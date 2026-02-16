Мария Захарова: Европа е синоним на нацизма

Западните страни успяха да направят Украйна европейска държава по отношение на нацизма, заяви пред ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.
По време на Мюнхенската конференция по сигурност финландският президент Александър Стуб заяви, че руският лидер Владимир Путин е искал да направи Украйна руска, но сега тя е станала европейска:
"Не знам какво има предвид Стуб под думата европейска. Ако те приемат, че Европа е синоним на нацизма, който многократно се е проявявал там, тогава може би са успели да направят Украйна европейска - нацистка, съдейки по изявленията на Зеленски. Русия никога не е имала стремежи да неуважава суверенитета на Украйна. Винаги сме се отнасяли към Украйна като към суверенна, независима държава", коментира тя.
Захарова посочи, че Русия винаги е изхождала от предположението, че насърчава приятелски междудържавни отношения с Украйна, които са "особено близки, но и суверенни".
"Установихме дипломатически отношения веднага след разпадането на Съветския съюз и разменихме посолства. Винаги бяха назначавани специални фигури за посланици, за да се насърчат силните двустранни отношения. Подписахме всякакви междуправителствени споразумения, включително тези, отнасящи се до военноморския флот. Въпреки че бяхме близки съседи и имахме обща икономика, търгувахме на принципа на международните икономически отношения. Имаше много проекти, които сега наричат интеграционни проекти, но преди това бяха съвместни проекти", спомня си тя.
"Русия не извърши държавен преврат там, не смени режима, нито организира митинги на Майдана, за да доведе на власт своите марионетки. Западът направи това. И те раздадоха бисквитки, или по-скоро кифлички, под формата на американски дипломати като [Виктория] Нюланд. А на митингите, които би трябвало да са изключителна прерогатива на народа на тази страна, присъстваха посланици и външни министри от Германия, Франция, Полша и други западноевропейски страни. Така че не ни обвинявайте, че правим това, което вие самите правите", подчерта говорителката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бийк
13:18 16.02.2026
2 Българин
Коментиран от #38
13:19 16.02.2026
3 Адрес 4000
Коментиран от #41
13:19 16.02.2026
4 Пак аз бе
13:19 16.02.2026
5 Руски
13:20 16.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
13:21 16.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Секси
Коментиран от #49
13:22 16.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Светът не се интересува какво казва
13:22 16.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Карлуково
До коментар #14 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Следващата ти война ще бъде между теб и Наполеон, Хитлер, Александър Македонски и Майкъл Джексън.
Коментиран от #22
13:23 16.02.2026
18 Хахахаха
13:24 16.02.2026
19 пРосия
Коментиран от #44
13:24 16.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Адрес 4000
До коментар #15 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Здрасти ,
Ти познаваш ли
Гориил ,Атина Палада и Сатана Z?
На едно място ли работите?
Коментиран от #31, #76
13:25 16.02.2026
24 Механик
До коментар #21 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Така е, само дворците и яхтите на кабаев да са ок, ватата и копейките им нямат значение, тор!
13:26 16.02.2026
25 ПРЕС- АЛКАШЕТО НЕМА...ПРАЗЕН ДЕН )))
Ама вече е готов за.. дръвения костюм
Хехехехехехе
13:26 16.02.2026
26 Ехее
13:27 16.02.2026
27 Уилям Харингтън герой СВО
Федоренко отбеляза, че е фундаментално важно да се попречи на руснаците да искат реванш след няколко десетилетия
В предаването „Час: Онлайн” с Мария Скибинская по Канал 5, командирът на 4-та рота от 128-ми батальон от 112-та бригада на Войските на Въоръжените сили на Украйна, депутат от градския съвет на Киев Юрий Федоренко "Ахил"подчерта, че врагът не трябва да разчита на факта, че ще има милост - милост няма да има.
"Врагът не трябва да разчита, че ще се смилим. Нещо повече, смятам, че когато спечелим войната, а това непременно ще се случи, ще имаме достатъчно политическа сила и воля да сформираме специална служба, която след нашето превъзходство, ще елиминира всички онези руснаци, които са извършили беззаконие на наша територия, независимо къде са и в коя държава са, те няма да се скрият“, каза той.
Федоренко отбеляза, че това е фундаментално важно.
"Това трябва да се направи така, че поколения наред и всеки представител на Руската федерация да разбере, че украинците са свободен, добър, свободолюбив народ, но който не може да бъде обиждан, нападан или унищожен. Това е фундаментално важно", каза бойният командир на Въоръжените сили на Украйна.
13:27 16.02.2026
28 Последния Софиянец
13:27 16.02.2026
29 Хахахаха
13:27 16.02.2026
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
13:28 16.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мда
Коментиран от #40
13:28 16.02.2026
33 Един
13:28 16.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 !!!?
Коментиран от #57
13:30 16.02.2026
37 Ха-ха
До коментар #15 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
13:30 16.02.2026
38 Баш Българин
До коментар #2 от "Българин":Заради това ( Тия евро атлантически повърни )
Теб ще те здривят насред София ...
