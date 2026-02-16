Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мария Захарова: Европа е синоним на нацизма
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Европа е синоним на нацизма

16 Февруари, 2026 13:17

Русия не извърши държавен преврат там, не смени режима, нито организира митинги на Майдана, за да доведе на власт своите марионетки, Западът направи това, заяви Захарова

Мария Захарова: Европа е синоним на нацизма - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Западните страни успяха да направят Украйна европейска държава по отношение на нацизма, заяви пред ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

По време на Мюнхенската конференция по сигурност финландският президент Александър Стуб заяви, че руският лидер Владимир Путин е искал да направи Украйна руска, но сега тя е станала европейска:

"Не знам какво има предвид Стуб под думата европейска. Ако те приемат, че Европа е синоним на нацизма, който многократно се е проявявал там, тогава може би са успели да направят Украйна европейска - нацистка, съдейки по изявленията на Зеленски. Русия никога не е имала стремежи да неуважава суверенитета на Украйна. Винаги сме се отнасяли към Украйна като към суверенна, независима държава", коментира тя.

Захарова посочи, че Русия винаги е изхождала от предположението, че насърчава приятелски междудържавни отношения с Украйна, които са "особено близки, но и суверенни".

"Установихме дипломатически отношения веднага след разпадането на Съветския съюз и разменихме посолства. Винаги бяха назначавани специални фигури за посланици, за да се насърчат силните двустранни отношения. Подписахме всякакви междуправителствени споразумения, включително тези, отнасящи се до военноморския флот. Въпреки че бяхме близки съседи и имахме обща икономика, търгувахме на принципа на международните икономически отношения. Имаше много проекти, които сега наричат ​​интеграционни проекти, но преди това бяха съвместни проекти", спомня си тя.

"Русия не извърши държавен преврат там, не смени режима, нито организира митинги на Майдана, за да доведе на власт своите марионетки. Западът направи това. И те раздадоха бисквитки, или по-скоро кифлички, под формата на американски дипломати като [Виктория] Нюланд. А на митингите, които би трябвало да са изключителна прерогатива на народа на тази страна, присъстваха посланици и външни министри от Германия, Франция, Полша и други западноевропейски страни. Така че не ни обвинявайте, че правим това, което вие самите правите", подчерта говорителката.


Русия
Оценка 3.9 от 36 гласа.
  • 1 Бийк

    19 5 Отговор
    Да ,добре

    13:18 16.02.2026

  • 2 Българин

    21 28 Отговор
    Затова укрите ще ви взривяват генералите насред Москва.

    Коментиран от #38

    13:19 16.02.2026

  • 3 Адрес 4000

    30 19 Отговор
    Тази статия достига до вас благодарение на Елеонора Митрофанова

    Коментиран от #41

    13:19 16.02.2026

  • 4 Пак аз бе

    22 28 Отговор
    От Кремълските плъховепо само Коня ще умре от естествена смърт.

    13:19 16.02.2026

  • 5 Руски

    26 33 Отговор
    плач всеки ден. Всеки име виновен за нещо. Нападнаха Украйна, строшиха си ръцете и сега се чудят как да обяснят на гладното си население защо "втарая" е толкова зле. Мъка...

    13:20 16.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    18 25 Отговор
    Важното е путя да се зоби с ботокс в мазето, мужиците нека гинат!

    13:21 16.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Секси

    9 16 Отговор
    Мадама! Ще я избутам като Трабант по нанагорно...

    Коментиран от #49

    13:22 16.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Светът не се интересува какво казва

    17 23 Отговор
    тази па4.авра.

    13:22 16.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Карлуково

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Следващата ти война ще бъде между теб и Наполеон, Хитлер, Александър Македонски и Майкъл Джексън.

    Коментиран от #22

    13:23 16.02.2026

  • 18 Хахахаха

    21 21 Отговор
    Русия днес е синоним на нацизма, но понеже ги е страх да си го кажат, обвиняват другите за това.

    13:24 16.02.2026

  • 19 пРосия

    16 15 Отговор
    Блато населявано от идиоти.

    Коментиран от #44

    13:24 16.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Адрес 4000

    11 5 Отговор

    До коментар #15 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Здрасти ,
    Ти познаваш ли
    Гориил ,Атина Палада и Сатана Z?
    На едно място ли работите?

    Коментиран от #31, #76

    13:25 16.02.2026

  • 24 Механик

    9 11 Отговор

    До коментар #21 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Така е, само дворците и яхтите на кабаев да са ок, ватата и копейките им нямат значение, тор!

