Увеличени военни разходи! САЩ искат НАТО да се основава на партньорство, а не на зависимост

Увеличените военни разходи на европейските страни и Канада ще направят съюзниците от НАТО по-равностойни партньори в рамките на Алианса. Това заяви заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби, цитиран от "Ройтерс".
"През 2025 г. видяхме истински ангажимент Европа да ръководи конвенционалната отбрана на НАТО", посочи ръководителят на политиката на Пентагона преди среща с министрите на отбраната от страните от НАТО в Брюксел.
"Сега е време да тръгнем заедно, да бъдем прагматични, имаме наистина силна основа за съвместна работа в партньорство, за НАТО, основано на партньорство, а не на зависимост. Наистина завръщане към това, за което НАТО първоначално е било предназначено", подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 дано скоро гpъмне АЕЦ-а да нa затрие
Коментиран от #3
11:19 12.02.2026
3 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "дано скоро гpъмне АЕЦ-а да нa затрие":много сте точен приятел
11:20 12.02.2026
4 САЩ са толкова силни че
Означа ва Самоубийство
Коментиран от #31
11:20 12.02.2026
5 Слава украйна
Северна котея праща роби да спасят Пуся от дървото
11:21 12.02.2026
6 Руспия сила Руспия мощ
11:22 12.02.2026
7 Какви
11:25 12.02.2026
8 Хайде
Коментиран от #11
11:27 12.02.2026
9 руската мечка
11:28 12.02.2026
10 факуса
Коментиран от #16
11:29 12.02.2026
11 Хамас
До коментар #8 от "Хайде":и Хизбула ли?
11:31 12.02.2026
12 Какво става
Коментиран от #36
11:32 12.02.2026
13 Дрискотва
11:34 12.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сандо
Коментиран от #18
11:39 12.02.2026
16 русия
До коментар #10 от "факуса":вече фалира, затова Нато няма как да фалира.
11:39 12.02.2026
17 Копейка
Ша се беся!
11:43 12.02.2026
18 Оди у Русиа
До коментар #15 от "Сандо":Дедовият ли ми държиш в ЕС?
Коментиран от #43
11:44 12.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Украински пидир@3и
11:46 12.02.2026
21 Кръговрат на веществата
Коментиран от #24
11:47 12.02.2026
22 Помнещ
Ха ха ха - директно им заявяват че ако искат краварите да ги "пазят" трябва да си плащат. Ами те едни борчета на времето обикаляха магазинчетата и искаха от собствениците им да си плащат за да ги "пазят" - и те станаха богати и САЩ е богат само където собствениците на магазинчета ( ЕС ) фалираха.
11:48 12.02.2026
23 Копейки
Коментиран от #25, #27
11:51 12.02.2026
24 Европеец
До коментар #21 от "Кръговрат на веществата":"Без американците, европейците са жив зян"
Ами защото ни управляват подлоги та за това станахме жив зян. Иначе Европа ако не беше си разваляла отношенията с Русия и Китай заради интересите на господарите си можеше за 10-15 години да стане даже по-силна военно от САЩ.
Коментиран от #50
11:51 12.02.2026
25 Козячета
До коментар #23 от "Копейки":Няма да се притеснявате ама ще трябва по-дълбоко да се бръкнете за да плащате на господарите си - даже и по една заплатка трябва за зеления да отделите а не да се стискате като до сега - пък и се гответе за "доброволци" че руснаците макар и бавно ама напредват - не се крийте зад компютрите.
11:55 12.02.2026
26 Лизтръс
11:57 12.02.2026
27 Учуден
До коментар #23 от "Копейки":"до 1 месец ще окупира отново Сирия"
Що да я окупира - те базите си стоят там. Какво стана нали щяхте да изхвърляте руснаците от Сирия пък вашите "бойци" вместо да подпукат руснаците подпукаха "вашите" кюрди че май и петрола който господарите ти заграбиха си го искат.
Що така все не ви се получават нещата. Последно кога ще фалира и ще се разпадне Русия че чакам още от 2022.
12:00 12.02.2026
28 УдоМача
Коментиран от #30
12:01 12.02.2026
29 Евродебил
12:04 12.02.2026
30 Българин
До коментар #28 от "УдоМача":Е така де ама нашите козячета не им стигат мозъчетата да се запитат защо ли условието да ни приемат в НАТО беше да нарежем въоръжението си - на кого му трябва военен "партньор" без оръжие.