Язък, Начи за тия центове, къде си ги заровил...
Скоро и Ти при Тях
КАЗАХ !
13:31 16.02.2026
39 Сандо
13:31 16.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Копейка
До коментар #3 от "Адрес 4000":На нас ни казаха да викаме за Иран, Палестина, Русия и Северна Корея, но засега нямало да ни плащат.
Коментиран от #45, #68
13:31 16.02.2026
42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
13:32 16.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 уСраимс
До коментар #19 от "пРосия":Тресавище населявано от нагли примати
13:33 16.02.2026
45 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
До коментар #41 от "Копейка":Пияната от пасьола само обещава, а денги нет!
13:33 16.02.2026
46 Браво на Захарова!
Коментиран от #51
13:37 16.02.2026
47 русия Фашистка демокрация
Коментиран от #54
13:38 16.02.2026
48 Иде ли
Концларерът тоест фашизма идва и в БГ
13:38 16.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Европа се поучи от ВСВ
Единни в многообразието
Глупавите руснаци за тези 24 години от управлението на Путин трябваше да станат 500 милиона колкото е европа
13:39 16.02.2026
51 напикани копейки
До коментар #46 от "Браво на Захарова!":Заминавайте за Сибир в демократична русия с пожизнения Фашист Президент!
Коментиран от #55
13:40 16.02.2026
52 Аз съм веган
13:40 16.02.2026
53 Купейка
13:40 16.02.2026
54 Имаш предвид ЕС нали?
До коментар #47 от "русия Фашистка демокрация":Действително има ерозия на "демокрацията" в Европа, тя се фашизира:
1. Репресии срещу неваксинираните
2. Забраняват се референдуми България, Испания
3. Стрелят по изявени политици, неподдържащи соросоидните разбирания Фицо, Кърк
4. Организират се подслушвване на водещите, алтеранативни партии със закон (Германия)
5. Промотират фашисткия дигитален концлагер.
6. Отменят избори (Румъния), съденето на Льо Пен във Франция
7. Режат се антифашистки паметници в Полша, Украйна, България (за разлика от други цивилизовните страни, където ги поддържат и съхранявт.
8. Отказват свобода на словото и мнение, различно от казионните в Европа
9. Забраняват се чужди алтернативни телевизии
10. Изключват се интервюта на посланци по радиото
Коментиран от #84
13:41 16.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Барбалей
13:42 16.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Някой
Глупави политици правят идиотизъм след идиотизъм и това са резултатите. Можеха от самото начало да не допуснат бандеровците да направят преврата там. Още 2010г издигат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа. Трябваше да ги спират от преди това и нищо от последиците нямаше да се случи. А те да дрънкат празни глупости и обвинения и език на омразата и вид расизъм. Това е лицето на западна Европа от много години.
13:42 16.02.2026
59 !!!?
Коментиран от #64
13:43 16.02.2026
60 Да ви го.......
Коментиран от #66
13:44 16.02.2026
61 Маша
13:45 16.02.2026
62 Украина талантливая и рабатливая
Коментиран от #67
13:45 16.02.2026
63 ПУТИН:
До коментар #57 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт":" Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
😁
Коментиран от #69
13:45 16.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Фардорян
13:47 16.02.2026
66 Ха-ха
До коментар #60 от "Да ви го.......":Русийката вече е под вода, без шнорхел. Бълбук -бълбук.!
Коментиран от #70
13:47 16.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Мухахаха
До коментар #66 от "Ха-ха":Лапай шнорхела
Коментиран от #73
13:48 16.02.2026
71 Коловатев
13:48 16.02.2026
72 Мръдкинчев
13:50 16.02.2026
73 Ха-ха
До коментар #70 от "Мухахаха":Шнорхела е зает от Русийката.!
13:51 16.02.2026
74 Комсомолов
13:53 16.02.2026
75 Хороскопов
13:54 16.02.2026
76 Адрес 4000
До коментар #23 от "Адрес 4000":Мараба
А ти знайш ли
"швейк", "вегана", "си дзън дрън дрън", "стойко", "тити", "лука".........къде рабтят ???!
13:54 16.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Дрън дрън
13:59 16.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Бимбарков
14:03 16.02.2026
81 мошЕто 🥊
14:26 16.02.2026
82 Иванов
14:34 16.02.2026
83 То щот вие сте казали тъй,
14:38 16.02.2026
84 шмокльо руски
До коментар #54 от "Имаш предвид ЕС нали?":Помниш ли как Китай се отнасяше към Ковида?!?!В ЕС е нямат граници! А терориста путин непрекъснато прави нови републики в чуждите държави....
14:41 16.02.2026
85 хаха
14:41 16.02.2026
86 Цвете
14:45 16.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 койдазнай
14:50 16.02.2026
89 Евалааааа……
14:51 16.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.