    13:26 16.02.2026

  • 25 ПРЕС- АЛКАШЕТО НЕМА...ПРАЗЕН ДЕН )))

    10 5 Отговор
    Квото а си оратим, Узкоглазия пеДо-фил...ХУ. ЙЛО,..е ФАМОЗЕН ПЕТУШОК, ху--- есось и импотентен КОМ - ФАШАГА!
    Ама вече е готов за.. дръвения костюм
    Хехехехехехе

    13:26 16.02.2026

  • 26 Ехее

    12 8 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🤣🐑🥃

    13:27 16.02.2026

  • 27 Уилям Харингтън герой СВО

    9 12 Отговор
    „Няма да има прошка за врага“: бойният командир Федоренко с позивна „Ахил“ за „Украинския Мосад“
    Федоренко отбеляза, че е фундаментално важно да се попречи на руснаците да искат реванш след няколко десетилетия
    В предаването „Час: Онлайн” с Мария Скибинская по Канал 5, командирът на 4-та рота от 128-ми батальон от 112-та бригада на Войските на Въоръжените сили на Украйна, депутат от градския съвет на Киев Юрий Федоренко "Ахил"подчерта, че врагът не трябва да разчита на факта, че ще има милост - милост няма да има.
    "Врагът не трябва да разчита, че ще се смилим. Нещо повече, смятам, че когато спечелим войната, а това непременно ще се случи, ще имаме достатъчно политическа сила и воля да сформираме специална служба, която след нашето превъзходство, ще елиминира всички онези руснаци, които са извършили беззаконие на наша територия, независимо къде са и в коя държава са, те няма да се скрият“, каза той.
    Федоренко отбеляза, че това е фундаментално важно.
    "Това трябва да се направи така, че поколения наред и всеки представител на Руската федерация да разбере, че украинците са свободен, добър, свободолюбив народ, но който не може да бъде обиждан, нападан или унищожен. Това е фундаментално важно", каза бойният командир на Въоръжените сили на Украйна.

    13:27 16.02.2026

  • 28 Последния Софиянец

    10 8 Отговор
    Сибир замина за китай, това е резултата от тридневната война.

    13:27 16.02.2026

  • 29 Хахахаха

    15 11 Отговор
    Захарова, когато целия свят ви казва, че сте фашисти, а вие обвинявате целия свят в нацизъм, явно май вие сте си фашистите!

    13:27 16.02.2026

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    8 7 Отговор
    Бункерното ще виси от башнята на спаска за тези престъпления❗❗

    13:28 16.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мда

    9 6 Отговор
    Ами хайде тогава, върнете проруския режим в Украйна. Да видим ще стане ли :)))

    Коментиран от #40

    13:28 16.02.2026

  • 33 Един

    10 4 Отговор
    Мара отворената.

    13:28 16.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 !!!?

    13 12 Отговор
    Днешната Путинска РФ е копие на Хитлеристка Германия от миналия век !!!?

    Коментиран от #57

    13:30 16.02.2026

  • 37 Ха-ха

    8 9 Отговор

    До коментар #15 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:30 16.02.2026

  • 38 Баш Българин

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Заради това ( Тия евро атлантически повърни )
    Теб ще те здривят насред София ...
    Язък, Начи за тия центове, къде си ги заровил...
    Скоро и Ти при Тях
    КАЗАХ !

    13:31 16.02.2026

  • 39 Сандо

    9 8 Отговор
    За всичко ще си плати бункерния терорист с ботокса.

    13:31 16.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Копейка

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "Адрес 4000":

    На нас ни казаха да викаме за Иран, Палестина, Русия и Северна Корея, но засега нямало да ни плащат.

    Коментиран от #45, #68

    13:31 16.02.2026

  • 42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    8 11 Отговор
    За 5 години няма превзет град блатната орда, а крематорките в соссия пушат 24/7❗

    13:32 16.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 уСраимс

    8 6 Отговор

    До коментар #19 от "пРосия":

    Тресавище населявано от нагли примати

    13:33 16.02.2026

  • 45 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    5 10 Отговор

    До коментар #41 от "Копейка":

    Пияната от пасьола само обещава, а денги нет!

    13:33 16.02.2026

  • 46 Браво на Захарова!

