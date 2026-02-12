Новини
Увеличени военни разходи! САЩ искат НАТО да се основава на партньорство, а не на зависимост

12 Февруари, 2026 11:17 888 54

Това заяви заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби, цитиран от "Ройтерс"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Увеличените военни разходи на европейските страни и Канада ще направят съюзниците от НАТО по-равностойни партньори в рамките на Алианса. Това заяви заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби, цитиран от "Ройтерс".

"През 2025 г. видяхме истински ангажимент Европа да ръководи конвенционалната отбрана на НАТО", посочи ръководителят на политиката на Пентагона преди среща с министрите на отбраната от страните от НАТО в Брюксел.

"Сега е време да тръгнем заедно, да бъдем прагматични, имаме наистина силна основа за съвместна работа в партньорство, за НАТО, основано на партньорство, а не на зависимост. Наистина завръщане към това, за което НАТО първоначално е било предназначено", подчерта той.


Белгия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дано скоро гpъмне АЕЦ-а да нa затрие

    9 3 Отговор
    така е, всичко трябва да поскъпне за да има пари за военните

    Коментиран от #3

    11:19 12.02.2026

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "дано скоро гpъмне АЕЦ-а да нa затрие":

    много сте точен приятел

    11:20 12.02.2026

  • 4 САЩ са толкова силни че

    5 6 Отговор
    Който е в нато просто никой няма да го нападне
    Означа ва Самоубийство

    Коментиран от #31

    11:20 12.02.2026

  • 5 Слава украйна

    8 12 Отговор
    Попиляха цяла Русия и китай
    Северна котея праща роби да спасят Пуся от дървото

    11:21 12.02.2026

  • 6 Руспия сила Руспия мощ

    7 3 Отговор
    Никой не закача Русоия има ХИВ

    11:22 12.02.2026

  • 7 Какви

    4 1 Отговор
    са тези птички!

    11:25 12.02.2026

  • 8 Хайде

    13 4 Отговор
    Да вземем да спрем да РЕКЛАМИРАМЕ терористичната структура НАТО!

    Коментиран от #11

    11:27 12.02.2026

  • 9 руската мечка

    5 6 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    11:28 12.02.2026

  • 10 факуса

    7 4 Отговор
    увеличените разходи просто ще фалират идиотите от натюто особено малките пудели

    Коментиран от #16

    11:29 12.02.2026

  • 11 Хамас

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хайде":

    и Хизбула ли?

    11:31 12.02.2026

  • 12 Какво става

    2 3 Отговор
    с новия,многополюсен световен ред?Загина ли долара?

    Коментиран от #36

    11:32 12.02.2026

  • 13 Дрискотва

    5 1 Отговор
    А изобщо има ли Нато

    11:34 12.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сандо

    4 1 Отговор
    Закривайте го това нато!Само смърт,бедност и разруха ни донася!А хората искат да живеят спокойно,дружно и мирно.Това май го имахме в недалечното си минало.

    Коментиран от #18

    11:39 12.02.2026

  • 16 русия

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "факуса":

    вече фалира, затова Нато няма как да фалира.

    11:39 12.02.2026

  • 17 Копейка

    1 3 Отговор
    Изгубихме и последната битка за България! Взеха ни лева!
    Ша се беся!

    11:43 12.02.2026

  • 18 Оди у Русиа

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Сандо":

    Дедовият ли ми държиш в ЕС?

    Коментиран от #43

    11:44 12.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Украински пидир@3и

    4 0 Отговор
    Подмихте ли се от3ад за другаря Путин? А хаааха

    11:46 12.02.2026

  • 21 Кръговрат на веществата

    2 3 Отговор
    САЩ е НАТО и НАТО е САЩ. Без американците, европейците са жив зян

    Коментиран от #24

    11:47 12.02.2026

  • 22 Помнещ

    6 0 Отговор
    "Увеличените военни разходи на европейските страни и Канада ще направят съюзниците от НАТО по-равностойни партньори в рамките на Алианса"

    Ха ха ха - директно им заявяват че ако искат краварите да ги "пазят" трябва да си плащат. Ами те едни борчета на времето обикаляха магазинчетата и искаха от собствениците им да си плащат за да ги "пазят" - и те станаха богати и САЩ е богат само където собствениците на магазинчета ( ЕС ) фалираха.

    11:48 12.02.2026

  • 23 Копейки

    2 4 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    Коментиран от #25, #27

    11:51 12.02.2026

  • 24 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Кръговрат на веществата":

    "Без американците, европейците са жив зян"

    Ами защото ни управляват подлоги та за това станахме жив зян. Иначе Европа ако не беше си разваляла отношенията с Русия и Китай заради интересите на господарите си можеше за 10-15 години да стане даже по-силна военно от САЩ.

    Коментиран от #50

    11:51 12.02.2026

  • 25 Козячета

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Копейки":

    Няма да се притеснявате ама ще трябва по-дълбоко да се бръкнете за да плащате на господарите си - даже и по една заплатка трябва за зеления да отделите а не да се стискате като до сега - пък и се гответе за "доброволци" че руснаците макар и бавно ама напредват - не се крийте зад компютрите.

    11:55 12.02.2026

  • 26 Лизтръс

    2 0 Отговор
    Тия ще ни спукат гьона.Само дай!

    11:57 12.02.2026

  • 27 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Копейки":

    "до 1 месец ще окупира отново Сирия"

    Що да я окупира - те базите си стоят там. Какво стана нали щяхте да изхвърляте руснаците от Сирия пък вашите "бойци" вместо да подпукат руснаците подпукаха "вашите" кюрди че май и петрола който господарите ти заграбиха си го искат.

    Що така все не ви се получават нещата. Последно кога ще фалира и ще се разпадне Русия че чакам още от 2022.

    12:00 12.02.2026

  • 28 УдоМача

    2 0 Отговор
    Видяхме какво представлява тяхното "партньорство".. Партньорството с Папуа Нова Гвинея би било къде по-продуктивно!

    Коментиран от #30

    12:01 12.02.2026

  • 29 Евродебил

    1 1 Отговор
    Бай Дончо да спи спокойно.Още милярди дългове ще вземем да си покрием масрафа,а то и партньорите взимат дългове от наше име,така,че сме си насмогнали на масрафа. Дето се вика,ТО НИЕ САМО В ДЪЛГОВАТА ГРАФА БЕЛЕЖИМ РЪСТ(не знам защо и казват спирала,като си е направо черта сочеща нагоре между "х" и "у") . И накрая ще сме пак въоръжени с няколко винта на Т34 който който в патакламата не успели да пратим в Украйна,десетина гумените лодки и ружфясала стара джипка УАЗка с блокирал двигател поради липса на части заради санкциите.Ох,забравих онези експонати ф16 дето никой не е виждал във въздуха.Може и от някогашната селскостопанска авиация да ни е останало нещо ,ако не е било нужно в Украйна.

    12:04 12.02.2026

  • 30 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "УдоМача":

    Е така де ама нашите козячета не им стигат мозъчетата да се запитат защо ли условието да ни приемат в НАТО беше да нарежем въоръжението си - на кого му трябва военен "партньор" без оръжие.

    Обаче ако окупираш някоя държава първата работа е да я разоръжиш и да разпуснеш армията им и след това да разположиш твои войски на нейна територия.

    Коментиран от #33

    12:07 12.02.2026

  • 31 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ са толкова силни че":

    Защо ли тогава Пентагонът прогнозира през 2021г., че при война с Русия, НатО изчезва след 48 часа ?
    Защото Русия е поколения напред със стратегическите оръжия и ракетите носители.

    Коментиран от #32

    12:07 12.02.2026

  • 32 Руската пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #34, #39

    12:12 12.02.2026

  • 33 А ГДЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #37

    12:13 12.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Точно така

    1 3 Отговор
    Прав е Тръмп. Развали им спокойствието и кефа на европейците, да се размърдат и те малко, да похарчат и те пари. До момента всичко са плащали САЩ.

    Коментиран от #42

    12:14 12.02.2026

  • 36 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Какво става":

    Как и колко ще оцелее доларът с 38.7 трилиона $ дълг, който дълг нараства с по 3- 4 трилиона долара годишно?
    При 50+трилиона дълг бюджетът на САЩ не стига за плащанията на годишните лихви.

    Коментиран от #49

    12:16 12.02.2026

  • 37 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "А ГДЕ":

    А где "силното и сплотено" НАТО, А где Гренландия, А Где нефалиралия ЕС.

    Да се смееш ли да плачеш ли - ЕС не може да събере 100 милиарда да се въоръжи а пък дълговете на фалирала Франция ще ставали "общи" и бедна България ще ги плаща.

    Коментиран от #40, #41

    12:17 12.02.2026

  • 38 Руската пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ти защо повтаряш едно и също":

    Винаги има за цел глупаците 😄.

    Коментиран от #44

    12:17 12.02.2026

  • 39 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    Направо те е улучила.

    12:18 12.02.2026

  • 40 гру гайтанджиева

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Това са руски фейкове колега.

    12:18 12.02.2026

  • 41 Колективен руски крепостен

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #45, #47

    12:18 12.02.2026

  • 42 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Точно така":

    "До момента всичко са плащали САЩ"

    Че войната в Украйна я предизвикаха краварите - защо Европа трябва да им плаща провалите - да си ги плащат те.

    12:19 12.02.2026

  • 43 Сандо

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Оди у Русиа":

    Някой да ме е питал?А теб питаха ли те?И изобщо питат ли за нещо българския народ?Това ли е демокрация или демокрацията по западен тертип е плюскането на банани и пълното морално и интелектуално деградиране на човека?

    12:20 12.02.2026

  • 44 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Руската пропаганда":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #46

    12:20 12.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Козяче

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Колективен руски крепостен":

    Пък ние живеем по зле и от Гана и за разлика от вас трябва и да се навеждаме.

    Коментиран от #51

    12:23 12.02.2026

  • 48 Обикновен човек

    3 1 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    12:28 12.02.2026

  • 49 Луд

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Европа е самодостатъчна за перфектна икономика.Всички технически новости са маде ин доичланд.Америка я оставете да се оправя със своите 55 милиона трайно безработни и поне 100 милиона неграмотни.Американците са продукт на световните трудови хора,Самите те са един балон без Китаи и Европа ще изпуснат въздуха сега много се надуват но няма да е задълго.

    12:28 12.02.2026

  • 50 Кръговрат на веществата

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Европеец":

    Това беше целта...нали помниш интервюто-доклад на онзи американец..."САЩ няма да позволят евтини руски ресурси да се свържат с технологията на Германия и западните ( ЕС)

    12:34 12.02.2026

  • 51 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Козяче":

    Нанери си работа.
    .

    12:36 12.02.2026

  • 52 Жбръц

    0 0 Отговор
    При 5% годишно,от БВП,богатият бай Ганьо,ще им снася над 10 милиарда лева,или в евро,над 5 милиарда.Само за една петилетка,с тази огромна сума,ще изгради Белене до ключ.Без никакви кредити,без грам чужди инвестиции.Море от евтин и сигурен като производство ток.Ще има за бизнеса - става веднага конкурентноспособен,и евтин ток за домакинствата.Отделно от износ,ще печелим стотици милиони годишно,в евро или долари.Ето това е причината,бай Тошо да изгради Козлодуй.Безбожно евтин ток за производството ,за народа 1,5 ст нощна тарифа,2 ст дневна за киловатУпрекват го,заради т.н режим на тока.Истината е,че вътре в държавата,се развиха производства с огромна енергиемкост:металургия, добив на екектролитна мед, цинк олово.Който изнасяхме на запад без проблем,срешу валута.Но с комшията беше сключен 25 годилен договор,за доставка на ток.И той трябваше да се спазва, плюс да не спират стратегически отрасли вътре в страната.А целта беше,да се натрупа валутен резерв,с който да изградим и Белене- крайният срок за пуск в експлоатация,беше фиксиран -1993 г.

    12:38 12.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Посетител

    0 0 Отговор
    А бе, той хубаво говори за партньорство, но практиката им е на зависимости и послушание. На кое да вярваме сега, на ушите ни или на очите?!?
    Звучи точно като в приказката за попа: "Не ме гледай какво правя а ме слушай какво ти говоря!"...

    12:46 12.02.2026

Новини по държави:
