Западните страни успяха да направят Украйна европейска държава по отношение на нацизма, заяви пред ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

По време на Мюнхенската конференция по сигурност финландският президент Александър Стуб заяви, че руският лидер Владимир Путин е искал да направи Украйна руска, но сега тя е станала европейска:

"Не знам какво има предвид Стуб под думата европейска. Ако те приемат, че Европа е синоним на нацизма, който многократно се е проявявал там, тогава може би са успели да направят Украйна европейска - нацистка, съдейки по изявленията на Зеленски. Русия никога не е имала стремежи да неуважава суверенитета на Украйна. Винаги сме се отнасяли към Украйна като към суверенна, независима държава", коментира тя.

Захарова посочи, че Русия винаги е изхождала от предположението, че насърчава приятелски междудържавни отношения с Украйна, които са "особено близки, но и суверенни".

"Установихме дипломатически отношения веднага след разпадането на Съветския съюз и разменихме посолства. Винаги бяха назначавани специални фигури за посланици, за да се насърчат силните двустранни отношения. Подписахме всякакви междуправителствени споразумения, включително тези, отнасящи се до военноморския флот. Въпреки че бяхме близки съседи и имахме обща икономика, търгувахме на принципа на международните икономически отношения. Имаше много проекти, които сега наричат ​​интеграционни проекти, но преди това бяха съвместни проекти", спомня си тя.

"Русия не извърши държавен преврат там, не смени режима, нито организира митинги на Майдана, за да доведе на власт своите марионетки. Западът направи това. И те раздадоха бисквитки, или по-скоро кифлички, под формата на американски дипломати като [Виктория] Нюланд. А на митингите, които би трябвало да са изключителна прерогатива на народа на тази страна, присъстваха посланици и външни министри от Германия, Франция, Полша и други западноевропейски страни. Така че не ни обвинявайте, че правим това, което вие самите правите", подчерта говорителката.