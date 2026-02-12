Увеличени военни разходи! САЩ искат НАТО да се основава на партньорство, а не на зависимост

Увеличените военни разходи на европейските страни и Канада ще направят съюзниците от НАТО по-равностойни партньори в рамките на Алианса. Това заяви заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби, цитиран от "Ройтерс".

"През 2025 г. видяхме истински ангажимент Европа да ръководи конвенционалната отбрана на НАТО", посочи ръководителят на политиката на Пентагона преди среща с министрите на отбраната от страните от НАТО в Брюксел.

"Сега е време да тръгнем заедно, да бъдем прагматични, имаме наистина силна основа за съвместна работа в партньорство, за НАТО, основано на партньорство, а не на зависимост. Наистина завръщане към това, за което НАТО първоначално е било предназначено", подчерта той.