Начело на "Газпром"! Алексей Милер получи нов 5-годишен мандат

Съветът на директорите на "Газпром" удължи днес за още пет години правомощията на Алексей Милер като председател на управителния съвет, предаде ТАСС, цитирайки изявление на холдинга, пише БТА.
Уточнява се, че новият петгодишен мандат на Милер започва от 31 май 2026 г., като се запазват условията по действащия му трудов договор.
64-годишният Милер е роден в Ленинград, сега Санкт Петербург, припомня Ройтерс в кратка справка. В периода 1991-1996 г. работи за кметството на града, в отдела за международно сътрудничество, който по това време е оглавяван от Владимир Путин. Той заема поста начело на Газпром от 2001 г., година след избирането на Путин за президент.
През 2007 г. "Газпром" бе третата по големина компания в света с пазарна капитализация от над 330 млрд. долара. Година по-късно Милер заяви, че пазарната капитализация на концерна ще достигне 1 трлн. долара през идните седем години.
През ноемви 2023 г. пазарната капитализация на "Газпром" обаче спада до 43 млрд. долара или по-малко от тази на петролното му подразделение "Газпром нефт", като компанията съобщи, че износът ѝ на газ се е сринал до най-ниското ниво след разпадането на СССР, след като руски сили навлязоха в Украйна през февруари 2022 година. Миналата година износът на газ на "Газпром" по газопроводи за Европа се е равнявал на само 18 млрд. куб метра - значителен спад спрямо 175-180 млрд. куб. метра годишно през 2018 г. и 2019 година.