    12 8 Отговор
    Много точно казано : Европа е отново фашистка! Украйна също! Единственото спасение за България е незабавно напускане на фашисткия ЕС!

    Коментиран от #51

    13:37 16.02.2026

  • 47 русия Фашистка демокрация

    7 9 Отговор
    няма по0зла агресорска държава от русия!

    Коментиран от #54

    13:38 16.02.2026

  • 48 Иде ли

    11 7 Отговор
    Права е Захарова. Цифровото евро се въвежда от октомври 2025 в Европа пстепенно. Спомнете си Гърция, наказана с теглене само с 40 на ден и тираджиите от Канада с блокирани сметки в банката. Долу фашисткия дигитален концлагер.
    Концларерът тоест фашизма идва и в БГ

    13:38 16.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Европа се поучи от ВСВ

    6 9 Отговор
    И сега е интернационална с много държави които се конкурират помежду си
    Единни в многообразието
    Глупавите руснаци за тези 24 години от управлението на Путин трябваше да станат 500 милиона колкото е европа

    13:39 16.02.2026

  • 51 напикани копейки

    10 9 Отговор

    До коментар #46 от "Браво на Захарова!":

    Заминавайте за Сибир в демократична русия с пожизнения Фашист Президент!

    Коментиран от #55

    13:40 16.02.2026

  • 52 Аз съм веган

    8 6 Отговор
    Чаша Захарова отново от сутринта. Дано доживее до Хага.

    13:40 16.02.2026

  • 53 Купейка

    5 3 Отговор
    Голем рев на розавите понита

    13:40 16.02.2026

  • 54 Имаш предвид ЕС нали?

    9 8 Отговор

    До коментар #47 от "русия Фашистка демокрация":

    Действително има ерозия на "демокрацията" в Европа, тя се фашизира:

    1. Репресии срещу неваксинираните
    2. Забраняват се референдуми България, Испания
    3. Стрелят по изявени политици, неподдържащи соросоидните разбирания Фицо, Кърк
    4. Организират се подслушвване на водещите, алтеранативни партии със закон (Германия)
    5. Промотират фашисткия дигитален концлагер.
    6. Отменят избори (Румъния), съденето на Льо Пен във Франция
    7. Режат се антифашистки паметници в Полша, Украйна, България (за разлика от други цивилизовните страни, където ги поддържат и съхранявт.
    8. Отказват свобода на словото и мнение, различно от казионните в Европа
    9. Забраняват се чужди алтернативни телевизии
    10. Изключват се интервюта на посланци по радиото

    Коментиран от #84

    13:41 16.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Барбалей

    3 1 Отговор
    Стига сте се обяснявали, ами давайте като Нетаняху,че станахте за смях.

    13:42 16.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Някой

    6 7 Отговор
    Тези в западна Европа си присвоява името Европа, а ЕС не е Европа и никога няма да бъде. От преди Русия държи над 38% от територията на Европа. Дори Казахстан има европейска територия - там свърша Урал. Вижте ги на карта.
    Глупави политици правят идиотизъм след идиотизъм и това са резултатите. Можеха от самото начало да не допуснат бандеровците да направят преврата там. Още 2010г издигат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа. Трябваше да ги спират от преди това и нищо от последиците нямаше да се случи. А те да дрънкат празни глупости и обвинения и език на омразата и вид расизъм. Това е лицето на западна Европа от много години.

    13:42 16.02.2026

  • 59 !!!?

    10 9 Отговор
    Унищожаването на кремълските варвари които са окупирали украински територии се нарича Патриотизъм, а не нацизъм, но кремълската хунта която започна тази война е напълно отговаря на дефиницията за Фашизъм !!!?

    Коментиран от #64

    13:43 16.02.2026

  • 60 Да ви го.......

    7 8 Отговор
    Жалка жълтопаветна измет Русия ви сцепи прашките сега дюнержиите ще ви довършат

    Коментиран от #66

    13:44 16.02.2026

  • 61 Маша

    3 6 Отговор
    Е Велика !!!

    13:45 16.02.2026

  • 62 Украина талантливая и рабатливая

    6 5 Отговор
    Сърбе на върбе захарова е алкохолик.

    Коментиран от #67

    13:45 16.02.2026

  • 63 ПУТИН:

    7 9 Отговор

    До коментар #57 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":

    " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."

    😁

    Коментиран от #69

    13:45 16.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Фардорян

    6 5 Отговор
    Супер е в европа. Нацистите са просия и пу.тлер. Северна корея 2. Може само да ни грухате кафявото на нас европейците. Не виждам света и хората да са се засилили към рузкия мир. Хахахха тънете в мизерия изостанали рузки просяци. Още много ще мр.ете в украйна.

    13:47 16.02.2026

  • 66 Ха-ха

    8 7 Отговор

    До коментар #60 от "Да ви го.......":

    Русийката вече е под вода, без шнорхел. Бълбук -бълбук.!

    Коментиран от #70

    13:47 16.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Мухахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ха-ха":

    Лапай шнорхела

    Коментиран от #73

    13:48 16.02.2026

  • 71 Коловатев

    7 6 Отговор
    Добрия рузнак е мъ.ртвия рузнак. Направи добро, отст,реляй рузнак. Нация от деграданти и алкохолици.

    13:48 16.02.2026

  • 72 Мръдкинчев

    4 4 Отговор
    За рузнака и пу.тлераста бенз,кибрит и кутийка за събиране на прахта

    13:50 16.02.2026

  • 73 Ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #70 от "Мухахаха":

    Шнорхела е зает от Русийката.!

    13:51 16.02.2026

  • 74 Комсомолов

    3 5 Отговор
    Милата дръта бр.антия пак се е въ,збудила. Всеки пу.тлерастик мечтае да и бръсне косместата ву.лва и с космаците да си оплете рубашка

    13:53 16.02.2026

  • 75 Хороскопов

    6 6 Отговор
    Всеки ден милиони се будят радостни че не са се родили рузнаци

    13:54 16.02.2026

  • 76 Адрес 4000

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Адрес 4000":

    Мараба
    А ти знайш ли
    "швейк", "вегана", "си дзън дрън дрън", "стойко", "тити", "лука".........къде рабтят ???!

    13:54 16.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Дрън дрън

    5 9 Отговор
    Какъв нацизъм в днешна Европа, бе? Митеран и Меркел нпълниха Европа с индивиди от Северна Африка и от Близкия изток. Великобритания се пълни с индуси и пакита. Какъв нацизъм вижда Захарова? Къде го вижда?

    13:59 16.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Бимбарков

    4 8 Отговор
    Вече немаааа париж ню йорк лондон има само душанбе ташкент пхенян. Хахаха. Света е прекрасен без рузка шлака.

    14:03 16.02.2026

  • 81 мошЕто 🥊

    4 2 Отговор
    Захарова както винаги - точна и конкретна !

    14:26 16.02.2026

  • 82 Иванов

    2 1 Отговор
    Ако все още смятат, че русия е част от европейския континент, донякъде е права госпожа Мари, доколкото наистина русия, с начина й на управление, е синоним назицъм, еманация на неонацизма. Браво Захар, браво Мари, отново титанична мисъл, браво!

    14:34 16.02.2026

  • 83 То щот вие сте казали тъй,

    1 1 Отговор
    Вие сте символ на комунизма,което е същото. Вие сте символ на БЕЗЧЕЛОВЕЧИЕ, за вас живота нищо не означава

    14:38 16.02.2026

  • 84 шмокльо руски

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Имаш предвид ЕС нали?":

    Помниш ли как Китай се отнасяше към Ковида?!?!В ЕС е нямат граници! А терориста путин непрекъснато прави нови републики в чуждите държави....

    14:41 16.02.2026

  • 85 хаха

    1 1 Отговор
    Пригожин друго разправяше ш@врантийо пияна.

    14:41 16.02.2026

  • 86 Цвете

    1 1 Отговор
    НАЦИЗЪМ ЛИ КАЗА? ТАКАВА ЛИ Е В ТВОИТЕ МЪТНИ ОЧИ ЕВРОПА? А АКО ТИ ПРЕДЛОЖИ НЯКОЯ СТРАНА ОТ ТЕЗИ НАЦИСТИ, ДА ПОЛУЧИ ПАСПОРТ ( ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО ) ЩЕ СЕ ОТКАЖЕЛИШ ОТ ДУМИТЕ СИ? ПОДЛОСТТА Е ЖЕСТОКА, А ВИЕ ГО УМЕЕТЕ.🧳✈️🧳

    14:45 16.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 койдазнай

    0 0 Отговор
    А началникът на Маша се хвали, че по негова заповед са убити 2 млн украинци.

    14:50 16.02.2026

  • 89 Евалааааа……

    0 0 Отговор
    Маревееееее……..

    14:51 16.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

