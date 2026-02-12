Кметът Виталий Кличко: Близо 2600 жилищни сгради в Киев са без отопление след руските удари

Близо 2600 жилищни сгради в украинската столица Киев са останали без отопление след руска атака през нощта, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
По думите му са засегнатите сгради в четири района на столицата. Над 1100 жилищни блока продължават да са без отопление и в резултат на предишни атаки, добави Кличко.
Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла 24 балистични ракети, една крилата ракета и 219 дрона при нощните си удари срещу Украйна. Системите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 16 ракети и 197 дрона, посочиха въоръжените сили в публикация в приложението „Телеграм“.
Основни мишени на атаката са били градовете Киев, Харков, Днепър и Одеса. Украинският вицепремиер Олексий Кулеба съобщи, че близо 300 000 души в града са без електричество и вода вследствие на ударите. 200 жилищни сгради в града са и без отопление, както и 10 000 потребители в град Днепър.
Украинската енергийна компания ДТЕК заяви, че руските удари са били насочени срещу неин ТЕЦ. "Това е единадесетата масирана атака срещу ТЕЦ-овете на компанията от октомври 2025 г.", се казва още в изявлението в Телеграм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #7
10:29 12.02.2026
2 милват ви с пера
10:29 12.02.2026
3 гост
10:30 12.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хаха🤣
Коментиран от #22
10:35 12.02.2026
6 Лука
Коментиран от #9
10:37 12.02.2026
7 Лука
До коментар #1 от "Вашето мнение":Какво пиеш ,щото действа умопомрачително !
10:39 12.02.2026
8 Дедо ви...
10:43 12.02.2026
9 Българин от Своге
До коментар #6 от "Лука":Медведев е казал ,че Русия затваря границите изолира като северна Корея, строги икономии на храна, ток и вода.
Коментиран от #18
10:43 12.02.2026
10 мошЕто 🥊
10:44 12.02.2026
11 малко ви е
10:45 12.02.2026
12 зеленкио наркоман
10:46 12.02.2026
13 Толкова си могат
10:46 12.02.2026
14 Гошо
10:47 12.02.2026
15 Да бе , да ! 🤔
10:47 12.02.2026
16 Русия
10:48 12.02.2026
17 минувачът 🌟
10:50 12.02.2026
18 ШЕФА
До коментар #9 от "Българин от Своге":Идио... от Своге !
Коментиран от #20
10:51 12.02.2026
19 Филип
10:52 12.02.2026
20 Българин от Своге
До коментар #18 от "ШЕФА":руснаците нямат даже и интернет
10:53 12.02.2026
21 ХиХи
10:54 12.02.2026
22 Верно
До коментар #5 от "хаха🤣":Отдавна го натискат да пусне два Искандера на Банкова, скоро ще се сбъднат мечтите ти
10:55 12.02.2026