Обаче ако окупираш някоя държава първата работа е да я разоръжиш и да разпуснеш армията им и след това да разположиш твои войски на нейна територия.
Коментиран от #33
12:07 12.02.2026
31 Мишел
До коментар #4 от "САЩ са толкова силни че":Защо ли тогава Пентагонът прогнозира през 2021г., че при война с Русия, НатО изчезва след 48 часа ?
Защото Русия е поколения напред със стратегическите оръжия и ракетите носители.
Коментиран от #32
12:07 12.02.2026
32 Руската пропаганда
До коментар #31 от "Мишел":Има за цел глупака.
Коментиран от #34, #39
12:12 12.02.2026
33 А ГДЕ
До коментар #30 от "Българин":МОЧАТА?
Коментиран от #37
12:13 12.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Точно така
Коментиран от #42
12:14 12.02.2026
36 Мишел
До коментар #12 от "Какво става":Как и колко ще оцелее доларът с 38.7 трилиона $ дълг, който дълг нараства с по 3- 4 трилиона долара годишно?
При 50+трилиона дълг бюджетът на САЩ не стига за плащанията на годишните лихви.
Коментиран от #49
12:16 12.02.2026
37 Българин
До коментар #33 от "А ГДЕ":А где "силното и сплотено" НАТО, А где Гренландия, А Где нефалиралия ЕС.
Да се смееш ли да плачеш ли - ЕС не може да събере 100 милиарда да се въоръжи а пък дълговете на фалирала Франция ще ставали "общи" и бедна България ще ги плаща.
Коментиран от #40, #41
12:17 12.02.2026
38 Руската пропаганда
До коментар #34 от "Ти защо повтаряш едно и също":Винаги има за цел глупаците 😄.
Коментиран от #44
12:17 12.02.2026
39 Мишел
До коментар #32 от "Руската пропаганда":Направо те е улучила.
12:18 12.02.2026
40 гру гайтанджиева
До коментар #37 от "Българин":Това са руски фейкове колега.
12:18 12.02.2026
41 Колективен руски крепостен
До коментар #37 от "Българин":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #45, #47
12:18 12.02.2026
42 Европеец
До коментар #35 от "Точно така":"До момента всичко са плащали САЩ"
Че войната в Украйна я предизвикаха краварите - защо Европа трябва да им плаща провалите - да си ги плащат те.
12:19 12.02.2026
43 Сандо
До коментар #18 от "Оди у Русиа":Някой да ме е питал?А теб питаха ли те?И изобщо питат ли за нещо българския народ?Това ли е демокрация или демокрацията по западен тертип е плюскането на банани и пълното морално и интелектуално деградиране на човека?
12:20 12.02.2026
44 Град Козлодуй
До коментар #38 от "Руската пропаганда":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #46
12:20 12.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Козяче
До коментар #41 от "Колективен руски крепостен":Пък ние живеем по зле и от Гана и за разлика от вас трябва и да се навеждаме.
Коментиран от #51
12:23 12.02.2026
48 Обикновен човек
12:28 12.02.2026
49 Луд
До коментар #36 от "Мишел":Европа е самодостатъчна за перфектна икономика.Всички технически новости са маде ин доичланд.Америка я оставете да се оправя със своите 55 милиона трайно безработни и поне 100 милиона неграмотни.Американците са продукт на световните трудови хора,Самите те са един балон без Китаи и Европа ще изпуснат въздуха сега много се надуват но няма да е задълго.
12:28 12.02.2026
50 Кръговрат на веществата
До коментар #24 от "Европеец":Това беше целта...нали помниш интервюто-доклад на онзи американец..."САЩ няма да позволят евтини руски ресурси да се свържат с технологията на Германия и западните ( ЕС)
12:34 12.02.2026
51 Ами
До коментар #47 от "Козяче":Нанери си работа.
.
12:36 12.02.2026
52 Жбръц
12:38 12.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Посетител
Звучи точно като в приказката за попа: "Не ме гледай какво правя а ме слушай какво ти говоря!"...
12:46 12.02.2026