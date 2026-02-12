Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Кметът Виталий Кличко: Близо 2600 жилищни сгради в Киев са без отопление след руските удари
  Тема: Украйна

Кметът Виталий Кличко: Близо 2600 жилищни сгради в Киев са без отопление след руските удари

12 Февруари, 2026 10:27 646 22

  • киев-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • пво-
  • виталий кличко-
  • володимир зеленски

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла 24 балистични ракети, една крилата ракета и 219 дрона при нощните си удари срещу Украйна

Кметът Виталий Кличко: Близо 2600 жилищни сгради в Киев са без отопление след руските удари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Близо 2600 жилищни сгради в украинската столица Киев са останали без отопление след руска атака през нощта, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

По думите му са засегнатите сгради в четири района на столицата. Над 1100 жилищни блока продължават да са без отопление и в резултат на предишни атаки, добави Кличко.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла 24 балистични ракети, една крилата ракета и 219 дрона при нощните си удари срещу Украйна. Системите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 16 ракети и 197 дрона, посочиха въоръжените сили в публикация в приложението „Телеграм“.

Основни мишени на атаката са били градовете Киев, Харков, Днепър и Одеса. Украинският вицепремиер Олексий Кулеба съобщи, че близо 300 000 души в града са без електричество и вода вследствие на ударите. 200 жилищни сгради в града са и без отопление, както и 10 000 потребители в град Днепър.

Украинската енергийна компания ДТЕК заяви, че руските удари са били насочени срещу неин ТЕЦ. "Това е единадесетата масирана атака срещу ТЕЦ-овете на компанията от октомври 2025 г.", се казва още в изявлението в Телеграм.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    16 4 Отговор
    Кво ти пука бе кличко, нали души руски деца с голи ръце.

    Коментиран от #7

    10:29 12.02.2026

  • 2 милват ви с пера

    20 2 Отговор
    аз бив ви сринал до дъно

    10:29 12.02.2026

  • 3 гост

    24 1 Отговор
    Крайно време е нещастниците украинци, които са на фронта да обърнат оръжието срещу хунтата и всичко да приключи до края на месеца. В противен случай нямат шанс да оживеят и жалко за близките им, докато душманите им имат златни тоалетни!

    10:30 12.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хаха🤣

    5 21 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    Коментиран от #22

    10:35 12.02.2026

  • 6 Лука

    3 10 Отговор
    Медведев е казал ,че за русия е най важна по бедата ,за хитлер също !

    Коментиран от #9

    10:37 12.02.2026

  • 7 Лука

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Какво пиеш ,щото действа умопомрачително !

    10:39 12.02.2026

  • 8 Дедо ви...

    8 1 Отговор
    Огнен ад. Вовата мисли за тях и ги топли в мразовитите зимни дни. Пожари, повредени енергийни и промишлени съоръжения горят в Украйна след серия от удари на руската армия. Мащабен пожар е възникнал в подстанция в Одеса и друг вражески обект. Освен енергийните съоръжения, гори и летището Школни. Части от самия град остават без ток. В Киев са възникнали нови аварийни прекъсвания. ТЕЦ-5, ТЕЦ-4 и Дарницката ТЕЦ, която се ремонтира активно, са повредени. Удари са нанесени и по Приднепровската топлоелектрическа централа в Днепропетровск и по енергийни съоръжения в Харковска, Черниговска, Полтавска и Сумска области.

    10:43 12.02.2026

  • 9 Българин от Своге

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Лука":

    Медведев е казал ,че Русия затваря границите изолира като северна Корея, строги икономии на храна, ток и вода.

    Коментиран от #18

    10:43 12.02.2026

  • 10 мошЕто 🥊

    4 0 Отговор
    Така ще е след паяжината , Курск и так далее! По-зле ще става , по-добре - след края на СВО-то !

    10:44 12.02.2026

  • 11 малко ви е

    3 1 Отговор
    Още поне 4 години да стоите без ток и парно по мазетата и бомбоубежищата!

    10:45 12.02.2026

  • 12 зеленкио наркоман

    4 0 Отговор
    Да, ама имаме златни тоалетни!

    10:46 12.02.2026

  • 13 Толкова си могат

    0 4 Отговор
    руснаците, неможачи отвсякъде.

    10:46 12.02.2026

  • 14 Гошо

    4 0 Отговор
    Глупости ,Европа им даде генератори , пари ток ,а бе всичко ,сега пък нямали отопление

    10:47 12.02.2026

  • 15 Да бе , да ! 🤔

    6 0 Отговор
    Ако на мястото на Путин беше Тръмп , със Зеленски щяхте да сте в затвор , като Мадуро . А ако беше като Натаняху , нямаше да са останали хора , които да търсят топло . Благодарете , че руснаците са хора , и още си въобразяват , че сти им братя . Колкото и да сте продажни .

    10:47 12.02.2026

  • 16 Русия

    3 0 Отговор
    Нали искахте да сте либерали,Натовци,фашисти каквито и сте,ами от тук нататък все така ще е,глад,мизерия,студ,бой и накрая естественият изход от тази ситуация,смъ..... Честито,ударихте джакпота със англичаните хахаахааааааааааааааааааааааа

    10:48 12.02.2026

  • 17 минувачът 🌟

    2 0 Отговор
    Нали Лъвът (папата )им изпрати генератори , защо пак реват урките ? По-топло няма да им стане , като се сополивят всеки ден от сутрин до вечер !

    10:50 12.02.2026

  • 18 ШЕФА

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин от Своге":

    Идио... от Своге !

    Коментиран от #20

    10:51 12.02.2026

  • 19 Филип

    0 0 Отговор
    Като ви е студено идете в ивицата Газа.Там е топло и уютно.

    10:52 12.02.2026

  • 20 Българин от Своге

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ШЕФА":

    руснаците нямат даже и интернет

    10:53 12.02.2026

  • 21 ХиХи

    0 0 Отговор
    Стегайте се, че май са викнали Суровикин от Африка сигур и водата ще спре скоро

    10:54 12.02.2026

  • 22 Верно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаха🤣":

    Отдавна го натискат да пусне два Искандера на Банкова, скоро ще се сбъднат мечтите ти

    10:55 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания