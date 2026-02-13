Новини
Начело на "Газпром"! Алексей Милер получи нов 5-годишен мандат

13 Февруари, 2026 18:16 865 25

Уточнява се, че новият петгодишен мандат на Милер започва от 31 май 2026 г., като се запазват условията по действащия му трудов договор

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съветът на директорите на "Газпром" удължи днес за още пет години правомощията на Алексей Милер като председател на управителния съвет, предаде ТАСС, цитирайки изявление на холдинга, пише БТА.

64-годишният Милер е роден в Ленинград, сега Санкт Петербург, припомня Ройтерс в кратка справка. В периода 1991-1996 г. работи за кметството на града, в отдела за международно сътрудничество, който по това време е оглавяван от Владимир Путин. Той заема поста начело на Газпром от 2001 г., година след избирането на Путин за президент.

През 2007 г. "Газпром" бе третата по големина компания в света с пазарна капитализация от над 330 млрд. долара. Година по-късно Милер заяви, че пазарната капитализация на концерна ще достигне 1 трлн. долара през идните седем години.

През ноемви 2023 г. пазарната капитализация на "Газпром" обаче спада до 43 млрд. долара или по-малко от тази на петролното му подразделение "Газпром нефт", като компанията съобщи, че износът ѝ на газ се е сринал до най-ниското ниво след разпадането на СССР, след като руски сили навлязоха в Украйна през февруари 2022 година. Миналата година износът на газ на "Газпром" по газопроводи за Европа се е равнявал на само 18 млрд. куб метра - значителен спад спрямо 175-180 млрд. куб. метра годишно през 2018 г. и 2019 година.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кухоглава копейка

    15 8 Отговор
    Да се пази от високи прозорци.

    18:18 13.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    13 8 Отговор
    Тоя да не братът на Ким бе ? 😁

    Коментиран от #14

    18:19 13.02.2026

  • 3 Путин днес разпитва министри

    10 7 Отговор
    защо няма лекарства за руските деца!

    Коментиран от #19

    18:22 13.02.2026

  • 7 хаха

    9 7 Отговор
    Много ясно. С путлер си крадат от времето когато бяха в Санкт Петербург тези двата питекантропа.

    18:26 13.02.2026

  • 9 Кирило Буданов, разведчик

    7 7 Отговор
    Следващия тристранен кръг преговори Украйна, САЩ, Русия ще бъде в Жинева. Какво трябва да знаем ?
    Както се вижда Русия вече е последна в списъка, може и без нея. И най-важното - руския преговарящ ген. Костенюк е сменен с Медински !!! Уплашен след атентата срещу заместника си Алексеев. Когато Буданов говори, руснаците нервно се оглеждат назад 😁

    Коментиран от #17

    18:27 13.02.2026

  • 10 Варненец

    8 6 Отговор
    Ако не падне по стълбите или не скочи от прозорец🙂

    18:27 13.02.2026

  • 11 Пет годишен мандат

    7 6 Отговор
    Ако не се срине през прозореца.
    В Русия така се прави отечествен бизнес.

    18:30 13.02.2026

  • 12 Как не научи името

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тоалетна хартия Саяние":

    на това момиче. Малоумието не е слабост, а болест.

    18:31 13.02.2026

  • 13 Колективен руски крепостен

    8 8 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    18:32 13.02.2026

  • 14 Не е брат на Ким

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Те всички са монголоиди. На някои им личи повече. На жужето по-малко.

    18:33 13.02.2026

  • 15 си дзън

    8 8 Отговор
    Газпром върви по стъпките на Лукойл.

    18:34 13.02.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    6 7 Отговор
    Най-тежко и дълго се пада га болна мечка се качи на дърво за чужд мед !!! Так таварищи ? 😁

    18:37 13.02.2026

  • 17 мдаа

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Кирило Буданов, разведчик":

    На Буданов не се отказва.

    18:40 13.02.2026

  • 18 ПП Правоверен Педофил

    2 5 Отговор
    "Ние сме на жълтите павета
    От тук до края на света"

    18:42 13.02.2026

  • 19 Гошо

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путин днес разпитва министри":

    А би ли казал ама по точно !
    Кои са тия лекарства дето ги няма ?

    18:48 13.02.2026

  • 20 Директор на водопад

    3 0 Отговор
    За какво е нужен директор не нещо, което е фалирало.

    19:03 13.02.2026

  • 21 шегаджия

    1 1 Отговор
    по света има толкова много демократични страни благодарение на русия,че не мога да ги изброя!

    19:06 13.02.2026

  • 22 Яма да доживее края ба мандата

    2 0 Отговор
    Путлер ще го обвини че компанията печели малко и ще го убие

    19:08 13.02.2026

  • 23 да питам

    2 0 Отговор
    верно ли не само САЩ, но и Испания, Франция, Гърция и Италия, конфискуват руски петролни танкерчета ?

    19:16 13.02.2026

  • 24 Как

    1 0 Отговор
    Сега ще продаде всичкия газ на китайците!

    Коментиран от #25

    19:16 13.02.2026

  • 25 Китай купува

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Как":

    толкова малко газ, че няма нужда и да се отбелязва дори. Единственият голям потребител беше Европа.

    19:26 13.02.2026

