11.02.2026

  • 14 врътка ли та

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Този Въртоглавей,":

    врътка ли та

    13:19 11.02.2026

Новини по държави:
